Texas Tech's Juliet Cherubet co-high point scorer | Big 12 track and field results

BIG 12 TRACK & FIELD

OUTDOOR CHAMPIONSHIPS

at Clyde Hart Stadium, Waco

Thursday through Saturday

Event Finals Only

WOMEN

Team totals: 1. Texas, 150; 2. Brigham Young, 98; 3. Texas Tech, 96 1/2; 4. Oklahoma State, 75 1/2; 5. TCU, 64; 6. (tie) Baylor, Oklahoma, 51; 8. Iowa State, 50; 9. Houston, 45; 10. Kansas, 40; 11. Kansas State, 37; 12. Central Florida, 31; 13. Cincinnati, 22; 14. West Virginia, 8.

Combined Events

Heptathlon: 1. Kristine Blazevica, Texas, 5,954 points; 2. Bailey Golden Oklahoma State, 5,784; 3. Urte Bacianskaite, Kansas State, 5,714.

Field Events

Hammer throw: 1. Monique Hardy, Kansas State, 210 feet, 9 inches; 2. Kassidy Gallagher, Oklahoma, 207-10; 3. Rachel Neaves, Oklahoma State, 191-3.

Javelin: 1. Irene Jepkemboi, TCU, 182-7; 2. Alysa Keller, BYU, 170-1; 3. Pippi Lotta Enok, Oklahoma, 169-11; 5. Kyeese Hollands, Texas Tech, 165-4; 6. Leah Howard, Texas Tech, 164-4.

Long jump: 1. Alexis Brown, Baylor, 22-5 (wind: +1.1 meters per second) (stadium record; old record, Ruth Usoro, Texas, 21-7 1/2 in 2022); 2. Sydney Willits, Iowa State, 21-3 1/4 (+1.4); 3. Ackelia Smith, Texas, 21-2 3/4 (+0.7).

Shot put: 1. Marilyn Nwora, Texas, 58-2 1/2; 2. Nina Ndubuisi, Texas, 56-11 1/4; 3. Paige Low, Oklahoma, 53-11.

Pole vault: 1. Molly Haywood, Baylor, 14-5 1/2; 2. Olivia Lueking, Oklahoma, 14-5 1/2; 3. Rebekah Erikson, BYU, 14-1 3/4; 6. (tie) Kashlee Dickinson, Texas Tech, Olivia Cade, Texas Tech, 13-5 3/4.

High jump: 1. Temitope Adeshina, Texas Tech, 6-2 3/4; 2. Cierra Allphin, BYU, 6-0; 3. (tie) Saara Hakanen, Oklahoma State, Claire Lowrey, Texas Tech, 5-10 3/4.

Triple jump: 1. Ackelia Smith, Texas, 45-8; 2. Anne-Suzanna Fosther-Katta, Texas Tech, 44-8 1/4; 3. Koi Johnson, Baylor, 44-1 1/4.

Discus: 1. Zoe Burleson, Texas Tech, 189-1; 2. Gretchen Hoekstre, BYU, 184-8; 3. Betty Rosvold, Iowa State, 175-6; 7. McKenzie Davis, Texas Tech, 166-3.

Running Events

10,000 meters: 1. Gabby Hentemann, Oklahoma State, 34 minutes, 31.91 seconds; 2. Eva Jess, Texas, 34:35.92; 3. Anastacia Chepkorir, Texas Tech, 34:48.13.

3,000 steeplechase: 1. Janette Schraft, Iowa State, 9:58.76 (stadium record; old record, Sarah Scott, Oklahoma, 9:59.53 in 2018); 2. Taylor Lovell, BYU, 10:08.63; 3. Hannah Stewart, Kansas State, 10:10.43.

400 relay: 1. Baylor (Tiriah Kelley, Kayla Hunt, Alexis Brown, Michaela Francois), 43.16 (stadium record; old record: Texas Tech, Virginia Kerley, Kiah Dubarry-Gay, Aneesa Scott, Rosemary Chukwuma, 43.22 in 2021); 2. TCU, 43.43; 3. Texas, 43.49; 4. Texas Tech, (Serena Clark, Success Umukoro, Alyssa Colbert, Rosemary Chukwuma), 43.50.

1,500: 1. Juliet Cherubet, Texas Tech, 4:09.33 (meet record; old record, Kara Wheeler, Colorado, 4:12.15 in 2000; stadium record; old record, Hannah Fields, Oklahoma Baptist, 4:14.35 in 2015); 2. Sadie Sargent, BYU, 4:09.65; 3. Olivia Howell, Texas, 4:09.70.

100 hurdles (wind: +0.2 mps): 1. Rayniah Jones, UCF, 12.78; 2. Yoveinny Mota, Kansas, 13.04; 3. Akala Garrett, Texas, 13.30; 7. Naomi Krebs, Texas Tech, 13.59; 8. Destiny Smith, Texas Tech, 13.61.

400: 1. Ziyah Holman, Texas, 50.99; 2. Michaela Mouton, Houston, 51.32; 3. Rachel Joseph, Iowa State, 51.60.

100: 1. Rosemary Chukwuma, Texas Tech, 11.12 (wind: +0.2); 2. Iyana Gray, TCU, 11.24 (+0.2); 3. Kevona Davis, Texas, 11.32 (-0.2); 4. Alyssa Colbert, Texas Tech, 11.32 (+0.2).

800: 1. Gabija Galvydyte, Oklahoma State, 2:00.42 (meet record; old record, Aaliyah Miller, Baylor 2:02.31 in 2022); 2. Kelly-Ann Beckford, Houston, 2:01.33; 3. Olivia Howell, Texas, 2:02.23.

400 hurdles: 1. Akala Garrett, Texas, 54.73 (meet record; old record, Melanie Walker, Texas, 55.09 in 2005; stadium record, Anna Cockrell, unattached, 55.50 in 2022); 2. Sydni Townsend, Houston, 55.00; 3. Amelliah Birdow, TCU, 56.44.

200 (wind: -0.2): 1. Dajanea Oakley, Texas, 22.60; 2. Iyana Gray, TCU, 22.81; 3. Kenondra Davis, 22.82; 7. Rosemary Chukwuma, Texas Tech, 23.39.

5,000: 1. Molly Born, Oklahoma State, 16:13.77 (stadium record; old record, Sharon Lokedi, Kansas, 16:15.12 in 2017); 2. Juliet Cherubet, Texas Tech, 16:15.84; 3. Jenna Hutchins, BYU, 16:17.88.

1,600 relay: 1. Houston (Sydni Townsend, Iman Babineaux, Kelly-Ann Beckford, Michaela Mouton), 3:29.18; 2. BYU, 3:34.43; 3. Kansas, 3:35.29; 8. Texas Tech (Kayla Jones, Mercy Umoibang, Zariere Dumas, Magi Harris), 3:38.26.

MEN

Team totals: 1. Texas, 134 points; 2. Texas Tech, 115; 3. Iowa State, 90; 4. BYU, 83; 5. Houston, 77 1/2; 6. Kansas, 65 1/2; 7. Baylor, 63; 8. Oklahoma State, 56; 9. Oklahoma, 52; 10. Kansas State, 35; 11. (tie) Cincinnati, TCU, 24.

Combined Events

Decathlon: 1. Alexander Jung, Kansas, 7,706 points; 2. Dominique Hall, Cincinnati, 7,649; 3. Joel McFarlane, TCU, 7,613.

Field Events

Hammer throw: 1. Kade McCall, Kansas State, 229 feet, 1 inch; 2. Jeremiah Nubbe, Texas, 227-0; 3. Bayley Campbell, Oklahoma, 216-0; 6. Konner Wood, Texas Tech, 206-0.

Javelin: 1. Chinecherem Prosper Nnamdi, Baylor, 262-6 (meet record; old record, Sam Humphreys, Texas A&M, 259-1 in 2012); 2. Cameron Bates, BYU, 228-5; 3. Riley Marx, Kansas State, 223-2.

Shot put: 1. Cam Jones, Iowa State, 64-6 3/4; 2. Danny Bryant, BYU, 64-3 1/4; 3. Diego Trevino, Oklahoma, 63-9 1/2; 4. Trey Wilson, Texas Tech, 63-6 1/4.

Long jump: 1. Leo Neugebauer, Texas, 25-6 (wind: +0.6 meters per second); 2. Solomon Washington, Texas, 25-4 3/4; 3. Nikaoli Williams, Oklahoma, 25-0 3/4.

High jump: 1. Devin Loudermilk, Kansas, 7-4 1/4; 2. Sam Hurley, Texas, 7-1 3/4; 3. Jace Posey, TCU, 7-0 1/4; 8. Cyrus Mahan, Texas Tech, 7-0 1/4.

Discus: 1. Dimitrios Pavlidis, Kansas, 201-10; 2. Dallin Shurts, BYU, 198-9; 3. Devin Roberson, Texas Tech, 194-8; 7. Jacob Mechler, Texas Tech, 178-9.

Pole vault: 1. Anthony Meacham, Kansas, 17-8 1/2; 2. Ashton Barkdull, Kansas, 17-4 1/2; 3. Carson Dittel, Texas Tech, 17-4 1/2.

Triple jump (wind: 0.0 mps): 1. Brandon Green, Oklahoma, 54-2 1/2; 2. Kelsey Daniel, Texas, 52-7 1/2; 3. Stacy Brown, Texas Tech, 51-9 1/4; 6. Omamuyovwi Erhire, Texas Tech, 50-8 3/4; 7. Garison Breeding, Texas Tech, 50-8.

Running Events

10,000 meters: 1. Sanele Masondo, Iowa State, 29:14.53; 2. Said Mechaal, Iowa State, 29:15.62; 3. Adisu Guadia, Oklahoma State, 29:17.48; 4. Ernest Cheruiyot, Texas Tech, 29:21.67.

3,000 steeplechase: 1. James Corrigan, BYU, 8:29.24 (meet record; old record, Wesley Kiptoo, Iowa State, 8:31.82 in 2021); 2. Victor Shitsama, Oklahoma State, 8:29.89; 3. Gable Sieperda, Iowa State, 8:33.83.

400 relay: 1. Houston (Ireon Brown, Louie Hinchliffe, Cayden Broadnax, Shaun Maswanganyi), 38.44 (stadium record; old record, Arkansas: Roy Ejiakuekwu, Kemar Mowatt, Josh Washington, Kenzo Cotton, 38.78 in 2017); 2. Baylor, 38.86; 3. Texas, 38.90; 4. Texas Tech (Josh Bour, Shawn Brown, Jack Marshall, Jalen Drayden), 38.97.

1,500: 1. Ezekiel Rop, Iowa State, 3:40.61; 2. Peter Smith, Iowa State, 3:41.07; 3. Devan Kipyego, Iowa State, 3:41.42; 6. E.J. Rush, Texas Tech, 3:42.99.

110 hurdles: 1. De'Vion Wilson, Houston, 13.35 (wind: +0.6 mps) (stadium record; old record, Darius Luff, Nebraska, 13.43 in 2023); 2. Antoine Andrews, Texas Tech, 13.63 (+0.6); 3. DeVontae Ford, Texas Tech, 13.67 (+0.6); 5. Caleb Dean, Texas Tech, 13.76 (-0.2); 7. Vashaun Vascianna, Texas Tech, 13.86 (-0.2).

400: 1. Demar Francis, Baylor, 45.44; 2. Richard Johnson, Oklahoma, 45.45; 3. Logan Popelka, Texas, 45.62; 4. Shaemar Uter, Texas Tech, 45.63.

100 (wind: +0.3): 1. Shaun Maswanganyi, Houston, 10.11; 2. (tie) Louie Hinchliffe, Houston, Marcellus Moore, Texas, 10.16; 4. Shawn Brown, Texas Tech, 10.26; 8. Terrence Jones, Texas Tech, 10.35.

800: 1. Yusuf Bizimana, Texas, 1:46.07 (stadium record; old record, Devin Dixon, Texas A&M, 1:47.06 in 2019); 2. Sebastian Fernandez, BYU, 1:46.32; 3. Darius Kipyego, Iowa State, 1:46.69.

400 hurdles: 1. Nathaniel Ezekiel, Baylor, 48.00 (meet record; old record, Caleb Dean, Texas Tech, 48.39 in 2023; stadium record, old record, Kallifah Rosser, unattached, 48.26 in 2022); 2. Caleb Dean, Texas Tech, 48.43; 3. Oskar Edlund, Texas Tech, 48.82.

200 (wind: +0.1): 1. Shaun Maswanganyi, Houston, 20.10; 2. Nolton Shelvin, Texas, 20.22; 3. Demar Francis, Baylor, 20.38; 4. Shawn Brown, Texas Tech, 20.43; 6. Antoine Andrews, Texas Tech, 20.69; 7. Josh Bour, Texas Tech, 20.73.

5,000: 1. Alex Maier, Oklahoma State, 13:36.19 (stadium record; old record, John Rice, Texas, 14:09:58 in 2021); 2. Sanele Masondo, Iowa State, 13:37.20; 3. Denis Kipngetich, Oklahoma State, 13:38.84; 6. Ernest Cheruiyot, Texas Tech, 13:54.19.

1,600 relay: 1. Texas Tech (Carl Hicks, Charlie Bartholomew, Shaemar Uter, Oskar Edlund), 3:03.09; 2. Baylor, 3:03.49; 3. Texas, 3:05.08.

Texas Tech freshman Juliet Cherubet, pictured at a race in March, was co-high point women's scorer in the Big 12 outdoor track and field championships that concluded Saturday in Waco. Cherubet won the 1,500 meters and finished second in the 5,000 meters.

This article originally appeared on Lubbock Avalanche-Journal: Texas Tech's Juliet Cherubet co-high scorer | Big 12 track meet results