Ranking: The teams with the most players in a season in NBA history

The 2023-24 season has witnessed an almost unprecedented level of player turnover, with the Memphis Grizzlies and Detroit Pistons setting a new mark for the most players used in a single campaign with 31 each.

Mind you, this is not the only Memphis or Detroit entry at the top of the all-time list.

Check the ranking below:

1. 2024 Memphis Grizzlies: 31 players

Roster: Ja Morant, Desmond Bane, Jaren Jackson Jr., Marcus Smart, Vince Williams Jr., Jordan Goodwin, Santi Aldama, Luke Kennard, GG Jackson II, Bismack Biyombo, Scotty Pippen Jr., David Roddy, Lamar Stevens, Trey Jemison, John Konchar, Brandon Clarke, Jake LaRavia, Xavier Tillman Sr., Ziaire Williams, Tosan Evbuomwan, Jacob Gilyard, Jaylen Nowell, DeJon Jarreau, Derrick Rose, Yuta Watanabe, Wenyen Gabriel, Matthew Hurt, Mãozinha Pereira, Zavier Simpson, Kenneth Lofton Jr., Shaquille Harrison

Record: 25-50 (13th in Western Conference)

Top scorer: Ja Morant (25.1 ppg)

1. 2024 Detroit Pistons: 31 players

Roster: Cade Cunningham, Bojan Bogdanović, Isaiah Stewart, Simone Fontecchio, Jalen Duren, Jaden Ivey, Chimezie Metu, Ausar Thompson, Killian Hayes, Tosan Evbuomwan, Alec Burks, Isaiah Livers, Quentin Grimes, Evan Fournier, Marvin Bagley III, Kevin Knox, Marcus Sasser, James Wiseman, Troy Brown Jr., Shake Milton, Danilo Gallinari, Mike Muscala, Stanley Umude, Malachi Flynn, Monte Morris, Taj Gibson, Joe Harris, Jared Rhoden, Buddy Boeheim, Malcolm Cazalon, Jaylen Nowell

Record: 13-62 (15th in the Eastern Conference)

Top scorer: Cade Cunningham (22.7 ppg)

3. 2021 Houston Rockets: 30 players

Roster: James Harden, Victor Oladipo, Christian Wood, John Wall, Kevin Porter Jr., Kelly Olynyk, Khyri Thomas, P.J. Tucker, Eric Gordon, Jae’Sean Tate, Armoni Brooks, Danuel House Jr., Sterling Brown, KJ Martin, Avery Bradley, David Nwaba, Cameron Oliver, D.J. Augustin, DeMarcus Cousins, DaQuan Jeffries, Justin Patton, Anthony Lamb, Cameron Reynolds, Ben McLemore, D.J. Wilson, Mason Jones, Ray Spalding, Rodions Kurucs, Brodric Thomas, Bruno Caboclo

Record: 17-55 (15th in Western Conference)

Top scorer: James Harden (24.8 ppg)

4. 2022 Milwaukee Bucks: 29 players

Roster: Jrue Holiday, Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton, Bobby Portis, Grayson Allen, Pat Connaughton, George Hill, Brook Lopez, Rayjon Tucker, Wesley Matthews, Donte DiVincenzo, Jordan Nwora, Serge Ibaka, Jevon Carter, DeMarcus Cousins, Langston Galloway, Semi Ojeleye, Rodney Hood, Greg Monroe, Javonte Smart, Justin Robinson, Lindell Wigginton, Sandro Mamukelashvili, Thanasis Antetokounmpo, DeAndre’ Bembry, Georgios Kalaitzakis, Luke Kornet, Jeff Dowtin, Javin DeLaurier

Record: 51-31 (third in Eastern Conference)

Top scorer: Giannis Antetokounmpo (29.9 ppg)

4. 2022 Washington Wizards: 29 players

Roster: Bradley Beal, Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope, Spencer Dinwiddie, Kristaps Porziņģis, Brad Wanamaker, Montrezl Harrell, Deni Avdija, Corey Kispert, Rui Hachimura, Ish Smith, Daniel Gafford, Raul Neto, Tomáš Satoranský, Thomas Bryant, Aaron Holiday, Dāvis Bertāns, Anthony Gill, Greg Monroe, Vernon Carey Jr., Tremont Waters, Jordan Schakel, Craig Sword, Isaiah Todd, Alize Johnson, Cassius Winston, Jordan Goodwin, Jaime Echenique, Joel Ayayi

Record: 35-47 (12th in the Eastern Conference)

Top scorer: Bradley Beal (23.2 ppg)

4. 2024 Toronto Raptors: 29 players

Roster: Scottie Barnes, Pascal Siakam, RJ Barrett, Immanuel Quickley, OG Anunoby, Dennis Schröder, Gary Trent Jr., Jakob Poeltl, Bruce Brown, Kelly Olynyk, Ochai Agbaji, Gradey Dick, Kobi Simmons, Precious Achiuwa, Jahmi’us Ramsey, Javon Freeman-Liberty, Malachi Flynn, Thaddeus Young, Jordan Nwora, Chris Boucher, Jontay Porter, Otto Porter Jr., Jalen McDaniels, D.J. Carton, Mouhamadou Gueye, Garrett Temple, Marquis Nowell, Ron Harper Jr., Kira Lewis Jr

Record: 23-52 (12th in the Eastern Conference)

Top scorer: Pascal Siakam (22.8 ppg)

7. 2022 Boston Celtics: 28 players

Roster: Jayson Tatum, Jaylen Brown, Marcus Smart, Robert Williams, Dennis Schröder, Al Horford, Derrick White, Josh Richardson, Grant Williams, Daniel Theis, Romeo Langford, Payton Pritchard, Enes Freedom, Aaron Nesmith, Jabari Parker, Luke Kornet, Sam Hauser, Juancho Hernangómez, Matt Ryan, Brodric Thomas, Juwan Morgan, Malik Fitts, Bruno Fernando, Nik Stauskas, C.J. Miles, Kelan Martin, Joe Johnson, Justin Jackson

Record: 51-31 (Second in Eastern Conference)

Top scorer: Jayson Tatum (26.9 ppg)

7. 2022 Indiana Pacers: 28 players

Roster: Tyrese Haliburton, Buddy Hield, Domantas Sabonis, Malcolm Brogdon, Caris LeVert, Myles Turner, Justin Holiday, Chris Duarte, Jalen Smith, T.J. McConnell, Oshae Brissett, Terry Taylor, Justin Anderson, Torrey Craig, Duane Washington Jr., Lance Stephenson, Keifer Sykes, Tristan Thompson, Kelan Martin, Jeremy Lamb, Isaiah Jackson, Goga Bitadze, Brad Wanamaker, Gabe York, Reggie Perry, DeJon Jarreau, Nate Hinton, Ahmad Caver

Record: 25-57 (12th in the Eastern Conference)

Top scorer: Malcolm Brogdon (19.1 ppg)

7. 2016 Memphis Grizzlies: 28 players

Roster: Marc Gasol, Mike Conley, Zach Randolph, Courtney Lee, Jeff Green, Matt Barnes, Briante Weber, Lance Stephenson, Tony Allen, Jordan Farmar, Mario Chalmers, Ray McCallum, P.J. Hairston, JaMychal Green, Chris Andersen, Brandan Wright, Xavier Munford, Vince Carter, Alex Stepheson, Beno Udrih, Jarell Martin, Ryan Hollins, Elliot Williams, Jordan Adams, Russ Smith, James Ennis III, Jarnell Stokes, Bryce Cotton

Record: 42-40 (Seventh in the Western Conference)

Top scorer: Marc Gasol (16.6 ppg)

7. 2019 Memphis Grizzlies: 28 players

Roster: Marc Gasol, Mike Conley, Avery Bradley, Garrett Temple, Delon Wright, Kyle Anderson, Justin Holiday, Jonas Valančiūnas, Jaren Jackson Jr., Bruno Caboclo, Shelvin Mack, C.J. Miles, JaMychal Green, Tyler Dorsey, Tyler Zeller, Chandler Parsons, Dillon Brooks, Joakim Noah, Jevon Carter, Ivan Rabb, Omri Casspi, Wayne Selden, Julian Washburn, MarShon Brooks, Dusty Hannahs, Yuta Watanabe, D.J. Stephens, Andrew Harrison

Record: 33-49 (12th in the Western Conference)

Top scorer: Mike Conley (21.1 ppg)

7. 2021 Orlando Magic: 28 players

Roster: Nikola Vučević, Evan Fournier, Aaron Gordon, Terrence Ross, Ignas Brazdeikis, Cole Anthony, Markelle Fultz, Wendell Carter Jr., Moritz Wagner, Michael Carter-Williams, Dwayne Bacon, Chuma Okeke, R.J. Hampton, Gary Harris, James Ennis III, Otto Porter Jr., Al-Farouq Aminu, Sindarius Thornwell, Chasson Randle, Khem Birch, Frank Mason III, Gary Clark, Mo Bamba, Robert Franks, Jordan Bone, Donta Hall, Devin Cannady, Karim Mané

Record: 21-51 (14th in the Eastern Conference)

Top scorer: Nikola Vucevic (24.5 ppg)

7. 2024 Philadelphia 76ers: 28 players

Roster: Tyrese Maxey, Joel Embiid, Tobias Harris, Kelly Oubre Jr., Kyle Lowry, De’Anthony Melton, Buddy Hield, Nicolas Batum, P.J. Tucker, Patrick Beverley, Cameron Payne, Paul Reed, Marcus Morris, Robert Covington, Danuel House Jr., Mo Bamba, Jeff Dowtin, KJ Martin, Jaden Springer, Danny Green, Ricky Council IV, Furkan Korkmaz, D.J. Wilson, Terquavion Smith, Kenneth Lofton Jr., Darius Bazley, Filip Petrušev, Javonte Smart

Record: 41-35 (Eighth in the Eastern Conference)

Top scorer: Joel Embiid (35.3 ppg)

13. 2021 Brooklyn Nets: 27 players

Roster: James Harden, Kyrie Irving, Kevin Durant, Joe Harris, Caris LeVert, Jeff Green, Jarrett Allen, LaMarcus Aldridge, Landry Shamet, Bruce Brown, DeAndre Jordan, Blake Griffin, Spencer Dinwiddie, Nic Claxton, Mike James, Taurean Prince, Timothé Luwawu-Cabarrot, Tyler Johnson, Andre Roberson, Alize Johnson, Chris Chiozza, Norvel Pelle, Reggie Perry, Iman Shumpert, Tyler Cook, Rodions Kurucs, Noah Vonleh

Record: 48-24 (Second in the Eastern Conference)

Top scorer: Kevin Durant, Kyrie Irving (26.9 ppg)

13. 2019 Cleveland Cavaliers: 27 players

Roster: Cedi Osman, Collin Sexton, Alec Burks, Tristan Thompson, Rodney Hood, Jordan Clarkson, Kevin Love, Larry Nance Jr., George Hill, Brandon Knight, J.R. Smith, Matthew Dellavedova, Cameron Payne, David Nwaba, Sam Dekker, Ante Žižić, Patrick McCaw, Jaron Blossomgame, Kyle Korver, Marquese Chriss, Andrew Harrison, Nik Stauskas, Jalen Jones, Deng Adel, Channing Frye, Kobi Simmons, John Holland

Record: 19-63 record (14th in the Eastern Conference)

Top scorer: Kevin Love (17.0 ppg)

13. 2022 Dallas Mavericks: 27 players

Roster: Luka Dončić, Dorian Finney-Smith, Jalen Brunson, Tim Hardaway Jr., Kristaps Porziņģis, Spencer Dinwiddie, Reggie Bullock, Maxi Kleber, Dwight Powell, Josh Green, Dāvis Bertāns, Isaiah Thomas, Brandon Knight, Sterling Brown, Frank Ntilikina, Trey Burke, Marquese Chriss, Willie Cauley-Stein, Theo Pinson, Moses Brown, Carlik Jones, Boban Marjanović, Charlie Brown Jr., George King, Eugene Omoruyi, Moses Wright, JaQuori McLaughlin

Record: 52-30 (Fourth in the Western Conference)

Top scorer: Luka Doncic (28.4 ppg)

13. 2022 Detroit Pistons: 27 players

Roster: Derrick Walton, Saddiq Bey, Cade Cunningham, Jerami Grant, Marvin Bagley III, Isaiah Stewart, Killian Hayes, Cory Joseph, Frank Jackson, Hamidou Diallo, Braxton Key, Isaiah Livers, Carsen Edwards, Trey Lyles, Kelly Olynyk, Justin Robinson, Josh Jackson, Cassius Stanley, Trayvon Palmer, Saben Lee, Rodney McGruder, Jamorko Pickett, Luka Garza, Micah Potter, Cheick Diallo, Deividas Sirvydis, Jaysean Paige

Record: 23-59 (14th in the Eastern Conference)

Top scorer: Jerami Grant (19.2 ppg)

13. 2022 Portland Trail Blazers: 27 players

Roster: Damian Lillard, CJ McCollum, Norman Powell, Josh Hart, Robert Covington, Drew Eubanks, Anfernee Simons, Jusuf Nurkić, Justise Winslow, Brandon Williams, Nassir Little, Keon Johnson, Kris Dunn, Larry Nance Jr., CJ Elleby, Ben McLemore, Reggie Perry, Trendon Watford, Didi Louzada, Dennis Smith Jr., Cameron McGriff, Elijah Hughes, Tony Snell, Greg Brown III, Cody Zeller, Keljin Blevins, Jarron Cumberland

Record: 27-55 (13th in the Western Conference)

Top scorer: Damian Lillard (24.0 ppg)

18. 2022 Cleveland Cavaliers: 26 players

Roster: Darius Garland, Evan Mobley, Jarrett Allen, Lauri Markkanen, Caris LeVert, Isaac Okoro, Collin Sexton, Ricky Rubio, Kevin Love, Cedi Osman, Rajon Rondo, Dean Wade, Lamar Stevens, Justin Anderson, Brandon Goodwin, Moses Brown, Denzel Valentine, Dylan Windler, Malik Newman, Luke Kornet, Kevin Pangos, Ed Davis, Tre Scott, Tacko Fall, RJ Nembhard Jr., Tim Frazier

Record: 44-38 (Ninth in the Eastern Conference)

Top scorer: Darius Garland (21.7 ppg)

18. 2017 New Orleans Pelicans: 26 players

Roster: Anthony Davis, DeMarcus Cousins, Jrue Holiday, Solomon Hill, Lance Stephenson, Dante Cunningham, E’Twaun Moore, Terrence Jones, Omri Casspi, Tim Frazier, Jordan Crawford, Hollis Thompson, Axel Toupane, Langston Galloway, Buddy Hield, Tyreke Evans, Jarrett Jack, Anthony Brown, Wayne Selden, Ömer Aşık, Alexis Ajinça, Donatas Motiejūnas, Reggie Williams, Quinn Cook, Cheick Diallo, Archie Goodwin

Record: 34-48 (Tenth in the Western Conference)

Top scorer: Anthony Davis (28.0 ppg)

18. 2022 OKC Thunder: 26 players

Roster: Zavier Simpson, Georgios Kalaitzakis, Melvin Frazier, Shai Gilgeous-Alexander, Jaylen Hoard, Luguentz Dort, Josh Giddey, Darius Bazley, Aaron Wiggins, Vit Krejci, Tre Mann, Jeremiah Robinson-Earl, Kenrich Williams, Isaiah Roby, Aleksej Pokusevski, Olivier Sarr, Lindy Waters III, Scotty Hopson, Théo Maledon, Paul Watson, Ty Jerome, Derrick Favors, Mamadi Diakite, Mike Muscala, Gabriel Deck, Rob Edwards

Record: 24-58 (14th in the Western Conference)

Top scorer: Shai Gilgeous-Alexander (24.5 ppg)

18. 2019 Philadelphia 76ers: 26 players

Roster: Tobias Harris, Ben Simmons, Robert Covington, Joel Embiid, Jimmy Butler, JJ Redick, Dario Šarić, Wilson Chandler, Mike Scott, Markelle Fultz, Mike Muscala, Landry Shamet, Corey Brewer, T.J. McConnell, Zhaire Smith, Greg Monroe, James Ennis III, Jonathon Simmons, Jonah Bolden, Furkan Korkmaz, Boban Marjanović, Shake Milton, Amir Johnson, Haywood Highsmith, Justin Patton, Demetrius Jackson

Record: 51-31 (Third in the Eastern Conference)

Top scorer: Joel Embiid (27.5 ppg)

18. 2022 Sacramento Kings: 26 players

Roster: De’Aaron Fox, Tyrese Haliburton, Domantas Sabonis, Harrison Barnes, Buddy Hield, Davion Mitchell, Donte DiVincenzo, Justin Holiday, Richaun Holmes, Trey Lyles, Marvin Bagley III, Chimezie Metu, Jeremy Lamb, Maurice Harkless, Damian Jones, Terence Davis, Alex Len, Tristan Thompson, Louis King, Josh Jackson, Neemias Queta, Jahmi’us Ramsey, Emmanuel Mudiay, Justin Robinson, Robert Woodard II, Ade Murkey

Record: 30-52 (Twelfth in the Western Conference)

Top scorer: De’Aaron Fox (23.2 ppg)

18. 2024 New York Knicks: 26 players

Roster: Julius Randle, OG Anunoby, Jalen Brunson, Josh Hart, RJ Barrett, Mitchell Robinson, Donte DiVincenzo, Precious Achiuwa, Isaiah Hartenstein, Immanuel Quickley, Quentin Grimes, Bojan Bogdanović, Miles McBride, Alec Burks, Evan Fournier, Jericho Sims, Taj Gibson, Shake Milton, Charlie Brown Jr., Malachi Flynn, Jacob Toppin, Mamadi Diakite, DaQuan Jeffries, Ryan Arcidiacono, Dylan Windler, Dmytro Skapintsev

Record: 44-31 (Fifth in the Eastern Conference)

Top scorer: Jalen Brunson (27.9 ppg)

18. 2024 Charlotte Hornets: 26 players

Roster: Miles Bridges, Terry Rozier, LaMelo Ball, Brandon Miller, Gordon Hayward, Tre Mann, Grant Williams, P.J. Washington, Vasilije Micić, Cody Martin, Mark Williams, Nick Richards, Dāvis Bertāns, Seth Curry, Aleksej Pokusevski, Ish Smith, Théo Maledon, Bryce McGowens, Nick Smith Jr., Nathan Mensah, JT Thor, Leaky Black, Marques Bolden, Frank Ntilikina, James Bouknight, Amari Bailey

Record: 18-57 (13th in the Eastern Conference)

Top scorer: LaMelo Ball (23.9 ppg)

Story originally appeared on HoopsHype