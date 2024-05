Softball all-conference teams released. Where did your favorite player land?

Check out the all-conference high school softball teams from around Boise and the Treasure Valley below.

The coaches in each league select their conference’s top players. The Idaho Statesman publishes the results and has no role in their selection.

ALL-LEAGUE SOFTBALL TEAMS

Click the following links to jump to each league’s selections.

5A SIC 4A SIC 3A SRV 2A WIC 1A WIC

5A SOUTHERN IDAHO CONFERENCE

Eagle senior Hayleigh Oliver was voted the 5A SIC Player of the Year by the league's coaches.

Player of the Year: Hayleigh Oliver, sr., Eagle

Coach of the Year: Kylie Orr, Mountain View

FIRST TEAM

P: Delaney Wright, jr., Timberline

P: Megan Meracle, sr., Borah

C: Haiylee Reeves, jr., Owyhee

1B: Katy Tentinger, sr., Mountain View

INF: Jorja Crider, sr., Middleton

INF: McKenna Chavez, so., Capital

INF: Afton Janke, jr., Mountain View

INF: Ellie McManigal, so., Eagle

OF: Mantha Hatzenbeller, sr., Owyhee

OF: Rylie Haith, sr., Owyhee

OF: Audrey McKibben, jr., Capital

OF: Aly Vieira, jr., Eagle

UTIL: Taylee Hunt, sr., Middleton

DH: Liberty Shake, sr., Mountain View

SECOND TEAM

P: Hailey Brennan, fr., Owyhee

P: Peyton Bargen, so., Eagle

C: Bella Bona Corsi, sr., Timberline

1B: Molly Buckingham, sr., Owyhee

INF: Kina Watts, sr., Owyhee

INF: Laney Leavitt, sr., Middleton

INF: Ashlyn Graklanoff, jr., Timberline

INF: Grace Brooks, jr., Owyhee

OF: Gracie Nelson, sr., Kuna

OF: Brooke Austin, fr., Mountain View

OF: Kharson Castell, jr., Capital

OF: Lily Binford, jr., Boise

UTIL: Kiersten Bangham, jr., Mountain View

DH: Bella Pereria, jr., Timberline

HONORABLE MENTION

P: Haylee Holloway, jr., Nampa

P: Katy Jackson, jr., Mountain View

P: Rylee Mangum, jr., Kuna

P: Syd Garber, jr., Capital

P: Grace Brooks, jr., Owyhee

C: Olivia Stone, jr., Capital

C: Kayla Campbell, jr., Borah

C: McKenna Schab, jr., Owyhee

C: Tayelynn Puyleart, jr., Mountain View

1B: Savannah Henzler, sr., Rocky Mountain

1B: Stella Rensvold, sr., Capital

1B: Breanna Degan, sr., Timberline

INF: Danica Quinn, jr., Rocky Mountain

INF: Carly Reyes Mims, sr., Centennial

INF: Abby Gardner, sr., Borah

INF: Makenzie Owens, so., Eagle

INF: Alrianna Lough, jr., Timberline

INF: Payten Hutsell, fr., Nampa

INF: Livia Hurst, sr., Rocky Mountain

INF: Lilly Hopstad, jr., Boise

INF: Tyra Price, sr., Capital

OF: Lauren Landis, sr., Middleton

OF: Sadie Stafford, jr., Middleton

OF: Mallory Casch, jr., Timberline

OF: Olivia Lauber, jr., Timberline

UTIL: Lizzy Turpen, jr., Capital

UTIL: Alexia Flygare, so., Meridian

UTIL: Halle Fizer, sr., Borah

UTIL: Timber Sanders, sr., Rocky Mountain

DH: Maggie McMullen, jr., Borah

4A SOUTHERN IDAHO CONFERENCE

Bishop Kelly senior Ava Armuth, center, was voted the 4A SIC Player of the Year by the league's coaches.

Player of the Year: Ava Armuth, sr., Bishop Kelly

Coach of the Year: Shawn Marquez, Emmett

FIRST TEAM

P: Oakley Scheibe, fr., Emmett

P: Bella Rausch, sr., Bishop Kelly

C: Raegyn Dupree, sr., Emmett

1B: Bailee Hancock, sr., Vallivue

INF: Sophia Caringella , jr., Skyview

INF: Abbie Eggleson, fr., Vallivue

INF: Harper Goodwin, sr., Emmett

INF: Haylie Mora, sr., Caldwell

OF: Kenna Bettencourt , so., Skyview

OF: Adrianna Steele, sr., Skyview

OF: Olivia Watt, fr., Bishop Kelly

OF: Kylee Bradley, sr., Ridgevue

UTIL: Grace Chambers, fr., Skyview

DH: Rilyn Zavala, jr., Vallivue

SECOND TEAM

P: Maris Farner, so., Vallivue

P: Makenna Shamy, fr., Skyview

C: Ella McMullen, fr., Skyview

1B: Lauren Fettic, jr., Bishop Kelly

INF: Katey Martinez, sr., Emmett

INF: Kayla Vahlberg, sr., Emmett

INF: Jaidyn Baerlocher, sr., Bishop Kelly

INF: Makayla Lytle, so., Skyview

OF: Lily Hernandez, jr., Caldwell

OF: Rylee Rountree, sr., Emmett

OF: Kenley Leuthold, fr., Vallivue

OF: Natalie Goslin, jr., Emmett

UTIL: Evonny Gonzales, so., Vallivue

DH: Avery Reynolds, fr., Emmett

HONORABLE MENTION

P: Lauren Fettic, jr., Bishop Kelly

P: Bristol Runnells, fr., Caldwell

C: Ruby Balderez, fr., Caldwell

1B: Payton Garcia, jr., Caldwell

1B: Karri Hatch , sr., Skyview

INF: Delaney Pena, sr., Ridgevue

INF: Citlali Mora, jr., Vallivue

INF: Anna Coulombe, sr., Columbia

INF: Jayla Archuleta , fr., Skyview

INF: Rylee Jensen, sr., Caldwell

INF: Sierra O’Very, sr., Columbia

INF: Julia Baerlocher, fr., Bishop Kelly

INF: Ali Knowles, so., Vallivue

INF: Taylor Bailen, sr., Bishop Kelly

OF: Journey Engle, fr., Vallivue

OF: Terese Strochein, so., Bishop Kelly

OF: Lily Bittinger, so., Skyview

UTIL: Rylie Felton, fr., Caldwell

UTIL: Kellann Steppe, sr., Emmett

UTIL: Jaden Campanella, jr., Bishop Kelly

DH: Makayla Torres, fr., Caldwell

3A SNAKE RIVER VALLEY

2A WESTERN IDAHO CONFERENCE

Player of the Year: Lola Crosby, jr., Cole Valley Christian

Coach of the Year: Ryan Crosby, Cole Valley Christian

FIRST TEAM

Karlie Barnum, jr., Cole Valley Christian

Jewel Bell, sr., New Plymouth

Lauren Colson, fr., Cole Valley Christian

Bailey Daugherty, so., Marsing

Abbie English, so., Cole Valley Christian

Mallory Lincoln, sr., Melba

Aly Marion, sr., Nampa Christian

Brooklyn Roadenbaugh, so., Marsing

Peyton Shook, so., Nampa Christian

Makiah Weideman, so., New Plymouth

SECOND TEAM

Kali Jo Adams, jr., Melba

Taylor Callison, jr., Marsing

Analyse Durham, so., Melba

Johanna Fowler, sr., Cole Valley Christian

Addison Gray, so., Nampa Christian

Emma Myers, sr., New Plymouth

Abi Robinson, sr., New Plymouth

Analise Robson, sr., Melba

Lily Thoene, jr., Marsing

Kadence Withers, so., New Plymouth

HONORABLE MENTION

Olivia Atack, fr., Melba

Bella Barbee, sr., New Plymouth

Macy Boothby, so., Nampa Christian

Maren Brushey, so., Cole Valley Christian

Dany Daugherty, fr., Marsing

Kylie Goostrey, jr., Marsing

Adriana Hartzell, fr., New Plymouth

Addison Herbek, sr., Cole Valley Christian

Maialen Jaca, sr., Melba

Myranda Van Vliet, 8th, Nampa Christian

1A WESTERN IDAHO CONFERENCE

