2022 NFL draft: Updated top 10 prospects at every position

The 2021 NFL season officially wrapped Sunday night, with the Los Angeles Rams taking home the Lombardi Trophy with a 23-20 victory over the Cincinnati Bengals in Super Bowl LVI.

Now, all 32 clubs look ahead to next season, hoping to reload and make a championship run of their own.

As those teams prepare for the 2022 NFL draft, here’s an updated look at how we stack the top prospect at each position in this year’s class:

Quarterback

1. Malik Willis | Liberty

2. Kenny Pickett | Pitt

3. Matt Corral | Mississippi

4. Desmond Ridder | Cincinnati

5. Sam Howell | North Carolina

6. Carson Strong | Nevada

7. Bailey Zappe | Western Kentucky

8. Eric Barriere | Eastern Washington

9. Aqeel Glass | Alabama A&M

10. Kaleb Eleby | Western Michigan

2. Running Back

1. Isaiah Spiller | Texas A&M

2. Breece Hall | Iowa State

3. Kenneth Walker III | Michigan State

4. Brian Robinson Jr. | Alabama

5. Kyren Williams | Notre Dame

6. James Cook | Georgia

7. Jerome Ford | Cincinnati

8. Rachaad White | Arizona State

9. Abram Smith | Baylor

10. Hassan Haskins | Michigan

Wide Receiver

1. Treylon Burks | Arkansas

2. Garrett Wilson | Ohio State

3. Jameson Williams | Alabama

4. Drake London | USC

5. Chris Olave | Ohio State

6. David Bell | Purdue

7. Jahan Dotson | Penn State

8. Christian Watson | North Dakota State

9. George Pickens | Georgia

10. John Metchie III | Alabama

Tight End

1. Trey McBride | Colorado State

2. Jalen Wydermyer | Texas A&M

3. Isaiah Likely | Coastal Carolina

4. Charlie Kolar | Iowa State

5. Jelani Woods | Virginia

6. Jeremy Ruckert | Ohio State

7. Cade Otton | Washington

8. Austin Allen | Nebraska

9. Jake Ferguson | Wisconsin

10. Greg Dulcich | UCLA

Offensive Tackle

1. Evan Neal | Alabama

2. Ikem Ekwonu | North Carolina State

3. Charles Cross | Mississippi State

4. Trevor Penning | Northern Iowa

5. Bernhard Raimann | Central Michigan

6. Daniel Faalele | Minnesota

7. Darian Kinnard | Kentucky

8. Nicholas Petit-Frere | Ohio State

9. Sean Rhyan | UCLA

10. Abraham Lucas | Washington State

Interior Offensive Line

1. Tyler Linderbaum | Iowa

2. Zion Johnson | Boston College

3. Kenyon Green | Texas A&M

4. Jamaree Salyer | Georgia

5. Thayer Munford | Ohio State

6. Alec Lindstrom | Boston College

7. Justin Shaffer | Georgia

8. Dohnovan West | Arizona State

9. Ed Ingram | LSU

10. Marquis Hayes | Oklahoma

Edge Defender

1. Kayvon Thibodeaux | Oregon

2. Aidan Hutchinson | Michigan

3. David Ojabo | Michigan

4. George Karlaftis | Purdue

5. Jermaine Johnson II | Florida State

6. Travon Walker | Georgia

7. Boye Mafe | Minnesota

8. Cameron Thomas | San Diego State

9. Myjai Sanders | Cincinnati

10. Drake Jackson | USC

Interior Defensive Line

1. Jordan Davis | Georgia

2. DeMarvin Leal | Texas A&M

3. Devonte Wyatt | Georgia

4. Perrion Winfrey | Oklahoma

5. Travis Jones | UConn

6. Haskell Garrett | Ohio State

7. Phidarian Mathis | Alabama

8. Myron Tagovailoa-Amosa | Notre Dame

9. Jayden Peevy | Texas A&M

10. Jermayne Lole | Arizona State

Linebacker

1. Devin Lloyd | Utah

2. Nakobe Dean | Georgia

3. Quay Walker | Georgia

4. Christian Harris | Alabama

5. Chad Muma | Wyoming

6. Damone Clark | LSU

7. Brandon Smith | Penn State

8. Brian Asamoah | Oklahoma

9. Jeremiah Gemmel | North Carolina

10. D’Marco Jackson | Appalachian State

Cornerback

1. Ahmad “Sauce” Gardner | Cincinnati

2. Derek Stingley Jr. | LSU

3. Roger McCreary | Auburn

4. Andrew Booth Jr. | Clemson

5. Kaiir Elam | Florida

6. Trent McDuffie | Washington

7. Coby Bryant | Cincinnati

8. Kyler Gordon | Washington

9. Martin Emerson Jr. | Mississippi State

10. Ja’Quan McMillian | East Carolina

Safety

1. Kyle Hamilton | Notre Dame

2. Jaquan Brisker | Penn State

3. Daxton Hill | Michigan

4. Lewis Cine | Georgia

5. Jalen Pitre | Baylor

6. Kerby Joseph | Illinois

7. Smoke Monday | Auburn

8. Tykee Smith | Georgia

9. Verone McKinley III | Oregon

10. Reed Blankenship | Middle Tennessee State

1