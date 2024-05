State-bound: The 117 area stars headed to Charleston

May 15—A look at all 117 area athletes who will head to Charleston this week for the IHSA state meet. The Class 1A prelims are on Thursday, before Class 2A and 3A prelims take place Friday with finals unfolding on Saturday:

Class 3A

➜ Centennial: Nina Brown, So. (100, 1,600 relay); Noelle Hunt, Jr. (1,600 relay, long jump); Farah Scott, Fr. (1,600); Brooklynn Sweikar, Sr. (1,600 relay); Alicia Thomas, So. (300 hurdles); Na'Zarah Walker, Fr. (1,600 relay).

➜ Champaign Central: Audrey Allender, So. (Pole vault); Julia Bilsbury, Jr. (1,600 relay); Milka Bwandundu, Fr. (1,600 relay); Sarah Donahoe, So. (1,600 relay); Londyn Grant, Fr. (400 relay, 800 relay); Makayla Harmon, Sr. (400 relay, 800 relay); Izzy Roundtree, So. (100, 200, 400 relay, 800 relay); Khalia Williams, So. (400 relay, 800 relay, 1,600 relay).

➜ Danville: Ashanti Conaway, Fr. (400 relay, 800 relay); Gabriela Huerta, So. (high jump); Da'Sani Lewis, So. (400 relay, 800 relay); Jhe'Nyi Parker, Fr. (400 relay, 800 relay); Taniyah Reynolds, So. (100, 400 relay, 800 relay); Nickiya Shields, Jr. (100 hurdles, 300 hurdles, triple jump).

Class 2A

➜ Mahomet-Seymour: Ava Boyd, Sr. (1,600); Chloe Bundren, Jr. (3,200 relay); Lauren Burr, Sr. (400 relay, 800 relay, 1,600 relay); Kara Carney, Jr. (300 hurdles, 400 relay, 800 relay, 1,600 relay); Emma Frazier, Jr. (3,200 relay); Kelsie Fuoss, Jr. (pole vault); Evelyn Hillard, Fr. (400 relay, 800 relay, 1,600 relay); Anniston Huff, Fr. (800 relay, 1,600 relay, 3,200 relay); Madalyn Marx, So. (200, 400, 400 relay); Taylor Mills, Fr. (3,200 relay).

➜ Monticello: Kayden Hogan, Sr. (pole vault).

➜ Prairie Central: Izabelle Behrends, Sr. (100 hurdles, 300 hurdles).

➜ Rantoul: Aubreyana Thompson, So. (100 hurdles).

➜ St. Joseph-Ogden: Payton Carter, Sr. (pole vault); Savanna Franzen, Jr. (1,600).

➜ Unity: Josie Cler, Jr. (1,600 relay, 3,200 relay); Emily Decker, Jr. (1,600, 3,200 relay); Ashlyn Denney, Jr. (400, 800, 1,600 relay, 3,200 relay); Ava Jones, Fr. (long jump); Caelyn Kleparski, Sr. (pole vault); Camryn Reedy, Jr. (800, 1,600 relay, 3,200 relay); Jillian Schlittler, So. (100, long jump); Lauren Shaw, Jr. (shot put, discus); Emma Swisher, So. (100); Grace Wherley, Fr. (1,600 relay); Erica Woodard, Sr. (1,600, 3,200); Kendal Zerrusen, Fr. (pole vault).

➜ Urbana: Samantha Christman, Sr. (400 relay, 1,600 relay); Beatrice Ebel, Sr. (3,200 relay); Jamira Faust, Sr. (400 relay); Nalaya Portis, Sr. (400 relay); Syniyah Quenga, Jr. (400 relay, 1,600 relay); Sophia Sheyko-Frailey, Fr. (3,200 relay); Lorelie Yau, Sr. (1,600 relay, 3,200 relay); Marley Yau, Fr. (1,600 relay, 3,200 relay).

Class 1A

➜ Arcola: Kelsey Moore, Sr. (300 hurdles).

➜ Argenta-Oreana: Gabrielle Laskowski, Jr. (high jump); Evelyn Roberts, Fr. (400, high jump).

➜ Arthur-Lovington-Atwood-Hammond: Ruby Burton, So. (3,200 relay); Josie Carrillo, So. (3,200 relay); Morgan Casteel, Fr. (3,200 relay); Skyler Graham, So. (400 relay); Kimberly Krutsinger, So. (3,200 relay); Summer Melton, So. (400 relay); Grace Romine, So. (400 relay); Skyler Vorck, Jr. (400 relay),

➜ Bismarck-Henning/Rossville-Alvin: Emily Dice, So. (400 relay, 800 relay); Ella McFarland, Sr. (high jump, triple jump); Aubrey Peters, Sr. (400 relay, 800 relay); Amber-Christine Reed, Sr. (100, 200, 400 relay, 800 relay); Nevaeh Scott, So. (400 relay, 800 relay); Natalie Thomason, So. (400, high jump).

➜ Georgetown-Ridge Farm: Haley Carlton, Sr. (pole vault).

➜ Gibson City-Melvin-Sibley: Anna Goodin, Sr. (3,200 relay); Lilly Lahr, Sr. (3,200 relay); Sophia Ray, Jr. (3,200 relay); Savannah Shumate, Sr. (discus); Lily Sizemore, Fr. (800, 3,200 relay).

➜ Heritage: Loran Tate, Jr. (triple jump).

➜ Hoopeston Area: Claire Dixon, Jr. (triple jump); Vivian Walsh, Sr. (high jump).

➜ Iroquois West: Audrey Griffin, So. (high jump); Vivien Griffin, Sr. (long jump).

➜ Milford/Cissna Park: Addison Lucht, So. (200, 400, long jump)

➜ Oakwood: Nikita Taylor, Sr. (long jump)

➜ Paxton-Buckley-Loda: Maddison DeOrnellas, Fr. (1,600, 3,200 relay); Kyla Franckey, Fr. (3,200, 3,200 relay); Hallee Johnson, Fr. (100 hurdles, 1,600 relay); Bailey Luebchow, Sr. (1,600 relay, pole vault); Audrey McCoy, Fr. (800, 1,600 relay, 3,200 relay); Grace McCoy, Jr. (1,600 relay, 3,200 relay)

➜ Ridgeview/Lexington: Meredith Grunloh, So. (high jump).

➜ St. Thomas More: Alyson Clements, Jr. (400).

➜ Salt Fork: Hannah Downing, Fr. (300 hurdles); Brylee Filicsky, Fr. (discus); Callie Richardson, Fr. (1,600, 3,200); Macie Russell, Sr. (800).

➜ Sullivan: Riane Bear, So. (800 relay, high jump); Mya Dyer, Fr. (800 relay); Kharli Kelly, So. (800 relay); Devon Richardson, So. (800 relay).

➜ Tri-County: Carleigh Clifton, Jr. (200); Jonika Nickles, Sr. (discus).

➜ Tuscola: Kenna Clodfelder, Jr. (long jump, triple jump); Kate Foltz, So. (1,600, 3,200); Natalie Hasting, Sr. (shot put, discus); Lia Patterson, Jr. (100, 200, 100 hurdles, 300 hurdles); Rylie Vanausdoll, Jr. (long jump, triple jump); Olivia Wallace, Jr. (discus).

➜ Uni High: Lena Miller, So. (long jump).

➜ Villa Grove: Evalice Callison, Fr. (high jump); Baylee Martin, Fr. (long jump).

➜ Watseka: Megan Martin, Jr. (shot put).

➜ Westville: Gwen Bennett, Fr. (1,600 relay); Maddy Doggett, Fr. (1,600 relay); Ella Miller, Jr. (100 hurdles, 300 hurdles, 1,600 relay, triple jump); Emma Schluter, So. (1,600 relay).