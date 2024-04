UFC on ESPN 55 predictions: Matheus Nicolau or Alex Perez in Las Vegas?

The UFC is back on its home turf after a week off, and a pair of flyweight contenders is at the top of the lineup.

UFC on ESPN 55 (ESPN/ESPN2/ESPN+) takes place Saturday at the UFC Apex in Las Vegas.

Get pick results from our 11 editors, writers, radio hosts and videographers, as well as additional analysis, below.

Tim Means vs. Uros Medic

Means vs Medic

Records: Means (33-15-1 MMA, 15-12 UFC), Medic (9-2 MMA, 3-2 UFC)

Past five: Means 2-3, Medic 3-2

Division: Welterweight

Rankings: None

Odds (as of 04.26.24): Means +245, Medic -305

Junkie pick results: Medic 6, Means 5

David Onama vs. Jonathan Pearce

Pearce vs Onama

Records: Onama (11-2 MMA, 3-2 UFC), Pearce (14-5 MMA, 5-2 UFC)

Past five: Onama 3-2, Pearce 4-1

Division: Featherweight

Rankings: None

Odds (as of 04.26.24): Onama +125, Pearce -150

Junkie pick results: Pearce 7, Onama 4

Jhonata Diniz vs. Austen Lane

Lane vs Diniz

Records: Diniz (6-0 MMA, 0-0 UFC), Lane (12-4 MMA, 0-1 UFC)

Past five: Diniz 5-0, Lane 4-1

Division: Heavyweight

Rankings: None

Odds (as of 04.26.24): Diniz -340, Lane +270

Junkie pick results: Diniz 11, Lane 0

Ariane da Silva vs. Karine Silva

da Silvs vs Silva

Records: da Silva (17-8 MMA, 6-5 UFC), Silva (17-4 MMA, 3-0 UFC)

Past five: da Silva 4-1, Silva 5-0

Division: Women’s flyweight

Rankings: da Silva honorable mention, Silva honorable mention

Odds (as of 04.26.24): da Silva +135, Silva -160

Junkie pick results: Silva 10, da Silva 1

Bogdan Guskov vs. Ryan Spann

Spann vs Guskov

Records: Guskov (15-3 MMA, 1-1 UFC), Spann (21-9 MMA, 7-4 UFC)

Past five: Guskov 4-1, Spann 2-3

Division: Light heavyweight

Rankings: Spann No. 13

Odds (as of 04.26.24): Guskov +150, Spann -180

Junkie pick results: Spann 11, Guskov 0

Matheus Nicolau vs. Alex Perez

Matheus Nicolau vs. Alex Perez

Records: Nicolau (19-4-1 MMA, 7-2 UFC), Perez (24-8 MMA, 6-4 UFC)

Past five: Nicolau 4-1, Perez 2-3

Division: Flyweight

Rankings: Nicolau No. 10

Odds (as of 04.26.24): Nicolau -180, Perez +150

Junkie pick results: Nicolau 9, Perez 2

UFC on ESPN 55 main card picks

Nicolau

vs.

Perez Guskov

vs.

Spann Da Silva

vs.

Silva Diniz

vs.

Lane Onama

vs.

Pearce Means

vs.

Medic MMA Junkie readers’

consensus picks

68-37 nicolau2024_8cc4a8_8cc4a8

Nicolau

(84%) spann2024_50bea0

Spann

(59%) silva2024_b87843

Silva

(69%) diniz2024_9f8f1a

Diniz

(78%) pearce2024_643595

Pearce

(65%) medic2024_ceb932

Medic

(69%) Mike Bohn

@MikeBohn

73-32

trophy copy 2014 Champion nicolau2024_8cc4a8_8cc4a8

Nicolau spann2024_50bea0

Spann silva2024_b87843

Silva diniz2024_9f8f1a

Diniz pearce2024_643595

Pearce medic2024_ceb932

Medic Farah Hannoun

@Farah_Hannoun

69-36 nicolau2024_8cc4a8_8cc4a8

Nicolau spann2024_50bea0

Spann silva2024_b87843

Silva diniz2024_9f8f1a

Diniz pearce2024_643595

Pearce means2024_e58c2f

Means Nolan King

@mma_kings

68-37

trophy copy 2023 Champion nicolau2024_8cc4a8_8cc4a8

Nicolau spann2024_50bea0

Spann silva2024_b87843

Silva diniz2024_9f8f1a

Diniz onama2024_bac5b8

Onama medic2024_ceb932

Medic Ken Hathaway

@1khathaway

68-37

trophy copy 2018, 2022 Champion nicolau2024_8cc4a8_8cc4a8

Nicolau spann2024_50bea0

Spann silva2024_b87843

Silva diniz2024_9f8f1a

Diniz pearce2024_643595

Pearce medic2024_ceb932

Medic Abbey Subhan

@kammakaze

66-39 nicolau2024_8cc4a8_8cc4a8

Nicolau spann2024_50bea0

Spann silva2024_b87843

Silva diniz2024_9f8f1a

Diniz pearce2024_643595

Pearce means2024_e58c2f

Means Matt Erickson

@MattE

65-40 nicolau2024_8cc4a8_8cc4a8

Nicolau spann2024_50bea0

Spann dasilva2024_f1c111

da Silva diniz2024_9f8f1a

Diniz onama2024_bac5b8

Onama medic2024_ceb932

Medic Matthew Wells

@MrMWells

64-41 nicolau2024_8cc4a8_8cc4a8

Nicolau spann2024_50bea0

Spann silva2024_b87843

Silva diniz2024_9f8f1a

Diniz onama2024_bac5b8

Onama medic2024_ceb932

Medic Simon Samano

@SJSamano

62-43 nicolau2024_8cc4a8_8cc4a8

Nicolau spann2024_50bea0

Spann silva2024_b87843

Silva diniz2024_9f8f1a

Diniz onama2024_bac5b8

Onama medic2024_ceb932

Medic Brian Garcia

@thegoze

58-47

trophy copy 2017 Champion perez2024_7ca1a4

Perez spann2024_50bea0

Spann silva2024_b87843

Silva diniz2024_9f8f1a

Diniz pearce2024_643595

Pearce means2024_e58c2f

Means Danny Segura

@dannyseguratv

56-49 nicolau2024_8cc4a8_8cc4a8

Nicolau spann2024_50bea0

Spann silva2024_b87843

Silva diniz2024_9f8f1a

Diniz pearce2024_643595

Pearce means2024_e58c2f

Means George Garcia

@MMAjunkieGeorge

49-56 perez2024_7ca1a4

Perez spann2024_50bea0

Spann silva2024_b87843

Silva diniz2024_9f8f1a

Diniz pearce2024_643595

Pearce means2024_e58c2f

Means

For more on the card, visit MMA Junkie’s event hub for UFC on ESPN 55.

Story originally appeared on MMA Junkie