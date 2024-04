Kansas high school softball : Find team previews for more than 60 Wichita-area teams

With the 2024 Kansas high school softball season in full swing, The Eagle has compiled a list of team previews for more than 60 teams in the Wichita area.

Here is a list of 200 of the top Wichita-area players to watch this season.

City League softball team previews

Bishop Carroll: Allyson Orth, so., UTL-P; Cambell Riordan, sr., 1B; Izzy Pfannenstiel, so., OF-P; Lilly Martin, jr., OF; Keira Stripling, fr., SS-P; Olivia Navarro, jr., C; Ani Marcotte, sr., 3B; Natalie Thimmesch, so., 2B; Kinsley Montgomery, fr., UTL.

East: Kylie Phillips, sr., 3B; Rowan Gubera, so., P; Brie Barber, sr., 1B; Reese Schmeidler, C; Kylie Phillips, sr., 2B; Eslef Ibana, OF; Niaila Davis, OF; Katie Curtis, SS.

Heights: Hayden Wettstein, jr., SS; Ellie Wilkins, so., 1B; Jaime Jimenez, jr., 2B-P; Briley Landgren, sr., OF; Maci Morgan, jr., P; Autumn Popp, fr., OF; Jaeda Wilson, fr., 3B; Anabel Entwisle, so., OF.

Kapaun Mt. Carmel: Kylie Cartwright, jr., SS-P; Charlie Hoffman, jr., OF; Allison Hurley, sr., OF; Carly Wolgamuth, sr., P; Ava Fink, sr., UTL; Lucie Glover, so., INF; Lena Ramsey, jr., 2B; Gracie Bezdek, so., C; Ashtyn Rocha, fr., 3B.

North: Ana Amador, so., SS-P; Yulisa Herrera-Trejo, jr., OF; Lily Graham, jr., 1B; Lizbeth Retana, sr., UTL; Isabel Velazquez-Wallace, so., INF; Jessica Velazquez-Wallace, jr., UTL-P; Beth-Sua Ramos, sr., INF; Kadence Westley, sr., INF.

Northwest: Brooklyn Benoit, so., OF; Alayna Alvarez, sr., INF; Kam Stubbs, jr., 1B; Kia Stokes, sr., UTL; Lilly Hoffman, so., P; Cyera Asebedo, jr., C; Sophia Bowers, fr., 3B.

South: Did not report.

Southeast: Paige Jacobs, 1B-P; Chloe Kidwell, 2B; Miya Bailon-Batrez, OF; Diamond Perez, OF; Gracie Smith, SS; Iris Maldonado-Ramos, 3B; Davilyn Erikson, C; Ariana Hughes, OF; Makayla Ledesma, 1B.

West: Sierra Epperson; Amiyah Jones; Natalia Goodman; Mi’Kyala Goodman; Madison Jagneaux; Tattiana Scales; Jasmine Kerns; Chloe Neal; Nariah Harris.

Ark Valley-Chisholm Trail League softball team previews

Andale-Garden Plain: Emery Benson-Hladik, jr., C; Miley McKim, jr., 1B; Elsie Johnson, so., 2B-P; Paige Stanhope, fr., 3B; Jayna Lies, fr., P; Bella Cates, so., OF; Kaylee Altman, sr., OF; Brooklyn Sele, fr., SS.

Andover: Brodie Christensen, jr., OF; Haley Ziser, jr., OF-P; Kaelyn White, jr., C; Ella Friederich, jr., 1B; McKinley Castleberry, jr., 3B; Allie Conard, jr., SS; Chloe Gantz, so., OF; Grace Boling, sr., UTL; Addy Wells, so., OF-P; Mady Bauer, so., 2B.

Andover Central: Kaylee Davis, jr., P; Taylin Tabor, jr., SS; Aiyana Anthony, jr., OF; Peyton Converse, fr., OF-P; Izzy Wilson, jr., 1B; Kelsey Barscewski, fr., 3B; Tessa Cooper, so., 2B; Lainey Tyner, fr., OF; Ellie Kucera, jr., C; Ailie Tabor, fr., INF.

Arkansas City: Madi Jennings, sr., 2B; Paige Smith, sr., OF; Hadley O’Toole, sr., OF; Haylea Sampson, so., SS; Lakyn Hale, so., 3B; Ashlee Broce, so., OF; Paige Cassiday, so., P; Meka Jennings, so., UTL; Gabby Banta, so., C; Ella Badley, sr., UTL.

Augusta: Bracyn Landers, so., SS-P; Becca Skov, so., INF; Camrea Riley, jr., 2B-P; Rylee Pfeifer, so., OF; Rylee Sanger, jr., P; Gentry Mallon, fr., UTL; Hadley Wells, so., UTL; Ragan Pfeifer, so., OF; Chloe Wignall, fr., UTL.

Buhler: Lilly Horne, so., UTL-P; Alexa Adame, so., OF; Emmie Stallman, sr., C; Emma Hays, so., INF; Faith Miller, sr., INF; Sydney Quint, so., OF; Ella Thiessen, fr., INF; Izzy Schmidt, so., UTL; Maddie Stallman, fr., UTL.

Campus: Gabrielle Stauffer, sr., OF; Londyn Ysidro, sr., UTL-P; Ava Baker, sr., P; Abigail Araiza, sr., C; Emerleigh Cooper, fr., 2B; Lillian Clements, fr., 1B; Kamdyn Minnick, jr., OF; Kylah Parson, sr., OF; Ava Strohm, jr., 3B; Alexis Butler, fr., SS.

Circle: Ellie Randall, sr., OF-P; Harlee Fowler, jr., INF-P; Whitney Wilbur, so., OF-P; Kendyl Acker, so., INF; Lauren Swilley, so., INF; Kennedy Baker, sr., OF; Logan James, fr., INF-P.

Clearwater: Elizabeth Tjaden, sr., INF; Addison Brown, sr., C; Kaylee Hampton, jr., INF; Camryn Carlson, jr., INF; Madi Clevenger, so., OF; Trista Welty, so., P; Kaylynn Konkel, so., P.

Derby: Addy Canfield, sr., 1B-P; Avery Kelley, sr., C; Raegan Jackson, jr., SS; Kyler Demel, sr., OF; Karlie Demel, so., 3B-OF; Jersey Ramirez, jr., 2B; Carsen Carpenter, jr., 3B; Brooke Rice, sr., 1B; Ava Boden, jr., OF-P; Kelby Clingan, fr., P.

Eisenhower: Karlee Ford, sr., C; Karlie George, jr., 3B-P; Aubrey Pate, sr., OF-P; Kylie Hahn, fr., OF; Kadence Hall, fr., OF; Elleigh Tarpley, so., 3B; Emilee George, fr., 1B; Aubrey Brunswig, fr., 2B; Tessa Carson, fr., OF.

El Dorado: Elisabeth Nobert, sr., OF; Isla Nesmith, so., P; Quinn Sundgren, jr., OF; Kagan Motter, jr., OF; Jenna Hadley, so., 1B; Kamryn Parker, fr., C; Kardyn Nielsen, fr., 3B.

Goddard: Natalie Klenda, sr., OF-P; Khloe Perkins, sr., UTL-P; Sariah Potter, so., 3B; Sadie Bowyer, jr., OF; Finley Stevens, fr., UTL; Grace Hembree, sr., C; Ashley Poe, jr., 2B.

Hutchinson: Grace Marciano, jr., SS; Kohlbie Craft, so., P; Sadie Marciano, so., OF; Jaden Durant, so., UTL; Brooke Hogan, so., C; Maddie Rayl, sr., OF; Jayley Harvey, jr., 3B; Jayanna Cornejo, so., UTL; Mauree Garland, jr., UTL-P.

Maize: Brynley Smith, sr., INF; Hadley Topping, jr., C-1B; Charlotte Kerbs, jr., OF-P; Grace Swart, so., 1B-P; Joslynn Stiglitz, so., OF-P; Lila Collins, so., C-OF; Gabi Uffendell, so., C-3B; Raegan Casey, so., OF.

Maize South: Jenna Sokoll, sr., OF-P; Kiley Thornquist, so., SS; Sophie Stockam, jr., 3B-P; Lizzy Lassley, jr., C; Ava Jakubov, fr., OF; Kinley Davis, so., OF; Gabby Gaither, jr., UTL; Kinslee Cottner, fr., 3B-P; Isabelle Brainard, sr., 1B.

McPherson: Addison Chapman, jr., UTL-P; Karter Alvord, sr., SS; Haely Hagemann, jr., C; Alex Romero, sr., OF; Carmin Pavlovich, fr., OF-P; ReAnna Eilrich, sr., 1B; Addie Herrera, jr., P; Olivia Cheatham, sr., OF; Rylie Whitfield, fr., 3B; Josie Fitzmorris, jr., UTL.

Mulvane: Addison Mackey, sr., 3B-P; India Downs, sr., OF; Regan Witt, jr., INF; Madison Phipps, sr., C; Avrie Warner, sr., OF; Olivia Ellis, jr., OF; Makaylen Warner, jr., SS; Jaryn Baker, so., OF; Sophia Bruce, fr., P.

Newton: Abby Koontz, sr., 3B-P; Reese McCord, sr., OF; Taylor Rose, so., P; Chavi Krehbiel, jr., 2B; Naomi Koontz, fr., P; Kinlee Unruh, so., OF; Mackenzie Rains, jr., OF; Caroline Rickard, fr., 3B; Regan Hirsh, jr., 1B; Emma Huntley, sr., SS; Arica Kerns, so., C.

Rose Hill: Paige Green, sr., 3B-P; Reese Goetz, sr., 1B; Payton Jackson, sr., C-OF; Addie Rea, jr., C-OF; Kadance Heumann, jr., 2B-P; Dakota Bryer, sr., OF; Emma Hastings, jr., OF; Kenzie Minks, so., INF-P.

Valley Center: Abreya Perry, so., OF; Morgan Thatcher, sr., 2B; Alyssa Crumbliss, sr., 1B; Avery Davison, so., SS; Kailee Abasolo, so., OF-P; Emily Freeby, so., P; Chayln Boone, jr., 3B; Kora Teter, jr., UTL; Alyssa Gobel, sr., OF; Addison Edwards, sr., C; Breeleigh Jones, jr., OF.

Wellington: Madison Baker, sr., P; Kyndal Rusk, jr., SS; Maya Cornejo, so., C-3B; Bailee Sipp, fr., UTL; Haley Gulick, so., 2B-P; Addison Fox, sr., 2B; Caroline Mott, fr., OF.

Winfield: Lilli Sympson, so., SS-P; Lauren Kelley, so., UTL; Natalie McBee, sr., 2B-SS; Addison Samms, jr., OF; Brooklyn Mortimer, jr., 1B.

Other Wichita-area softball team previews

Belle Plaine: Maddy Talbot, sr., UTL-P; Delaynie Esterly, sr., SS; Samantha Stinnet, so., 1B; Reece Crouch, jr., 3B; Addison Skaggs, so., OF; Brooklyn Brines, fr., C.

Bluestem: Pilar Cox, jr.; Bridget Mohr, so.; Keyauna Worrell, sr.; Samiya Worrell, jr.; Jewell Carleton, jr.; Rylee Orpen, jr.; Lily Husman, fr.

Burden-Central: Libby Cannon, so., SS-P; Jesslyn Parsons, fr., SS-P; Gracelea Weigle, fr., 2B; Payton Smith, jr., 3B-OF.

Canton-Galva: Jordan Friesen, sr., 3B-P; Julia Allen, sr., C; Jayden Orth, so., 3B; Adi Alcala, so., INF; Raegan Hawkinson, jr., OF; Malia Hoppes, fr., SS; Emerson Hoppes, so., 1B.

Cedar Vale-Dexter: Gracie Webb, so., INF-P; Edee Boatman, jr., OF; Kylee Bragg, jr., 3B; Micah Brown, sr., INF; Riley Schalk, sr., 2B; Kaitlynn Buxton, sr., OF; Kendall Ghram, jr., 1B; Bailey Hedgcock, so., UTL; Zoey Davidson, fr., SS-P; Jesyn Vogele, fr., UTL; Eislee Boatman, fr., OF.

Chaparral: Innslee Albright, sr., OF; Ashlynn Carrasco, sr., OF; Audrey Befort, sr., OF; Gracie Drouhard, so., 1B-P; Emily Harding, so., SS-P.

Cheney: Peyton McCormick, sr., P; Jailyn Adolph, sr., 2B; Erika Block, jr., 1B-P; Kendyll Walker, fr., OF; Karstyn Inslee, jr., SS; Chloe Young, sr., C; Adelle Fouquet, jr., 3B; Macey Batt, jr., UTL; Karli Inslee, so., OF.

Conway Springs: Regan May, jr., SS; Bailey Kennard, jr., OF; Reece Johnson, so., C; Gabby Dalbom, sr., 2B; Macie Hartman, so., UTL-P; Brooke Beck, jr., OF-P; Raylee Chitwood, jr., 1B;

Douglass: Hayleigh Waggoner, sr., SS-OF; Kennedy Bergsten, sr., 1B-P; Gentry Bergsten, so., INF; Cheyenne Waggoner, jr., INF; Maddie Waggoner, so., UTL; Codi Mitchell, sr., OF; Sadie Woolery, jr., INF; Braylie Knisely, so., 1B-P.

Eureka: Keira Crisswell, jr., 3B; Madelyn Miller, so., C; Trinity Samuels, jr., SS; Raylee Boles, so., P.

Flinthills: Sydney Sorum, sr., UTL-P; Paige Corter, jr., 1B; Emily Scribner, jr., OF; Rylie Wight, jr., C; Karynn Gleason, so., 3B; Katelyn Corter, so., OF; Alex Scribner, so., SS; Joliene Dragoo, so., OF-P.

Halstead: Mya Morris, sr., 1B-P; Rylee Carmichael, sr., UTL; Brett Young, jr., C-OF; Kaci Young, jr., SS-P; Sloane Linton, jr., 3B; Cheyenne Thompson, jr., INF-P; Thea Boese, so., UTL; Katharine Engel, so., UTL; Addison Thompson, fr., INF-P; Callyn Divine, fr., UTL.

Haven: Sadie Estill, sr., OF; Avery Brawner, so., UTL-P; Morgan O’Neal, so., INF; Sophie Faidley, jr., INF; Trista Rogers, jr., INF-P; Jaina Smith, jr., OF; Mayzie Warden, so., INF; Karlee Cooprider, so., 1B; Sierra Yoder, so., OF-P; Miley Burns, so., OF; Sorrel DeFrain, so., INF.

Hesston: Justice Large, sr., C; Kori Kramer, sr., OF; Elyse Griffin, so., SS-P; Brenlyn Richmond, fr., 1B-P; Wendy Roth, fr., INF; Emma Gudeman, so., OF.

Hillsboro: Anslee Brewer, sr.; Cassidy Bernhardt, jr.; Keitra Edwards, jr.; Faith Cummings, sr.; Skylar Voran, jr.; Bailee Gawith, sr.; Abby Beavers, fr.; Khloe Funk, fr.; Brooklyn Thiessen, fr.; Cheyanne Plenert, fr.

Hutchinson Trinity: Addison Crockett, jr., SS; Mattie Galliher, jr., UTL-P; Mackenzie Alvarez, sr., 3B; Kelly Donahy, sr., 1B; Brecken Dowsey, fr., INF; Melanie Maya, fr., C; Faith Suter, fr., P.

Independent: Alexi Shadid, fr., C; Tania Clarke, so., INF; Bailey Fouquet, fr., SS-P; Kaitlyn Olson, so., UTL; Sylvia Selmon, so., P.

Inman: Savannah Smith, sr., 2B; Taylor Froese, fr., INF; Brooke Aden, jr., OF; Ellie Thimmesch, fr., C; Marlee Ballard, fr., INF; Lyla Levin, fr., P; Allison Schrag, so., 1B; Chesney Black, so., UTL.

Kingman: Jadyn Belt, sr., 3B-P; Laney Wood, sr., INF; Ryan Schreiner, jr., INF; Macie Brannan, jr., INF; Grace Parsons, jr., 1B; Caylor Helm, so., UTL-P; Michelle Koehler, jr., C; Lizzy Wallace, fr., OF.

Little River: Jailyn Millar, jr., OF-P; Kinsley Wohletz, so., UTL-P; Katie Collins, sr., C; Ella Stansbury, so., 2B; Addie Strecker, so., SS; Brayli Teeters, so., OF; Kate Hendrickson, fr., 3B-P; Bethany Sears, sr., 1B; Rylee McAllister, fr., 1B-OF.

Medicine Lodge: Jhayla Alojacin, sr., 3B-P; Avalon Theis, jr., 3B-P; Karsyn Jacobson, sr., SS; Vonda Landwehr, sr., OF; Claire Cunningham, so., INF; Emmy Gerdes, fr., UTL-P.

Moundridge: Macy Kaminkow, so., 1B; Addy Patrick, so., OF; Sam Strausz, so., C; Lela Winsor, so., INF-P; Macie Woltje, sr., INF; MacKenlee Soden, so., INF; Maddie Doherty, so., OF; Lakyn Allenbach, so., OF; Izzy Durst, fr., INF.

Nickerson: Avery Hambrick, sr., OF; Kalyse Abernathy, sr., 1B-3B; Jayli Groth, jr., 2B; Kaitlyn Kreutzer, jr., UTL; Peighton Shultz, sr., P; Shalie Powell, fr., INF.

Oxford: Eva Navrat, sr.; Fayth Catlin, jr.; Sophia Bain, so.; Kira Selenke, so.; Katelyn Gillenwater, so.; Madison Mayfield, fr.; Jaylin Shivers, so.

Remington: Elena Bowling, jr., 3B; Karoline Johnson, sr., C; Gabby Emmons, sr., 1B; Jozelynn Weerts, jr., SS; Laila McCormick, jr., 2B; Maggie Coats, jr., OF; Cambree Lawler, so., P; Mallory Meyer, sr., P; Madi Phipps, jr., OF; Kynzee Klaassen, fr., OF; Cheyenne Hoch, fr., C-OF.

Smoky Valley: Kayla Norberg, sr., C; Rylie Tolle, jr., 1B; Allison Hipp, sr., 2B-P; Tinley Scott, sr., OF-P; Kelsee Adam, sr., INF; Jordyn Elseth, sr., OF-P; Kenzley Haxton, fr., SS; Katelyn Griffin, fr., INF; Alexis Gordon, so., OF.

Sterling: Avery Linden, sr., C; Shklar Olsen, jr., 3B-P; Blaine Locke, fr., SS; Adyson Surface, P; Mili Rincon, 3B; Ellee Bressler, 1B; Carli Wilkey, OF.

Trinity Academy: Regan Allen, jr., OF; Courtney Cross, sr., SS; Madison Cross, so., C; Ava Lay, jr., UTL; Dominique Schellenger, so., P; Liberty Lewis, so., P.

Udall: Kayl Knapp, jr., 3B; Brooklyn King, sr., SS; Alexa Logsdon, sr., 2B; Ava Bonnell, jr., OF; Aliya Wolf, fr., P; Korie Bird, fr., OF; Criscenda Eilers, fr., C; Ella Myers, fr., OF.

West Elk: Larissa Van Derhagen, jr., 2B; Kira Tillapaugh, so., 1B; Ava Denton, fr., UTL; Emma Arbuckle, fr., OF-P; Josey Toon, jr., UTL; Savannah Stroot, sr., OF-P.