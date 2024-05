Raiders Rookie minicamp roster

There are 32 roster players in attendance at the Raiders Rookie minicamp this weekend. Here are all 32 players.

14 QB Carter Bradley UDFA 23 RB Dylan Laube D-6 80 WR Jeff Foreman UDFA 82 WR Ramel Keyton UDFA 81 WR Lideatrick Griffin UDFA 32 WR Tyreik McAllister 1st Yr 89 TE Brock Bowers D-1 86 TE John Samuel Shenker 1st Yr 71 T DJ Glaze D-3 73 T Andrew Coker UDFA 54 T Jalen McKenzie 1st Yr 70 G Jackson Powers-Johnson D-2 64 G Clark Barrington UDFA 63 G Jake Johanning UDFA 67 C Will Putnam UDFA 60 DT Tomari Fox UDFA 62 DT Noah Shannon UDFA 55 DE David Agoha IPP 57 DE TJ Franklin UDFA 76 DE Ron Stone Jr UDFA 49 DE Charles Snowden 1st Yr 45 LB Tommy Eichenberg D-5 53 LB Amari Gainer UDFA 48 LB Fred Thompkins UDFA 25 CB Decamerion Richardson D-4 26 CB MJ Devonshire D-7 44 CB Demarcus Governor UDFA 36 CB Rayshad Williams UDFA 46 CB JaQuann Sheppard UDFA 40 S Jaydon Grant 1st Yr 37 S Trey Taylor D-7 42 S Phalen Sanford UDFA

That’s eight drafted rookies, 17 undrafted rookies, and seven first year players.

