Kansas high school track and field: Find 1,000-plus athletes from 90 Wichita-area teams

With the 2024 Kansas high school track and field season in full swing, The Eagle has compiled a list of team previews for more than 90 teams in the Wichita area that includes more than 1,000 athletes.

City League track and field team previews

Bishop Carroll

Boys: Hank Purvis, sr.; Luke Holthusen, sr.; Logan Prichard, sr.; Dustin Stephenson, sr.; Joseph Rodriguez, sr.; Landon Englert, sr.; Micah Campbell, sr.; Luke Meier, jr.; Noah Holthusen, so.; Caleb DeGroot, jr.; Luke Fouts, so.; Ryan Hoverson, sr.; Zane White, so.; Zachary Stephan, sr.; Thomas Behring, sr.; Jackson King, sr.; Caden Zimbelman, so.; Zach Helten, so.; Evan Englert, fr.; John Vossen, jr.; Michael Frank, fr. Girls: Kristina Mount, sr.; Ashlynn Sauer, so.; Lily Urban, sr.; Ella Avey, fr.; Lauren DeGroot, fr.; Adyson McGregor, so.; Sofia Wendell, sr.; Brooke Martin, sr.; Ava Weber, sr.; Gabrielle Robben, jr.; Jade Link, jr.; Sophia Sauber, jr.; Catherine Munn, sr.; Gwendolyn Sattler, fr.; Evelyn Brandt, jr.; Clare Munn, so.; Sophia Thome, so.

East

Boys: Camren Davis, sr.; Ryan Son, sr.; Marcus White, sr.; Rayvelle Leak, sr.; Tristen Cross, jr.; Jackson Woodson, sr.; Ashton McClellan, sr.; L.T. Robinson, sr.; Ezekiel Flemming, jr.; Evan Benoit, jr.; Nivontaih Adams, sr. Girls: Anahree Smith, so.; Rylan Chandler, jr.; Violet Rice, jr.; Ciara Johnson, sr.; Ruby Moore, jr.

Heights

Boys: Dennis Carter, sr.; Aven Mboule, jr.; Quinton Rolle Jr., so.; Ashmar Anderson, sr.; Logan Barnhill, jr.; Jack Harty, jr.; Jolyn Jacobs-Garza, jr.; Amalachi Wilkins, jr.; T.J. Williams, sr.; Pedro Nava, sr. Girls: Karynne David, sr.; Elizabeth Brozek, sr.; Secret Deye, so.; Aaliyah Bolden, so.; Riviierra Littlejohn, sr.; Mariyah Moreno-Woods, so.; Janiah Redd, fr.; Saniya Thompson, fr.; Audrey Bridgewater, jr.

Kapaun Mt. Carmel

Boys: Nate Thengvall, sr.; Jack Guthridge, jr.; Dawson Grabendike, jr.; Jackson Daniel, jr.; Daniel Enriquez, so.; Will Niederee, jr.; Micah Amphone, jr.; Will Etheredge, so.; Andrew Guyer, jr.; Tim Rowell, jr.; Cole Reintjes, so.; Mason Collins, so.; Zachary Jones, so.; Thomas Kalima-Preciado, jr.; Thomas Klosterman, jr. Girls: Trinity Oblinger, sr.; Amelia Hermann, jr.; Taylor Barringer, so.; Lily Stafford, jr.; Jasmine Rieger, sr.; Alexandria Stewart, jr.; Elizabeth Rambo, fr.; Marissa Finley, jr.; Abigail Bird, fr.; Caitlyn Bruening, fr.; Kamryn Kennedy, jr.; Jackie Ackerman, sr.; Keelin Luttrell, jr.; Catherine Luttrell, fr.; Calista Woerner, fr.

North

Boys: Landon Reaves, jr.; Sam Doell, jr.; D.J. Fowler, sr.; Jayden Garnes, sr.; Shawn Zaricki, sr.; Luis Contreres, sr.; Jashawn Tolefree, so.; Angel Cummings, so. Girls: Makenna Wilburn, sr.; Ryann Daggett, fr.; Alexa Ornelas, sr.; Nelly Puente, so.; Mia Hirsch, so.; Tori Buss, jr.; Trinity Slater, fr.; Nohemi Ortiz, fr.

Northwest

Boys: Jalil Cooper, sr.; Glayce Jasper, sr.; Alex Eagle, jr.; Liam Fredin, so.; Elijah Edwards, jr.; Juaquin Swalley, so.; Ike Childs, fr. Girls: Adryana Shelby, sr.; Olivia Leatherman, sr.; Kierra Smith, so.; Lakeya Fuller, fr.; Julianna Avant, fr.; Mariah Hutton, fr.; Allie Neitzel, so.

South

Boys: Asa Berry, sr.; Jay’den Kirk McGowan, so.; Joseph Griffin, jr.; Jaiden Abbott, sr.; Ja’Marcus Webster, jr.; Andrew DeLeon, sr. Girls: Kyndal Green, sr.; Kaliyah Bennett, so.; Lily Dennett, so.; A’nya Kennedy, jr.; Lamyah Teal, fr.; Kiara Richardson, sr.

Southeast

Boys: Dejuan Colbert, jr.; Carmel Morisho, sr.; Demetree Evans, sr.; Jeno Jones, jr.; Kendrell Holley, sr.; Parker Rea, jr.; Brayden Pauler, fr.; David Duong, so. Girls: Tiana Hardwell, so.; Emma McCormick, so.; Kylee Burbank, jr.; Sydney German, jr.

West

Boys: Aspen Fisher, jr.; Marco Williams, sr.; Trale Wilson, jr.; Caleb Maholmes, jr.; Izaiah Chrisman, so.; Donald Spillman, so.; Royce Wilson, jr.; Josiah Carter, so.; Colby Eck-Watkins, so. Girls: Mariyah Lewis, sr.; Kennedy Khamvongsa, jr.

AV-CTL track and field team previews

Andale

Boys: Rylan White, sr.; Brayden Richeson, sr.; Harrison Potucek, jr.; Cooper Marx, jr.; Bo Kaiser, jr.; Sam Harp, so.; Colt Lane, so.; Ian Schrandt, jr.; Noah Horsch, jr.; Ethan Eck, so.; Hunter Grimes, so.; Nick Winter, sr.; Jak Krehbiel, jr.; Jrayton Dansel, fr.; Jack Cutler, so.; Toben Easter, so. Girls: Rylee Meyer, so.; Taya Orth, jr.; JoJo Cutler, sr.; Piper Camp, sr.; Emily Struckman, jr.; Grace Rowland, sr.; Ava Steven, jr.; Betsy Reichenberger, sr.; Jessa Jarmer, sr.; Abbi Winter, fr.; Arwyn Hennessy, jr.; Hally Horsch, so.; Sydney Waltner, so.; Emma Meyer, so.; Paige Brand, fr.; Addy Orth, fr.; Kate Eck, so.; Mayla Spexarth, so.;

Andover

Boys: Shal Ruud, so.; Aidan Braun, so.; Jack Phillips, sr.; Vaiden Law, sr.; Gatlin Tilson, so.; Milan Loyle, sr.; Aiden Henry, so.; Tristen Winfield, jr.; Henry Lasater, so.; Darryl Kelly, jr.; Carson Evans, so. Girls: McKinlee Walker, sr.; Asia’h Sullivan, fr.; Maddy Wallace, so.; Janae Kelly, so.; Jordyn Cleary, jr.; Samantha Siegrist, fr.; Gabby Day, sr.; Ella Sims, so.; Jorja Schwanke, jr.; Brooklyn Parham, fr.; Kenzy MacBeth, jr.; Addison Wissman, jr.; Cole Torgerson, fr.

Andover Central

Boys: Bryce Barkdull, sr.; Brandt Stupka, jr.; Landon Kitterman, sr.; Kendall Diller, sr.; Ethan Armendariz, so.; Logan Taggart, jr.; Dawson Rodd, jr.; Ethan Finney, sr.; Bubba Hall, so.; Jaylen Wilson, so.; Ethan Boland, so.; Pablo Bolaina, sr. Girls: Izzy Cole, sr.; Gabby Wimbley, fr.; Allison Saunders, so.; Bryer Geoffroy, jr.; Jordyn Washington, jr.; Kennedy Archibald, so.; Ashley Kramer, so.; Megan Smart, so.; Shannon Shaw, jr.; Tinley Sims, fr.; Brynn Bond, so.

Arkansas City

Boys: Karson Palmer, so.; Mason Burr, jr.; Jose Reyes, so.; Andrew Vowell, fr. Girls: Kinzie Perdue, jr.; Saliyah Johnson, jr.; Amoni Evans, sr.; Savannah Phillips, jr.; Khalyiah Evans, fr.; Kennedy Barnes, so.; Kierslynn Waggoner, jr.; Harper Webb, fr.; Ava Headrick, fr.; Tylicca Morris, so.; Jasmine Calvo, jr.; Kaylee Navarette, sr.

Augusta

Boys: Isaiah Blackwell, sr.; Cooper Jay, sr.; Dawson Schmidt, jr.; Logan Pfeifer, sr.; Patrick Dieter, sr.; Jase Thomas, so. Girls: Madison Busch, jr.; Bridget Brown, jr.; Adriana Otto, jr.; Mylee Renville, fr.

Buhler

Boys: Tavian Gilliam, sr.; Layne Whisler, sr.; Kaden Lohrentz, sr.; Zach Friesen, so.; Gavin Lindahl, fr.; Henry Trumpp, jr.; Benjamin Clouse, so.; Aidan Anderson, jr.; Myjian Lee-McGlynn, so.; Colby Moler, sr.; Tanner Brown, jr.; Max Harmony, so. Girls: Lillie Ledford, fr.; Sophia Rose, sr.; Brynlee Frank, sr.; Ava Koster, jr.; Alycea McCoy, sr.; Jenna Lackey, so.; Ryan Gotti, fr.; Corbin Starkweather, fr.; Maggie Davidson, sr.; Caiyra Heinlein, fr.; Krysten Hamby, sr.; Aften Woodbury, jr.; Aidan Howard, so.; Makayla Little, sr.; Audrey Foster, fr.

Campus

Boys: Kaason Thomas, sr.; Nathan Mortensen, sr.; Josh Gallardo, sr.; Brody Bloom, jr.; Albert Caballero, sr.; Andrue Klitzing, sr.; Kaleb Arneson, jr.; Eli Thomas, so.; Bruno Perlingeiro, sr. Girls: BreAna Garrett-Tillemans, sr.; Isabel Stranathan, so.; Layla Fager, jr.; Kylie Maier, sr.; Mashayla Knight, sr.; Jada Vaden, fr.; Reese Merlau, so.; Charli Bernal, sr.; Kayla Frost, so.

Circle

Boys: Blake Logan, sr.; Dylan Hunter, sr.; Jay Bonewitz, so.; Myles Loewen, sr.; Brayden Kermode, sr.; Andrew Tien, sr.; Jarret Dufoe, so.; Ethan Beard, fr. Girls: Brett Jacobson, so.; Kylie Dennison, sr.; Bailey Reedy, so.; Emma Johnson, jr.; Emma Kern, sr.; Avery Wartick, fr.; Payton Maclaskey, fr.

Clearwater

Boys: Isaac Trosclair, jr.; Brogan Ede, so.; Jacob Wilson, jr.; Brayden Bergkamp, sr.; Max Barry, so.; Isaac Smith, jr.; Landon Schill, so.; Landon Woods, so.; Girls: Madison Williams, jr.; Kenzy McArtor, jr.; Callie Noland, so.; Kaylee Hampton, jr.; Justine Berlin, so.; Autumn Chmieleski, jr.; Kynlee Martin, so.; Hailey Larouche, sr.; Kiley Blake, jr.; Remi Cain, fr.; Tanna Wells, fr.

Collegiate

Boys: Will Meyer, jr.; Brett Wetta, sr.; A.J. Batiste, so.; James Shackelford, sr.; Timmy Ritchie, fr.; Hudson Ferralez, sr.; Logan Clay, fr.; Peyden Chronister, sr.; Price Johnson, sr.; Julian Johnson, so.; Cooper Arneson, jr.; Mason Hart, sr. Girls: Ellie Howell, so.; Savannah Vess, so.; Macy Beran, jr.; Elise Powers, jr.; Alegra Fazio, fr.; Dahlia Issa, jr.

Derby

Boys: Martell Jackson, jr.; Ben Schnelle, jr.; Davon Morrison, fr.; William Hopson, jr.; Gabriel Henriques, jr.; Memphis Banks, fr.; Aaron Gardiner, jr.; Demariae Baker, sr.; Derek Hubbard, sr.; Jayden Harris, sr.; Jesus Bey, so.; Amarion Houston, fr.; Fardis Hossinei, jr.; Beckham Kantukule, sr.; Lucas Kreutzer, jr.; Devon Titus, fr.; Brilynn Cole, fr. Girls: Piper Hula, jr.; Sanaa Truett, so.; Brynn Huffman, fr.; Madison Askew, fr.; Eilyannis Monge, jr.; Shadai Jackson, fr.; Zoe Dieguez, fr.; Aspen Garvey, fr.; Anaelise Lopez, so.; Maddie Snowbarger, sr.; Preslie Freeman, fr.; Latoyia Maurer, fr.; Katelynn Thomsen, jr.; Addison Strubble, jr.; Liberty Smith, jr.; Analicia Lopez, so.

Eisenhower

Boys: Lucas Dickman, sr.; Justus Reynolds, jr.; Arjay Daracan, sr.; Lucas Freeman, jr.; Travis Nicholson, jr.; Chase Mercer, jr.; Jack Santillan, jr.; Ethan Spiva, so.; Landon Wessel, jr.; Elijah Roberts, sr.; Brody Hall, sr. Girls: Leah Wilkinson, sr.; Stella Kitt, jr.; Delainee Dexter, jr.; Abigail Farr, sr.; Carly Dameron, sr.; Hannah Bedore, jr.; Kinsley Hawkins, so.; Ella Ranz, so.; Callie Gumm, fr.; Leni Henderson, jr.; Ella Friend, so.; Emily Young, jr.; Brooke Kasprick, jr.; Ashyton Koeppen, jr.

El Dorado

Boys: Tre Franklin, jr.; Bronson Larimer, jr.; Braxton Crank, jr.; Ty Peffly, sr.; Duke Jensen, jr.; Charlie Greene, so.; Beau Hall, fr.; Peyton Wight, fr. Girls: Keylee Faudere, sr.; Kelci Stewart, so.; Brynn Liess, jr.; Kaitlyn Perrill, jr.; Presley Nichols, fr.

Goddard

Boys: Micah Johnson, sr.; Tyson Wallace, sr.; Bryce Schwerdtfeger, sr.; Elliott Walk, so.; Jaden Cohens, jr.; Luke Griffith, jr.; Nathan Lewis, jr.; Andrey Ortega, sr.; Brodie Eakin, jr.; Erv Phillips, so.; Erik Olivas, fr. Girls: Sydney Healy, jr.; Kendal McElroy, sr.; Leah LaPlant, sr.; Mali Walters, fr.

Hutchinson

Boys: Chris Lachenmeier, sr.; Terrell King, jr.; Spencer Riggs, jr.; Zion Burgess, sr.; Robert Hunter, so.; Taysen Runyon, jr. Quentin Loveless, jr.; Joseph Brown, sr.; Kaden Valencia, sr.; Deon Garrett, jr.; Brody Garwood, sr.; Juan Ford, sr.; Camrynn Harris, so.; Kaleb Cape, jr.; Jaiden May, jr.; Daniel Boone, so. Girls: Azariah Dawes, sr.; KeiRre Martinez, jr.; Alyssa White, so.; Avery Meier, jr.; Kyndra Gaines, jr.; Madalyn Moore, jr.; Ava Krone, so.; Avery Tecklenburg, fr.

Maize

Boys: Alan Hanna, jr.; Bryson Hayes, jr.; Kaleb Glazier, sr.; Caiden Unruh, sr.; Beckham Lee, sr.; Conner Fuhrman, jr.; Jackson Salsbury, jr.; Grady Carlson, so.; Alex Ayin, sr.; Elijah Cross, jr.; Jaeden Martin, sr.; Quincy Burrow, fr.; Sincere Adams, sr.; Will Stanley, so.; Braden Salsbury, jr.; Koen Heuer, jr.; Caiden Unruh, sr.; Jaxton Alvarez, fr.; Jayden Parrent, so. Girls: Parker Bender, sr.; Tristin Combs, jr.; Olivia Pruitt, so.; Alexis Thompson, jr.; Kekona Morales, so.; Lauren Welch, jr.; Lucie Knaak, so.

Maize South

Boys: Troy Heard, so.; Dylan Gorman, sr.; Easton Brown, sr.; Dawson Meese, sr.; Jace Cary, so.; Josh Glover, so.; Josiah Nowak, sr.; Xander Dossey, sr.; Spencer Rich, sr.; Tagin Goode, jr.; Ethan Cole, so.; Gabriel Griffith, so.; Alex Johnson, jr.; Q Cooper, jr. Girls: Ashley Singhateh, sr.; Jillian Gregory, jr.; Amaya Garcia, so.; Olivia Cooper, jr.; Isabella Ponce, so.; Olivia Querubin, fr.; Emmi Harden, sr.; Ilese Burroughs, jr.; Karina Martinez, so.; Norah Morrow, so.; Greenley Brower, jr.

McPherson

Boys: Caleb Muehler, so.; Jayce Schriner, sr.; Cory Muehler, sr.; Kyden Thompson, sr.; Javyn Alexander, sr.; Ethan Elder, jr.; Gavin Wedel, sr.; Caden Wenderott, so.; Lucky Brewer, jr.; Kaden Gantt, sr.; Daniel Jennings, sr.; Kayden Friesen, so.; Carlos German, jr.; Chase Koehn, jr.; Jett Pyle, so. Girls: Addison Chapman, jr.; Jayla McLeod, sr.; Aislyn Soukup, sr.; Arihanna Koehn, jr.; Andi Buschbom, so.; Mallory Holmes, sr.; Lexi Patterson, jr.; Hunter Wilson, sr.; Jaela Thompson, fr.; Kaya Lowery, sr.; Izabel Backhus, jr.; Maryn Sandbo, so.; Eva Ramey, jr.; Peyton Bonham, so.; Ada Prose, jr.

Mulvane

Boys: Hunter Landis, so.; Jacob Wilson, jr.; Garrett Booe, sr.; Kampman Schanz, so.; Colter Light, fr.; Ethan Hankins, fr.; Fisher Dye, jr.; Jonah LaRue, sr.; Rocky Heersche, so.; Gunner Uhrig, so.; Johnathan Wilson, so.; James Inkelaar, jr. Girls: Sierra Schmitz, fr.; Shelby Light, fr.

Newton

Boys: Nick Ruth, sr.;Niko Ramos, jr.; Jarrett Schmidt, sr.; Cole Dillon, so.; Orlando Gonzalez, fr.; Juan-Pablo Salgado, sr.; C.J. Buffalo, jr.; Ryder Mapes, fr.; Camden Schmidt, jr.; Jonathan Hill, fr. Girls: Maisie Brubacher, fr.; Mackenzie Sauerwein, jr.; Abby Koontz, sr.; Natalie Jones, sr.; Anai Fernandez, jr.; Natalie Cassant, jr.; Ashley McMullin, fr.; Vanessa Edwards, jr.; Ana Lawrence, fr.; Berkeley Roberson, sr.; Alyssa Connor, sr.; Ady Klug, fr.

Rose Hill

Boys: Connor Wallis, sr.; Nicolas Bentley, so.; Jace Evans, sr.; Trey Bias, jr.; Kai Kirchoff-Jones, fr.; Jonah Lemasters, jr.; Sam Lovell, jr. Girls: Ava Markley, jr.; Lanie Page, sr.; Kimberlin Lovell, jr.; Mady Barger, jr.; Kaelyn Kirchoff-Jones, jr.; Emersyn Herod, so.; Addison Rockley, so.; Lila Wheeler, jr.; Sian Hoang, fr.; Kaityn Barb, so.; Alexa Marshall, sr.; Rylee Wooten, so.

Valley Center

Boys: Tyler Manske, jr.; Cole Stapleton, jr.; Colt Williams, sr.; Brock Moses, jr.; Dalton Moses, jr.; Max Wallman, sr.; Porter Hellwig, jr.; Carlos Monarrez, jr.; Titus Hoggatt, so.; Landon Leal, fr.; Nathan Webb, fr. Girls: Laney Hooper, so.; Kinsley Plumer, so.; Kaylee Kinsinger, sr.; Natalie Webb, sr.; Jeanne Johnson, fr.; Sophie Ellis, fr.; Cassidy Child, jr.; Quinn Fehrenbach, jr.; Kayla Ellinger, sr.; Jocelyn Robles, fr.

Wellington

Boys: Cooper Hatfield, so.; Morice Ayers, sr.; Skyler Branam, jr.; Grady Norris, jr.; Jamar Armstrong, jr.; Jaxon Highbarger, sr.; Kaleb Hamilton, jr.; Andrew Helpingstine, sr.; Evan Kelly, jr.; Rome Hunt, jr.; Jalik Armstrong, so. Girls: Dru Zeka, fr.; Addy Wilson, fr.; Isabelle Cullens, sr.; Kylan Gregory, so.; Claire Ginter, so.; Mikayla Ybarra, so.; Natalie Burnett, so.; Presley Metcalf, jr.; Tatum Edwards, so.

Winfield

Boys: Dane Chattam, fr.; Kellen Gibson, so.; Eli Conklin, jr.; Nikolas Smith, jr. Girls: Lauryn Turner, sr.; Rhyanna Richert, jr.; Layla Harris, jr.; Lydia Nelson, jr.; Sheena Gocela, sr.; Alicyn McGinnis, so.; Brielle Griffin, so.; Cora Moon, jr.

Wichita-area track and field team previews

Argonia

Boys: Carson Vineyard, so.; Dalton Morrison, sr. Girls: Lakelyn Love, jr.; Tori Morrison, so.; Abigail Paxson, so.; Autumn Coleman, so.

Attica

Boys: Thomas Deviney, sr.; Jon Monroe, fr. Girls: Cady Hemphill, so.; Zoie Redgate, jr.; Ava Dark, sr.; Makena Mans, so.; Libby Swingle, fr.

Belle Plaine

Boys: Levi Christy, sr.; Ryder Slack, so.; Ryder Main, jr.; Gavin Bolster, jr.; Kaden Kirby, so.; Logan Cox, so.; Brody Swaney, so. Girls: Gabby Lujan, sr.; Ella Lawless, jr.; Charli Deill, so.; Taryn Bohannon, so.

Berean Academy

Boys: Randall Thiessen, jr.; Wyatt Ranfeld, sr.; Devin Busenitz, sr.; Ryley Busenitz, fr.; Jeremiah Briscoe, jr.; Alex Janzen, jr.; Trevor Nusz, sr.; Sylas Nord, jr.; Will Snook, fr.; Aiden Fasnacht, jr.; Everet Busenitz, jr.; Brendan Busenitz, fr.; Dakota Braun, so.; Lawson Wiebe, fr.; Titus Veer, jr.; Elias Simkins, jr. Girls: Tara Tucker, sr.; Rebecca Widler, fr.; Adrienne Mullins, so.; Autumn Hirsch, so.; Aubrey Harder, fr.; Taylor Balzer, jr.; Leah Entz, so.; Ella Veer, so.; Aubrianne Briscoe, fr.; Addelyn Turpin, so.; Shylin Timken, so.

Bluestem

Boys: Colton Neal, jr.; Dakota Veatch, sr.; Axton Vice, fr.; Delaney Herrman, fr. Girls: Mallory Potter, sr.; Brooklyn Korte, sr.; Cadence Williamson, sr.; Kolette Williamson, fr.; Kaylyn Defore, fr.

Burden-Central

Boys: Ben Long, sr.; Brock Wilson, jr.; Ethan Boucher, jr. Girls: Katie Cook, sr.; Dakota Brickell, jr.; Ana Voelker, sr.

Burrton

Boys: Noble Phillips, jr.; Ricky Diehl, sr.; Issac Jones, fr. Girls: Olivia Perkins, sr.; Icyanna Bailey, sr.; Mariel Garza, so.

Caldwell

Boys: Jackson Risley, sr.; Layten Caruthers, jr.; Kaden Dow, jr. Girls: Bryony Strecansky, sr.

Canton-Galva

Boys: Lane McMannis, sr.; John Erskin, so.; Jaden Ediger, sr.; Jayden Barnett, so.; Jaxon Nightingale, fr. Girls: Trinity Espinoza, so.; Jordyn Elliot, so.; Honesty Williams, fr.; Makinlee Hoppes, so.; Londyn Dietrich, fr.

Cedar Vale-Dexter

Boys:

Francesco Savoia, sr.; Devonte Harris, sr.; Conner Riley, so.; Layne Buxton, so.; Kyson Henley, fr. Girls: Kailee Dennis, jr.; Natalie Shelton, jr.

Centre

Boys: Michael Herrera, sr.; Robert Spohn, jr.; Micah Carlson, fr. Girls: Kaitlynn Bina, jr.; Jenaya Plett, sr.; Allie Stuchlik, sr.; Olivia Carlson, jr.

Chaparral

Boys: Dalen Blair, jr.; Charlie Jacobs, so.; Dravin McCammon, jr.; Daniel Schmidt, fr. Girls: Auburn Hill, sr.; Kaylee Swartz, jr.; Cate Jensen, fr.; Lexi Goebel, fr.

Cheney

Boys: Drew Tolar, sr.; Gavin Maass, sr.; Carter Peintner, jr.; Kason Messenger, sr.; Weston Hill, sr.; Tre Black, sr.; Nash Young, sr.; Luke Reno, jr.; Jase Robertson, jr.; Caleb Martin, so.; Cash Young, so.; Stratton Young, fr. Girls: Breanna Wells, jr.; Trinity Griffin, so.; Alex Bittner, sr.; Reagan Ayres, sr.; Chloe Scheer, so.; Amy Wright, sr.; Alayna Wehrman, jr.; Katy Wehrman, fr.; Chloe Young, sr.; Morgan Green, so.; Abigail Blundell, fr.; Brin Bergkamp, fr.; Addisyn Hudson, fr.; Aseel Albawardi, fr.; Addison Bearley, so.; Kinslee Ingram, sr.; Nikki Wright, fr.

Conway Springs

Boys: Cade Howell, jr.; Connor Koster, so.; Cohen Newell, so.; Trent Haines, so.; Joseph Howard, fr. Girls: Grace Bender, sr.; Melissa Ebenkamp, sr.; Jan Stuhlsatz, jr.; Gabby Dalbom, sr.; Ava Daniel, jr.; Delaney Jones, fr.; Lairen Pauly, fr.; Hayley Pauly, so.; Sydney Zoglmann, so.

Cunningham

Boys: Will Wegerer, jr.; Skyler Thimesch, so.; Trenton Schnittker, jr.; Luke McGuire, sr.; Kendall Rogers, so.; Dylan Halderson, so.; Stephen Kerschen, fr. Girls: Maranda Lohrke, sr.; Emily Ogg, so.; Grace Hageman, so.; Kyra Morgan, so.; Ellie McGuire, jr.; Asa Adams, jr.

Douglass

Boys: Wyatt Moore, fr.; Charlton Carr, jr.; Elijah Wasson, so.; Camden Mertz, jr. Girls: Gentry Bergsten, so.; Lauren McCosh, so.

Eureka

Boys: T.J. Mills, so.; Peyton Hare, so. Girls: Rose Buck, so.; Olivia Valentine, jr.; Brenna Rucker, so.; Britta Mongeau, so.

Flinthills

Boys: Braiden Neeley, sr.; Colton Reust, so.; Mason Randall, so. Girls: Harlee Randall, jr.; Paige Corter, jr.; Charli Bohnen, fr.

Garden Plain

Boys: Ty Scheer, sr.; Gage Lee, sr.; Logan McKim, jr.; Brant Long, fr.; Emrick Hays, so.; Kaeden Kasselman, jr.; Gage Dexter, sr.; Mason Hoheisel, sr.; Chris Weber, so.; Kyle Koester, so.; Hank Lilly, jr.; Arthur Boyle, so.; Hunter Kampling, fr. Girls: Haidyn Thompson, sr.; Kora Rex, jr.; Reese Stuhlsatz, so.; Jewel Gallagher, jr.; Anna Puetz, fr.; Hailey Brack, fr.; Jaden Stuhlsatz, jr.; Aly Scheer, fr.; Cortlyn Hill, fr.; Kamryn Thomas, so.; Ava Puetz, fr.

Goessel

Boys: Eli Gaeddert, fr.; Jake Flaming, sr.; Javin Schmidt, sr.; Eli Boden, sr.; Evan Walker, so.; Wade Spurlin, sr.; Kyle Valdois, sr.; Levi Olson, jr.; Trey Gaddis, so.; Koy Smith, jr. Girls: Cheyenne Sawyer, sr.; Aimee Funk, jr.; Abbigail Funk, jr.; Logan Bryant, jr.; Brooklyn Wuest, jr.; Jaicee Griffin, sr.; Jenna Flaming, fr.

Halstead

Boys: Breeson Bigley, jr.;Joey Millspaugh, jr.; Zantana Chavarin, sr.; Connor Herman, jr.; Finneas Howard, jr.; C.J. Smith, so.; Keaston Shields, jr.; Aaron Caldwell, sr.; Ethan Wilcox, jr.; Aden Armstrong, sr.; Kurt Faudell, jr.; Owen Farmer, sr. Girls: Dominique Schutte, sr.; Addison Wills, so.; Mackenzie Ervin, so.; Ainsley Farmer, so.; Kahlyn Davis, so.; Dalaina Schutte, jr.; Jordy Schroeder, fr.; Khloey Schauf, fr.; Carly Zrubek, so.; Briley Allmon, fr.

Haven

Boys: Vance Loop, jr.; Blake Richey, jr.; Aiden Hoopes, jr.; Grant Patry, so.; Isaiah Doherty, fr.; Austin Honeycutt, jr. Girls: Angelina Forsythe, sr.; Kennedy Hazell, sr.; Zaprina Percy, jr.; Olivia Forsythe, sr.

Hesston

Boys: Jackson Fry, sr.; Daxon Deering, so.; Karter Gonzalez, jr.; Jamison Kohl, so.; Caleb Rewerts, so.; Casey Heinrichs, jr.; Riley Fuqua, so.; Josh Duerksen, fr.; Max Phillips, fr.; Jack Gish, jr.; Eli Haug, fr. Girls: Ashley Lehman, so.; Jaden Williams, fr.; Reese Quinn, fr.; Kaycee Mason, jr.; Ella Phillips, jr.; Taylin Frick, fr.; Kylie Warden, fr.

Hillsboro

Boys: Seth Driggers, jr.; Anders Weisbeck, jr.; Angel Rivera, jr.; Jesiah Gooch, so. Girls: Addison Jost, so.; Quinlyn Funk, so.; Riley Richert, fr.; Abbi Williams, jr.; Emily Gilkey, so.; Gracelyn Jost, so.; Jaidyn Frantz, so.; Kassie Cunningham, so.

Hutchinson Central Christian

Boys: Blake Yoder, sr.; Jayden Linscheid, jr.; Justus Huff, sr.Keaton Miller, jr.; Piercen Huff, so.; Konnor Sullivan, so.; Hunter Franz, so. Girls: Belle Barnett, jr.; Jessa Losew, so.; Ava Swanson, sr.; Avery Kauffman, fr.

Hutchinson Trinity

Boys: Max Ryan, jr.; John Lindstrom, so.; Jacob Lindstrom, so.; Isaac Hammersmith, so.; Gavin Wilson, sr.; Aidan Suter-Tan, jr.; Dylan Bornholdt, fr. Girls: Grace Starks, sr.

Inman

Boys: Tyler Martisko, so.; Cooper Wiens, so; Riley Roots, so.; Sebastian Martinez, jr.; Samuel Brensing, so.; Malachi Brunk, fr. Girls: Madelyn Brunk, sr.; Madilyn Heflin, sr.; Chloe Schmidt, sr.; Taylor Froese, fr.; Leah Black, fr.; Brooklyn Black, fr.; Morgan Froese, so.Rebecca Black, sr.; Katie Nichols, jr.; Suttyn Harris, so.; Dakota Nees, jr.; Lily Heflin, fr.

Kingman

Boys: Tristen Davidson, sr.; Donovan Cress, sr.; Chase Webster, sr.; Braylon Price, so.; Dalton Barber, sr. Girls: Mary Pearce, sr.; Avery Mertens, jr.; Olivia Huhman, fr.; Jayda Deweese, fr.; Kinslie McDorman, fr.; Shay Watkins, so.

Little River

Boys: Andrew Smith, sr.; Christopher Norez, so.; Cole Dieball, so.; Kal’El Robinson, so.; Ty Janette, so.; Jay Smith, jr.; Jhet Ewertt, fr.; Tristan Bristow, so.; Logan Schubert, fr.; Brady Obley, sr. Girls: Havanna Olander, so.; Alaina Eck, sr.; Aubrey Olander, sr.; Ashley Stephenson, sr.; Kami Grasser, sr.; Saelyn Raleigh, fr.; Avery Lafferty, fr.; Abby Schroeder, fr.

McPherson Elyria Christian

Boys: Blake Robertson, sr.; Dom Lundberg, sr.; Emmitt Neufeldt, so.; Ty Romero, jr. Girls: Laney Reiff, so.; Kenna Cass, sr.; Macy Reiff, sr.; Brooke Davidson, jr.

Marion

Boys: Jonathan Frese, sr.; Luke Wessel, jr.; Brian Nguyen, jr.; Jesse Snyder, so.; Jackson Bitonti, jr.; Kellen Waner, jr.; Jackson Howard, fr.; Wyatt Soyez, so.; Isaac Wesner, fr.; Eli Klenda, so. Girls: Gabby Newell, sr.; Dylan Kraus, fr.; Kenna Wesner, jr.; Taryn Kraus, jr.; Hailey Harshman, so.; Madisyn Hulett, so.; Sophia Dye, jr.

Medicine Lodge

Boys: Davis Miltner, jr.; Durham Nittler, jr.; Ke’veon Ruiz, jr.; Kye Gerdes, sr.; Jack Schreiner, so.; Sawyer Stone, jr.; Braxx Farr, so. Girls: Aydan Bryan, sr.; Breckynn Stoecklein, so.

Moundridge

Boys: Heath Churchill, so.; Kaden Elmore, jr.; Henry Hecox, jr.; Bear Moddelmog, jr.; Daniel Dixon, sr.; Kaizer Kanitz, so.; Brayden Elmore, so.; Dan Kuder, fr. Girls: Cammi Unruh, so.; Avery Schrag, jr.; Haylee Jantz, so.; Halle Hecox, fr.; Hattie Hecox, fr.; Aspyn Stos, fr.

Nickerson

Boys: Karson Engelland, sr.; Alex King, jr.; Jeremiah Hearon, sr.; Logan Stout, sr.; Riley Brawner, so.; Trenton Wood, jr.; Austin Peterson, so. Girls: Destiny Ponds, sr.; Rachel Nisley, jr.; Centhiyan Bankston, so.; Delaney Childs, so.

Norwich

Boys: Tanner Gosch, fr.; Jayden Benge, so.; Jace Benge, sr.; Brayden Pauly, jr.; Lucas Adams, fr.; Kyler Murphy, jr. Girls: Alex Robinson, fr.; Reagan Smith, so.; Brooklyn Sheetz, sr.; Leighton Durr, fr.

Oxford

Boys: Noel Gardea, sr.; Cordell Jordan, jr.; Tyler Brown, fr.; Zane Whitson, jr.; Chase Douglas, so.; Cayden Carpenter, sr.; Xzavier McClamy, so.; Wyatt Gaither, so. Girls: Makhila Maupin, jr.; Lilly Jordan, so.; Yasmin Gardea, jr.; Mya Johnson, sr.; Savannah Whitson, so.

Peabody-Burns

Boys: Max Turner, fr. Girls: Adyson Winter, fr.; Sarah Winfrey, fr.

Pretty Prairie

Boys: James White III, sr.; Emmett Harbaugh, fr.; Evan Young, jr.; Carter Stucky, so.; Braydon Teegarden, sr. Girls: Claire Miller, jr.; Kayleigh Vogl, fr.; Cali Rexwinkle, fr.; Amity White, fr.

Remington

Boys: Eli Gerber, sr.; Dakota Hoch, sr.; Andrew Peters, sr. Girls: Eva Hilgenfeld, sr.; Emily O’Brien, so.; Chelsea Willour, so.; Ava Klaassen, sr.; Gianna Van Zelfden, sr.; Annie Entz, jr.; Kyleigh Hayworth, sr.

Sedgwick

Boys: Dallas Lagree, jr.; Noah Little, so.; Ayden Johnston, jr. Girls: Logan Stucky, sr.; Lauren McGinn, fr.

Smoky Valley

Boys: Gavin Stambaugh, jr.; Ki Blanchat, sr.; Samuel Peterson, sr.; Kaden Bishop, so.; Hunter Koehn, fr. Girls: Breanne Peters, sr.; Esther Clark, jr.; Ceeley Friesen, so.; Katja Blanchat, jr.; Hope Duncan, sr.; Keira Mullen, sr.; Taytum Reed, jr.; Sophie Eyer, fr.; Ali Madero, fr.

South Haven

Boys: Alex Smith, sr.; Alex Shore, jr.; Tanner Kelly, jr.; Maddox Pond, fr. Girls: Kelly Theurer, so.; Avery Strickland, fr.; Alivia Bacon, sr.; Addison Heater, so.; Annabelle Burden, so.; Makenzie Callison, fr.

Sterling

Boys: Tim Parish, sr.; Zane Farney, so.; Camden Smith, jr.; Boston Ekart, so.; Landon Aguilera, fr.; Taylor Maxwell, jr.; Cale Thomas, so.; Eli Sowers, so.; Deryn Maxwell, fr.; Wyatt Little, fr. Girls: Julia Kilgore, so.; Faith Ekart, sr.; Katie Inwood, fr.; Cora Svaty, so.; Aleya Ravenstien, so.; Israel Kuhn, so.

Udall

Boys: Jenson Harness, sr.; Hayden Green, so.; Andrew Preston, jr. Girls: Lilly Hoffman, fr.; Brooklyn King, sr.; Gracie Bishop, fr.

West Elk

Boys: Bryan Epperson, sr.; Roman Moreno, so. Girls: Rachel Humphrey, so.; Zoie Crupper, jr.

Wichita Central Christian

Boys: Levi Sturm, fr.; Cooper Pendergrass, jr.; Cody Bixenman, jr.; Cameron Garrelts, fr.; Hudson Clark, jr.; Ben Patrick, so. Girls: Jaye McCurdy, so.; Ellie Petz, so.; Elaina Magana, fr.; Emily Schroeder, fr.; Reagan Reed, fr.; Ashlynn Johns, jr.

Wichita Classical

Boys: Samuel Asher, fr. Girls: Anna Schmidt, fr.

Wichita Homeschool

Boys: Logan Johnson, so.; Lincoln Conkling, so.; J.J. Lukoschat, jr.; Kyle Weishaar, jr.; Mason Greer, sr. Girls: Arianna Hutfles, fr.; Lily Foster, fr.; Julianna Moore, so.; Samantha Workman, jr.; Laura Dixon, fr.; Lucy Strain, so.; Shaylee Taylor, fr.

Wichita Independent

Boys: Aaron Shadid, jr.; Ripley Cole, sr.; Sir-Ryan Dennis, sr.; Sos Tovar, so.; Jack Roe, so.; Finn Harper, so. Girls: Nyeema Muhwazie, fr.; Lydia Walden, so.; Marissa Malcom, jr.

Wichita Trinity Academy

Boys: Clay Shively, sr.; Samuel Ferguson, sr.; Jacob Hobson, sr.; Caleb Tofteland, jr.; Donald Collier, sr.; Carter Tran, so.; Yamno Oyola-Bernier, so. Girls: Emily Hein, so.; Breckynn Lee, jr.; Brecken Howell, so.; Audrey Smith, so.; Jordyn Whitfield, so.