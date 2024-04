Blue Jay track and field teams place first at Valley City State Open

Apr. 25—VALLEY CITY, N.D. — The Jamestown High School track and field team left its competition in the dust on Thursday.

The Blue Jay boys team scored 189 team points to claim the Valley City State High School Open title. The JHS girls team had a good night in their own right outscoring second-place Valley City by 13 points to end at 193.5 points. Seven teams competed on Thursday.

Sam Anteau won the 1600 meter run, crossing the line at 4 minutes, 43.76 seconds. Brady Harty earned the 110 hurdles title for the third straight time with a 16.63 seconds — 0.01 seconds — behind his personal record.

While Anteau and Harty were the only event winners for the boys, the Jays had multiple finishes within the top 10 in almost every event. Anteau was followed closely by freshman Jack Schauer who finished the four laps in 4:47.19.

The girls had five top finishes — including two from Kinley Anderson in the shot put and the discus. Addison Marker and Kendyl Anderson racked up a few more points for the Jays in javelin, notching second and third place finishes respectively.

Julia Skari sped her way to titles in the 100 meter dash and 100 hurdles while Layna Hoffer finished first in the high jump.

Jamestown has the next week off to prepare for the Howard Wood Relays in Sioux Falls, South Dakota. The relays are set to run May 3-4. All non-Howard Wood qualifiers will attend the Carrington Invite on May 4 beginning at 10 a.m.

Team results

Boys

1. Jamestown 189; 2. Valley City 131; 3. Griggs-Midkota 102; 4. Northern Cass 89; 5. Maple River 72; 6. Enderlin 27; 7. Barnes County North 17.

Girls

1. Jamestown 193.5; 2. Valley City 180.5; 3. Northern Cass 74; 4. Maple River 72; 5. Griggs-Midkota 60; 6. Enderlin 40; 7. Barnes County North 15.

Top finishers / Blue Jay results

Boys

100: 1. Parker Jacobson, VC, 11.31; 2. Henry Yolain 11.84; 4. Sam Mayhair 12.00; 8. Gradin Thorlakson 12.19; 9. Aiden Skari 12.22; 12. Tristan Williams 12.29; 13. Noah Lynch 12.31; 14. Kelan Harstad 12.36; 16. Levi Trevithick 12.45; 18. Jesse Sagaser 12.50; 22. Isaac Duven 12.75; 23. Garin Groff 12.79; 23. Iddi Ramadhani 12.79; 26. Dezyon Butler 12.80; 28. Josh Sagaser 12.99; 31. Damien Cross 13.15; 33. Peacemaker Tumukunde 13.36; 36. Casyn Metzger 13.57; 28. Atticus Tritschler 13.78; 39. Gage Otto 14.04; 43. Jackson Davis 14.58.

200: 1. Parker Jacobson, VC, 22.80; 3. Brady Harty 23.61; 4. Henry Yolain 23.70; 7. Gradin Thorlakson 24.19; 8. Ryan Kallenbach 24.54; 9. Jesse Sagaser 24.58; 10. Aiden Skari 24.63; 11. Noah Lynch 24.75; 12. Sam Mayhair 24.78; 14. Kale Ziegler 25.14; 17. Garin Groff 25.74; 19. Tristan Williams 25.80; 20. Isaac Duven 25.99; 22. Levi Trevithick 26.05; 25. Idii Ramadhani 26.20; 28. Casyn Metzger 26.88; 30. Dezyon Butler 27.27; 31. Josh Sagaser 27.62; 35. Atticus Tritschler 28.24; 37. Peacemaker Tumukunde 28.56; 38. Gage Otto 29.15; 41. Jackson Davis 30.70.

400: 1. Landon Moser, NC, 52.73; 5. Heath Heupel 56.54; 14. Jaydyn Velek 1:04.95.

800: 1. Owen Johnson, NC, 2:03.82; 2. Micah Stoudt 2:13.23; 3. Raine Job 2:16.25; 4. Miles Anderson 2:21.60.

1600: 1. Sam Anteau, JHS, 4:43.76; 2. Jack Schauer 4:47.19; 4. Jonathan Aguirre 5:14.01; 9. Kamden Herzig 5:39.33; 10. Ryley Smith 5:43.27.

3200: 1. Solomon Burchill, MR, 11:06.33.

300 hurdles: 1. Parker Amann, BCN, 47.15; 2. Grady Eckart 47.95.

110 hurdles: 1. Brady Harty, JHS, 16.63; 2. Jared Sagaser 18.41; 3. Kale Ziegler 18.55; 6. Grady Eckart 19.67.

4x100: 1. Valley City (Jake Anderson, Kenneth Mitchell II, Finn Dockter, Kellen Westman), 49.19; 2. Jamestown (Aiden Skari, Levi Trevithick, Casyn Metzger, Dezyon Butler), 49.36.

4x200: 1. Valley City (Jayden Suhr, Derek Shape, Isaac Norby, Parker Jacobson), 1:31.55.

4x400: 1. Griggs-Midkota (Cole Vincent, Davis Bengson, Trace Spickler, Isaac Johnson), 3:53.69.

4x800: 1. Griggs-Midkota (Davis Bengson, Isaac Johnson, Logan Cross-Flatt, Luka Berg), 10:12.25.

High jump: 1. Chase Evenson, NC, 5-06; 2. Peacemaker Tumukunde 5-06.

Long jump: 1. Keelan Monson, NC, 19-11.25; 2. Aiden Skari 19-04.25; 7. Grant Lunde 18-01; 8. Ryan Kallenbach 17-07.25.

Pole vault: 1. Tucker Fredrickson, GM, 8-06.

Discus: 1. Dylan Hunt, VC, 128-01.5; 3. Cody Berreth 121-01; 5. Josh Dickerman 101-04; 6. Jack Van Berkom 100-05; 7. Jacoby Traut 97-08; 16. Grady Joseph 77-00; 19. Brighton Ackerman 68-10.

Shot put: 1. Levi Kautzman, GM, 48-09; 3. Cody Berreth 43-00; 6. Jacoby Traut 38-07; 11. Jack Van Berkom 34-08; 12. Lucas Mimong 32-10; 17. Brighton Ackerman 31-02; 21. Grady Joseph 25-11.

Javelin: 1. Zachary Sykora, VC, 158-11; 3. Cody Berreth 144-01; 4. Jacoby Traut 143-00.5; 7. Grant Lune 128-09; 10. Josh Dickerman 113-06; 14. Kelan Harstad 105-06; 21. Brighton Ackerman 88-06; 23. Jack Van Berkom 81-04.5; 25. Ryan Kallenbach 73-03.

Triple jump: 1. Keelan Monson, NC, 42-05; 2. Brady Harty 39-05.

Girls

100: 1. Julia Skari, JHS, 13.20; 7. Kiannah Metzger 14.63; 9. Mia Kaiser 14.80; 11. Sutton Van Gilder 14.90; 28. Madelyn Haakenson 16.47; 31. McKenna Pettys 16.60; 35. Rya Gray 17.25; 39. Kaia Hieb 18.40.

200: 1. MaKayla Allmaras, NC, 28.15; 3. Lydia Stoterau 29.21; 4. Mia Kaiser 29.35; 5. Adisyn Yunck 29.49; 6. Kiannah Metzger 29.56; 11. Mea Ulland 29.99; 18. Ambre Crouzat 31.80; 24. Madelyn Haakenson 33.84.

400: 1. Reagan Berg, VC, 1:01.89; 4. Layna Hoffer 1:08.85; 11. Ambre Crouzat 1:18.42; 13. McKenna Pettys 1:26.93.

800: 1. Ianna McCardle, GM, 2:44.10.

1600: 1. Tirzah Burchill, MR, 6:12.25; 5. Ella Thomas 6:50.51.

3200: 1. Cadence Fetsch, VC, 12:15.64.

100 hurdles: 1. Julia Skari, JHS, 16.31; 4. Jozie Davis 18.09; 8. Lydia Stoterau 20.89.

300 hurdles: 1. MaKayla Allmaras, NC, 50.34; 2. Adisyn Yunck 52.24; 4. Mea Ulland 55.89; 5. Jozie Davis 59.02.

4x100: 1. Valley City (Layni Bakalar, Kadie Kocka, Laityn Didier, Morgan Larson), 52.37; 2. Jamestown (Adisyn Yunck, Mia Kaiser, Julia Skari, Lydia Stoterau), 53.03.

4x200: 1. Valley City (Morgan Larson, Kadie Kocka, Greta Goven, Reagan Berg), 1:50.48.

4x400: 1. Griggs-Midkota (Tianna McCardle, Eryn Turner, Kelsey Johnson, Emma McCullough), 4:57.36.

4x800; !. Griggs-Midkota (Tianna McCardle, Eryn Turner, Kelsey Johnson, Emma McCullough), 11:53.74.

High jump: 1. Layna Hoffer, JHS, 5-00.

Long jump: 1. Kadie Kocka, VC, 16-05; 4. Hayden Olson 15-02.

Triple jump: 1. BriElle Killoran, MR, 33-09; 2. Hayden Olson 33-04; 10. Jozie Davis 29-06.5.

Pole vault: 1. Kadie Kocka, VC, 8-00; 2. Sutton Van Gilder 7-06; 3. Arya Mickelson 7-06; 4. Layna Hoffer 7-00.

Shot put: 1. Kinley Anderson, JHS, 35-08; 2. Addison Marker 34-08; 3. Kendyl Anderson 33-09; 7. Sadie Hager 27-10; 11. Hayden Olson 26-05; 13. Elaina Stockert 25-03.5; 15. Destiny Gray 24-04; 18. Jordyn Larson 23-01; 25. Aletha Parsons 21-01; 32. Hannah Trarr 17-01.5.

Javelin: 1. Carly Hovelson, MR, 116-00; 2. Addison Marker 112-00; 3. Kendyl Anderson 97-03; 5. Arya Mickelson 83-05; 10. Destiny Gray 67-06; 13. Aletha Parsons 62-07.5; 16. Elaina Stockert 52-08; 20. Jordyn Larson 48-04; 24. Hannah Tarr 30-08.

Discus: 1. Kinley Anderson, JHS, 124-03; 2. Addison Marker 96-07; 3. Destiny Gray 93-11.5; 6. Sadie Hager 82-11; 8. Jordyn Larson 72-07; 9. Elaina Stockert 72-04.5; 15. Aletha Parsons 61-04; 30. Hannah Tarr 34-01.