The 2024 men's college hockey transfer portal tracker

Apr. 1—GRAND FORKS — The transfer portal is going to play a major role in shaping college hockey teams for the 2024-25 season.

This page will track men's college hockey player movement during the 2024 offseason, following players who have committed to new programs and those who have entered the transfer portal and are still available. Sources are linked (x).

Graduating students can enter the portal at any time. The window for non-graduates to enter the portal is March 31 to May 14. Exceptions are if there's a head coaching change or if the player's aid is reduced. Players can commit up until school begins. Due to pending litigation,

multiple-time transfers who enter the portal

during the window will be eligible immediately.

* NMU G

Beni Halasz

to portal

* NMU F

Kevin Marx Noren

to portal

* SLU F

Nicholas Trela

to LIU

* SHU D

Andrius Kulbis-Marino

to LIU

* ASU G

T.J. Semptimphelter to North Dakota

* Mercyhurst D

Jackson McCarthy

to portal

* UAA D

Brett Bamber

to AIC

* SHU G

Chase Clark

(WSH 6th) to AIC

* HC D

Jake Higgins

to Northeastern

* Dartmouth F

Joey Musa

to UMass

* Merrimack G

Steven Bacovsky

to portal

* HC F

Tyler Ghirardosi

to Sacred Heart

* HC F

Matt Guerra

to Sacred Heart

* Lowell D

Gabe Blanchard

to Sacred Heart

* UW F

Will Whitelaw

(CBJ 3rd) to portal

* UConn F

Jake Black

to Bentley

* QU D

Nicky Wallace

to portal

* Colgate F

Ryan McGuire

to Northeastern

* Bemidji State D

Eric Pohlkamp

(SJS 5th) to portal

* UMass F

Taylor Makar

(COL 7th) to portal

* Princeton F

Ian Murphy

to Notre Dame

* Lowell F

Owen Fowler

to Maine

* NMU F

Michael Colella

to Canisius

* CC D

Nicklas Andrews

to Michigan State

* UW F

Sam Stange

(DET 4th) to portal

* UW D

Luke LaMaster

to portal

* AIC G

Alexandros Aslanidis

to portal

* AIC F

Andrew Amousse

to portal

* Lindenwood G

Ethan Barwick

to portal

* QU F

Tim Heinke

to portal

* Maine F

Parker Lindauer

to portal

* QU F

Cristophe Tellier

to portal

* AIC D

Casper Soderling

to portal

* Niagara F

Jack Richard

to portal

* UConn G

Arsenii Sergeev

(CGY 7th) to Penn State

* UNH G

Ty Muszelik

(FLA 6th) to portal

* Alaska G

Pierce Charleson

to Niagara

* Niagara D

David Posma

to portal (Omaha USHL)

* Niagara G

Ryan Ouellette

to portal

* Niagara F

Steven Kesslering

to portal

* Niagara D

Max Ruoho

to portal

* UMass F

Eric DeDobbelaer

to portal

* Maine F

Reid Pabich

to portal

Arizona State

* D

Noah Beck,

sr, Clarkson, 3-6—9 (STL 7th)

North Dakota

* G

T.J. Semptimphelter,

jr, Arizona State, 16-5-4, 2.52, .908 — Story

Michigan State

* D

Nicklas Andrews,

sr, Colorado College, 3-14—17

Notre Dame

* F

Ian Murphy,

sr, Princeton, 11-12—23

* F

Blake Biondi,

sr, Minnesota Duluth, 8-11—19 (MTL 4th)

Penn State

* G

Arsenii Sergeev,

so, UConn, 8-8, 2.70, .913 (CGY 7th)

Bemidji State

* F

Carter Randklev,

sr, Niagara, 11-20—31

UConn

* D

Nick Carabin,

sr, Princeton, 5-12—17

Maine

* F

Owen Fowler,

so, UMass Lowell, dnp

UMass

* F

Joey Musa,

sr, Dartmouth, 6-11—17

UMass Lowell

* D

Nick Anderson,

sr, Colgate, 2-19—21

* D

Pierson Brandon,

sr, Colgate, 5-10—15

Merrimack

* F

Antonio Venuto,

sr, Ferris State, 12-14—26

* F

John Jaworski,

sr, Sacred Heart, 10-16—26

* F

Harrison Roy,

sr, Lake Superior, 8-16—24

* D

Seamus Powell,

fr, Boston College (Dubuque USHL)

Northeastern

* F

Ryan McGuire,

jr, Colgate, 14-12—26

* D

Jake Higgins,

sr, Holy Cross, 5-4—9

Providence

* F

Ryan O'Reilly,

sr, Arizona State, 9-5—15 (DET 4th)

Clarkson

* G

Ethan Langenegger,

sr, Lake Superior, 14-17-1, 2.86, .909

Quinnipiac

* F

Jack Ricketts,

sr, Holy Cross, 19-16—35

St. Lawrence

* G

Dominic Basse,

sr, St. Cloud State, 12-10-2, 2.75, .896 (CHI 6th)

American International

* D

Brett Bamber,

so, Alaska Anchorage, 4-9—13

* G

Chase Clark,

so, Sacred Heart, 8-10-1, 3.03, .898 (WSH 6th)

Bentley

* F

Jake Black,

so, UConn, 2-2—4

Canisius

* F

Michael Colella,

sr, Northern Michigan, 7-5—12

Holy Cross

* F

Michael Abgrall,

so, Omaha, 0-3—3

Niagara

* G

Pierce Charleson,

sr, Alaska, 13-12-3, 2.46, .900

Sacred Heart

* F

Tyler Ghirardosi,

sr, Holy Cross, 14-13—27

* F

Matt Guerra,

sr, Holy Cross, 8-17—25

* D

Gabe Blanchard,

jr, UMass Lowell, 0-1—1

Long Island

* F

Nicholas Trela,

sr, St. Lawrence, 2-5—7

* D

Andrius Kulbis-Marino,

sr, Sacred Heart, 5-5—10

FORWARDS

*

Carter Wilkie,

sr, RIT, 16-25—41

*

Ryland Mosley,

sr, Michigan Tech, 18-15—33

*

Brady Risk,

jr, Alaska, 13-20—33

*

Matt Copponi,

jr, Merrimack, 7-25—32 (EDM 7th)

*

Ross Mitton,

sr, Colgate, 11-19—30

*

Matthew Wood,

so, UConn, 16-12—28 (NSH 1st)

*

Garrett Dahm,

sr, Mercyhurst, 7-21—28

*

Gunnarwolfe Fontaine,

sr, Northeastern, 8-19—27 (NSH 7th)

*

Harrison Israels,

sr, Alaska, 20-6—26

*

Cristophe Tellier,

jr, Quinnipiac, 7-19—26

*

Max Itagaki,

so, Army, 6-19—25

*

Ville Immonen,

sr, Union, 8-16—24

*

Caige Sterzer,

so, Lindenwood, 8-14—22

*

Jack Richard,

fr, Niagara, 10-11—21

*

Payton Matsui,

jr, Alaska, 5-15—20

*

Christophe Fillion,

sr, Quinnipiac, 12-9—19

*

Justin Paul,

sr, St. Lawrence, 7-12—19

*

Kristof Papp,

sr, Northern Michigan, 6-13—19

*

Cade Neilson,

so, Alaska, 5-14—19

*

Ryan Bottrill,

so, Brown, 3-16—19

*

Alec Cicero,

sr, Holy Cross, 11-7—18

*

Frank Ireland,

so, Stonehill, 9-9—18

*

Logan Will,

sr, Colorado College, 7-11—18

*

Will Whitelaw,

fr, Wisconsin, 10-7—17 (CBJ 3rd)

*

Samu Salminen,

so, UConn, 7-10—17 (NJD 3rd)

*

Jake Hewitt,

fr, Army, 7-10—17

*

Kevin Marx Noren,

fr, Northern Michigan, 4-13—17

*

David Gagnon,

so, Lindenwood, 8-8—16

*

Henri Schreifels,

jr, Stonehill, 8-8—16

*

Ian Carpentier,

sr, Yale, 8-6—14

*

Stiven Sardarian,

so, New Hampshire, 7-7—14 (BUF 3rd)

*

Jackson Niedermayer,

jr, Arizona State, 9-4—13

*

Matt Choupani,

jr, Northeastern, 3-9—12

*

Kash Rasmussen,

so, Michigan Tech, 3-9—12

*

Nick Cafarelli,

sr, New Hampshire, 6-5—11

*

Andrei Buyalsky,

jr, Vermont, 3-8—11 (COL 3rd)

*

John Evans,

so, RPI, 4-6—10

*

Tyler Paquette,

sr, Penn State, 6-3—9

*

Taylor Makar,

jr, UMass, 4-5—9 (COL 7th)

*

Ray Fust,

so, Omaha, 4-5—9

*

Liam Valente,

so, Providence, 4-5—9

*

Aaron Bohlinger,

sr, UMass, 3-5—8

*

Matt Sutton,

sr, Brown, 3-5—8

*

Devlin O'Brien,

jr, Merrimack, 3-5—8

*

Brady Berard,

so, Providence, 2-6—8

*

Reilly Moran,

sr, St. Lawrence, 2-6—8

*

Jordan Tonelli,

sr, Brown, 3-4—7

*

Preston Brodziak,

sr, Long Island, 3-4—7

*

Joseph Grainda,

fr, Stonehill, 3-4—7

*

Max Dorrington,

sr, St. Lawrence, 2-5—7

*

Ray Christy,

sr, Colorado College, 2-5—7

*

Blake Humphrey,

so, Sacred Heart, 2-4—6

*

Matt Kinash,

jr, Alaska Anchorage, 2-4—6

*

Levi Glasman,

sr, Colgate, 1-5—6

*

Tyler Coffey,

sr, Colorado College, 5-0—5

*

Danny Ciccarello,

so, RPI, 4-1—5

*

Austin McCarthy

, sr, Ferris State, 3-2—5

*

Max Pineo,

so, Stonehill, 3-2—5

*

Reid Pabich,

so, Maine, 1-4—5

*

Reilly Connors,

sr, Yale, 1-4—5

*

Sebastian Tamburro,

so, Colgate, 1-4—5

*

Matt Argentina

, so, Boston College 2-3—5 in 2022-23 (Chilliwack BCHL)

*

Cole Kodsi,

sr, Union, 3-1—4

*

Connor Gregga,

sr, MSU-Mankato, 2-2—4

*

Joe Berg,

sr, Princeton, 2-2—4

*

Cade DeStefani,

so, Lindenwood, 2-2—4

*

Ryan Sorkin,

sr, Dartmouth, 1-3—4

*

Dominic Schimizzi,

fr, Robert Morris, 2-1—3

*

Kyler Kleven,

jr, Minnesota Duluth, 1-2—3

*

Luke Johnson,

so, Minnesota Duluth, 1-2—3

*

Mitch Deelstra,

sr, Northern Michigan, 1-2—3

*

Cam Gendron,

sr, New Hampshire, 1-2—3

*

Zach Michaelis,

so, Northern Michigan, 0-3—3

*

Austen Swankler,

jr, Michigan Tech, 0-3—3

*

Chikara Hanzawa,

so, Sacred Heart, 2-0—2

*

Owen Baker,

fr, Michigan State, 1-1—2

*

Parker Lindauer,

so, Maine, 1-1—2

*

Jakub Lewandowksi,

jr, Bemidji State, 1-1—2

*

Matthew Boczar,

fr, Robert Morris, 1-1—2

*

Danny Weight,

sr, Colorado College, 1-0—1

*

Matt Hubbarde,

jr, Providence, 1-0—1

*

Cameron Recchi,

jr, St. Thomas, 1-0—1

*

Andrew Amousse,

so, American International, 1-0—1

*

Tim Heinke,

so, Quinnipiac, 0-1—1

*

Nikita Borodayenko,

so, Merrimack, 0-1—1

*

Carter Belitski,

so, Alaska Anchorage, 0-1—1

*

Rowan Miller,

so, Alaska Anchorage, 0-1—1

*

Cameron Collins,

so, Stonehill, 0-1—1

*

Michael Emerson,

fr, North Dakota 0-0—0 (CAR 6th, Chicago USHL)

*

Sam Stange,

sr, Wisconsin, 0-0—0 (DET 4th)

*

Tanner Edwards,

sr, MSU-Mankato, 0-0—0

*

Gavin Best,

so, Michigan State, 0-0—0

*

Charlie Russell,

fr, Clarkson, 0-0—0 (Green Bay USHL)

*

Noah Serdachny,

so, Colorado College, 0-0—0

*

Kade Peterson,

fr, Long Island, 0-0—0

*

Brendan Poshak,

fr, Northern Michigan, 0-0—0

*

Edvards Bergmanis,

fr, Alaska, 0-0—0

*

Aidan Connolly,

so, Sacred Heart, 0-0—0

*

Mackenzie Merriman,

sr, Princeton, 0-0—0

*

Charles Merkley,

fr, Robert Morris, 0-0—0

*

Gavin Puskar,

sr, Brown, 0-0—0

*

Luke Strickland,

fr, Long Island, 0-0—0

*

Mitch Lafay,

fr, Alaska Anchorage, 0-0—0

*

Fin Williams,

so, Notre Dame, dnp (Waterloo USHL)

*

Eric DeDobbelaer,

jr, UMass, dnp

*

Travis Hensrud,

fr, Northern Michigan, dnp

*

Mark D'Agostino,

so, UConn, dnp

*

Steven Kesslering,

fr, Niagara, dnp

*

Carter Rapalje,

so, Stonehill, dnp

DEFENSEMEN

*

Tim Lovell,

sr, Arizona State, 5-32—37

*

Eric Pohlkamp,

fr, Bemidji State, 11-13—24 (SJS 5th)

*

John Driscoll,

so, Army, 6-19—21

*

Josh Zinger,

so, Northern Michigan, 3-17—20

*

Arvils Bergmanis,

jr, Alaska, 2-17—19

*

Chase Foley,

sr, Colorado College, 2-14—16

*

A.J. Macaulay,

so, Alaska, 5-10—15

*

William Gilson,

so, Alaska Anchorage, 3-12—15

*

Caleb MacDonald,

fr, Alaska, 4-10—14

*

Greg Japchen,

so, Stonehill, 3-11—14

*

Ryan Conroy,

sr, Yale, 2-11—13

*

Axel Kumlin,

so, Miami, 2-9—11

*

Kabore Dunn,

sr, Lindenwood, 0-11—11

*

Owen Baumgartner,

fr, Air Force, 4-6—10

*

Caleb Price,

so, Lindenwood, 4-6—10

*

Jack Robilotti,

sr, Holy Cross, 3-6—9

*

Luke Robinson,

sr, Air Force, 2-7—9

*

Dylan Moulton,

sr, Miami, 6-2—8

*

Aiden Gallacher,

sr, Northern Michigan, 3-5—8

*

Artyom Borshyov,

sr, Lake Superior, 2-6—8

*

Lauri Sertti,

sr, RPI, 2-6—8

*

Hampus Rydqvist,

sr, Miami, 1-7—8

*

Carson Kosobud,

sr, UAA, 1-7—8

*

Sam Brennan,

sr, Air Force, 3-4—7

*

William Tripp,

so, Stonehill, 0-7—7

*

Matt Rickard,

sr, American International, 2-4—6

*

Mike Kennedy,

sr, Princeton, 2-3—5

*

Isack Bandu,

so, Northern Michigan, 1-4—5

*

Xavier Jean-Louis,

so, Alaska, 2-2—4

*

Mark Cooper,

so, UMass Lowell, 1-3—4

*

Adam Arvedson,

jr, Merrimack, 1-3—4

*

Blake Dangos,

so, Sacred Heart, 1-3—4

*

Casper Soderling,

so, American International, 1-3—4

*

Kieran Ruscheinski,

so, Lindenwood, 1-3—4

*

Brehdan Engum,

sr, Lowell, 0-4—4

*

Nick Ardanaz,

so, RPI, 1-2—3

*

David Posma,

so, Niagara, 1-2—3

*

Ryan Davies,

so, Stonehill, 1-2—3

*

Joey Potter,

fr, Union, 0-3—3

*

Sebastian Tornqvist,

fr, UMass, 0-3—3

*

Viktor Hurtig,

so, Michigan State, 1-1—2

*

Elliott McDermott,

sr, UMass, 0-2—2

*

Ben Schultheis,

sr, Ferris State, 0-2—2

*

Braden Doyle,

jr, Northeastern, 1-0—1 (LAK 6th)

*

Adam Cardona,

fr, UMass Lowell, 1-0—1

*

Ben Brunette,

fr, UMass Lowell, 1-0—1

*

Anthony Mollica,

so, St. Lawrence, 0-1—1

*

Max Ruoho,

so, Niagara, 0-1—1

*

Caleb Huffman,

so, Alaska Anchorage, 0-1—1

*

Brady Cleveland,

fr, Wisconsin, 0-0—0 (DET 2nd)

*

Luke LaMaster,

sr, Wisconsin, 0-0—0

*

Antonio Fernandez,

fr, Colorado College, 0-0—0

*

Nicky Wallace,

fr, Quinnipiac, 0-0—0

*

Michael Martignetti,

so, Stonehill, 0-0—0

*

Jack Shemligian,

so, Stonehill, 0-0—0

*

John Druskinis,

so, Michigan, dnp

*

Nikolai Charchenko,

so, Colorado College, dnp

*

Mike Brown,

jr, Merrimack, dnp

*

Jackson McCarthy,

fr, Mercyhurst, dnp

GOALTENDERS

*

Tommy Scarfone,

jr, RIT, 25-9-2, 2.26, .925

*

Nils Wallstrom,

fr, American International, 19-12-2, 2.27, .920

*

Owen Say,

so, Mercyhurst, 8-17-4, 3.22, .913

*

Jared Whale,

so, Alaska Anchorage, 10-12-1, 2.67, .909

*

Trent Burnham,

so, Lindenwood, 6-17-4, 3.91, .905

*

Logan Stein,

sr, Ferris State, 5-13-1, 2.90, .910

*

Nicholas Grabko,

sr, Bentley, 6-8-1, 2.40, .908

*

Ryan Ouellette,

jr, Niagara, 1-6-1, 2.75, .904

*

Beni Halasz,

so, Northern Michigan, 9-12-6, 2.84, .901

*

Derek Mullahy,

sr, Harvard, 2-13-2, 3.14, .897

*

Zachary Borgiel,

sr, Merrimack, 6-9-1, 3.26, .890

*

Noah Giesbrecht,

jr, Ferris State, 5-11-1, 3.87, .886

*

Luke Pavicich,

jr, UMass Lowell, 3-11, 3.61, .885

*

Charlie Glockner,

jr, Northern Michigan, 3-4, 3.26, .885

*

Ty Muszelik,

so, New Hampshire, 5-3, 3.38, .874 (FLA 6th)

*

Liam Souliere,

sr, Penn State, 12-14-1, 3.38, .874

*

Alexandros Aslanidis,

sr, 1-4-2, 3.77, .868

*

Brett Miller,

sr, RPI, 1-5, 3.78, .888

*

Carson Cherepak,

so, RPI, 1-6-1, 4.30, .877

*

Rico DiMatteo,

sr, Long Island, 3-4, 2.98, .874

*

Nathan Reid,

sr, Yale, 2-8, 4.12, .856

*

Marcus Brannman,

fr, Providence, 0-0-0, 4.01, .750

*

Noah West,

sr, Michigan, 3-1, 3.00, .880

*

Carter McPhail,

sr, Miami, 0-0, 4.71, .885

*

Grant Adams,

sr, St. Lawrence, 0-1, 4.12, .844

*

Max Miller,

jr, Harvard, 0-0, 0.00, 1.000

*

Michael Sochan,

fr, Robert Morris, 0-0, 0.00, 1.000

*

Connor Androlewicz,

sr, Maine, dnp

*

Jeremy Forman,

sr, New Hampshire, dnp

*

Ethan Barwick,

fr, Lindenwood, dnp

*

Carsen Stokes,

fr, Northern Michigan, dnp

*

Jon Mor,

sr, Michigan State, dnp

*

Steven Bacovsky,

so, Merrimack, dnp

*

Michael Morelli,

so, Michigan Tech, dnp

*

Grant Riley,

so, Northeastern, dnp

*

Hank Levy,

fr, Arizona State, dnp

*

Matt Lenz,

jr, Mercyhurst, dnp

*

Josh Seeley,

so, Bentley, dnp

*

Gavin FitzPatrick,

so, Stonehill, 0-10, 7.47, .820

291 Division-I players entered

74.2 percent transferred to new Division-I programs

9.6 percent went Division-III

4.8 percent turned pro after entering

4.8 percent never landed anywhere

2.1 percent stayed with current team

1.4 percent played ACHA club hockey

6 Division-III players moved up to Division-I

2023 men's college hockey transfer board

2022 men's college hockey transfer board

2021 men's college hockey transfer board

Note: There are a handful of players who entered the portal in 2023 and did not play hockey this season. They're listed at the bottom of the 2023 transfer board. Some of them still have eligibility left and could join a team for next season, though it is rare a player gets picked up after sitting out a full year.