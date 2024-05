All-conference baseball teams are out. See who made the cut from 5A to 1A

The all-conference high school baseball teams from around the Treasure Valley are available below.

Coaches choose each league’s all-conference teams. The Idaho Statesman publishes the results and has no role in their selection.

ALL-LEAGUE BASEBALL TEAMS

Click the following links to jump to each league’s selections.

5A SIC 4A SIC 3A SRV 2A WIC 1A WIC

5A SOUTHERN IDAHO CONFERENCE

Middleton senior Treyton Swygart was voted the 5A SIC Player of the Year by the league’s coaches.

Player of the Year: Treyton Swygart, sr., Middleton

Coach of the Year: Scott Deck, Eagle

FIRST TEAM

P: Ian Lenius, jr., Middleton

P: Caleb Zawadzki, so., Eagle

P: Bryson Shea, sr., Eagle

P: Lincoln Mathis, jr., Rocky Mountain

C: Gage Haws, jr., Owyhee

C: Tate Kubena, jr., Borah

1B: Jackson Wendt, jr., Rocky Mountain

INF: Evan Brown, sr., Boise

INF: Keagan Kelly, jr., Owyhee

INF: Nate Keith, so., Owyhee

INF: Boomer Collins, jr., Middleton

OF: Brady Barowsky, sr., Eagle

OF: Jordan Ellett, sr., Rocky Mountain

OF: Easton Price, jr., Owyhee

OF: Ian Lenius, jr., Middleton

UTIL: Caleb Zawadzki, so., Eagle

DH: Will Grizzle, sr., Mountain View

SECOND TEAM

P: Colby Chambers, sr., Rocky Mountain

P: Gage Haws, jr., Owyhee

P: Luke Scott, sr., Eagle

P: Brady Robinson, jr., Borah

1B: Will Grizzle, sr., Mountain View

INF: Adam Fulton, sr., Eagle

INF: Ryan Yesford, fr., Mountain View

INF: Cannon Haws, so., Centennial

INF: Jeff Thompson, jr., Rocky Mountain

OF: Ryder Cutlip, sr., Owyhee

OF: Brock Silvers, jr., Middleton

OF: Lincoln Mathis, jr., Rocky Mountain

OF: Sacha Stoll, jr., Boise

UTIL: Lucas Skinner, sr., Owyhee

DH: Hudson Espinoza, jr., Rocky Mountain

HONORABLE MENTION

P: Kaleb Doty, jr., Owyhee

P: Hunter Mahaffey, jr., Owyhee

P: Lucas Skinner, sr., Owyhee

P: Christian Zannitto, fr., Owyhee

P: Beau Ramsey, jr., Middleton

P: Jackson Edwards, so., Kuna

P: Tate Keddington, jr., Centennial

P: Haiden Delong, sr., Timberline

P: Caden Werner, jr., Capital

P: Cooper Myers, so., Capital

P: Conner Marshall, sr., Mountain View

P: Davey Green, jr., Mountain View

P: Aidric Bird, jr., Boise

P: Michael Myers, jr., Boise

P: Mason Smith, sr., Meridian

P: Jaxon Wade, so., Nampa

C: Pete Bacon, sr., Boise

C: Jimmy Flynn, sr., Eagle

C: Drew Holman, so., Middleton

1B: Ryder Cutlip, sr., Owyhee

INF: Javin Ellett, so., Rocky Mountain

INF: Wesley Thompson, sr., Rocky Mountain

INF: Cam Lenius, fr., Middleton

INF: Zane Lombardy, jr., Kuna

INF: Jackson Edwards, so., Kuna

INF: Logan Thistle, jr., Timberline

INF: Brayden Dudley, so., Capital

INF: Cooper Myers, so., Capital

INF: Cade Burnham, jr., Mountain View

INF: Trey Allen, sr., Meridian

INF: Jacob Detwiler, sr., Borah

INF: Brady Robinson, jr., Borah

OF: Cade Walker, jr., Owyhee

OF: Elijah Wilson, sr., Middleton

OF: Jaden Belton, jr., Centennial

OF: Diego Baker, jr., Timberline

OF: Dean Woods, sr., Timberline

OF: Maddox Weight, jr., Capital

OF: Cohen Souba, sr., Capital

OF: Nate Kessinger, jr., Nampa

UTIL: Caden Werner, jr., Capital

UTIL: Evan Perry, sr., Mountain View

DH: Isaac Mills, so., Timberline

4A SOUTHERN IDAHO CONFERENCE

Skyview’s Grady Daniels, left, was voted the 4A SIC Player of the Year by the league’s coaches.

Player of the Year: Grady Daniels, sr., Skyview

Coach of the Year: Ryan Bobo, Skyview

FIRST TEAM

P: Grayden Lucas, sr., Skyview

P: Jordan McIntyre,, Ridgevue

C: Gianni Caltagirone, sr., Bishop Kelly

1B: Joe Stroschein, sr., Bishop Kelly

INF: Cooper Cammann, sr., Bishop Kelly

INF: Caden Yesford, sr., Skyview

INF: Jared Payne, sr., Columbia

INF: Eduardo Sauceda, sr., Caldwell

OF: Noah Palomares, sr., Skyview

OF: Jacob Ricks, sr., Bishop Kelly

OF: Mason Krahn, jr., Skyview

UTIL: Tyler Russell, so., Skyview

DH: Jase Bade, sr., Emmett

SECOND TEAM

P: Parker Harrison, jr., Columbia

P: Cooper Cammann, sr., Bishop Kelly

P: Owen Moss, jr., Caldwell

C: Zaylor Bruegeman, sr., Caldwell

1B: Parker Harrison, jr., Columbia

INF: Ledger Downs, fr., Skyview

INF: Bryson Oswald, sr., Ridgevue

INF: Keegan Randall, sr., Ridgevue

INF: Colin Brazil, fr., Bishop Kelly

OF: Hunter Christensen, sr., Columbia

OF: Ryder Scheibe, jr., Emmett

OF: Aidan Chatterton, fr., Columbia

OF: Logan Hirasaki, fr., Ridgevue

UTIL: Bryson Oswald, sr., Ridgevue

DH: Nathan Rapp, so., Bishop Kelly

HONORABLE MENTION

P: Caden Yesford, sr., Skyview

P: Zach Wright, jr., Bishop Kelly

P: Bryson Oswald,, Ridgevue

C: Austin Cornell, sr., Columbia

1B: Chance Schreiber,, Ridgevue

INF: Dean Herkenrath, sr., Bishop Kelly

INF: Ezyah Ruiz, sr., Caldwell

INF: Izaiah Stewart-Kasper, sr., Ridgevue

INF: Elliot Jamison, jr., Ridgevue

OF: Zach Wright, jr., Bishop Kelly

OF: Alex Sullivan, sr., Bishop Kelly

OF: Izaiah Stewart-Kasper, sr., Ridgevue

OF: Elliot Jamison, jr., Ridgevue

UTIL: Dean Herkenrath, sr., Bishop Kelly

UTIL: Eric Kammerman, jr., Caldwell

UTIL: Gabe Schwenken, sr., Columbia

UTIL: Aidan Chatterton, fr., Columbia

DH: Tigre Martinez, jr., Vallivue

3A SNAKE RIVER VALLEY

Homedale senior Dillon Fine was voted the player of and pitcher of the year in the 3A SRV.

Player of the Year: Dillon Fine, sr., Homedale

Pitcher of the Year: Dillon Fine, sr., Homedale

FIRST TEAM

Carson Fine, so., Homedale

Lukas Hall, so., Homedale

Payton Fine, sr., Homedale

Chance Martel, so., Homedale

Jayden Wutherich, sr., Homedale

Titus Vidlak, fr., Fruitland

Nate Grosvenor, fr., Fruitland

Quinn Hood, jr., Fruitland

Landon Bushong, jr., Fruitland

Jace Mordhorst, jr., Fruitland

Darrien Pecunia, so., Payette

Jahzyon Sylva, so., Payette

Sam Holtman, sr., Parma

Braxton Hefflefinger, sr., Parma

John Hatfield, sr., McCall-Donnelly

SECOND TEAM

Andres Garcia, sr., Homedale

Xavier Uranga, so., Homedale

Owen Baker, so., Fruitland

Max Vidlak, jr., Fruitland

Coye Coffman, jr., Fruitland

Jake Penfold, jr., Payette

Ian Ennis, sr., Payette

Michael O’Campo, so., Payette

Kaden Cole, so., Parma

Jack Shirts, sr., Weiser

Harry Cook, sr., Weiser

Owen Naugle, sr., McCall-Donnelly

HONORABLE MENTION

Oklin Carson, sr., Homedale

Tyler Black, sr., Fruitland

Jaxon Rodriguez, so., Payette

Jacob Mikelson, jr., Parma

Finn Dolton, sr., Weiser

Cole Naugle, so., McCall-Donnelly

2A WESTERN IDAHO CONFERENCE

Player of the Year: Kaden Mullins, jr., Nampa Christian

Coach of the Year: Nathan Hoiosen, Cole Valley Christian

FIRST TEAM

Teagan Kinney, jr., Marsing

Blake Wilson, jr., Cole Valley Christian

Luke Colson, sr., Cole Valley Christian

Brayden Schaefer, jr., Nampa Christian

Dylan Brown, sr., Cole Valley Christian

Carson Russell, sr., Cole Valley Christian

Luke Steinmeyer, jr., Marsing

Landon Mills, sr., Nampa Christian

Cole Young, jr., North Star Charter

Jack Ihli, jr., Nampa Christian

Mike Lester, jr., Melba

Dresden Wood, jr., Marsing

SECOND TEAM

Cam Vail, sr., Melba

Jace Chadez, jr., Marsing

Blayk Cockerum, so., New Plymouth

Ashton Robinson, so., New Plymouth

Dylan Irish, jr., Cole Valley Chrisitan

Jace Irwin, so., North Star Charter

Colter Bodily, so., Melba

HONORABLE MENTION

Diego Herrera, sr., Melba

Johnny Szekeres, sr., North Star Charter

Pete Dice, so., Nampa Christian

Chris Bobrowski, jr., Cole Valley Christian

CJ Husted, so., Melba

Tysen Sayers, sr., Melba

Jackson McReynolds, so., North Star Charter

1A WESTERN IDAHO CONFERENCE

Coming soon