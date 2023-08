NFL 2023 roster cuts tracker: Patriots announce 11 more players waived

The deadline for NFL teams to cut their rosters down to 53 players is Tuesday, Aug. 29 at 4 p.m. ET. Join us as we keep track of who's been cut around the league as preseason and training camp wrap up and we transition into the 2023 regular season.

AFC East

DT Cortez Broughton

WR Isaiah Coulter

S Jared Mayden

T Garrett McGhin

WR Dezmon Patmon

TE Jace Sternberger

LB DaShaun White

DE Shane Ray

QB James Blackman

CB Mark Gilbert

DT Anthony Montalvo

WR Freddie Swain

P Michael Turk

S Bennett Williams

OT Yodny Cajuste

RB Damarea Crockett

CB Javelin Guidry

DT Isaiah Mack

QB Chris Streveler

S Dane Cruikshank

LS Tucker Addington

LB Olakunle Fatukasi

LB Jourdan Heilig

WR Ed Lee

DL DaMarcus Mitchell

DL Carl Davis Jr.

LB Diego Fagot

DB Brad Hawkins Jr.

TE Johnny Lumpkin

RB C.J. Marable

DB Quandre Mosely

DB Rodney Randle Jr.

DL Justus Tavai

OL Micah Vanterpool

TE Scotty Washington

LB Carson Wells

AFC North

S Jaquan Amos

CB Tae Hayes

DB DeAndre Houston-Carson

WR Makai Polk

DB Jordan Swann

DE Tarrell Basham

WR Daylen Baldwin

S Bubba Bolden

P Joseph Charlton

DT Michael Dwumfour

WR Ra'Shaun Henry

RB Nate McCrary

T Hunter Thedford

CB Caleb Biggers

LB Cam Bright

TE Miller Forristall

TE Thomas Greaney

CB Gavin Heslop

T Derrick Kelly II

S Nate Meadors

WR Anthony Schwartz

WR Jalen Wayne

G Colby Gossett

RB Jordan Wilkins

WR Ja'Marcus Bradley

CB Duke Dawson

CB Isaiah Dunn

RB Jason Huntley

RB John Lovett

LB Chapelle Russell

WR Dan Chisena

DB Nevelle Clarke

LB Kuony Deng

CB Madre Harper

DL James Nyamwaya

K B.T. Potter

LB Forrest Rhyne

LS Rex Sunahara

AFC South

K Jake Bates

WR Victor Bolden

T Dylan Deatherage

OLB Demone Harris

OT Greg Little

CB Kendall Sheffield

OG Keaton Sutherland

RB Xazavian Valladay

RB Toriano Clinton

WR Ethan Fernea

RB Jason Huntley

WR Johnny King

OT Greg Little

S Aaron Maddox

T Jordan Murray

TE La'Michael Pettway

RB Zavier Scott

TE Kaden Smith

DB Michael Tutsie

DT Jamal Woods

LS Carson Tinker

WR Jacob Copeland

CB Chris Jackson

T Jamarco Jones

OLB Zach McCloud

AFC West

T Yasir Durant

K Elliott Fry

DL Forrest Merrill

LB Ray Wilborn

LB Isaiah Moore

DB Anthony Witherstone

LB Darius Harris

TE O.J. Howard

ILB Kana'i Mauga

T Justin Murray

DT Kyle Peko

WR D.J. Turner

DB Kemon Hall

OT Nicholas Melsop

RB Larry Rountree III

NFC East

K Tristan Vizcaino

RB James Robinson

DT Kevin Atkins

DB Darren Evans

NT Donovan Jeter

WR Collin Johnson

LB Troy Brown

OT Devery Hamilton

WR Jeff Smith

CB Rodarious Williams

WR Tyrie Cleveland

DT Noah Ellis

CB Zech McPherson

T Chim Okorafor

T Trevor Reid

LB Davion Taylor

CB Greedy Williams

P Ty Zentner

G Josh Andrews

TE Dan Arnold

WR Deon Cain

T Dennis Kelly

C Cameron Tom

T Brett Toth

K Mike Badgley

WR Jalen Sample

C Keaton Sutherland

P Colby Wadman

NFC North

TE Chase Allen

WR Aron Cruickshank

LB Kuony Deng

DT Jalyn Holmes

LB Buddy Johnson

K Andre Szmyt

TE Jake Tonges

WR Avery Davis

TE Derrick Deese Jr.

RB Mohamed Ibrahim

WR Tom Kennedy

LS Jake McQuaide

WR Denzel Mims

DT Zach Morton

G Ross Pierschbacher

WR Trey Quinn

CB Colby Richardson

CB Jarren Williams

WR Jeff Cotton

QB Danny Etling

G Chuck Filiaga

DE Ladarius Hamilton

TE Camren McDonald

OT Jacky Chen

T Bobby Evans

WR N'Keal Harry

The Vikings cut former Patriots first-round pick N'Keal Harry this week. (Photo by Christopher Mast/Getty Images)

WR Cephus Johnson III

LB William Kwenkeu

TE Zach Ojile

K Jack Podlesny

LB Curtis Weaver

NFC South

WR Chris Blair

WR Frank Darby

DT Matthew Gotel

OL LaColby Tucker

OLB Mykal Walker

LB Arron Mosby

DT John Penisini

DE Jalen Redmond

CB Colby Richardson

T BJ Wilson

WR Keke Coutee

G Koda Martin

WR James Washington

T Grant Hermanns

DB Duron Lowe

NFC West

LS Jack Coco

RB Stevie Scott III

DB Richard LeCounte

DB Anthony Averett

RB Ronald Awatt

LB Darryl Johnson

Khalan Laborn

CB Terrance Mitchell

S Avery Young

Seattle Seahawks

DE MJ Anderson

DT Robert Cooper

DE Jordan Ferguson

TE Noah Gindorff

WR Ra'Shaun Henry

DT Anthony Montalvo

DT Roderick Perry II

RB Wayne Taulapapa