Tee times, groupings for Rounds 1 and 2 in the U.S. Open at LACC

The 123rd U.S. Open begins Thursday at Los Angeles Country Club. Here's a look at first- and second-round tee times for the men's third major of the season.

(a = amateur; all times ET)

Teeing off No. 1 in Rd. 1; No. 10 in Rd. 2

RD. 1 TEE TIME RD. 2 TEE TIME PLAYER 9:45 am 3:15 pm (a) Omar Morales, Mexico Deon Germishuys, South Africa Jacob Solomon, Auburn, Ala. 9:56 am 3:26 pm Ryan Gerard, Raleigh, N.C. Yuto Katsuragawa, Japan (a) Michael Brennan, Leesburg, Va. 10:07 am 3:37 pm Hayden Buckley, Tupelo, Miss. Adam Svensson, Canada Pablo Larrazabal, Spain 10:18 am 3:48 pm Carson Young, Anderson, S.C. Dylan Wu, Medford, Ore. Roger Sloan, Canada 10:29 am 3:59 pm Ryo Ishikawa, Japan Kevin Streelman, Wheaton, Ill. Matthieu Pavon, France 10:40 am 4:10 pm Shane Lowry, Republic of Ireland Justin Thomas, Louisville, Ky. Tommy Fleetwood, England 10:51 am 4:21 pm Sungjae Im, Republic of Korea KH Lee, Republic of Korea JT Poston, Sea Island, Ga. 11:02 am 4:32 pm Gary Woodland, Topeka, Kan. Adam Scott, Australia Corey Conners, Canada 11:13 am 4:43 pm Collin Morikawa, La Cañada Flintridge, Calif. Max Homa, Valencia, Calif. Scottie Scheffler, Dallas, Texas 11:24 am 4:54 pm Denny McCarthy, Jupiter, Fla. Joel Dahmen, Clarkston, Wash. Adam Hadwin, Canada 11:35 am 5:05 pm (a) Matthew McClean, Northern Ireland Seamus Power, Republic of Ireland Ryan Fox, New Zealand 11:46 am 5:16 pm Mac Meissner, Dallas, Texas (a) Barclay Brown, England Gunn Charoenkul, Thailand 11:57 am 5:27 pm (a) Alexander Yang, Hong Kong, China Jesse Schutte, Florence, Ore. Andy Svoboda, Milford, Conn. 3:15 pm 9:45 am Brent Grant, Honolulu, Hawai Vincent Norrman, Sweden Charley Hoffman, Rancho Santa Fe, Calif. 3:26 pm 9:56 am Simon Forsström, Sweden Carlos Ortiz, Mexico Maxwell Moldovan, Uniontown, Ohio 3:37 pm 10:07 am Eric Cole, Delray Beach, Fla. Thriston Lawrence, South Africa Adam Schenk, Ponte Vedra Beach, Fla. 3:48 pm 10:18 am Luke List, Augusta, Ga. Wilco Nienaber, South Africa Alejandro Del Rey, Spain 3:59 pm 10:29 am Adrian Meronk, Poland Harris English, Sea Island, Ga. Joaquin Niemann, Chile 4:10 pm 10:40 am Alex Noren, Sweden Wyndham Clark, Denver, Colo. Austin Eckroat, Edmond, Okla. 4:21 pm 10:51 am Kurt Kitayama, Chico, Calif. Cam Davis, Australia Russell Henley, Columbus, Ga. 4:32 pm 11:02 am Cameron Smith, Australia Sam Bennett, Madisonville, Texas Matt Fitzpatrick, England 4:43 pm 11:13 am Billy Horschel, Ponte Vedra Beach, Fla. Chris Kirk, Athens, Ga. Brian Harman, Sea Island, Ga. 4:54 pm 11:24 am Brooks Koepka, West Palm Beach, Fla. Hideki Matsuyama, Japan Rory McIlroy, Northern Ireland 5:05 pm 11:35 am Sebastián Muñoz, Colombia Nick Taylor, Canada Taylor Montgomery, Las Vegas, Nev. 5:16 pm 11:46 am Olin Browne Jr., Hobe Sound, Fla. David Puig, Spain (a) Karl Vilips, Australia 5:27 pm 11:57 am Corey Pereira, Cameron Park, Calif. (a) Isaac Simmons, Huddleston, Va. JJ Grey, England

Teeing off No. 10 in Rd. 1; No. 1 in Rd. 2