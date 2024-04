PGA Championship winners: Year-by-year look at every champion

The PGA Championship is the second men's major of the year. It began in 1916 (click here for more on its history) as a match-play event and switched to stroke play in 1958.

Here's a look at all of the PGA champions and where they prevailed:

Stroke-play era:

YEAR WINNER COURSE 2023 Brooks Koepka Oak Hill C.C. 2022 Justin Thomas Southern Hills C.C. 2021 Phil Mickelson Kiawah Island 2020 Collin Morikawa TPC Harding Park 2019 Brooks Koepka Bethpage Black 2018 Brooks Koepka Bellerive C.C. 2017 Justin Thomas Quail Hollow C.C. 2016 Jimmy Walker Baltusrol G.C. (Lower) 2015 Jason Day Whistling Straits (Straits) 2014 Rory McIlroy Valhalla G.C. 2013 Jason Duffner Oak Hill C.C. 2012 Rory McIlroy Kiawah Island (Ocean) 2011 Keegan Bradley Atlanta Athletic Club 2010 Martin Kaymer Whistling Straits 2009 Yang Yong-eun Hazeltine National G.C. 2008 Pádraig Harrington Oakland Hills (South) 2007 Tiger Woods Southern Hills C.C. 2006 Tiger Woods Medinah C.C. (#3) 2005 Phil Mickelson Baltusrol G.C. (Lower) 2004 Vijay Singh Whistling Straits (Straits) 2003 Shaun Micheel Oak Hill C.C. (East) 2002 Rich Beem Hazeltine National G.C. 2001 David Toms Atlanta Athletic Club 2000 Tiger Woods Valhalla C.C. 1999 Tiger Woods Medinah C.C. (#3) 1998 Vijay Singh Sahalee C.C. 1997 Davis Love III Winged Foot C.C. 1996 Mark Brooks Valhalla G.C. 1995 Steve Elkington Riviera C.C. 1994 Nick Price Southern Hills C.C. 1993 Paul Azinger Inverness Club 1992 Nick Price Bellerive C.C. 1991 John Daly Crooked Stick G.C. 1990 Wayne Grady Shoal Creek G.C.C. 1989 Payne Stewart Kemper Lakes G.C. 1988 Jeff Sluman Oak Tree G.C. 1987 Larry Nelson PGA National 1986 Bob Tway Inverness Club 1985 Hubert Green Cherry Hills C.C. 1984 Lee Trevino Shoal Creek G.C.C. 1983 Hal Sutton Riviera C.C. 1982 Raymond Floyd Southern Hills C.C. 1981 Larry Nelson Atlanta Athletic Club 1980 Jack Nicklaus Oak Hill C.C. 1979 David Graham Oakland Hills C.C. 1978 John Mahaffey Oakmont C.C. 1977 Lanny Wadkins Pebble Beach Golf Links 1976 Dave Stockton Congressional C.C. 1975 Jack Nicklaus Firestone C.C. 1974 Lee Trevino Tanglewood Park 1973 Jack Nicklaus Canterbury G.C. 1972 Gary Player Oakland Hills C.C. 1971 Jack Nicklaus PGA National 1970 Dave Stockton Southern Hills C.C. 1969 Raymond Floyd NCR C.C. 1968 Julius Boros Pecan Valley G.C. 1967 Don January Columbine C.C. 1966 Al Geiberger Firestone C.C. 1965 Dave Marr Laurel Valley G.C. 1964 Bobby Nichols Columbus C.C. 1963 Jack Nicklaus Dallas Athletic Club 1962 Gary Player Aronomink G.C. 1961 Jerry Barber Olympia Fields C.C. 1960 Jay Hebert Firestone C.C. 1959 Bob Rosburg Minneapolis G.C. 1958 Dow Finsterwald Llanerch C.C.

Match-play era: