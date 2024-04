UEFA Europa League, Conference League schedule, scores, how to watch live

The UEFA Europa League and Conference League quarterfinals start Thursday with three of four Premier League participants alive in the hopes of silverware.

Liverpool, West Ham, and Aston Villa are all through after convincing second legs — both legs in the case of the Reds — while Brighton and Hove Albion gave the Amex Stadium fans a nice second leg win but fell 4-1 on aggregate and turn their attention back to the Premier League.

And if you haven't seen the first goal of Mohammed Kudus’ brace in the blowout of Freiburg, well, don't miss it.

Both tournaments promise powerful match-ups in the quarterfinals and beyond, and glue yourselves to your seat if there's anything like Olympiacos and Maccabi Tel Aviv's Round of 16 tie. The Israeli side trailed 4-1 after the first leg in Greece and did not enjoy the home leg, falling 7-5 on aggregate!

Europa League quarterfinal draw, schedule

Thursday, April 11

Liverpool vs Atalanta — 3pm ET

Benfica vs Marseille — 3pm ET

Bayer Leverkusen vs West Ham — 3pm ET

AC Milan vs Roma — 3pm ET

Thursday, April 18

Atalanta vs Liverpool — 3pm ET

Marseille vs Benfica — 3pm ET

Roma vs AC Milan — 3pm ET

West Ham vs Bayer Leverkusen — 3pm ET

Europa League semifinal draw results

Liverpool/Atalanta vs Benfica/Marseille

Bayer Leverkusen/West Ham vs AC Milan/Roma

Europa Conference League quarterfinal draw, schedule

Thursday, April 11

Olympiacos vs Fenerbahce — 12:45pm ET

Viktoria Plzen vs Fiorentina — 12:45pm ET

Aston Villa vs Lille — 3pm ET

Club Brugge vs PAOK — 3pm ET

Thursday, April 18

Lille vs Aston Villa — 12:45pm ET

Fiorentina vs Viktoria Plzen — 12:45pm ET

Fenerbahce vs Olympiacos — 3pm ET

PAOK vs Club Brugge — 3pm ET

Europa League semifinal draw results

Aston Villa/Lille vs Olympiacos/Fenerbahce

Viktoria Plzen/Fiorentina vs Club Brugge/PAOK

Below is the knockout round schedule for both the Europa League and Europa Conference League in full. The UEL quarterfinal draw will be held at 8am ET Friday (March 15) , one hour before the Conference League quarterfinal draw.

How to watch Europa League, Conference League knockout rounds, dates, start times

Dates: March to May

Kick off times: 12:45pm and 3pm ET

How to watch: Paramount+ and TUDN USA

Europa League last 16

Second leg schedule - Thursday, March 14

Slavia Prague 1-3 (3-7 agg.) AC Milan

Glasgow Rangers 0-1 (2-3 agg.) Benfica

Villarreal 3-1 (3-5 agg.) Marseille

West Ham 5-0 (5-1 agg. SC Freiburg — Recap, video highlights, Kudus solo goal

Atalanta 2-1 (3-2 agg.) Sporting Lisbon

Brighton 1-0 (1-4 agg.) AS Roma

Bayer Leverkusen 3-2 aet (5-4 agg.) Qarabag

Liverpool 6-1 (11-2 agg.) Sparta Prague

First leg results - Wednesday, March 6

Sporting Lisbon 1-1 Atalanta (Moved forward due to Benfica vs Glasgow Rangers)

Thursday, March 7

Qarabag 2-2 Bayer Leverkusen

Sparta Prague 1-5 Liverpool — Recap, video highlights

Roma 4-0 Brighton — Recap, video highlights

Benfica 2-2 Glasgow Rangers

AC Milan 4-2 Slavia Prague

Marseille 4-0 Villarreal

SC Freiburg 1-0 West Ham United — Recap, video highlights

Europa Conference League last 16

Second leg schedule - Thursday, March 14

Fenerbahce 0-1 (3-1 agg.) Union Saint-Gilloise

Fiorentina 1-1 (5-4 agg.) Maccabi Haifa

PAOK 5-1 (5-3 agg.) Dinamo Zagreb

Viktoria Plzen 0-0 (0-0 agg., PKs 3-1) Servette

Club Brugge 3-0 (4-2 agg.) Molde

Aston Villa 4-0 (4-0 agg.) Ajax

Lille 1-1 (4-1 agg.) Sturm Graz

Maccabi Tel-Aviv 1-6 (5-7 agg.) Olympiacos

First leg results - Thursday, March 7

Ajax 0-0 Aston Villa — Recap, video highlights

Molde 2-1 Club Brugge

Olympiacos 1-4 Maccabi Tel-Aviv

Strum Graz 0-3 Lille

Union Saint-Gilloise 0-3 Fenerbahce

Servette 0-0 Viktoria Plzen

Dinamo Zagreb 2-0 PAOK

Maccabi Haifa 3-4 Fiorentina

Europa League play-off round

Play-off round - First legs

Thursday, February 15

Galatasaray 3-2 Sparta Prague

Shakhtar Donetsk 2-2 Marseille

Feyenoord 1-1 Roma

Young Boys 1-3 Sporting Lisbon

AC Milan 3-0 Rennes

Sporting Braga 2-4 Qarabag

Benfica 2-1 Toulouse

Lens 0-0 SC Freiburg

Play-off round - Second legs

Thursday, February 22

SC Freiburg 3-2 (3-2 agg.) Lens

Rennes 3-2 (3-5 agg.) AC Milan

Toulouse 0-0 (1-2 agg.) Benfica

Qarabag 2-3 (6-5 agg.) Sporting Braga

Sparta Prague 4-1 (6-4 agg.) Galatasaray

Sporting Lisbon 1-1 (4-2 agg.) Young Boys

Marseille 3-1 (5-3 agg.) Shakhtar Donetsk

Roma 1-1 (2-2 agg., 4-2 PKs) Feyenoord

Europa League group stage

Matchday 1, Thursday September 21 — Video highlights, as it happened

Union Saint-Gilloise 1-1 Toulouse

LASK Linz 1-3 Liverpool

Stade Rennais FC 3-0 Maccabi Haifa

Panathinaikos FC 2-0 Villarreal

Servette FC 0-2 Slavia Prague

FC Sheriff Tiraspol 1-2 AS Roma

Bayer 04 Leverkusen 4-0 BK Häcken

Qarabağ FK 1-0 Molde

West Ham United 3-1 FK TSC Bačka Topola

Olympiacos FC 2-3 SC Freiburg

AFC Ajax 3-3 Marseille

Brighton & Hove Albion 2-3 AEK Athens

AC Sparta Prague 3-2 Aris Limassol

Rangers FC 1-0 Real Betis

Atalanta BC 2-0 Raków Czestochowa

SK Sturm Graz 1-2 Sporting CP

Matchday 2, Thursday October 5

SC Freiburg 1-2 West Ham United — Recap, highlights

TSC Bačka Topola 2-2 Olympiacos

Marseille 2-2 Brighton — Recap, highlights

AEK Athens FC 1-1 AFC Ajax

Real Betis 2-1 AC Sparta Prague

Aris Limassol 2-1 Rangers

Sporting CP 1-2 Atalanta

Raków Czestochowa 0-1 SK Sturm Graz

Liverpool 2-0 Union Saint-Gilloise — Recap, highlights

Toulouse 1-0 LASK

Villarreal 1-0 Stade Rennais

Maccabi Haifa 0-0 Panathinaikos

AS Roma 4-0 Servette

SK Slavia Praha 6-0 Sheriff Tiraspol

Molde FK 1-2 Bayer Leverkusen

BK Häcken 0-1 Qarabağ

Matchday 3, Thursday October 26

Olympiacos 2-1 West Ham United — Recap, highlights

FK TSC Bačka Topola 1-3 SC Freiburg

Olympique de Marseille 3-1 AEK Athens FC

AC Sparta Praha 0-0 Rangers

Aris Limassol 0-1 Real Betis

SK Sturm Graz 2-2 Atalanta BC

Raków Czestochowa 1-1 Sporting Lisbon

Brighton 2-0 Ajax — Recap, highlights

Molde FK 5-1 BK Häcken

Union Saint-Gilloise 2-1 LASK Linz

Liverpool 5-1 Toulouse — Recap, highlights

Villarreal CF vs Maccabi Haifa — Postponed

Panathinaikos 1-2 Stade Rennais

AS Roma 2-0 Slavia Prague

FC Sheriff Tiraspol 1-1 Servette FC

Bayer Leverkusen 5-1 Qarabağ

Matchday 4, Thursday November 9

LASK 3-0 Royal Union Saint-Gilloise

Toulouse 3-2 Liverpool

Stade Rennais 3-1 Panathinaikos

Maccabi Haifa 1-2 Villarreal

Servette 2-1 Sheriff Tiraspol

SK Slavia Praha 2-0 AS Roma

Qarabağ 0-1 Bayer Leverkusen

BK Häcken - Molde FK 3pm ET

AFC Ajax 0-2 Brighton & Hove Albion

SC Freiburg 5-0 FK TSC Bačka Topola

West Ham United FC 1-0 Olympiacos

AEK Athens FC 0-2 Olympique de Marseille

Real Betis 4-1 Aris Limassol

Rangers 2-1 AC Sparta Praha

Atalanta 1-0 SK Sturm Graz

Sporting CP 2-1 Raków Czestochowa

Matchday 5, Thursday November 30

SC Freiburg 5-0 Olympiacos FC

FK TSC Bačka Topola 0-1 West Ham United FC

AEK Athens FC 0-1 Brighton & Hove Albion

AC Sparta Praha 1-0 Real Betis Balompié

Atalanta BC 1-1 Sporting CP

SK Sturm Graz 0-1 Raków Czestochowa

Olympique de Marseille 4-3 AFC Ajax

Rangers FC 1-1 Aris Limassol

Maccabi Haifa FC 0-3 Stade Rennais FC

Liverpool FC 4-0 LASK

Toulouse FC 0-0 R. Union Saint-Gilloise

Villarreal CF 3-2 Panathinaikos FC

Servette FC 1-1 AS Roma

FC Sheriff Tiraspol 2-3 SK Slavia Praha

Molde FK 2-2 Qarabağ FK

BK Häcken 0-2 Bayer 04 Leverkusen

Matchday 6, Thursday December 14

Royal Union Saint-Gilloise 2-1 Liverpool

LASK 1-2 Toulouse

Stade Rennes 2-3 Villarreal CF

Panathinaikos 1-2 Maccabi Haifa

AS Roma 3-0 Sheriff Tiraspol

SK Slavia Praha 4-0 Servette

Bayer Leverkusen 5-1 Molde FK

Qarabağ FK 2-1 BK Häcken

West Ham United FC - SC Freiburg - 3pm ET

Olympiacos FC - FK TSC Bačka Topola - 3pm ET

AFC Ajax - AEK Athens FC - 3pm ET

Brighton & Hove Albion - Olympique de Marseille - 3pm ET

Real Betis - Rangers - 3pm ET

Aris Limasol - Sparta Prague - 3pm ET

Sporting CP - Sturm Graz - 3pm ET

Raków Czestochowa - Atalanta - 3pm ET

Europa League tables

Group A

West Ham — 4-0-1, +4 GD, 12 points — ADVANCED Freiburg — 4-0-1, +12 GD, 12 points — ADVANCED Olympiacos — 1-1-3, -6 GD, 4 points TSC Backa Topola — 0-1-4, -10 GD, 1 point

Group B

Marseille — 3-2-0, +5 GD, 11 points — ADVANCED Brighton — 3-1-1, +4 GD, 10 points — ADVANCED AEK Athens — 1-1-3, -4 GD, 4 points Ajax — 0-2-3, -5 GD, 2 points

Group C

Real Betis — 3-0-2, +3 GD, 9 points Rangers — 2-2-1, +1 GD, 8 points Sparta Prague — 2-1-2, 0 GD, 7 points Aris Limassol — 1-1-3, -4 GD, 4 points

Group D

Atalanta — 3-2-0, +4 GD, 11 points — ADVANCED Sporting CP — 2-2-1, +1 GD, 8 points — ADVANCED Sturm Graz — 1-1-3, -2 GD, 4 points Rakow Czestochowa — 1-1-3, -3 GD, 4 points

Group E

Liverpool — 4-0-2, +10 GD, 12 points — ADVANCED Toulouse — 3-2-1, -1 GD, 11 points — ADVANCED Union Saint-Gilloise — 2-2-2, -3 GD, 8 points LASK Linz — 1-0-5, -5 GD, 3 points

Group F

Villarreal — 4-1-1, +2 GD, 13 points — ADVANCED Rennes — 4-0-2, +2 GD, 12 points — ADVANCED Maccabi Haifa — 1-2-3, -6 GD, 5 points Panathinaikos — 1-1-4, -2 GD, 4 points

Group G

Slavia Prague — 5-0-1, +13 GD, 15 points — ADVANCED AS Roma — 4-1-1, +8 GD, 13 points — ADVANCED Servette — 1-2-3, -9 GD, 5 points Sheriff Tiraspol — 0-1-5, -12 GD, 1 point

Group H

Bayer Leverkusen — 6-0-0, +16 GD, 18 points — ADVANCED Qarabag — 3-1-2, -2 GD, 10 points Molde — 2-1-3, 0 GD, 7 points BK Hacken — 0-0-6, -14 GD, 0 points

How to watch Europa Conference League, dates, start times

Dates: September 21; October 5, 26; November 9, 30; December 14 (other kick off times/days for special reasons)

Kick off times: 12:45pm and 3pm ET

How to watch: Paramount+

Europa League play-off round

Play-off round - First legs

Thursday, February 15

Sturm Graz 4-1 Slovan Bratislava

Olympiacos 1-0 Ferencvaros

Molde 3-2 Legia Warsaw

Union Saint-Gilloise 2-2 Eintracht Frankfurt

Ajax 2-2 Bodo/Glimt

Real Betis 0-1 Dinamo Zagreb

Servette 0-0 Ludogorets

Maccabi Haifa 1-0 Gent

Play-off round - Second legs

Wednesday, February 21

Gent 1-1 (1-2 agg) Maccabi Haifa

Thursday, February 22

Bodo/Glimt 1-2 (3-4 agg.) Ajax

Dinamo Zagreb 1-1 (2-1 agg.) Real Betis

Ludogorets 0-1 (0-1 agg.) Servette

Ferencvaros 0-1 (0-2 agg.) Olympiacos

Legia Warsaw 0-3 (2-6 agg.) Molde

Slovan Bratislava 0-1 (1-5 agg.) Sturm Graz

Eintracht Frankfurt 1-2 (3-4 agg.) Union Saint-Gilloise

Europa Conference League group stage schedule

Matchday 1, September 20-21 — Video highlights, as it happened

20 September

LOSC Lille 2-0 Olimpija Ljubljana

21 September

Legia Warszawa 3-2 Aston Villa

Zrinjski 4-3 AZ Alkmaar

Genk 2-2 Fiorentina

Ferencváros 3-1 Čukarički

Eintracht Frankfurt 2-1 Aberdeen

HJK Helsinki 2-3 PAOK

Ludogorets Razgrad 4-0 Spartak Trnava

Fenerbahçe 3-1 Nordsjælland

Slovan Bratislava 2-1 KÍ Klaksvík

Maccabi Tel-Aviv 3-2 Breidablik

Zorya Luhansk 1-1 Gent

Viktoria Plzeň 1-0 Ballkani

Dinamo Zagreb 5-1 Astana

Club Brugge 1-1 Beşiktaş

Lugano 0-0 Bodø/Glimt

Matchday 2 fixtures

5 October

Astana 1-2 Viktoria Plzeň

Olimpija Ljubljana 0-1 Slovan Bratislava

KÍ Klaksvík 0-0 LOSC Lille

Breidablik 0-1 Zorya Luhansk

Gent 2-0 Maccabi Tel-Aviv

Ballkani 2-0 Dinamo Zagreb

Bodø/Glimt 0-1 Club Brugge

Beşiktaş 2-3 Lugano

AZ Alkmaar 1-0 Legia Warszawa

Aston Villa 1-0 Zrinjski — Recap, highlights

Fiorentina 2-2 Ferencváros

Čukarički 0-2 Genk

PAOK 2-1 Eintracht Frankfurt

Aberdeen 1-1 HJK Helsinki

Nordsjælland 7-1 Ludogorets Razgrad

Spartak Trnava 1-2 Fenerbahce

Matchday 3 fixtures

26 October

LOSC Lille 2-1 Slovan Bratislava

KÍ Klaksvík 3-0 Olimpija Ljubljana

Gent 5-0 Breidablik

Maccabi Tel-Aviv vs Zorya Luhansk - Postponed

Ballkani 1-2 Astana

Lugano 1-3 Club Brugge

AZ Alkmaar 1-4 Aston Villa — Recap, highlights

Fenerbahçe 3-1 Ludogorets

Dinamo Zagreb 0-1 Viktoria Plzeň

Bodø/Glimt 3-1 Beşiktaş

Zrinjski 1-2 Legia Warszawa

Genk 5-0 Ferencváros

Fiorentina 6-0 Čukarički

Eintracht Frankfurt 6-0 HJK Helsinki

Aberdeen 2-3 PAOK

Spartak Trnava 0-2 FC Nordsjælland

Matchday 4 fixtures

9 November

Astana 0-0 Ballkani

Legia Warszawa 2-0 Zrinjski

Ferencváros 1-1 Genk

Čukarički 0-1 Fiorentina

PAOK 2-2 Aberdeen

HJK Helsinki 0-1 Frankfurt

Nordsjælland 1-1 Spartak Trnava

Viktoria Plzeň 1-0 Dinamo Zagreb

Beşiktaş 1-2 Bodø/Glimt

Aston Villa 2-1 AZ Alkmaar

Ludogorets 2-0 Fenerbahçe

Slovan Bratislava 1-1 LOSC Lille

Olimpija Ljubljana 2-0 KÍ Klaksvík

Breidablik 2-3 Gent

Zorya Luhansk 1-3 Maccabi Tel-Aviv

Club Brugge 2-0 FC Lugano

Matchday 5 fixtures

30 November

Astana vs Dinamo Zagreb - 11:30am ET

Olimpija Ljubljana vs LOSC Lille - 12:45pm ET

KÍ Klaksvík vs Slovan Bratislava - 12:45pm ET

Gent vs Zorya Luhansk - 12:45pm ET

Ballkani vs Viktoria Plzeň - 12:45pm ET

Bodø/Glimt vs Lugano - 12:45pm ET

Beşiktaş vs Club Brugge - 12:45pm ET

AZ Alkmaar vs Zrinjski - 12:45pm ET

HJK Helsinki vs Aberdeen - 12:45pm ET

Breidablik vs Maccabi Tel-Aviv - 3pm ET

Aston Villa vs Legia Warszawa - 3pm ET

Fiorentina vs Genk - 3pm ET

Čukarički vs Ferencváros - 3pm ET

Frankfurt vs PAOK - 3pm ET

Nordsjælland vs Fenerbahçe - 3pm ET

Spartak Trnava vs Ludogorets - 3pm ET

Matchday 6 fixtures

14 December

Legia Warszawa 2-0 AZ Alkmaar

Zrinjski 1-1 Aston Villa

Genk 2-0 Čukarički

Ferencváros 1-1 Fiorentina

PAOK 4-2 HJK Helsinki

Aberdeen 2-0 Eintracht Frankfurt

Ludogorets 1-0 Nordsjælland

Fenerbahçe 4-0 Spartak Trnava

Slovan Bratislava vs Olimpija Ljubljana - 3pm ET

LOSC Lille vs KÍ Klaksvík - 3pm ET

Maccabi Tel-Aviv vs Gent - 3pm ET

Zorya Luhansk vs Breidablik - 3pm ET

Viktoria Plzeň vs Astana - 3pm ET

Dinamo Zagreb vs Ballkani - 3pm ET

Club Brugge vs Bodø/Glimt - 3pm ET

Lugano vs Beşiktaş - 3pm ET

Conference League tables

Group A

Lille — 2-2-0, +3 GD, 8 points Slovan Bratislava — 2-1-1, +1 GD, 7 points KI Klaksvik — 1-1-2, 0 GD, 4 points Olimpija Ljubljana — 1-0-3, -4 GD, 3 points

Group B

Gent —3-1-0, +8 GD, 10 points Maccabi Tel Aviv — 2-0-1, +1 GD, 6 points Zorya Luhansk — 1-1-1, -1 GD, 4 points Breidablik — 0-0-4, -8 GD, 0 points

Group C

Viktoria Plzen — 4-0-0, +4 GD, 12 points Astana — 1-1-2, -4 GD, 4 points Ballkani — 1-1-2, 0 GD, 4 points Dinamo Zagreb — 1-0-3, 0 GD, 3 points

Group D

Club Brugge — 3-1-0, +5 GD, 10 points Bodo/Glimt — 2-1-1, +2 GD, 7 points Lugano — 1-1-2, -3 GD, 4 points Besiktas — 0-1-3, -4 GD, 1 point

Group E

Aston Villa — 4-1-1, +5 GD, 13 points Legia Warsaw — 4-0-2, +4 GD, 12 points AZ Alkmaar — 2-0-4, -5 GD, 6 points Zrinjski Mostar — 1-1-4, -4 GD, 4 points



Group F

Fiorentina — 3-3-0, +8 GD, 12 points Ferencvaros — 2-4-0, +3 GD, 10 points Genk — 2-3-1, +3 GD, 9 points Cukaricki — 0-0-6, -14 GD, 0 points

Group G

PAOK — 5-1-0, +6 GD, 16 points Eintracht Frankfurt — 3-0-3, +4 GD, 9 points Aberdeen — 1-3-2, 0 GD, 6 points HJK Helsinki — 0-2-4, -10 GD, 2 point

