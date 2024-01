Premier League Picks: PST's predictions for Week 21 of 2023-24 season

The Premier League's breather of a January means just five matches this upcoming weekend.

Here are some of the oddsmakers’ lines and our predictions for Week 21 for the 2023-24 Premier League season, along with picks from the PST staff.

Odds, predictions for Part II of Week 21 of the 2023-24 Premier League season - By Nick Mendola

Arsenal vs Crystal Palace

Kickoff: 7:30am ET Saturday

Odds: Arsenal (-300) vs Palace (+825) | Draw (+425)

TV Channel/Stream: USA Network — Stream via NBCSports.com

Prediction: A rare rest for the Gunners should give Mikel Arteta's men a proper refresh, but watch for Palace's electric attack to punch back once or twice. Arsenal 2-1 Palace.

Brentford vs Nottingham Forest

Kickoff: 12:30pm ET Saturday

Odds: Brentford (+100) vs Forest (+270) | Draw (+260)

TV Channel/Stream: NBC — Stream via NBCSports.com and Premier League on Peacock

Prediction: Ivan Toney is coming back soon and Thomas Frank will have his Bees ready for an invigorated Nuno-led Forest. Be ready for a scrap. Brentford 1-1 Forest.

Sheffield United vs West Ham United

Kickoff: 9am ET Sunday

Odds: Sheffield United (+240) vs West Ham (+115) | Draw (+240)

TV Channel/Stream: USA Network — Stream via NBCSports.com

Prediction: Is Jarrod Bowen going to be fit? That question looms huge over this. Blades 0-1 West Ham.

Bournemouth vs Liverpool

Kickoff: 11:30am ET Sunday

Odds: Bournemouth (+340) vs Liverpool (-145) | Draw (+320)

TV Channel/Stream: USA Network — Stream via NBCSports.com

Prediction: Andoni Iraola's men are much-improved and ready to scare another big boy. Can Liverpool keep thriving without Mohamed Salah? Bournemouth 1-3 Liverpool.

Brighton vs Wolves

Kickoff: 2:45pm ET Monday

Odds: Brighton (-150) vs Wolves (+360) | Draw (+320)

TV Channel/Stream: USA Network — Stream via NBCSports.com

Prediction: Bit of an interesting chess match here that will be affected by whether Gary O'Neil goes for it or stays a bit more defensive versus Roberto De Zerbi's Seagulls. Brighton 1-1 Wolves.

Odds, predictions for Week 20 of the 2023-24 Premier League season - By Andy Edwards - 5 out of 10 correct results, 2 correct scores

Luton Town vs Chelsea

Kickoff: 7:30am ET Saturday (Dec. 30)

Odds: Luton Town (+475) vs Chelsea (-190) | Draw (+340)

TV Channel/Stream: USA Network + Watch live on NBCSports.com

Prediction: Luton Town 2-3 Chelsea

Manchester City vs Sheffield United

Kickoff: 10am ET Saturday (Dec. 30)

Odds: Manchester City (-1100) vs Sheffield United (+2500) | Draw (+1100)

TV Channel/Stream: Watch online via Peacock Premium

Prediction: Manchester City 2-0 Sheffield United

Kickoff: 10am ET Saturday (Dec. 30)

Odds: Aston Villa (-275) vs Burnley (+675) | Draw (+400)

TV Channel/Stream: Watch online via Peacock Premium

Prediction: Aston Villa 3-1 Burnley

Crystal Palace vs Brentford

Kickoff: 10am ET Saturday (Dec. 30)

Odds: Crystal Palace (+120) vs Brentford (+230) | Draw (+225)

TV Channel/Stream: Watch online via Peacock Premium

Prediction: Crystal Palace 1-1 Brentford

Wolves vs Everton

Kickoff: 10am ET Saturday (Dec. 30)

Odds: Wolves (+155) vs Everton (+170) | Draw (+240)

TV Channel/Stream: USA Network + Watch live on NBCSports.com

Prediction: Wolves 2-2 Everton

Nottingham Forest vs Manchester United

Kickoff: 12:30pm ET Saturday (Dec. 30)

Odds: Nottingham Forest (+220) vs Manchester United (+115) | Draw (+260)

TV Channel/Stream: NBC + Watch live on NBCSports.com

Prediction: Nottingham Forest 1-2 Manchester United

Tottenham vs Bournemouth

Kickoff: 9am ET Sunday (Dec. 31)

Odds: Tottenham (-130) vs Bournemouth (+280) | Draw (+320)

TV Channel/Stream: USA Network + Watch live on NBCSports.com

Prediction: Tottenham 3-2 Bournemouth

Fulham vs Arsenal

Kickoff: 9am ET Sunday (Dec. 31)

Odds: Fulham (+450) vs Arsenal (-175) | Draw (+310)

TV Channel/Stream: Watch online via Peacock Premium

Prediction: Fulham 1-3 Arsenal

Liverpool vs Newcastle

Kickoff: 3pm ET Monday (Jan. 1)

Odds: Liverpool (-225) vs Newcastle (+500) | Draw (+380)

TV Channel/Stream: USA Network + Watch live on NBCSports.com

Prediction: Liverpool 3-1 Newcastle

West Ham vs Brighton

Kickoff: 2:30pm ET Tuesday (Jan. 2)

Odds: West Ham (+140) vs Brighton (+170) | Draw (+270)

TV Channel/Stream: USA Network + Watch live on NBCSports.com

Prediction: West Ham 1-2 Brighton

Odds, predictions for Week 19 of the 2023-24 Premier League season - By Joe Prince-Wright - 4 out of 10 correct results, 1 correct score

Newcastle vs Nottingham Forest

Kickoff: 7:30am ET Tuesday (Dec. 26)

Odds: Newcastle (-200) vs Nottingham Forest (+525) | Draw (+333)

TV Channel/Stream: USA Network + Watch online via NBC.com

Prediction: Newcastle 2-1 Nottingham Forest

Sheffield United vs Luton Town

Kickoff: 10am ET Tuesday (Dec. 26)

Odds: Sheffield United (+135) vs Luton Town (+200) | Draw (+225)

TV Channel/Stream: Watch online via Peacock Premium

Prediction: Sheffield United 2-0 Luton Town

Bournemouth vs Fulham

Kickoff: 10am ET Tuesday (Dec. 26)

Odds: Bournemouth (+120) vs Fulham (+210) | Draw (+250)

TV Channel/Stream: USA Network + Watch online via NBC.com

Prediction: Bournemouth 3-1 Fulham

Burnley vs Liverpool

Kickoff: 12:30pm ET Tuesday (Dec. 26)

Odds: Burnley (+600) vs Liverpool (-250) | Draw (+425)

TV Channel/Stream: USA Network + Watch online via NBC.com

Prediction: Burnley 0-2 Liverpool

Manchester United vs Aston Villa

Kickoff: 3pm ET Tuesday (Dec. 26)

Odds: Manchester United (+145) vs Aston Villa (+165) | Draw (+260)

TV Channel/Stream: USA Network + Watch online via NBC.com

Prediction: Manchester United 2-1 Aston Villa

Chelsea vs Crystal Palace

Kickoff: 2:30pm ET Wednesday (Dec. 27)

Odds: Chelsea (-155) vs Crystal Palace (+400) | Draw (+290)

TV Channel/Stream: Watch online via Peacock Premium

Prediction: Chelsea 1-2 Crystal Palace

Brentford vs Wolves

Kickoff: 2:30pm ET Wednesday (Dec. 27)

Odds: Brentford (-105) vs Wolves (+280) | Draw (+250)

TV Channel/Stream: Watch online via Peacock Premium

Prediction: Brentford 1-1 Wolves

Everton vs Manchester City

Kickoff: 3:15pm ET Wednesday (Dec. 27)

Odds: Everton (+450) vs Manchester City (-175) | Draw (+310)

TV Channel/Stream: USA Network + Watch online via NBC.com

Prediction: Everton 2-3 Manchester City

Brighton vs Tottenham

Kickoff: 2:30pm ET Thursday (Dec. 28)

Odds: Brighton (+140) vs Tottenham (+160) | Draw (+280)

TV Channel/Stream: USA Network + Watch online via NBC.com

Prediction: Brighton 1-2 Tottenham

Arsenal vs West Ham

Kickoff: 3:15pm ET Thursday (Dec. 28)

Odds: Arsenal (-300) vs West Ham (+800) | Draw (+450)

TV Channel/Stream: Watch online via Peacock Premium

Prediction: Arsenal 3-1 West Ham

Odds, predictions for Week 18 of the 2023-24 Premier League season - By Nick Mendola - 1 out of 9 correct results, 1 correct score

Crystal Palace vs Brighton

Kickoff: 3pm ET Thursday

Odds: Palace (+225) vs Brighton (+115) | Draw (+250)

TV Channel/Stream: USA Network — Stream online via NBCSports.com

Prediction: Palace 1-1 Brighton

Aston Villa vs Sheffield United

Kickoff: 3pm ET Friday

Odds: Villa (-500) vs Blades (+1200) | Draw (+600)

TV Channel/Stream: USA Network — Stream online via NBCSports.com

Prediction: Villa 3-0 Blades

West Ham vs Manchester United

Kickoff: 7:30am ET Saturday

Odds: West Ham (+145) vs Man Utd (+165) | Draw (+260)

TV Channel/Stream: USA Network — Stream online via NBCSports.com

Prediction: West Ham 1-2 Man Utd

Fulham vs Burnley

Kickoff: 10am ET Saturday

Odds: Fulham (-150) vs Burnley (+400) | Draw (+300)

TV Channel/Stream: Watch online via Peacock Premium

Prediction: Fulham 1-1 Burnley

Luton Town vs Newcastle

Kickoff: 10am ET Saturday

Odds: Luton (+400) vs Newcastle (-160) | Draw (+310)

TV Channel/Stream: USA Network — Stream online via NBCSports.com

Prediction: Luton 1-3 Newcastle

Nottingham Forest vs Bournemouth

Kickoff: 10am ET Saturday

Odds: Forest (+180) vs Bournemouth (+145) | Draw (+240)

TV Channel/Stream: Watch online via Peacock Premium

Prediction: Forest 1-1 Bournemouth

Tottenham Hotspur vs Everton

Kickoff: 10am ET Saturday

Odds: Spurs (-125) vs Everton (+290) | Draw (+300)

TV Channel/Stream: Watch online via Peacock Premium

Prediction: Spurs 2-2 Everton

Liverpool vs Arsenal

Kickoff: 12:30pm ET Saturday

Odds: Liverpool (+135) vs Arsenal (+180) | Draw (+260)

TV Channel/Stream: NBC — Watch online via Peacock Premium

Prediction: Liverpool 2-1 Arsenal

Wolves vs Chelsea

Kickoff: 8am ET Sunday

Odds: Wolves (+260) vs Chelsea (+100) | Draw (+260)

TV Channel/Stream: USA Network — Stream online via NBCSports.com

Prediction: Wolves 1-2 Chelsea

Odds, predictions for Week 17 of the 2023-24 Premier League season - By Nick Mendola - 5 out of 9 correct results, 1 correct score

Nottingham Forest vs Tottenham Hotspur

Kickoff: 3pm ET Friday

Odds: Forest (+340) vs Spurs (-140) | Draw (+300)

TV Channel/Stream: USA Network — Online via NBCSports.com

Prediction: Forest 1-3 Spurs

Bournemouth vs Luton Town

Kickoff: 10am ET Saturday

Odds: Bournemouth (-200) vs Luton (+500) | Draw (+350)

TV Channel/Stream: Peacock Premium — Stream Premier League on Peacock

Prediction: Bournemouth 2-1 Luton

Chelsea vs Sheffield United

Kickoff: 10am ET Saturday

Odds: Chelsea (-450) vs Sheffield United (+1100) | Draw (+550)

TV Channel/Stream: Peacock Premium — Stream Premier League on Peacock

Prediction: Chelsea 2-0 Sheffield United

Man City vs Crystal Palace

Kickoff: 10am ET Saturday

Odds: Man City (-550) vs Palace (+1300) | Draw (+625)

TV Channel/Stream: USA Network — Online via NBCSports.com

Prediction: Man City 3-1 Palace

Newcastle vs Fulham

Kickoff: 10am ET Saturday

Odds: Newcastle (-120) vs Fulham (+290) | Draw (+280)

TV Channel/Stream: Peacock Premium — Stream Premier League on Peacock

Prediction: Newcastle 2-1 Fulham

Burnley vs Everton

Kickoff: 12:30pm ET Saturday

Odds: Burnley (+240) vs Everton (+110) | Draw (+240)

TV Channel/Stream: NBC — Stream Premier League on Peacock

Prediction: Burnley 1-1 Everton

Arsenal vs Brighton

Kickoff: 9am ET Sunday

Odds: Arsenal (-210) vs Brighton (+550) | Draw (+360)

TV Channel/Stream: USA Network— Online via NBCSports.com

Prediction: Arsenal 2-1 Brighton

Brentford vs Aston Villa

Kickoff: 9am ET Sunday

Odds: Brentford (+230) vs Aston Villa (+105) | Draw (+270)

TV Channel/Stream: Peacock Premium — Stream Premier League on Peacock

Prediction: Brentford 1-1 Villa

West Ham vs Wolves

Kickoff: 9am ET Sunday

Odds: West Ham (+120) vs Wolves (+220) | Draw (+250)

TV Channel/Stream: Peacock Premium — Stream Premier League on Peacock

Prediction: West Ham 0-1 Wolves

Liverpool vs Manchester United

Kickoff: 11:30pm ET Sunay

Odds: Liverpool (-300) vs Liverpool (+725) | Draw (+500)

TV Channel/Stream: NBC — Stream Premier League on Peacock

Prediction: Liverpool 2-2 Man Utd

Odds, predictions for Week 16 of the 2023-24 Premier League season - By Joe Prince-Wright - 6 out of 10 correct results

Crystal Palace vs Liverpool

Kickoff: 7:30am ET Saturday

Odds: Crystal Palace (+500) vs Liverpool (-200) | Draw (+340)

TV Channel/Stream: USA Network — Stream online via NBCSports.com

Crystal Palace 1-3 Liverpool

Brighton vs Burnley

Kickoff: 10am ET Saturday

Odds: Brighton (-210) vs Burnley (+500) | Draw (+360)

TV Channel/Stream: USA Network — Stream online via NBCSports.com

Brighton 2-0 Burnley

Manchester United vs Bournemouth

Kickoff: 10am ET Saturday

Odds: Manchester United (-185) vs Bournemouth (+425) | Draw (+350)

TV Channel/Stream: Peacock - Watch live on Peacock Premium

Manchester United 3-1 Bournemouth

Sheffield United vs Brentford

Kickoff: 10am ET Saturday

Odds: Sheffield United (+340) vs Brentford (-130) | Draw (+270)

TV Channel/Stream: Peacock - Watch live on Peacock Premium

Sheffield United 2-1 Brentford

Wolves vs Nottingham Forest

Kickoff: 10am ET Saturday

Odds: Wolves (-120) vs Nottingham Forest (+320) | Draw (+260)

TV Channel/Stream: Peacock - Watch live on Peacock Premium

Wolves 2-0 Nottingham Forest

Aston Villa vs Arsenal

Kickoff: 12:30pm ET Saturday

Odds: Aston Villa (+240) vs Arsenal (+105) | Draw (+270)

TV Channel/Stream: NBC — Stream online via NBCSports.com

Aston Villa 3-2 Arsenal

Everton vs Chelsea

Kickoff: 9am ET Sunday

Odds: Everton (+195) vs Chelsea (+125) | Draw (+260)

TV Channel/Stream: USA Network — Stream online via NBCSports.com

Everton 2-1 Chelsea

Fulham vs West Ham

Kickoff: 9am ET Sunday

Odds: Fulham (+138) vs West Ham (+185) | Draw (+250)

TV Channel/Stream: Peacock - Watch live on Peacock Premium

Fulham 1-1 West Ham

Luton Town vs Manchester City

Kickoff: 9am ET Sunday

Odds: Luton Town (+1500) vs Manchester City (-650) | Draw (+750)

TV Channel/Stream: Peacock - Watch live on Peacock Premium

Luton Town 1-4 Manchester City

Tottenham vs Newcastle

Kickoff: 11:30am ET Sunday

Odds: Tottenham (+115) vs Newcastle (+200) | Draw (+280)

TV Channel/Stream: USA Network — Stream online via NBCSports.com

Tottenham 3-2 Newcastle

Odds, predictions for Week 15 of the 2023-24 Premier League season - By Andy Edwards - 4 out of 10 correct results, 1 correct score

Wolves vs Burnley

Kickoff: 2:30 pm ET Tuesday

Odds: Wolves (-120) vs Burnley (+333) | Draw (+250)

TV Channel/Stream: USA Network — Stream online via NBCSports.com

Wolves 2-1 Burnley.

Luton Town vs Arsenal

Kickoff: 3:15 pm ET Tuesday

Odds: Luton (+1250) vs Arsenal (-450) | Draw (+550)

TV Channel/Stream: Stream via Peacock Premium

Luton 1-3 Arsenal.

Sheffield United vs Liverpool

Kickoff: 2:30 pm ET Wednesday

Odds: Sheffield United (+1200) vs Liverpool (-550) | Draw (+675)

TV Channel/Stream: Stream via Peacock Premium

Sheffield United 0-2 Liverpool.

Crystal Palace vs Bournemouth

Kickoff: 2:30 pm ET Wednesday

Odds: Crystal Palace (+120) vs Bournemouth (+220) | Draw (+240)

TV Channel/Stream: Stream via Peacock Premium

Crystal Palace 1-1 Bournemouth.

Brighton vs Brentford

Kickoff: 2:30 pm ET Wednesday

Odds: Brighton (-110) vs Brentford (+270) | Draw (+280)

TV Channel/Stream: Stream via Peacock Premium

Brighton 3-3 Brentford.

Fulham vs Nottingham Forest

Kickoff: 2:30 pm ET Wednesday

Odds: Fulham (+100) vs Nottingham Forest (+270) | Draw (+240)

TV Channel/Stream: USA Network — Stream online via NBCSports.com

Fulham 2-1 Nottingham Forest.

Aston Villa vs Manchester City

Kickoff: 3:15 pm ET Wednesday

Odds: Aston Villa (+320) vs Manchester City (-135) | Draw (+320)

TV Channel/Stream: Stream via Peacock Premium

Aston Villa 1-2 Manchester City.

Manchester United vs Chelsea

Kickoff: 3:15 pm ET Wednesday

Odds: Manchester United (+180) vs Chelsea (+135) | Draw (+260)

TV Channel/Stream: Stream via Peacock Premium

Manchester United 0-1 Chelsea.

Everton vs Newcastle

Kickoff: 2:30 pm ET Thursday

Odds: Everton (+200) vs Newcastle (+130) | Draw (+240)

TV Channel/Stream: Stream via Peacock Premium

Everton 1-2 Newcastle.

Tottenham vs West Ham

Kickoff: 3:15 pm ET Tuesday

Odds: Tottenham (-130) vs West Ham (+290) | Draw (+310)

TV Channel/Stream: USA Network — Stream online via NBCSports.com

Tottenham 3-2 West Ham.

Odds, predictions for Week 14 of the 2023-24 Premier League season - By Nicholas Mendola - 5 out of 10 correct results, 1 correct score

Arsenal vs Wolves

Kickoff: 10am ET Saturday

Odds: Arsenal (-350) vs Wolves (+950) | Draw (+475)

TV Channel/Stream: USA Network — Stream online via NBCSports.com

Arsenal 2-1 Wolves.

Brentford vs Luton Town

Kickoff: 10am ET Saturday

Odds: Brentford (-225) vs Luton (+550) | Draw (+360)

TV Channel/Stream: Stream Premier League on Peacock

Brentford 2-0 Luton.

Burnley vs Sheffield United

Kickoff: 10am ET Saturday

Odds: Burnley (-125) vs Sheffield United (+333) | Draw (+270)

TV Channel/Stream: Stream Premier League on Peacock

Burnley 2-1 Sheffield United.

Nottingham Forest vs Everton

Kickoff: 12:30pm ET Saturday

Odds: Forest (+175) vs Everton (+155) | Draw (+230)

TV Channel/Stream: NBC — Stream online via NBCSports.com

Forest 1-1 Everton.

Newcastle vs Manchester United

Kickoff: 3pm ET Saturday

Odds: Newcastle (-105 vs Man Utd (+270) | Draw (+270)

TV Channel/Stream: USA Network — Stream online via NBCSports.com

Newcastle 1-1 Man Utd.

Bournemouth vs Aston Villa

Kickoff: 9am ET Sunday

Odds: Bournemouth (+230) vs Villa (+100) | Draw (+290)

TV Channel/Stream: Stream Premier League on Peacock

Bournemouth 1-2 Villa.

Chelsea vs Brighton

Kickoff: 9am ET Sunday

Odds: Chelsea (-145) vs Brighton (+333) | Draw (+310)

TV Channel/Stream: USA Network — Stream online via NBCSports.com

Chelsea 3-1 Brighton.

Liverpool vs Fulham

Kickoff: 9am ET Sunday

Odds: Liverpool (-400) vs Fulham (+1000) | Draw (+525)

TV Channel/Stream: Stream Premier League on Peacock

Liverpool 3-0 Fulham.

West Ham vs Crystal Palace

Kickoff: 9am ET Sunday

Odds: West Ham (+100) vs Palace (+270) | Draw (+250)

TV Channel/Stream: Stream Premier League on Peacock

West Ham 1-2 Palace.

Manchester City vs Tottenham

Kickoff: 11:30am ET Sunday

Odds: Man City (-350) vs Spurs (+775) | Draw (+500)

TV Channel/Stream: Stream Premier League on Peacock

Man City 3-1 Spurs.

Odds, predictions for Week 13 of the 2023-24 Premier League season - By Joe Prince-Wright - 4 out of 10 correct results, 2 correct scores

Manchester City vs Liverpool

Kickoff: 7:30am ET Saturday

Odds: Man City (-140) vs Liverpool (+320) | Draw (+320)

TV Channel/Stream: Stream Premier League on Peacock

Manchester City 3-2 Liverpool.

Nottingham Forest vs Brighton

Kickoff: 10am ET Saturday

Odds: Nottingham Forest (+200) vs Brighton (+120) | Draw (+260)

TV Channel/Stream: USA Network — Watch live on NBC.com

Nottingham Forest 1-1 Brighton.

Burnley vs West Ham

Kickoff: 10am ET Saturday

Odds: Burnley (+240) vs West Ham (+105) | Draw (+260)

TV Channel/Stream: Stream Premier League on Peacock

Burnley 1-2 West Ham.

Luton Town vs Crystal Palace

Kickoff: 10am ET Saturday

Odds: Luton (+250) vs Crystal Palace (+115) | Draw (+230)

TV Channel/Stream: Stream Premier League on Peacock

Luton Town 2-1 Crystal Palace.

Newcastle United vs Chelsea

Kickoff: 10am ET Saturday

Odds: Newcastle (+150) vs Chelsea (+165) | Draw (+250)

TV Channel/Stream: Stream Premier League on Peacock

Newcastle 1-1 Chelsea.

Sheffield United vs Bournemouth

Kickoff: 10am ET Saturday

Odds: Sheffield United (+210) vs Bournemouth (+120) | Draw (+250)

TV Channel/Stream: Stream Premier League on Peacock

Sheffield United 1-2 Bournemouth.

Brentford vs Arsenal

Kickoff: 12:30pm ET Saturday

Odds: Brentford (+333) vs Arsenal (-125) | Draw (+270)

TV Channel/Stream: USA Network — Watch live on NBC.com

Brentford 1-2 Arsenal.

Tottenham vs Aston Villa

Kickoff: 9am ET Sunday

Odds: Tottenham (+130) vs Aston Villa (+175) | Draw (+280)

TV Channel/Stream: USA Network — Watch live on NBC.com

Tottenham 3-2 Aston Villa.

Everton vs Manchester United

Kickoff: 11:30am ET Sunday

Odds: Everton (+175) vs Man United (+145) | Draw (+250)

TV Channel/Stream: USA Network — Watch live on NBC.com

Everton 1-1 Manchester United.

Fulham vs Wolves

Kickoff: 3pm ET Monday

Odds: Fulham (+135) vs Wolves (+200) | Draw (+230)

TV Channel/Stream: USA Network - Watch live on NBC.com

Fulham 0-2 Wolves.

Odds, predictions for Week 12 of the 2023-24 Premier League season - By Nicholas Mendola - 4 out of 10 correct results, 2 correct scores

Wolves vs Tottenham

Kickoff: 7:30am ET Saturday

Odds: Wolves (+210) vs Spurs (+120) | Draw (+260)

TV Channel/Stream: USA Network — Watch live on NBC.com

Wolves 1-1 Spurs.

Manchester United vs Luton Town

Kickoff: 10am ET Saturday

Odds: Man Utd (-275) vs Luton (+750) | Draw (+425)

TV Channel/Stream: USA Network — Watch live on NBC.com

Man Utd 2-1 Luton.

Arsenal vs Burnley

Kickoff: 10am ET Saturday

Odds: Arsenal (-550) vs Burnley (+1500) | Draw (+625)

TV Channel/Stream: Stream Premier League on Peacock

Arsenal 3-1 Burnley

Crystal Palace vs Everton

Kickoff: 10am ET Saturday

Odds: Palace (+140) vs Everton (+200) | Draw (+220)

TV Channel/Stream: Stream Premier League on Peacock

Palace 1-1 Everton

Bournemouth vs Newcastle United

Kickoff: 12:30pm ET Saturday

Odds: Bournemouth (+400) vs Newcastle (-155) | Draw (+300)

TV Channel/Stream: NBC — Watch live on NBC.com or stream Premier League on Peacock

Bournemouth 0-2 Newcastle

Aston Villa vs Fulham

Kickoff: 9am ET Sunday

Odds: Aston Villa (-175) vs Fulham (+1450) | Draw (+310)

TV Channel/Stream: Stream Premier League on Peacock

Aston Villa 3-1 Fulham.

Brighton vs Sheffield United

Kickoff: 9am ET Sunday

Odds: Brighton (-450) vs Sheff Utd (+1100) | Draw (+550)

TV Channel/Stream: Stream Premier League on Peacock

Brighton 2-0 Sheffield United.

West Ham vs Nottingham Forest

Kickoff: 9am ET Sunday

Odds: West Ham (-120) vs Forest (+320) | Draw (+260)

TV Channel/Stream: USA Network — Watch live on NBC.com

West Ham 1-1 Forest.

Liverpool vs Brentford

Kickoff: 9am ET Sunday

Odds: Liverpool (-250) vs Brentford (+600) | Draw (+400)

TV Channel/Stream: Stream Premier League on Peacock

Liverpool 3-2 Brentford.

Chelsea vs Manchester City

Kickoff: 11:30am ET Sunday

Odds: Chelsea (+360) vs Man City (-135) | Draw (+270)

TV Channel/Stream: USA Network — Watch live on NBC.com

Chelsea 1-2 Man City.

Odds, predictions for Week 11 of the 2023-24 Premier League season - By Nicholas Mendola - 3 out of 10 correct results, 0 correct scores

Fulham vs Manchester United

Kickoff: 8:30am ET Saturday

Odds: Fulham (+240) vs Man Utd (+105) | Draw (+260)

TV Channel/Stream: USA Network — Watch live on NBCSports.com

Fulham 0-2 Man Utd.

Brentford vs West Ham

Kickoff: 11am ET Saturday

Odds: Brentford (+105) vs West Ham (+240) | Draw (+260)

TV Channel/Stream: Stream online via Peacock Premium

Brentford 2-1 West Ham

Manchester City vs Bournemouth

Kickoff: 11am ET Saturday

Odds: City (-900) vs Bournemouth (+2000) | Draw (+1000)

TV Channel/Stream: USA Network — Watch live on NBCSports.com

Man City 4-0 Bournemouth

Sheffield United vs Wolves

Kickoff: 11am ET Saturday

Odds: Blades (+260) vs Wolves (+100) | Draw (+260)

TV Channel/Stream: Stream online via Peacock Premium

Sheffield United 1-1 Wolves.

Burnley vs Crystal Palace

Kickoff: 11am ET Saturday

Odds: Burnley (+175) vs Palace (+165) | Draw (+220)

TV Channel/Stream: Stream online via Peacock Premium

Burnley 1-1 Palace.

Everton vs Brighton

Kickoff: 11am ET Saturday

Odds: Everton (+200) vs Brighton (+115) | Draw (+280)

TV Channel/Stream: Stream online via Peacock Premium

Everton 0-2 Brighton.

Newcastle United vs Arsenal

Kickoff: 1:30pm ET Saturday

Odds: Newcastle (+180) vs Arsenal (+145) | Draw (+240)

TV Channel/Stream: NBC — Watch on NBCSports.com or Peacock Premium

Newcastle 1-1 Arsenal.

Nottingham Forest vs Aston Villa

Kickoff: 9am ET Sunday

Odds: Forest (+280) vs Villa (-110) | Draw (+270)

TV Channel/Stream: USA Network — Watch live on NBCSports.com

Forest 1-3 Villa.

Luton Town vs Liverpool

Kickoff: 11:30am ET Sunday

Odds: Luton (+950) vs Liverpool (-400) | Draw (+550)

TV Channel/Stream: USA Network — Watch live on NBCSports.com

Luton 1-2 Liverpool

Tottenham vs Chelsea

Kickoff: 3pm ET Monday

Odds: Spurs (+110) vs Chelsea (+220) | Draw (+260)

TV Channel/Stream: Stream online via Peacock Premium

Tottenham 1-1 Chelsea.

Odds, predictions for Week 10 of the 2023-24 Premier League season - By Joe Prince-Wright - 5 out of 10 correct results, 0 correct scores

Crystal Palace vs Tottenham

Kickoff: 3pm ET Friday

Odds: Crystal Palace (+320) vs Tottenham (-130) | Draw (+290)

TV Channel/Stream: USA Network and online via NBCSports.com

Palace 0-2 Tottenham

Chelsea vs Brentford

Kickoff: 7:30am ET Saturday

Odds: Chelsea (-155) vs Brentford (+400) | Draw (+300)

TV Channel/Stream: USA Network and online via NBCSports.com

Chelsea 3-2 Brentford

Arsenal vs Sheffield United

Kickoff: 10am ET Saturday

Odds: Arsenal (-750) vs Sheffield United (+1850) | Draw (+825)

TV Channel/Stream: USA Network and online via NBCSports.com

Arsenal 3-0 Sheffield United

Bournemouth vs Burnley

Kickoff: 10am ET Saturday

Odds: Bournemouth (+110) vs Burnley (+225) | Draw (+260)

TV Channel/Stream: Peacock Premium

Bournemouth 1-1 Burnley

Wolves vs Newcastle United

Kickoff: 12:30pm ET Saturday

Odds: Wolves (+333) vs Newcastle United (-130) | Draw (+290)

TV Channel/Stream: NBC and online via NBCSports.com

Wolves 2-1 Newcastle

West Ham vs Everton

Kickoff: 9am ET Saturday

Odds: West Ham (+105) vs Everton (+230) | Draw (+270)

TV Channel/Stream: USA Network and online via NBCSports.com

West Ham 1-1 Everton

Liverpool vs Nottingham Forest

Kickoff: 10am ET Saturday

Odds: Liverpool (-375) vs Nottingham Forest (+875) | Draw (+525)

TV Channel/Stream: Peacock Premium

Liverpool 3-1 Nottingham Forest

Brighton vs Fulham

Kickoff: 10am ET Saturday

Odds: Brighton (-190) vs Fulham (+450) | Draw (+360)

TV Channel/Stream: Peacock Premium

Brighton 1-2 Fulham

Aston Villa vs Luton Town

Kickoff: 10am ET Saturday

Odds: Aston Villa (-400) vs Luton Town (+1000) | Draw (+525)

TV Channel/Stream: Peacock Premium

Aston Villa 2-1 Luton Town

Manchester United vs Manchester City

Kickoff: 11:30am ET Sunday

Odds: Man United (+375) vs Man City (-145) | Draw (+300)

TV Channel/Stream: Peacock Premium

Manchester United 1-2 Manchester City

Odds, predictions for Week 9 of the 2023-24 Premier League season - By Andy Edwards - 8 out of 10 correct results, 0 correct scores

Liverpool vs Everton

Kickoff: 7:30am ET Saturday

Odds: Liverpool (-275) vs Everton (+675) | Draw (+450)

TV Channel/Stream: USA Network — Watch online via NBCSports.com

Liverpool 3-1 Everton

Manchester City vs Brighton

Kickoff: 10am ET Saturday

Odds: Man City (-225) vs Brighton (+525) | Draw (+400)

TV Channel/Stream: USA Network — Watch online via NBCSports.com

Man City 3-2 Brighton

Newcastle vs Crystal Palace

Kickoff: 10am ET Saturday

Odds: Newcastle (-210) vs Crystal Palace (+600) | Draw (+333)

TV Channel/Stream: Watch online via Peacock Premium

Newcastle 1-0 Crystal Palace

Bournemouth vs Wolves

Kickoff: 10am ET Saturday

Odds: Bournemouth (+138) vs Wolves (+188) | Draw (+240)

TV Channel/Stream: Watch online via Peacock Premium

Bournemouth 1-1 Wolves

Brentford vs Burnley

Kickoff: 10am ET Saturday

Odds: Brentford (-130) vs Burnley (+360) | Draw (+270)

TV Channel/Stream: Watch online via Peacock Premium

Brentford 2-1 Burnley

Nottingham Forest vs Luton Town

Kickoff: 10am ET Saturday

Odds: Forest (-155) vs Luton (+450) | Draw (+275)

TV Channel/Stream: Watch online via Peacock Premium

Forest 1-1 Luton

Chelsea vs Arsenal

Kickoff: 12:30pm ET Saturday

Odds: Chelsea (+200) vs Arsenal (+130) | Draw (+240)

TV Channel/Stream: NBC — Watch online via NBCSports.com

Chelsea 1-2 Arsenal

Sheffield United vs Manchester United

Kickoff: 3pm ET Saturday

Odds: Sheff Utd (+600) vs Man Utd (-225) | Draw (+375)

TV Channel/Stream: Watch online via Peacock Premium

Sheff Utd 0-2 Man Utd

Aston Villa vs West Ham

Kickoff: 11:30am ET Sunday

Odds: Aston Villa (+100) vs West Ham (+260) | Draw (+270)

TV Channel/Stream: USA Network — Watch online via NBCSports.com

Aston Villa 3-2 West Ham

Tottenham vs Fulham

Kickoff: 3pm ET Monday

Odds: Tottenham (-200) vs Fulham (+475) | Draw (+360)

TV Channel/Stream: USA Network — Watch online via NBCSports.com

Tottenham 2-1 Fulham

Odds, predictions for Week 8 of the 2023-24 Premier League season - By Nick Mendola - 4 out of 10 correct results, 2 correct scores

Luton Town vs Tottenham Hotspur

Kickoff: 7:30am ET Saturday

Odds: Luton (+525) vs Spurs (-225) | Draw (+375)

TV Channel/Stream: USA Network — Watch online via NBCSports.com

Luton 0-2 Tottenham

Burnley vs Chelsea

Kickoff: 10am ET Saturday

Odds: Burnley (+375) vs Chelsea (-145) | Draw (+290)

TV Channel/Stream: Watch online via Peacock Premium

Burnley 1-3 Chelsea

Everton vs Bournemouth

Kickoff: 10am ET Saturday

Odds: Everton (-110) vs Bournemouth (+280) | Draw (+260)

TV Channel/Stream: Watch online via Peacock Premium

Everton 1-1 Bournemouth

Fulham vs Sheffield United

Kickoff: 10am ET Saturday

Odds: Fulham (-160) vs Sheff Utd (+475) | Draw (+300)

TV Channel/Stream: Watch online via Peacock Premium

Fulham 0-0 Sheffield United.

Manchester United vs Brentford

Kickoff: 10am ET Saturday

Odds: Man Utd (-160) vs Brentford (+380) | Draw (+320)

TV Channel/Stream: USA Network — Watch online via NBCSports.com

Man Utd 2-1 Brentford.

Crystal Palace vs Nottingham Forest

Kickoff: 12:30pm ET Saturday

Odds: Palace (+110) vs Forest (+260) | Draw (+225)

TV Channel/Stream: NBC — Watch online via NBCSports.com

Palace 0-1 Forest.

Brighton vs Liverpool

Kickoff: 9am ET Sunday

Odds: Brighton (+185) vs Liverpool (+120) | Draw (+290)

TV Channel/Stream: Watch online via Peacock Premium

Brighton 2-3 Liverpool

Wolves vs Aston Villa

Kickoff: 9am ET Sunday

Odds: Wolves (+240) vs Villa (+105) | Draw (+260)

TV Channel/Stream: Watch online via Peacock Premium

Wolves 1-1 Villa.

West Ham vs Newcastle

Kickoff: 9am ET Sunday

Odds: West Ham (+210) vs Newcastle (+115) | Draw (+260)

TV Channel/Stream: Watch online via Peacock Premium

West Ham 1-2 Newcastle.

Arsenal vs Manchester City

Kickoff: 11:30am ET Sunday

Odds: Arsenal (+185) vs Man City (+140) | Draw (+250)

TV Channel/Stream: Watch online via Peacock Premium

Arsenal 2-4 Man City.

Odds, predictions for Week 7 of the 2023-24 Premier League season (+1 rescheduled match) - By Nick Mendola - 6 out of 11 correct results, 2 correct scores

Aston Villa vs Brighton

Kickoff: 7:30am ET Saturday

Odds: Aston Villa (+145) vs Brighton (+155) | Draw (+290)

TV Channel/Stream: USA Network — Watch online via NBCSports.com

Aston Villa 1-1 Brighton.

Manchester United vs Crystal Palace

Kickoff: 10am ET Saturday

Odds: Man Utd (-175) vs Palace (+450) | Draw (+320)

TV Channel/Stream: USA Network — Watch online via NBCSports.com

Man United 3-1 Palace

Bournemouth vs Arsenal

Kickoff: 10am ET Saturday

Odds: Bournemouth (+450) vs Arsenal (-190) | Draw (+360)

TV Channel/Stream: Watch online via Peacock Premium

Bournemouth 0-2 Arsenal.

Everton vs Luton Town

Kickoff: 10am ET Saturday

Odds:Everton (-175) vs Luton (+500) | Draw (+300)

TV Channel/Stream: Watch online via Peacock Premium

Everton 1-1 Luton

Newcastle vs Burnley

Kickoff: 10am ET Saturday

Odds: Newcastle (-350) vs Burnley (+875) | Draw (-350)

TV Channel/Stream: Watch online via Peacock Premium

Newcastle 2-1 Burnley

West Ham vs Sheffield United

Kickoff: 10am ET Saturday

Odds: West Ham (-225) vs Sheffield United (+575) | Draw (+360)

TV Channel/Stream: Watch online via Peacock Premium

West Ham 2-1 Sheffield United.

Wolves vs Man City

Kickoff: 10am ET Saturday

Odds: Wolves (+725) vs Man City (-275) | Draw (+425)

TV Channel/Stream: Watch online via Peacock Premium

Wolves 1-3 Man City

Tottenham Hotspur vs Liverpool

Kickoff: 12:30pm ET Saturday

Odds: Spurs (+190) vs Liverpool (+115) | Draw (+300)

TV Channel/Stream: USA Network — Watch online via NBCSports.com

Spurs 2-2 Liverpool.

Nottingham Forest vs Brentford

Kickoff: 9am ET Sunday

Odds: Forest (+175) vs Brentford (+160) | Draw (+225)

TV Channel/Stream: USA Network — Watch online via NBCSports.com

Forest 1-1 Brentford.

Fulham vs Chelsea

Kickoff: 3pm ET Monday

Odds: Fulham (+250) vs Chelsea (+105) | Draw (+250)

TV Channel/Stream: USA Network — Watch online via NBCSports.com

Fulham 0-2 Chelsea.

Luton Town vs Burnley

Kickoff: 2:30pm ET Tuesday

Odds: Luton (+188) vs Burnley (+145) | Draw (+230)

TV Channel/Stream: Watch online via Peacock Premium

Luton 2-3 Burnley.

Odds, predictions for Week 6 of the 2023-24 Premier League season - By Nick Mendola - 7 out of 10 correct results, 3 correct scores

Crystal Palace vs Fulham

Kickoff: 10am ET Saturday

Odds: Palace (-115) vs Fulham (+310) | Draw (+250)

TV Channel/Stream: Watch on Peacock Premium

Palace 2-0 Fulham

Luton Town vs Wolves

Kickoff: 10am ET Saturday

Odds: Luton (+230) vs Wolves (+115) | Draw (+250)

TV Channel/Stream: Watch on Peacock Premium

Luton 1-1 Wolves

Man City vs Nottingham Forest

Kickoff: 10am ET Saturday

Odds: Man City (-650) vs Forest (+1650) | Draw (+725)

TV Channel/Stream: USA Network - Watch online via NBCSports.com

Man City 4-2 Forest.

Brentford vs Everton

Kickoff: 12:30pm ET Saturday

Odds: Brentford (-130) vs Everton (+350) | Draw (+270)

TV Channel/Stream: NBC - Peacock Premium & Watch online via NBCSports.com

Brentford 1-1 Everton

Burnley vs Manchester United

Kickoff: 3pm ET Saturday

Odds: Burnley (+333) vs Man Utd (-135) | Draw (+300)

TV Channel/Stream: Watch on Peacock Premium

Burnley 1-3 Man Utd.

Arsenal vs Tottenham Hotspur

Kickoff: 9am ET Sunday

Odds: Arsenal (-145) vs Spurs (+350) | Draw (+320)

TV Channel/Stream: Watch on Peacock Premium

Arsenal 2-2 Spurs

Brighton vs Bournemouth

Kickoff: 9am ET Sunday

Odds: Brighton (-275) vs Bournemouth (+425) | Draw (+425)

TV Channel/Stream: USA Network - Watch online via NBCSports.com

Brighton 2-1 Bournemouth

Chelsea vs Aston Villa

Kickoff: 9am ET Sunday

Odds: Chelsea (-115) vs Villa (+280) | Draw (+280)

TV Channel/Stream: Watch on Peacock Premium

Chelsea 2-1 Villa.

Liverpool vs West Ham

Kickoff: 9am ET Sunday

Odds: Liverpool (-225) vs West Ham (+550) | Draw (+400)

TV Channel/Stream: Watch on Peacock Premium

Liverpool 3-1 West Ham.

Sheffield United vs Newcastle

Kickoff: 11:30am ET Sunday

Odds: Sheff Utd (+575) vs Newcastle (-225) | Draw (+360)

TV Channel/Stream: USA Network - Watch online via NBCSports.com

Blades 0-2 Newcastle

Odds, predictions for Week 5 of the 2023-24 Premier League season - By Andy Edwards - 7 out of 10 correct results, 2 correct scores

Wolves vs Liverpool

Kickoff: 7:30 am ET, Saturday

Odds: Wolves (+550) vs Liverpool (-225) | Draw (+400)

TV Channel/Stream: Watch online via NBCSports.com

Wolves 1-2 Liverpool.

West Ham vs Manchester City

Kickoff: 10 am ET, Saturday

Odds: West Ham (+500) vs Man City (-210) | Draw (+360)

TV Channel/Stream: USA Network | Watch online via NBCSports.com

West Ham 0-2 Man City.

Manchester United vs Brighton

Kickoff: 10 am ET, Saturday

Odds: Manchester United (+110) vs Brighton (+200) | Draw (+290)

TV Channel/Stream: Watch on Peacock Premium

Man United 1-2 Brighton.

Tottenham Hotspur vs Sheffield United

Kickoff: 10 am ET, Saturday

Odds: Tottenham (-350) vs Sheffield United (+875) | Draw (+500)

TV Channel/Stream: Watch on Peacock Premium

Tottenham 3-2 Sheffield United.

Aston Villa vs Crystal Palace

Kickoff: 10 am ET, Saturday

Odds: Aston Villa (-110) vs Crystal Palace (+290) | Draw (+260)

TV Channel/Stream: USA Network | Watch online via NBCSports.com

Aston Villa 3-1 Crystal Palace.

Fulham vs Luton Town

Kickoff: 10 am ET, Saturday

Odds: Fulham (-150) vs Luton (+400) | Draw (+290)

TV Channel/Stream: Watch on Peacock Premium

Fulham 1-0 Luton.

Newcastle United vs Brentford

Kickoff: 12:30 pm ET, Saturday

Odds: Newcastle (-185) vs Brentford (+475) | Draw (+320)

TV Channel/Stream: NBC | Peacock Premium & Watch online via NBCSports.com

Newcastle 1-2 Brentford.

Bournemouth vs Chelsea

Kickoff: 9 am ET, Sunday

Odds: Bournemouth (+320) vs Chelsea (-135) | Draw (+300)

TV Channel/Stream: Watch online via NBCSports.com

Bournemouth 0-1 Chelsea.

Everton vs Arsenal

Kickoff: 11:30 am ET, Sunday

Odds: Everton (+475) vs Arsenal (-190) | Draw (+350)

TV Channel/Stream: Watch online via NBCSports.com

Everton 1-3 Arsenal.

Nottingham Forest vs Burnley

Kickoff: 2:45 pm ET, Monday

Odds: Nottingham Forest (+115) vs Burnely (+225) | Draw (+250)

TV Channel/Stream: Watch online via NBCSports.com

Nottingham Forest 2-0 Burnley.

Odds, predictions for Week 4 of the 2023-24 Premier League season - By Nicholas Mendola - 5 out of 10 correct results, 1 correct score

Luton Town vs West Ham

Kickoff: 3pm ET, Friday

Odds: Luton Town (+333) vs West Ham (-125) | Draw (+275)

TV Channel/Stream: Watch online via NBCSports.com

Luton Town 1-2 West Ham

Sheffield United vs Everton

Kickoff: 7:30am ET, Saturday

Odds: Sheffield United (+210) vs Everton (+138) | Draw (+220)

TV Channel/Stream: USA Network | Watch online via NBCSports.com

Sheffield United 0-1 Everton.

Brentford vs Bournemouth

Kickoff: 10am ET, Saturday

Odds: Brentford (-150) vs Bournemouth (+375) | Draw (+310)

TV Channel/Stream: Watch on Peacock Premium

Brentford 3-1 Bournemouth.

Burnley vs Tottenham Hotspur

Kickoff: 10am ET, Saturday

Odds: Burnley (+280) vs Tottenham Hotspur (-120) | Draw (+290)

TV Channel/Stream: Watch on Peacock Premium

Burnley 0-1 Tottenham.

Chelsea vs Nottingham Forest

Kickoff: 10am ET, Saturday

Odds: Chelsea (-275) vs Nottingham Forest (+675) | Draw (+400)

TV Channel/Stream: USA Network | Watch online via NBCSports.com

Chelsea 3-0 Forest.

Manchester City vs Fulham

Kickoff: 10am ET, Saturday

Odds: Manchester City (-600) vs Fulham (+1500) | Draw (+675)

TV Channel/Stream: Watch on Peacock Premium

Man City 4-0 Fulham.

Brighton vs Newcastle United

Kickoff: 12:30pm ET, Saturday

Odds: Brighton (+155) vs Newcastle (+150) | Draw (+270)

TV Channel/Stream: NBC | Watch online via NBCSports.com & Peacock Premium

Brighton 2-2 Newcastle.

Crystal Palace vs Wolves

Kickoff: 9am ET, Sunday

Odds: Crystal Palace (-110) vs Wolves (+320) | Draw (+240)

TV Channel/Stream: Online via Peacock Premium

Palace 2-1 Wolves.

Liverpool vs Aston Villa

Kickoff: 9am ET, Sunday

Odds: Liverpool (-145) vs Aston Villa (+333) | Draw (+320)

TV Channel/Stream: Online via Peacock Premium

Liverpool 1-2 Villa.

Arsenal vs Manchester United

Kickoff: 11:30am ET, Sunday

Odds: Arsenal (-135) vs Manchester United (+320) | Draw (+300)

TV Channel/Stream: Online via Peacock Premium

Arsenal 2-1 Manchester United

Odds, predictions for Week 3 of the 2023-24 Premier League season - By Joe Prince-Wright - 6 out of 10 correct results, 1 correct score

Chelsea vs Luton Town

Kickoff: 3pm ET, Friday

Odds: Chelsea (-450) vs Luton Town (+1110) | Draw (+550)

TV Channel/Stream: Online via Peacock Premium

Chelsea 2-1 Luton Town.

Bournemouth vs Tottenham

Kickoff: 7:30am ET Saturday

Odds: Bournemouth (+250) vs Tottenham (-110) | Draw (+290)

TV Channel/Stream: USA Network and online via NBCSports.com

Bournemouth 1-3 Tottenham.

Arsenal vs Fulham

Kickoff: 10am ET Saturday

Odds: Arsenal (-450) vs Fulham (+1110) | Draw (+575)

TV Channel/Stream: USA Network and online via NBCSports.com

Arsenal 2-1 Fulham.

Brentford vs Crystal Palace

Kickoff: 10am ET Saturday

Odds: Brentford (+100) vs Crystal Palace (+275) | Draw (+250)

TV Channel/Stream: Online via Peacock Premium

Brentford 1-1 Crystal Palace.

Everton vs Wolves

Kickoff: 10am ET Saturday

Odds: Everton (+130) vs Wolves (+210) | Draw (+225)

TV Channel/Stream: Online via Peacock Premium

Everton 0-2 Wolves.

Manchester United vs Nottingham Forest

Kickoff: 10am ET Saturday

Odds: Manchester United (-300) vs Nottingham Forest (+775) | Draw (+475)

TV Channel/Stream: Online via Peacock Premium

Manchester United 3-1 Nottingham Forest.

Brighton vs West Ham

Kickoff: 12:30pm ET Saturday

Odds: Brighton (-200) vs West Ham (+475) | Draw (+360)

TV Channel/Stream: NBC and online via NBCSports.com/Peacock Premium

Brighton 2-2 West Ham.

Burnley vs Aston Villa

Kickoff: 9am ET Sunday

Odds: Burnley (+240) vs Aston Villa (+110) | Draw (+250)

TV Channel/Stream: Online via Peacock Premium

Burnley 2-1 Aston Villa.

Sheffield United vs Manchester City

Kickoff: 9am ET Sunday

Odds: Sheffield United (+1450) vs Manchester City (-550) | Draw (+600)

TV Channel/Stream: USA Network and online via NBCSports.com

Sheffield United 0-2 Manchester City.

Newcastle vs Liverpool

Kickoff: 11:30am ET Sunday

Odds: Newcastle (+115) vs Liverpool (+200) | Draw (+280)

TV Channel/Stream: USA Network and online via NBCSports.com

Newcastle 3-3 Liverpool.

Odds, predictions for Week 2 of the 2023-24 Premier League season - By Joe Prince-Wright - 6 out of 9 correct results, 1 correct score

Nottingham Forest vs Sheffield United

Kickoff: 2:45pm ET Friday

Odds: Nottingham Forest (-110) vs Sheffield United (+310) | Draw (+240)

TV Channel/Stream: USA Network and online via NBCSports.com

Nottingham Forest 2-0 Sheffield United.

Liverpool vs Bournemouth

Kickoff: 10am ET Saturday

Odds: Liverpool (-450) vs Bournemouth (+550) | Draw (+550)

TV Channel/Stream: USA Network and online via NBCSports.com

Liverpool 3-2 Bournemouth.

Wolves vs Brighton

Kickoff: 10am ET Saturday

Odds: Wolves (+270) vs Brighton (-110) | Draw (+270)

TV Channel/Stream: Watch online via Peacock Premium

Wolves 2-1 Brighton.

Fulham vs Brentford

Kickoff: 10am ET Saturday

Odds: Fulham (+165) vs Brentford (+160) | Draw (+230)

TV Channel/Stream: Watch online via Peacock Premium

Fulham 1-2 Brentford.

Tottenham vs Manchester United

Kickoff: 12:30pm ET Saturday

Odds: Tottenham (+185) vs Manchester United (+135) | Draw (+260)

TV Channel/Stream: NBC and online via NBCSports.com

Tottenham 2-0 Manchester United.

Manchester City vs Newcastle United

Kickoff: 3pm ET Saturday

Odds: Manchester City (-160) vs Newcastle United (+400) | Draw (+310)

TV Channel/Stream: Watch online via Peacock Premium

Manchester City 2-2 Newcastle.

Aston Villa vs Everton

Kickoff: 9am ET Sunday

Odds: Aston Villa (-150) vs Everton (+400) | Draw (+290)

TV Channel/Stream: USA Network and online via NBCSports.com

Aston Villa 2-1 Everton.

West Ham vs Chelsea

Kickoff: 11:30am ET Sunday

Odds: West Ham (+300) vs Chelsea (-110) | Draw (+260)

TV Channel/Stream: USA Network and online via NBCSports.com

West Ham 1-3 Chelsea.

Crystal Palace vs Arsenal

Kickoff: 3pm ET, Monday

Odds: Crystal Palace (+500) vs Arsenal (-185) | Draw (+310)

TV Channel/Stream: Watch online via Peacock Premium

Crystal Palace 0-2 Arsenal.

Odds, predictions for Week 1 of the 2023-24 Premier League season - By Nick Mendola - 7 out of 10 correct results, 1 correct score

Burnley vs Man City

Kickoff: 3pm ET Friday

Odds: BFC (+850) vs City (-300) | Draw (+450)

TV Channel/Stream: USA Network and online via NBCSports.com

Man City 3-0.

Arsenal vs Nottingham Forest

Kickoff: 7:30am ET Saturday

Odds: Arsenal (-550) vs Forest (+1250) | Draw (+625)

TV Channel/Stream: Watch live on Peacock Premium

Arsenal 3-1.

Bournemouth vs West Ham United

Kickoff: 10am ET Saturday

Odds: AFCB (+170) vs West Ham (+155) | Draw (+240)

TV Channel/Stream: Watch live on Peacock Premium

West Ham 2-0.

Brighton vs Luton Town

Kickoff: 10am ET Saturday

Odds: BHAFC (-300) vs Luton (+800) | Draw (+425)

TV Channel/Stream: Watch live on Peacock Premium

Brighton 3-0 Luton.

Everton vs Fulham

Kickoff: 10am ET Saturday

Odds: EFC (+120) vs FFC (+220) | Draw (+240)

TV Channel/Stream: Watch live on Peacock Premium

Everton 1-1 Fulham.

Sheffield United vs Crystal Palace

Kickoff: 10am ET Saturday

Odds: Blades (+200) vs Palace (+140) | Draw (+220)

TV Channel/Stream: Watch live on Peacock Premium

Blades 1-2 Palace.

Newcastle United vs Aston Villa

Kickoff: 12:30pm ET Saturday

Odds: NUFC (-135) vs Villa (+340) | Draw (+290)

TV Channel/Stream: NBC and online via NBCSports.com

Newcastle 2-1 Villa.

Brentford vs Tottenham Hotspur

Kickoff: 9am am ET Sunday

Odds: Brentford (+175) vs Spurs (+140) | Draw (+260)

TV Channel/Stream: Watch live on Peacock Premium

Brentford 1-3 Spurs.

Chelsea vs Liverpool

Kickoff: 11:30am ET Sunday

Odds: CFC (+180) vs LFC (+135) | Draw (+260)

TV Channel/Stream: Watch live on Peacock Premium

Chelsea 2-2 Liverpool.

Manchester United vs Wolverhampton Wanderers

Kickoff: 3pm ET Monday

Odds: Man Utd (-300) vs Wolves (+750) | Draw (+425)

TV Channel/Stream: USA Network and online via NBCSports.com

Man Utd 2-0 Wolves.