Olathe West scrapes by Northwest for Kansas 6A boys golf state championship | Results

Two nearby Olathe schools finished 1-2 atop the Kansas boys golf state championships, held Monday and Tuesday in Garden City.

Olathe West, which trailed Olathe Northwest by a stroke midway through the competition, finished atop the team scores by shooting a two-day 583. The Ravens (585) finished in second, followed by Shawnee Mission East (591) in third and Blue Valley (608) in fourth.

Maddix Shook (70 in Round 1, 69 in Round 2) of Garden City won the individual state championship at five-under, edging Blue Valley West’s Ty Lasley (69-71—140) by a stroke.

Tied for third, Blue Valley’s James Ackerman (67-75—142) posted an identical score to Olathe South’s Tyler Strong. They were tied for the lead after shooting 5-under on Day 1.

Olathe West’s Myles Tarvin rounded out the top 5 with a two-day total of 1-under 143.

Here are the results from all classes...

Kansas boys golf state championships

CLASS 6A

Monday-Tuesday, in Garden City

At Buffalo Dunes Golf Course, par 72

Team scores: 1. Olathe West, 278-305—583; 2. Olathe Northwest, 277-308—585; 3. Shawnee Mission East, 290-301—591; 4. Blue Valley, 298-310—608; 5. Manhattan, 305-321—626; 6. Derby, 305-328—633. Missed cut: 7. Olathe South, 306; 8. Blue Valley Northwest, 312; 9. Dodge City, 321; 10. Washburn Rural, 323; 11. Wichita East, 354; 12. Maize, 354.

Top individuals: 1. Shook, Garden City, 70-69—139; 2. Lasley, BV West, 69-71—140; T3. Ackerman, Blue Valley, 67-75—142; T3. Strong, Olathe South, 67-75—142; 5. Tarvis, Olathe West, 68-75—143; T6. Winter, Olathe Northwest, 70-75—145; T6. Bennish, SM East, 71-74—145; T8. Warren, Olathe West, 68-78—146; T8. VanWyngarden, Olathe Northwest, 69-77—146; T8. Conley, Olathe Northwest, 68-78—146; T11. Rinkol, Blue Valley, 70-77—147; T11. Boggins, Olathe West, 73-74—147; T11. Boulware, SM East, 68-79—147; T11. Cowden, SM East, 74-73—147; T15. Nickloy, Olathe West, 69-80—149; T15. Carruthers, Derby, 68-81—149; T15. Asmann, Derby, 75-74—149; T18. Sullivan, Olathe West, 74-78—152; T18. Randall, Lawrence Free State, 75-77—152; T20. Powers, Manhattan, 71-82—153; T20. Robinson, Dodge City, 75-78—153; T20. Bennett, BV West, 74-79—153.

CLASS 5A

Monday-Tuesday, in Newton

At Sand Creek Station Golf Course, par 72

Team scores: 1. Kapaun Mount Carmel, 297-304—601; 2. St. James Academy, 301-306—607; 3. Eisenhower, 304-310—614; 4. Maize South, 301-327—628; 5. Emporia, 315-338—653; 6. Blue Valley Southwest, 316-340—656. Missed cut: 7. St. Thomas Aquinas, 320; 8. Andover, 331; 9. Basehor-Linwood, 339; 10. Salina South, 342; 11. Hays, 351; 12. Shawnee Heights, 367.

Top individuals: 1. Whitaker, Kapaun Mt. Carmel, 70-71—141; 2. Matthews, Maize South, 65-78—143; 3. Kolich, St. James Academy, 68-76—144; 4. Farrow, Andover Central, 72-74—146; 6. Pirtle, Kapaun Mt. Carmel, 73-74—147; T6. Wright, Eisenhower, 72-77—149; T6. Ja. Fratzel, St. James Academy, 75-74—149; 8. Jo. Frantzel, St. James Academy, 76-74—150; 9. Hardtarfer, Eisenhower, 72-79—151; 10. Hatzenbuehler, Andover, 70-82—152; T11. Alonzo, Topeka West, 72-82—154; T11. Sheldon, BV Southwest, 74-80—154; T13. Lowe, Pittsburg, 71-84—155; T13. Schultz, Andover Central, 77-78—155; T13. Farber, Bishop Carroll, 74-81—155; T16. Sauder, Emporia, 74-82—156; T16. Springer, Eisenhower, 79-77—156; T18. Young, Kapaun Mt. Carmel, 77-80—157; T18. Bachrodt, Kapaun Mt. Carmel, 77-80—157; T18. Hoover, Maize South, 77-80—157; T18. Binger, Maize South, 77-80—157.

CLASS 4A

Monday-Tuesday, in McPherson

At Turkey Creek Golf Course, par 70

Team scores: 1. Wamego, 283-306—589; 2. McPherson, 312-317—629; 3. Circle, 306-324—630; 4. Bishop Miege, 306-328—634; 5. Chanute, 316-337—653; 6. Wellington, 316-341—657. Missed cut: 7. Fort Scott, 316; 8. Independence, 319; 9. Andale, 329; 10. Concordia, 331; 11. Scott Community, 340; 12. Clay Center, 342.

Top individuals: 1. Hoover, McPherson, 69-70—139; 2. Helmer, Circle, 71-70—141; 3. Winkler, Bishop Miege, 67-77—144; T4. Hecht, Wamego, 69-78—147; T4. McAtee, Pratt, 71-76—147; 6, Foltz, Wamego, 73-75—148; T7. Miller, Wamego, 73-76—149; T7. Kueker, Wamego, 70-79—149; T7. Small, Independence, 71-78—149; 10. White, Wamego, 71-79—150; T11. Krehbiel, McPherson, 80-75—155; T11. Rausch, Wellington, 74-81—155; T11. Deterding, Eudora, 76-79—155; T14. Lucke, Chanute, 78-78—156; T14. Rumford, Scott Community, 76-80—156; T16. Sharp, Circle, 76-82—158; T16. Donovan, Concordia, 77-81—158; T18. Graham, Winfield, 77-82—159; T18. Hartman, Abilene, 76-83—159; T18. Bloemker, Bishop Miege, 79-80—159.

CLASS 3A

Monday-Tuesday, in Emporia

At Emporia Municipal Golf Course, par 72

Team scores: 1. Hesston, 312-323—635; 2. Sabetha, 316-327—643; 3. Wichita Collegiate, 314-336—650; 4. Topeka Hayden, 319-340—659; 5. Cheney, 342-358—700; 6. Frontenac, 342-366—708. Missed cut: 7. Santa Fe Trail, 343; 8. Iola, 350; 9. Colby, 359; 10. Lakin, 361; 11. Columbus, 373; 12. Wellsville, 377.

Top individuals: 1. Esterlin, Wichita Collegiate, 67-73—140; 2. Workman, Santa Fe Trail, 74-76—150; T3. Badsky, Silver Lake, 76-75—151; T3. Buchman, Gouncil Grove, 75-76—151; T5. Jones, Norton, 73-80—153; T5. Grimes, Sabetha, 75-78—153; T7. Prado, Heritage Christian Academy, 77-77—154; T7. Welsh, Hesston, 76-78—154; T9. Waterson, Hesston, 79-77—156; T9. Eggers, Neodesha, 78-78—156; T9. Esch, Southeast of Saline, 74-82—156; 12. Langston, Wichita Collegiate, 76-81—157; 13. Niederklein, Frontenac, 77-81—158; T14. Coffiel, Iola, 76-83—159; T14. Frey, Hesston, 76-83—159; T14. Meireis, Kingman, 75-84—159; T14. Kuta, Topeka Hayden, 73-86—159; T18. Majors, Wichita Trinity Academy, 76-84—160; T18. Scoby, Sabetha, 77-83—160; 20. Donovan, Rossville, 77-85-162.

CLASS 2A

Monday-Tuesday, in Dodge City

At Mariah Hills Golf Course, par 72

Team scores: 1. Salina Sacred Heart, 293-319—612; 2. Ellinwood, 331-338—669; 3. Cair Paravel, 334-348—682; 4. Hutchinson Trinity, 335-356—691; 5. Hoxie, 339-362—701; 6. Garden Plain, 336-370—706. Missed cut: 7. Hill City, 339; 8. St. Mary’s Colgan, 341; 9. Maur Hill-Mount Academy, 346; 10. Syracuse, 357; 11. Berean Academy, 359; 12. Erie, 412.

Top individuals: 1. Heinz, Ellinwood, 66-74—140; 2. M. Matteucci, Salina Sacred Heart, 71-77—148; 3. L. Newell, Salina Sacred Heart, 73-77—150; T4. Tuttle, Salina Sacred Heart, 71-82—153; T4. Fink, Oakley, 75-78—153; 6. Helmbold, Cair Paravel, 76-78—154; 7. Nelson, Garden Plain, 76-82—158; 8. Dowell, Hoxie, 76-83—159; 9. DeWalt, Valley Heights, 81-79—160; 10. H. Newell, Salina Sacred Heart, 78-83—161; 11. Barnes, Hutchinson Trinity, 79-84—163; 12. D. Matteucci, Salina Sacred Heart, 81-83—164; T13. Siebert, Maur Hill-Mount Academy, 80-85—165; T13. Entz, Berean Academy, 80-85—165; T15. Nelson, Wichita Independent, 80-86—146; T15. Moore, Ellinwood, 83-83—146; T17. McGregor, Garden Plain, 73-94—167; T17. Budig, Hill City, 81-86—167; 19. Blaylock, Hutchinson Trinity, 78-91—169; T20. Wichert, Hillsboro, 85-85—170; T20. Carroll, Ellis, 86-84—170.

CLASS 1A

Monday-Tuesday, in Hesston

At Hesston Golf Course, par 71

Team scores: 1. South Gray, 309-301—610; 2. Hutchinson Central Christian, 330-337—667; 3. Elkhart, 338-345—683; 4. Washington County, 351-345—696; 5. Ashland, 354-346—700; 6. Onaga, 360-377—737. Missed cut: 7. Goessel, 370; 8. Centralia, 378; 9. Greeley County, 382; 10. Rawlins County, 383; 11. Oberlin, 384; 12. Olpe, 432.

Top individuals: 1. G. Wahl, South Gray, 70-75—145; 2. C. Kooiman, Hutchinson Central Christian, 72-74—146; 3. C. Wahl, South Gray, 74-75—149; 4. Koehn, South Gray, 76-74—150; T5. Higgins, Elkhart, 80-74—154; T5. Campbell, Kiowa County, 82-72—154; 7. Hoffman, Bishop Seabury, 79-77—156; 8. Lehman, Ingalls, 77-80—157; T9. Kellenberg, Ashland, 80-78—158; T9. Coup, Solomon, 76-82—158; 11. Kastens, Rawlins County, 85-75—160; 12. Glessner, Centre, 82-79—161; 13. Smull, St. Francis, 81-81—162; 14. L. Schrag, Goessel, 78-85—163; T15. Shafer, Greeley County, 85-81—166; T15. R. Kooiman, Hutchinson Central Christian, 85-81—166; T15. Reed, Hutchinson Central Christian, 83-83—166; T15. Meador, Ingalls, 82-84—166; T15. N. Schrag, 80-86—166; T15. Hendrickson, South Gray, 89-77—166.

CLASS SAND GREENS

Monday, in Tipton

At Tipton Oaks Golf Course, par 70

Team scores: 1. Lakeside, 311; 2. St. John’s Beloit-Tipton, 346; 3. Riley County, 354; 4. Chase, 356; 5. Pike Valley, 358; 6. Logan, 361; 7. Rock Hills, 368; 8. Tipton, 392; 9. Western Plains, 393.

Top individuals: 1. Cunningham, Lakeside, 66; 2. Wirth, Rock Hills, 74; 3. Listner, Riley County, 74; 4. Field, Pike Valley, 75; 5. Dexter, Chase, 76; 6. Smith, Lakeside, 77; 7. Morgan, Logan, 80; 8. LaRoque, St. John’s, 80; 9. Miller, Lakeside, 83; 10. Kresen, Lakeside, 85.