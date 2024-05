Academic all-conference teams honor Southwest Idaho’s top student athletes this spring

Varsity athletes must maintain a cumulative 3.5 or higher GPA to make the all-league academic teams in the 5A SIC, 4A SIC and 1A Division I WIC.

The 2A WIC requires a 3.75 or higher GPA.

All lists are provided by school athletic directors.

Boise’s Noe Kemper celebrates after winning the 800 meters at the 5A state championships May 17 at Mountain View High.

5A SOUTHERN IDAHO CONFERENCE

BOISE

Baseball: Gus Arriola, Henry Beebe, Evan Brown, Calder Hansen, Kade Burback, Brody Newbery, Mike Myers, Owen Kepple, Sascha Stoll, Beck Lunstrum-Nelson.

Softball: Lily Binford, Lucy Hopstad, Lilly Hopstad, Elyse Dapsauski, Lucy Elliott, Riley Hopstad, Allie Gore, Presley Mitchell-Burleson, Kate Walsh, Linnea Nelson.

Boys track: Alex Burgos, Caden Chigbrow, Miles Conklin, Kaden Helder, Liam Hodson, Kellen Hulquist, Noe Kemper, Chase Lawyer, Michael Nance, Eli Rich, Lucas Roberts, Grayson Salzman, Trevor Schoolfield, Jack Sheesley, Cooper Smith, Rob Terenzio, Charlie Wells, William Studebaker, Jordan McDonald, Luke Bruce, Miles McGee.

Girls track: Juniper Ammirati, Allie Bruce, Duran Carnie, Sophia Clark, Paisley Cole, Alex Gustavel, Reese Kindig, Grace Lanfear, Mia Nelson, Audrey Orme, Adrienne Russell, Autumn Shomaker, Lucy Spiess, Alex Terry, Lily Vertrees, Magda Wilper, Rosa Wilper, Caroline Baker, Natalie Carlson, Zelda Fishman, Lucy King, Samantha Smith, Milla Yager, Julia Anders, Olivia McNeley, Scarlett Meyer, Bianca Salvaggio, Lola Boice, Belen Hoobing, Zoe Sims, Amaya Stewart.

Boys tennis: Callan Jones, Liam Graff, Garrett Kennedy, Owen Barnes, Zachary Jones, Rowan Hulbert, J.P. Hay, Henry Andrews, Fisher Andrews.

Girls tennis: Lauren Gee, Julie Li, Sophia Chen, Alison Turcke, Elise Baxter, Macy Myers, Millie Gustavsen, Heidi McMillan, Avery Schwanz, Laura Dean, Kennedy Dunn, Lauren Johnson, Lucy Coyle.

Borah’s Rylee Nelson slides safely into home against Owyhee in the 5A state championship game May 17 at Post Falls High.

BORAH

Baseball: Tate Kubena, Jacob Detwiller, Carson McCarney, Keijen Shearer, Hudson McFain, Ryan Gross, Hayden Johnson, Josh Dun.

Softball: Abigail Gardner, Anna Hedt, Genevieve Rainville, Halle Fizer, Josie Gregory, Kayla Campbell, Margaret McMullen, Rylee Nelson, Reese Naylor.

Boys track: Griffin Hartman, Salem Fletcher, Dawson Helmig, Luis Hernandez-Munoz, Reagan Lines, Barrett Lowry, Garrett McMasters, Timothy Merrell, Morgan Pigott, Daniel Toronto, Collin Curtis, Kendo Gunter, Elisio Lopez.

Girls track: Kate Schildknecht, Anika Alzheimer, Seirra Anderson, Savanah Evans, Sierra Middleton, Anna Niyongahire, Vita Romeo, Valeria Soto, Jasmine Tedesco, Elle Thomas, Sophia Vasquez, Kensie Dawson, Ruby Lewers, Edith-Ann Rose, Hannah Schafer.

Boys tennis: Henry Crumrine, Hayden Gray, Hunter Margy, Joseph Neisen, Chrisopher Sprague, Tyler Woodard, Gary Cook, Kale Nelson, Brock Wilhelm.

Girls tennis: Ava Budner, Katelyn Johnson, Camille Schultz, Brielle Killingstad, Rebekah Knoll, Isabelle Bourgeau, Alexandria Cook, Lily Gibbons, Lucy Gray.

Capital’s McKenna Chavez competes in 5A girls shot put at the state track meet May 17 at Mountain View High.

CAPITAL

Baseball: Adam Spiers, Cooper Myers, Dylan Hawk, Caden Werner, AJ Danaha, Henry Beatty, Oliver Edmunds, Cohen Souba, Brady Ruzicka, Preston Christianson.

Softball: Lauren Davies, Olivia Stone, Audrey McKibben, Lizzy Turpen, Syd Garber, Keira Sinclair, Kiya Caltabiano, Keyten Erickson, Stella Rensvold, Juel Cavesuela, Tyra Price, Mckenna Chavez.

Boys track: Isaac Anttonen, Gavin Chapple, Bronsen Christy, Ashton Klemme, Waylon Legler, Joren Peterson, Clark Player, Carsen Shreve, Aldin Godinjak. A

Girls track: Lilly Beglinger, McKenna Chavez, Nicole deVries, Eden Francis, Stella Gray, Audrey McKibben, Amaya McLean, Cadence Mitchell, Kennedy Patterson, Sage Powell, Amelie Purcell, Veronika Russell, Grace Russell, Jaelle Stafford, Miriam Stafford, Lily Sullivan.

Boys tennis: Ethan Fung, Youssef Belhadj, William Deaver, Elijah Moore, Eli Richey.

Girls tennis: Kallie Featherstone, Claire Brubaker, Mae Doughty, Chrischanel McKeen, Sara Muench, Brookly Bybee, Kendal McLean.

Kai Twaddle-Dunham of Centennial competes in the discus at the 5A state meet May 17 at Mountain View High.

CENTENNIAL

Baseball: Bodin Champion, Marcus Connors, Michael Eldred, Cannon Haws, Gabriel Herr, Bowen Hobson, Tate Keddington, Spencer Lorello, Korbyn Nielsen, Ethan Page, Cooper Powell, Jethro Rehnberg, Jaden Walters-Belton.

Softball: McKenzie Finch, Karis Mansfield, Keelyn Mardis, Michelle Mendoza, Carly Reyes Mims, Cali Moorhouse, Jailey Polski, Jazmine Rodrigues, Ashley Savre, Ireland Shank, Bailey Shankland, Bailey Simpson, Charlee Valentine, Charlize Veldhouse.

Boys track: Keona Arneson, Enoch Bate, Jason Bish, Bryson Blaser, Easton Blaser, Jeremiah Bonine, Andrew Boyle, Erik Bruce, Carson Burrup, John Call, Collin Carlson, Drew Donahue, Zachary Hobson, Gideon Hunt, Levi Hymas, Landon Jensen, Gunnar Johnson, Kory Kearsley, Branden Keetch, Payton Knudson, Neil Ko, Chase McOmber, Caden O’Neal, Kolton Osborn, Cody Peacock, Arnulfo Romero, Aiden Tilby, Kai Twaddle-Dunham, Nolan Williamson.

Girls track: McCall Blad, Hailey Burlingame, Hailee Clark, Taylor Dawson, Clara Demars, Hallie Esmiol, Leila Flannery, Annie Herd, Grace Hogg, Jada Miller, Lucy Schafer, Madison Segraves, Kylea Shankland, Brooklyn Smith, Pepper Smith, Norah Thompson, Leah Thueson, Lorien Williamson, Mercy Cloninger, Mia Sekiyama-Nava, Isabel Hurst.

Boys tennis: Griffin Beck, Caleb Chaffin, Devin Garner, Benjamin Gray, Ezra Hamlin, Forest Hine, Brooks McCarney, Andrew Nelson, Dane Oleson, Paul Ortega.

Girls tennis: Alia Bolander, Nya Burbank, Lillian Hodges, Kyleigh Keetch, Rebecca Mai, Camryn McKinlay, Rachel Stubbs, Abigail Takeuchi, Gabriella Wakan.

Eagle infielder Andrew Palfreyman chases a pop fly against Mountain View in the first round of the 5A baseball state tournament May 16 at Wolfe Field in Caldwell.

EAGLE

Baseball: Jacob Black, Cole Casagrande, Carter Ditlove, James Flynn, Zach Johansen, Andrew Palfreyman, Dallin Snooks, Jack Swanstrom, Caleb Zawadzki.

Softball: Addyson Giles, Sydney Manzer, Ellie McManigal, Reese Northcut, Hayleigh Oliver, Makenzie Owens, Sloane Sprague, Erin Thoreson, Liana Pursche, Peyton Bargen.

Boys track: James Anderson, Thomas Priegel, Andrew Ringert, Wyatt Ruddell, Makeo Sneddon, Max Taggart, Dustin Todd, Tristan Walker, Jacob Farmer, Aaron Howell, Wes Johnson.

Girls track: Makenzie Baisch, Elizabeth Baruch, Ellery Brooks, Savannah Bub, Anna Glenn, Betsy Reeder, Sage Ziebell.

Boys tennis: Jonathan Bryson, Tyler Osborne, Evan Paventy, Ashton Smith, Austin Spiecker.

Girls tennis: Carolyn Baird, Carmen Dudley, Annika Howse, Sophia Jacobs, Ashley Lindley, Lucy Merrick, Riann Osborne, Emma Tarducci.

KUNA

Baseball: Isaac Beck, Carter Bundy, Jarrett Duren, Raleigh Hoagland, Max Sperry.

Softball: Ashlyn Crone, Alexys Enochson, Amber Harwood, Kylee James, Rylee Mangum, Gracie Nelson, Elle Wemhoff, Jodi Zieglmeier.

Boys track: Dylan Hauge, Austin Hill, Elijah Nathan, Ryan Martinez, Travis Mohling, Ashton Pace, Josh Richards, Matthew Soriano, Jacob Tanner, Jared Waite, Blake Wolters.

Girls track: Lilyan Anderson, Jane Austin, Emma Cline, Emily Cline, Emily Fannin, Hailey Long, Abigail McCoy, Aubriana Minnick, Jaeda Morrison, Grace Noe, Danielle Stahlke.

Boys tennis: Landen Black, Chase Bybee, Ethan Higbee, Carter Nielson, Nick Noteboom, Jared Stark, Braedon Wardle, Zavier Weckert.

Girls tennis: Lexi Ball, Nathalie Barroso, Brylee Beckstead, Sydney Hyslop, Sharli Pruett, Karlee Searle, Liberty Simper, Valerie Wathers.

Meridian’s Nate Stadtlander edges out Boise’s Noe Kemper for first place in the 1,600 at the 5A state track meet May 17 at Mountain View High.

MERIDIAN

Baseball: Stockton Clough, Zach Morgan, Chase Scheibe, Caleb Boydston, Trey Allen, Jake Morrow.

Softball: Mariah Dresie, Athena Little, Kate Meyer, Reagan Morris, Allison Pitman, Shyanne Reid, Molly Ward, Alexia Flygare.

Boys track: Levi Catt, Kenny Coleman, Landon Fife, Tanner Gibb, Ryder Mittleider, Kaleb Morrison, Logan Payne, AJ Segers, River Spaulding, Nate Stadtlander, Jonathan Alicea, Gabe Arnold, Brycen Bousquet, Cameron Brummer, Zachary Catt, Kaden Chatterton, Caden Dimond, Bryton Haws, Tray Hughey, Caleb Knox, Conner Murphy, Griffin Obrien, Jaxon Ocamica, Cooper Ryan, Melchizedek Saint, James Stewart, Ben Stewart, Tyton Tutogi, Ayden Vashro, Spencer Walker.

Girls track: Hannah Bingham, Sadie Hepper, Whitley Kavran, Mara Murgitio, Autumn Peterson, Chanel Schureman, Sage Spaulding, Alley Taylor, Paisley Taylor, Taimane Tutogi, Faith Canfield, Shannon Knapstad, Olivia Nelson, Krista Anderson, Tara Austin, Lily Beeson, Lily Bolt, Alix Bradley, Alma Brenders, Addie Hansen, Katie McMullan, Paisley Morrison, Hanna Richardson, Sadie Richardson, Shelby Scott, Reagan Smith, Gillian Torkelson, BraeLynn Wilding, Hallie Young.

Boys tennis: Chase Anderson, Emmett Bake, Landon Campbell, Jarom Edvalson, Aiden Fuhriman, Kelton Ryan, Corbin Larkin, KJ Schroer.

Girls tennis: Madeline Cirrito, Ryleigh Davisson, Rakaya Dopp, Clara Elton, Claire Mortensen, Rachel Tomlinson, Annabelle Walthall, Braelyn Young.

Middleton infielder Cam Lenius catches an Eagle blooper behind second base during the 5A District Three baseball championship at May 9.

MIDDLETON

Baseball: Caden Woodruff, Logan Ostler, Peyton Hess, Cam Lenius, Gavin Young, Brock Silvers, Drew Holman, Kellen Viehweg, Jeremmiah Keithley, Treyton Swygart, Grady Churchfield.

Softball: Leda Lesher, Ahsha Fried, Sadie Stafford, Mekenna Trimmer, Kaylee Silver, Luckie Grenke, Lauren Landis, Laney Leavitt, Jorja Crider, Kaila Olsen, Kenadi Whitlow.

Boys track: Paxti Franks, Toby Jones, Raymond Steele, Cooper Vickhammer, Wyatt Striefel, Tyke Harper, Carter Harrison, Carter Roach.

Girls track: Zoey Blackwell, Norah Brooks, Finlee Fried, Madelyn Ingersoll, Chrissy Lochhead, Abby Martinez, Olivia Peitrock, Cadence Steele, Miley Steele, Alina Strongone, Elsie Wyatt, Molly Yundt, Bre Martin, Gracie Coombs, Kaidence Lindberg, Avery Kershaw, Brooklyn Alder, Cherie Harrison.

Boys tennis: Gabe Winegar, Luke Jones, Luis Duran, Caleb Walker, Carsen McConkie, Kade Walker.

Girls tennis: Alyssa Walker, Allie Bake, Sophia Guindani, Mindy Walker, Eliana Telford, Valentyna Skorphikovie, Ashlynn Walker.

Mountain View third baseman Ryan Yesford chases down a Rocky Mountain base runner in the semifinals of the 5A baseball state tournament May 17.

MOUNTAIN VIEW

Baseball: Camden Olson, Tate Baird, Seth Hecox, Ryan Yesford, Ryder Hollifield.

Softball: Morgan Pierce, Katy Tentinger, Payton Hollifield, Liberty Shake, Nevaeh McClaran, Katy Jackson, Kaitlyn Van Winkle, Emily Castiglione, Kiki Bangham, Afton Janke, Tayelynn Puyleart, Aleynah Vega, Brooke Austin.

Boys track: Garrett Freeman, Owen McBride, Noah Orton, Madden Ryan, Alex Silvester, Jacob Allen, Nathan Bunning, Jace Hart, Benjamin Jensen, Joseph Miraya, Alden Chamberlain, Mahonri May, Austin Riley, Riggins Stoor, Beau Stewart.

Girls track: Audrey Chitwood, Nia Greenwood, Tessa Jones, Rilyn Stevens, Aleysa Earl, Holland Kiehl, Jocelyn Mathews, Madilyn McCarty, Bree Cardon, Kami Clayton, Sophie Coulson, Kristin Geiser, Quincy Keller, Caylee May, Lilja Walmsley, Talia Johnson.

Boys tennis: Kade Andrus, Jacob Bodily, Gavin Keller, Ethan Kling, Matthew Ord, Michael Ord, Zachary Bessey, Charles McHargue, Brendan Tomasi, Samuel Woodmansee, Carter Wallgren.

Girls tennis: Nicole Bell, Megan Cardon, Victoria Miles, Avery Hills, Leah Pettet, Kayla Gray, Caitlin Harkin.

NAMPA

Baseball: Kai Sena, Ethan Stauffer, Hayden Wade, Cobin Tubbs.

Softball: Payten Hutsell, Kaylee Mathson, Sarah Reveles, Haylee Holloway, Karina Jenkins, Jenaka Nelson.

Boys track: Romeo Godina, Nathan Buxton, Reed Swander, Alejandro Cary, Ayden Jensen, Zander London, Jace Morgan, Isaac Nordstrom, Josh Peterson, Kalistiane Raass, Kade Reece, Diego Torrez.

Girls track: Sylvia Huckins, Haylee Karpowitz, Sarah Rivera, Sofia Calderon, Danae Martinez, Kali Hale, Anna Murphy, Angelita Noris, McKylee Pulu, Alexis Thrall.

Boys tennis: Dominick Almaraz, Aiden Roth, Takeo Sanders, Easton McLinn, Guillermo Rodrigo, Alexander Grover, Logan Taylor.

Girls tennis: Belle Gibson, Kylee Hoyt, Emma Seable, Ruthanne Fischer, Addy Heiner, Jenna Douberly.

Owyhee senior Molly Buckingham scores during a district semifinal against Borah on May 7.

OWYHEE

Baseball: Ryan Burbank, Ryder Cutlip, Kaleb Doty, Cody Freed, Gage Haws, Keagan Kelly, Evan Mixson, Jackson Morris, Easton Price, Drew Schumacher, Lucas Skinner, Cade Walker, Christian Zannitto.

Softball: Emma Bravo, Hailey Brennan, Grace Brooks, Molly Buckingham, Isabella Fazzio, Chloe Furlong, Caitlyn Gieser, Samantha Hatzenbeller, McKenna Schab, Kendall Townsend, Kina Watts.

Boys track: Elijah Bortz, Carter Burdick, Chase Dunbar, Mason Gibbons, Kade Martin, Grant Maybury, Brycen Oakes, Andrew Papa, Mason Perkins, Gunner Poppleton, Maxwell Shirley, Cody Weed.

Girls track: Hannah Berdan-Prettyman, Madison Brooks, Elizaeth Burdick, Josie Davis, Haddie Dawe, Rylee Dawe, Lillian Denhardt, Tayler Enzler, Addison Hiatt, Faith Johnson, Rylee Klitgaard, Emma Lenihan, Millie McAdams, Liv Mortensen, Kimberli Schwendiman, Clair Smith, Amelia Takac, MacKenzie Wells, Kelsey Woodruff.

Boys tennis: Luke Butikofer, Noah Butikofer, Eli Cain, Nicolas Garcia Martin, Grant Rainey, Hunter Stevenson, Thatcher Stevenson, Cohen Swanson.

Girls tennis: Ava Borup, Emily Cain, Eliana Cho, Jayne Irvin, Kiley Johnson, Alivia McKinlay, Tayana Powell, Evelyn Scheck, Kate Sharp, Jurnee Wynder, Paiton Young.

Rocky Mountain senior Airah Whipkey reacts after getting past Eagle catcher junior Emry Woods during the district semifinals May 7.

ROCKY MOUNTAIN

Baseball: Colby Chambers, Carter Harrison, Saadiq McCain, Jamison Pearson, Jeffery Thompson, Jackson Wendt.

Softball: Ariana Gonzalez, Savannah Henzler, Livia Hurst, Olivia Lee, Danica Quinn, Addyson Rundell, Timber Sanders, Brooke Singelyn, Airah Whipkey, Kaitlyn Windau.

Boys track: Paul Anderson, Braden Ankeny, Jaymon Clark, Charles Dodd, Landon Heemeyer, Samuel Jensen, Kaiden Kimble Turner, Thomas Kurtz, Cody Lucas, Reece Miller, Cole Nugent, Jack O’Very, Timothy Price, Cole Reed, Jonathan Soto, Matthew Stevens, Jacob Thomas, Landen Thomas, Hyrum Tuft.

Girls track: Kenzie Bennett, Niah Davis, Luci Dean, Annabelle Draney, Alexandra Duvalis, Cami Ellis, Bryn Godfrey, Emmeline Hamm, Hallie Heemeyer, Brighton Heywood, Kacie Hill, Brooklyn Hom, Cianna Legaspi, Hannah Pinegar, Olivia Sangsland, Felicity Smith, Madeline Weatherford.

Boys tennis: Cohen Caldwell, James Davis, Eliott McPeak, Owen McPeak, Ashton Strickland, Felipe Ulloa Tarud.

Girls tennis: Nadia Bingham, Maya Brown, Miri Christensen, Maisey Grimmett, Emma Hall, Kaylee Simmons, Brinley Tanner, Kaylee Williams.

Timberline's Nadja Burkholder competes in the triple jump at the 5A state track meet May 17.

TIMBERLINE

Baseball: Isaac Mills, Dean Woods, Logan Thistle, Owen Morris, Joseph Hazel, Chase Brinkman, Everett Lynn.

Softball: Gracie Hill, Ashlyn Graklanoff, Bella Bonacorsi, Ella Driever, Mallorie Casch, Breanna Degen, Olivia Lauber.

Boys track: Nathan Stewart, Nicholas Janecko, Lucas Midgett, William Cox, Wil Ihmels, Daniel Le, Andrew Coon, Ethan Derderian, Luke Drescher, Bryce Elder, Evan Jones, Mason Pierce.

Girls track: Maura Walters, Jamisyn Roldan, Harmony Smith, Grace Lammers, Sasha Livingston, Kylie Burns, Stella Hart, Keara Graham, Emma Bellomy, Nadja Burkholder, Sophie Cooper, Emily Faylor, Ruby Ihmels, Gabrielle Johnson, Avery Meyer, Samantha Severson, Lily Simmonds, Tylee Smith.

Boys tennis: Zachary Logue, Miles Lawrence, Andrew Bridges, Garrett Eppich, Austin Giffen, Alexander Guo, Clayton Koessler, Cooper Kornak, Randy Li, Brody Miller.

Girls tennis: Savannah Fisch, Maud Slots, Vedika Gowdru Veeresh, Tessa Milks, Louisa Simeri, Stephanie Baier, Alyson Cox, Sina Heineck, Hayoon Lee, Towako Tamano.

4A SOUTHERN IDAHO CONFERENCE

Bishop Kelly's Reed Martin competes in the shot put at 4A state track meet May 17.

BISHOP KELLY

Baseball: Lucas Blaine, Colin Brazil, Gianni Caltagirone, Cooper Cammann, Dean Herkenrath, Luca Quilici, Logan Ramos, Jamison Smith, Joe Stroschein, Alex Sullivan, Zachary Wright.

Softball: Ava Armuth, Jaidyn Baerlocher, Julia Baerlocher, Taylor Bailen, Gracie Cammann, Jaden Campanella, Josie Cunningham, Lauren Fettic, Isabella Rausch, Terese Stroschein, Alivia Vincelli, Allie Warren, Olivia Watt, Khloe Wright.

Boys track: Ryan Buckner, Jeff Carpenter, Cameron Davis, Liam Durcan, Isaac Edwards, Charlie Goss, Louis Grant, Reece Hackett, Connor Jacobs, Rakeem Johnson, Trey Jorgensen, Ty Kaschmitter, Will Kerby, Gavin Kerr, Evangeline Klaas, Sam Knell, Saul Lorenzana, Cole Malvick, Reed Martin, Bryce Root, Noah Rulon, Manual Valdez, Elliott Wise.

Girls track: Ava Achabal, Abigail Anttonen, Ava Batt, Teagan Baxter, Hadley Beckley, Mary Behrend, Natalie Boyd, Judith Burke, Alexa Carroll, Kailyssa Caudle, Isabel Clough, Caroline Cox, Sally Defranco, Natasha D’Souza, Ella Green, Elizabeth Hudspeth, Madison Hudspeth, Josephine Klaas, Ella Klekas, Mary McGonegle, Sarah Musser, Audrey Parsons, Lauren Reid, Samantha Silvers, Zoey Stauffer.

Boys tennis: Brendan Boyd, Matias Munera-Gonzalez, Logan Carr, Isaac Pettyjohn, Jack Tobin, Luke Perko, Anthony Crawford, Rhett Locke, Ryan Emerson.

Girls tennis: Brooke Carr, Paige Carr, Monica Guzman Garza, Gabrielle Huskinson-Heider, Daisy Koehl, Marilyn Scanlan, Elizabeth Sevier, Kate Silvers.

CALDWELL

Baseball: Eric Kammerman.

Softball: Ruby Baldarez, Bristol Runnels, Makayla Torres, Larissa Molina, Liliana Hernandez.

Boys track: Anthony Barron, Camus Book, Cody Call, Hector Ramirez, Raymon Castillo-Lopez.

Girls track: Amea Whittington, Anastasia Lopez, Anyah Dransfield, Caidon Felder, Emilee Suarez, Taliah Walker.

Boys tennis: Charles Butler, Cael Manning, Whitaker Manning, Bryan Tice.

Girls tennis: Edith Hernandez Sanchez, Aurora King, Lesley Medina Robles, Kazzlyn Moore, Alexandra Rodriguez-Zavala.

COLUMBIA

Baseball: Eli Wilson, Austin Cornell, Calvin Christensen, Ryan Foster, Parker Harrison, James Rodriguez.

Softball: Anna Coulombe, Isabelle Henwood, Rosevi Gonzalez.

Boys track: Brenten Thueson, Max Barnes, Gavin Woolstenhulme, Austin Martinez, Landon Hammer, Ryan Parise, Troy Walter, Bryce Alford, John Grow, Collin Wimer, Gage Lizardi, Justin Brunache, Nathan Clegg, James Clegg, Axel Lott, Devon Davis, Jett Hitt, Max Keller.

Girls track: Kaitlyn Lundergan, Molly Dribnak, Mia Barrios, Brinley Wadsworth, Katlyn Wyne, Karen Tejada, Fatima Osman, Evie Boschi, Lacy Peterson, Katelyn Myers, Erika Whitmore, Emersyn Wall, Lilly Farris.

Boys tennis: Kaden Cano, Bryson Alfold, Luke Kotter, Sam Overall, Jake Krahenbuhl.

Girls tennis: Olivia Abe, Allie Simpson, Kathryn Hildreth, Cristina Duenas, Lauren Davis, Susann Davis.

EMMETT

Baseball: Carson Clark, Easton White, Shane Daniels, Logan Curtis, Isaac Brennan.

Softball: Rylee Rountree, Oakley Scheibe, Kellann Steppe, Avery Reynolds, Natalie Goslin, Katey Martinez.

Girls track: Annie Kunka, Taylor Sammons, Addi Richards, Zoe Meyers, Sarah Vance.

Boys tennis: Garrett Gochnour.

Girls tennis: Kylie Barrus, Maura Barrus, Emily Beutler, Elianna White, Aspen Greenman, Brooklyn Madsen, Abigail Parks.

Ridgevue's Xavier Fraley wins the 4A 400 meter state title on May 17.

RIDGEVUE

Baseball: Jordan McIntyre, Keegan Randall, Izaiah Kasper, Bryson Oswald, Elliot Jamison, Landon Dance, Dante Brinegar, Ethan Gluch, Zach Forster, Luke Wonderlich, Logan Hirasaki, McKay Berrett.

Softball: Izabella Gutierrez, Kaysha Leighty, Delaney Pena, Berkley Roath, Emily Steele, Johanna Nye.

Boys track: Oakley Baxter, Angel Escutia, Jake Farar, Sebastian Fraley, Xavier Fraley, Emmette Godfrey, Cade Jones, Isaac Jones, Luke Kurtin, Parker Latham, Jacob Mouser, AJ O’Dell, Jonas Parsons, Adam Prince, Cole Redwine, Cash Spackman, Fiu Tinoifili, Braydon Wade, Braden Wagoner, Caleb Wiese, Zack Wolfe.

Girls track: Aubree Adams, Eleanor Armitage, Amiyah Baxter, McKenzie Knott, Kaitlyn McGee, Lanaea Nebeker, Cora Taylor, Danika Van Vorous, Lilya Wadley, Emma Wiese, Kaylee Wuest.

Boys tennis: Preston Hanks, Daniel Lovell, Parker Mitchell, Kaimana Nielson, Kael Peterson, Ethan Slater, Brad Wadley.

Girls tennis: Madelyn Ames, Ryland Bangerter, Paiton Durrant, Lena Kruessel, Ryleigh Larsen, Samantha Olarte.

Skyview’s Ledger Downs holds on for an out at second base during the first round of the 4A baseball state tournament May 16.

SKYVIEW

Baseball: Grady Daniels, Henry Downey, Ledger Downs, Brodie Fleshman, Mason Krahn, Trevan Plew, Lukas Renschler, Caden Yesford.

Softball: Kenna Bettencourt, Grace Chambers, Liv Dean, Karri Hatch, Annaliese Rourick, Emma Schaffer, Makenna Shamy, Ella McMullen.

Boys track: Dane Bowman, Landon Burkey, Haedon Carter, Charles Gersten, Nathan Graviet, Walter Josephson, Kayden Kinghorn, Christopher Peterson, Duane Rosti, Kade Taylor, Ethan Wockenfuss.

Girls track: Isla Anderson, Eden Benzel, SlotLynd Cagle, Megan Cahoon, Melissa Eyer, Camilla Freeman, Abigail Fristad, Makayla Gardner, Emma Gurn, Emylie Gwyn, Brylee McNicol, Gabrielle Mecham, Natalie Mecham, Makayla Naylor, Janessa Pridgen, Addison Thayer, Adeline Ward.

Boys tennis: Isaac Bird, Liam Hall, Gabriel Lawson, Ian Lawson, Tanner Lindley, Jaden Wilson.

Girls tennis: Jessica Andrews, Megan Badger, Boston Benzel, Ellery Fickel, Bailey Kirkendall, Emma Tinnie, Delayna Tolman.

VALLIVUE

Baseball: Clay Cope, Colt Augustus, Baren Vadapalli.

Softball: Maris Farner, Kaitlyn Rine, Cali Child, Densie Childs, Ali Knowles, Journey Engle, Abi Chadwick, Ariana Torres, Bailee Hancock.

Boys track: Leopoldo Ayala, Austin Belnap, David Gummersall, Kolby Linder, Jackson McDonald, Isaac Williamson.

Girls track: Avery Belnap, Caroline Castro, Adrienne Fraedrich, Abigail Mills, Kaelyn Provost, Caera Renfro, Rheagan Taylor.

Boys tennis: Jorge Montoya, Fabian Pellalo, David Sorenson, Jordi Russell, Zak Hogg.

Girls tennis: Dakota Morrison, Haylee Werner, Laura Harris, Peyton Jensen, Reagan Jackson, Ella Chadwich.

2A WESTERN IDAHO CONFERENCE

AMBROSE

Boys golf: Ramsey Kelley, Zane Kesl, Nicholas Shortill, Mark Yenor.

Girls golf: Faith Bohn, Avery Cvitanich, Ella McNicholas, Kaylee Tiffany.

COLE VALLEY CHRISTIAN

Baseball: Allen McKee, Tyler Romine, Ryan Russell, Blake Wilson.

Softball: Karlie Barnum, Maren Brushey, Johanna Fowler, Addison Herbeck, Mia Leib, Johanna Scally, Rachel Schaberg, Gabriella Thompson, Kylie Wingard.

Track: Brody Bayless, Ben Berggren, Anaiah Campbell, Evan Clutter, Audrey Deeley, Mia Dotson, Caleb Fowler, Levi Glisson, Grace Grooms, Seth Herman, Ethan Higgens, Macie Kern, Ava Owens, Sophia Owens, Addie Planting, Tanner Simonson, Brandon Vander Stelt, Vienna Westhuis, Taige Zimmerman.

Boys golf: Adam Ashmead, Ethan York.

Girls golf: Chloe Singpraseuth.

MARSING

Baseball: Jaxon Astorquia, Wyatt Barber, Jace Chadez, Mason Conger, Dresden Wood.

Softball: Bailey Daugherty, Brooklyn Roadenbaugh, Lilian Thoene.

Track: Alex Christiansen, Noah Colbert, Soyla Contreras, Breanne Dickerson, Andrei Dimitru, Alec Eklund, Erika Frazier, Emmanuel Lemus, Jack Marshall, Kate Marshall, Ashlyn Porter.

Boys golf: Oliver Anderson, Eli Ankeny.

MELBA

Baseball: Tyler Aggen, Trevor Burdick, Heston Coulter, Cameron Vail.

Softball: Kali Jo Adams, Kodi Adams, Mallory Lincoln, Jessie Rea, Analise Robson, Kenzie Shaffer.

Track: Elle Crimbchin, Shelby Dean, Brooklynn Dayley, Sonora Farris, Tyler Forsgren, Rhett Franklin, Jacob Gunderson, Jonathan Gunderson, Owen Hansen, Joel Helm, Tavin Heritage, Brooke Hisey, Joelle Kelly, Korey Magdaleno, Isaac Orias, Nyah Richardson, Elias Shoemaker, Eliza Svedin, Brendan Svetich.

NAMPA CHRISTIAN

Baseball: Tanner Cagle, Jack Ihli, Ben Knudsen, Coleson Mensonides, Landon Mills, Kaden Mullins, Dylan O’Brien, Nate Rundquist.

Softball: Madison Ehmann, Addison Gray, Sydney Kinzler, Alyse Marion, Kathryn Nelson, Juliana Scott, Peyton Shook.

Track: Jordan Blenker, Nolan Blenker, Faith Brothers, Carter Compton, Kaitlyn Cornell, Keaton Crane, Chase Dawson, Anya Den Hartog, Janaye Doomenbal, Kara Doomenbal, Thomas Duerre, Annie Edmonds, Lily Edmonds, Connor Ehmann, Aiden Frailey, Hunter Hafer, Kaiser Henne, Cole Hilty, Eli Howerzyl, Noah Howerzyl, Kate Jensen, Ian Johnson, Ben Jorgenson, Tom Kesonaosod, Halle Kren, Luke Lady, Chloe Lin, Elias Mack, Jayden Magnuson, Grace Michalski, Luke Mills, Matthew Nevarez, Bennett Olson, Finnley Olson, Avery Reece, Kailey Reeves, Bella Shellenberger, Boden Snyder, Tyler Szilagyi, Addison Thompson, Aiden Thompson, Zach Vander Woude, Donovan Wiles.

Boys golf: Zach Brown, Ryan Gonzales, Ryker Lacy, Donovan Wiles.

NEW PLYMOUTH

Baseball: Tracen Triple.

Softball: LeeAnn Hartzell, Emma Myers, Abigail Roinson.

Track: Ben Briggs, Aaron Campbell, Emaree Coffman, Kaden Gilihan, Josiah Gustin, Grace Hailey, Laney Hicks, Alex Porter II, Marissa Ridgeway, Wah Nay Say, William Steers, Kody Tiner, Kayden Tuckness.

NORTH STAR CHARTER

Baseball: Jace Irwin.

Track: Frank Giomi-Brown, Henry Giomi-Brown, Aliceann Hilleshiem, Antoine Lavigne, Keith Pelham, Reece Ruggles, Kaya Scott, Justin Seekamp.

Boys golf: Lucas De Melo.

1A WESTERN IDAHO CONFERENCE

LIBERTY CHARTER

Boys track: Wes Allen, Brycen Bernard, Gavin Crane, Zac Cunningham, Parker Davis, Dominic Fischer, Asher Graham, Gavin Houston, Levi Houston, Ethan Johnson, James Justice, Michael King, Seth Mailly, Elijah McLaren, Oscar Morales, Nicholas Neagu, Mahkias Raass, Trevor Richardson, Stephen Roskam, Kawika Schlenker, Brandon Tomlinson, Nick Zigmond.

Girls track: RyLee Camarillo, Mati Clemens, Ruth Crust, Avery Doughty, Isabella Fien, Vanessa Friedley, Brianna Gough, Riley Henrickson, Gini Hill, Alli Hinnenkamp, Ava Mangeac, Seneka Skogrand, Kasey Thompson, Alexa Ward.

RIVERSTONE

Boys track: Cayne Redmond.

Girls track: Lily Simmonds.

Boys tennis: Cooper Simon, Austin Avery.

Girls tennis: Maud Slots, Louisa Simeri, Sina Heineck.

VICTORY CHARTER

Boys track: Benton Bernard, Calib Schlerf, Carter Acree, Christian Sellers, Connor Coleman, Derek Holt, Elijah Perez, Ethan Bliss, George Prince, Isaac Lima, Jude Graham, Luke Stockett, Luke Ward, Luken Daniels, Warren O’Malley.

Girls track: Lydia Brewer, Marissa Perez, Mikayla Zink, Molly Brewer, Olivia Morgan, Rosalie Prince, Taylor Bement, Abigail Baker, Adriana Pena, Brayli Walker, Camille Royer, Grace Walker, Julia Bernard, Kaelle \u0009Steele, Keanna Gibbs, Libby Stockett.