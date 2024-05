Full results from the 2024 South Dakota state high school track and field championships

May 25—SIOUX FALLS — Six team champions and 120 event winners were crowned in the 119th South Dakota state high school track and field championships at Howard Wood Field from May 23-35.

Teams and athletes from around the state competed in the three-day meet in Sioux Falls. Here's a look at the top-eight finishers in each event:

South Dakota State High School Track and Field Championships

May 23-25 at Howard Wood Field, Sioux Falls

^ — denotes winner of the gold-medal award (best mark or time of all classes).

R — denotes meet record

Team scores: 1. SF Lincoln 102; 2. RC Stevens 100; 3. Harrisburg 88; 4. O'Gorman 63; 5. Brandon Valley 59.5; T6. Sturgis 51; T6. Yankton 51; 8. RC Central 43; 9. SF Jefferson 41; 10. SF Roosevelt 31; 11. Watertown 27.5; 12. Pierre 24; 13. Aberdeen Central 21; 14. Spearfish 20; 15. SF Washington 18; 16. Mitchell 17; 17. Douglas 10; 18. Brookings 6; 19. Huron 5

100: 1. Griffin Fischer, SF Lincoln, 10.70^; 2. Cael Meisman, RC Stevens, 10.83; 3. Javin Augustus, SF Lincoln, 10.87; 4. Austin Gobel, Yankton, 10.90; 5. Josiah Heinz, Harrisburg, 10.94; 6. Griffith Houchin, RC Central, 10.96; 7. Landen Matkins, RC Stevens, 11.12; 8. Landon Dulaney, Brandon Valley, 1:09.16

200: 1. Griffin Fischer, SF Lincoln, 21.81^; 2. Cael Meisman, RC Stevens, 21.97; 3. Tate Larson, Harrisburg, 22.41; 4. Landen Matkins, RC Stevens, 22.53; 5. Mikey Roche, SF Lincoln, 22.54; 6. James Heinz, Harrisburg, 22.60; 7. Griffith Houchin, RC Central, 22.768. Peyton Mausbach, O'Gorman, 23.13

400: 1. Griffin Fischer, SF Lincoln, 48.84; 2. Kellen Askew, O'Gorman, 49.30;3. Nathan McCormick, Mitchell, 49.46; 4. Landen Matkins, RC Stevens, 49.99; 5. Jensen Hyronimus, SF Jefferson, 50.26; 6. Carson Stoeser, Pierre, 50.27; 7. Ashton Bierema, O'Gorman, 50.58; 8. Joey DeWitt, Brandon Valley, 50.82

800: 1. Dylan Payer, Yankton, 1:57.57; 2. Grady Loos, RC Stevens, 1:58.62; 3. Kieran Weigelt, SF Jefferson, 1:59.36; 4. Ernest Ting, Brookings, 2:00.09; 5. Marcus Fleming, SF Roosevelt, 2:00.21; 6. Griffin Smith, Harrisburg, 2:00.88; 7. Mohamed Muse, SF Washington, 2:01.39; 8. Isaac Herrboldt, SF Lincoln, 2:01.57

1,600: 1. Dylan Payer, Yankton, 4:17.66 ^; 2. Miles Brekhus, RC Stevens, 4:18.67; 3. Grady Loos, RC Stevens, 4:20.57; 4. Cole Reilly, SF Washington, 4:21.01; 5. Peyton Cast, Douglas, 4:21.46; 6. Jared Lutmer, Pierre, 4:21.79; 7. Ty Petrocco, Sturgis, 4:23.17; 8. Kieran Weigelt, SF Jefferson, 4:24.48

3,200: 1. Jared Lutmer, Pierre, 9:20.74^; 2. Dylan Payer, Yankton, 9:27.72; 3. Peyton Cast, Douglas, 9:27.74; 4. Miles Brekhus, RC Stevens, 9:30.08; 5. Mikah Peters, Brandon Valley, 9:30.11; 6. David VanVeen, Aberdeen Central, 9:30.53; 7. Caleb Morris, Pierre, 9:34.06; 8. Dane Stark, Watertown, 9:34.62

110 hurdles: 1. Aidan Hedderman, Sturgis, 13.88R^; 2. Tate Larson, Harrisburg, 14.45; 3. Clay Sonnenschein, Harrisburg, 15.11; 4. Luke Eichacker, SF Lincoln, 15.23; 5. Greyson Schuetzle, Pierre, 15.33; 6. Zasean Mack, SF Washington, 15.35; 7. Jack Day, RC Stevens, 15.42; 8. Murti Ahmed, SF Jefferson, 15.93

300 hurdles: 1. Aidan Hedderman, Sturgis, 39.49^; 2. Tate Larson, Harrisburg, 39.50; 3. Luke Eichacker, SF Lincoln, 40.38; 4. Jayden Ludwick, Sturgis, 40.93; 5. Clay Sonnenschein, Harrisburg, 41.09; 6. Vaughn Brown, SF Roosevelt, 41.34; 7. Jack Day, RC Stevens, 42.17; 8. Talan Lunders, RC Stevens, 43.05

4x100: 1. SF Lincoln, 42.25^ (Javin Augustus, Josh Myers, Mikey Roche, Dreavin Hodge); 2. Brandon Valley, 42.52; 3. O'Gorman, 42.84; 4. Harrisburg, 42.90; 5. RC Central, 42.92; 6. Yankton, 43.22; 7. Mitchell, 43.58; SF Roosevelt, DQ

4x200: 1. Harrisburg, 1:27.55 (Beau Karst, Cale Morton, Tate Larson, James Heinz); 2. RC Stevens, 1:28.11; 3. SF Lincoln, 1:28.42; 4. RC Central, 1:28.53; 5. O'Gorman, 1:29.53; 6. Mitchell, 1:30.59; 7. SF Jefferson, 1:30.60; Brandon Valley, DQ.

4x400: 1. O'Gorman, 3:20.51 (Ashton Bierema, Maverick Jones, Malachi Kwasa, Kellen Askew); 2. SF Lincoln, 3:21.16; 3. Mitchell, 3:24.22; 4. RC Central, 3:24.62; 5. Aberdeen Central, 3:25.74; 6. Harrisburg, 3:26.67; 7. SF Jefferson, 3:27.05; 8. RC Stevens, 3:30.74

4x800: 1. Sturgis 8:08.40 (Quinn Bruch, Ty Ferguson, Taylor Colunga, Ty Petrocco); 2. RC Stevens, 8:12.39; 3. O'Gorman, 8:13.45; 4. SF Jefferson, 8:16.68; 5. SF Lincoln, 8:16.69; 6. SF Washington, 8:18.76; 7. Pierre, 8:19.71; 8. Brookings, 8:19.95

Medley: 1. Yankton, 3:33.58 (Austin Gobel, Connor Slaba, Carson Ness, Dylan Payer); 2. SF Jefferson, 3:36.27; 3. O'Gorman, 3:37.61; 4. Aberdeen Central, 3:37.75; 5. Brandon Valley, 3:39.31; 6. RC Central, 3:40.02; 7. SF Lincoln, 3:41.05; 8. SF Washington, 3:41.26

High jump: 1. Coy Urban, RC Central, 6-7; 2. Tyler Bohannon, SF Jefferson, 6-6; 3. Mach Mayen, Brandon Valley, 6-6; 4. Wyatt Melcher, Brandon Valley, 6-4; T5. Juven Hudson, Watertown, 6-2; T5. Bennett Kortan, Spearfish, 6-2; T5. Thomas Hughes, Spearfish, 6-2; 8. Kuek Kuek, SF Jefferson, 6-2

Long jump: 1. Henry Theobald, O'Gorman, 22-10.25; 2. Danal Dean, SF Roosevelt, 22-01.25; 3. Talon Stief, SF Roosevelt, 21-10.75; 4. Austin Gobel, Yankton, 21-06.50; 5. Bennett Kortan, Spearfish, 21-04.50; 6. Wyatt Melcher, Brandon Valley, 21-03.50; 7. Carson Wolter, Sturgis, 21-03.00; 8. Juven Hudson, Watertown, 21-00.25

Triple jump: 1. David Ndong, SF Roosevelt, 44-11.75^; 2. Wyatt Melcher, Brandon Valley, 44-11.75; 3. Mach Mayen, Brandon Valley, 44-07.25; 4. Henry Theobald, O'Gorman, 43-03.50; 5. Coy Urban, RC Central, 43-03.50; 6. Dawson Sechser, SF Jefferson, 42-10.75; 7. Jess Christensen, RC Stevens. 42-08.50; 8. Juven Hudson, Watertown, 42-08.00

Shot put: 1. Boaz Raderschadt, Watertown, 59-01.25; 2. Elias Gillen, RC Stevens, 55-10.50; 3. Elijah Detert, Harrisburg, 54-07.50; 4. Kai Buchanan, SF Lincoln, 52-01.25; 5. Felipe Gonzalez, Aberdeen Central, 51-00.75; 6. Ben Heiberger, SF Lincoln, 50-05.50; 7. Ryland Satter, O'Gorman, 50-04.00; 8. Bryan Ramirez, Huron, 48-09.00

Discus: 1. Elias Gillen, RC Stevens, 170-10; 2. Carson Stiff, Harrisburg, 169-08; 3. Madden Timmer, Brandon Valley, 160-01; 4. Conner Warren, RC Central, 157-07; 5. Bryan Ramirez, Huron, 155-06; 6. Boaz Raderschadt, Watertown, 153-03; 7. Layne Bixby, RC Central, 151-11; 8. Adam Behrend, SF Lincoln, 151-07

Javelin: 1. Jack Smith, SF Lincoln, 176-03; 2. Sam Marcus, Spearfish, 171-06; 3. Levi Brant, Sturgis, 163-06; 4. Jett Carlson, Aberdeen Central, 156-03; 5. Thomas Hoffman, SF Washington, 155-01; 6. Hayden Groos, O'Gorman, 154-10; 7. Kaleb Briest, Brandon Valley, 151-00; 8. Tate Schafer, SF Lincoln, 150-09

Pole vault: 1. Beau Karst, Harrisburg, 16-04.00R^; 2. Owen Spartz, Watertown, 15-10.00; 3. Aidan Hedderman, Sturgis, 15-01.00; 4. Karter Sheridan, Brandon Valley, 14-04.00; 5. Nick Tucker, Harrisburg, 13-10.00; 6. Talan Lunders, RC Stevens, 13-10.00; 7. Brody Janvrin, Spearfish, 13-04.00; 8. Levi Veskrna, Brandon Valley, 12-10.00

Team scores: 1. Brandon Valley 139; 2. Spearfish 97.5; 3. RC Stevens 90; 4. O'Gorman 60.5; 4. Harrisburg 60.5; 6. SF Lincoln 60; T7. Aberdeen Central 51.5; T7. SF Washington 51.5; 9. Watertown 34; 10. Pierre 31; 11. SF Roosevelt 28.5; 12. RC Central 26; 13. Mitchell 19; T14. Sturgis 10; T14. Yankton 10; T16. Brookings 5; T16. SF Jefferson 5

100: 1. Gracie Rife, Aberdeen Central, 12.41; 2. Ella Bradeen, RC Stevens, 12.44; 3. Kali Ringstmeyer, Pierre, 12.49; 4. Ellen Merkley, SF Lincoln, 12.50; 5. Linnea Nesheim, SF Lincoln, 12.65; 6. Olowan Carlow, RC Central, 12.76; 7. Alayna Smith, Watertown, 12.85; 8. Ella Termaat, SF Lincoln, 24.75

200: 1. Claudia Werner, RC Stevens, 25.72; 2. Linnea Nesheim, SF Lincoln, 25.79; 3. Kali Ringstmeyer, Pierre, 26.03; 4. Ella Bradeen, RC Stevens, 26.14; 5. Olowan Carlow, RC Central, 26.15; 6. Shelby Bergan, Brandon Valley, 26.20; 7. Gracie Rife, Aberdeen Central, 26.32; 8. Charlee Williams-Smith, Pierre, 26.83

400: 1. Maria Bouman, Spearfish, 58.09; 2. Kyra Weiss, Brandon Valley, 58.43; 3. Madie Donovan, Spearfish, 59.31; 4. Charlee Williams-Smith, Pierre, 59.55; 5. Mia Wentzy, Brandon Valley, 59.75; 6. Julia Eggert, O'Gorman, 1:00.16; 7. Shae Rumsey, Yankton, 1:00.47; 8. Addison Scholten, Brandon Valley, 1:11.48

800: 1. Libby Castelli, O'Gorman, 2:14.62; 2. Mia Wentzy, Brandon Valley, 2:15.16; 3. Sarah VanDeBerg, Brandon Valley, 2:18.00; 4. Bria Miller, Harrisburg, 2:19.22; 5. Peyton VanDeest, Spearfish, 2:19.33; 6. Brooklyn Koll, SF Roosevelt, 2:20.05; 7. Addison Scholten, Brandon Valley, 2:20.16; 8. Madie Donovan, Spearfish, 2:20.29

1,600: 1. Libby Castelli, O'Gorman, 4:56.91^; 2. Mia Wentzy, Brandon Valley, 4:57.07; 3. Peyton VanDeest, Spearfish, 4:59.92; 4. Hannah Genrich, Harrisburg, 5:03.16; 5. Sarah VanDeBerg, Brandon Valley, 5:04.66; 6. Gracie Uhre, RC Stevens, 5:06.14; 7. Avery Dormann, RC Stevens, 5:10.96; 8. Ruth Pardy, O'Gorman, 5:12.76

3,200: 1. Libby Castelli, O'Gorman, 10:45.12; 2. Peyton VanDeest, Spearfish, 10:46.41; 3. Gracie Uhre, RC Stevens, 10:46.76; 4. Hannah Genrich, Harrisburg, 10:47.45; 5. Lily Rude, Brandon Valley, 11:17.04; 6. Grace McElroy, Watertown, 11:20.14; 7. Leni Olson, SF Lincoln, 11:26.51; 8. Kori Keil, Spearfish, 11:26.99

100 hurdles: 1. Nyariek Kur, SF Washington; 14.89^; 2. Jada Backes, RC Central, 15.17; 3. Anna Hoffman, Spearfish, 15.28; 4. Addie Budig, Harrisburg, 15.33; 5. Shelby Bergan, Brandon Valley, 15.39; 6. Mya Arampatzis, Aberdeen Central, 15.411; 7. Sylvie Mortimer, RC Stevens, 15.418; 8. Ciara Frank, Aberdeen Central, 15.70

300 hurdles: 1. Shelby Bergan, Brandon Valley, 45.91; 2. Anna Hoffman, Spearfish, 46.40; 3. Claire Backstrom, Harrisburg, 46.78; 4. Jada Backes, RC Central, 47.41; 5. Sylvie Mortimer, RC Stevens, 47.52; 6. Lexi Kinzer, SF Washington, 47.79; 7. Madyson Wolfe, RC Central, 47.89; 8. Addie Budig, Harrisburg, 51.07

4x100: 1. RC Stevens, 48.74^ (Maya Khachikian, Ava Holzwarth, Claudia Werner, Ella Bradeen); 2. SF Lincoln, 49.25; 3. SF Roosevelt, 49.35; 4. Aberdeen Central, 49.59; 5. RC Central, 49.61; 6. Yankton, 50.02; 7. Watertown, 50.06; 8. Spearfish, 50.69

4x200: 1. Brandon Valley, 1:42.46^, (Kyra Weiss, Brooklyn Goetzinger, Shelby Bergan, Madison Pederson); 2. SF Roosevelt, 1:43.19; 3. Spearfish, 1:43.37; 4. RC Stevens, 1:43.74; 5. SF Lincoln, 1:43.99; 6. Aberdeen Central, 1:44.35; 7. Yankton, 1:45.66; 8. Mitchell, 1:47.18

4x400: 1. Brandon Valley, 3:54.99^ (Kyra Weiss, Lily Rude, Sarah VanDeBerg, Madison Pederson); 2. SF Roosevelt, 3:56.69; 3. Spearfish, 3:56.89; 4. Harrisburg, 3:59.61; 5. O'Gorman, 4:02.62; 6. Mitchell, 4:03.06; 7. SF Lincoln, 4:04.33; 8. SF Washington, 4:07.26

4x800: 1. Brandon Valley, 9:22.21^ (Addison Scholten, Lily Rude, Ellie Anders, Sarah VanDeBerg); 2. Spearfish, 9:32.72; 3. Harrisburg, 9:33.97; 4. Sturgis, 9:37.45; 5. Mitchell, 9:50.37; 6. RC Stevens, 9:53.40; 7. O'Gorman, 9:54.56; 8. SF Lincoln, 9:55.81

Medley: 1. Brandon Valley, 4:02.68R^ (Brooklyn Goetzinger, Audrina Schmidt, Addison Scholten, Mia Wentzy); 2. O'Gorman, 4:03.57; 3. Spearfish, 4:05.33; 4. Harrisburg, 4:17.31; 5. Sturgis, 4:20.71; 6. Yankton, 4:23.08; 7. Mitchell, 4:23.29; 8. SF Jefferson, 4:23.50.

High jump: 1. Jayaunna Stroh, Brandon Valley, 5-6^; 2. Ciara Frank, Aberdeen Central, 5-4; T3. Madison Hochstetter, Aberdeen Central, 5-4; T3. Meredith Hruby, Harrisburg, 5-4; T5. Nyariek Kur, SF Washington, 5-2; T5. Reese Munger, Watertown, 5-2; 7. Halle Haring, Mitchell, 5-2; T8. Adow Thyab, SF Roosevelt, 5-2; T8. Adelyn Bouman, Spearfish, 5-2

Long jump: 1. Nyariek Kur, SF Washington, 19-02.50R; 2. Madison Pederson, Brandon Valley, 17-09.25; 3. Ava Holzwarth, RC Stevens, 17-09.25; 4. Ellen Merkley, SF Lincoln, 17-08.75; 5. Makenna Blank, Watertown, 17-07.25; 6. Lilly Gusso, Harrisburg, 17-06.50; 7. Kadance Coughlin, Brandon Valley, 17-01.75; 8. Avery Marler, Sturgis, 17-01.50

Triple jump: 1. Nyariek Kur, SF Washington, 40-02.50^; 2. Madison Pederson, Brandon Valley, 39-01.25; 3. Kadance Coughlin, Brandon Valley, 36-11.25; 4. Denaesia Aldridge, Mitchell, 36-03.25; 5. Cadence Nuttbrock, SF Jefferson, 36-01.75; 6. Barbara Myers, SF Washington, 36-00.25; 7. Faith Kpeayeh, SF Lincoln, 35-09.00; 8. Meredith Hruby, Harrisburg, 35-07.75

Shot put: 1. Reese Terwilliger, Pierre, 41-10.50; 2. Taryn Hermansen, Aberdeen Central, 41-02.25; 3. Grace Steffen, Harrisburg, 41-02.25; 4. Malia Kranz, Watertown, 41-01.50; 5. Isabell Higgins, RC Stevens, 40-07.50; 6. Norah Christiansen, SF Lincoln, 39-05.25; 7. Kierra Lubovich, SF Lincoln, 38-05.00; 8. Taylor DeJong, Mitchell, 37-11.25

Discus: 1. Malia Kranz, Watertown, 136-00; 2. Isabell Higgins, RC Stevens, 123-00; 3. Kierra Lubovich, SF Lincoln, 122-00; 4. Taryn Nieman, Aberdeen Central, 116-08; 5. Desiree Hinsch, SF Roosevelt, 114-06; 6. Reese Terwilliger, Pierre, 114-04; 7. Grace Steffen, Harrisburg, 113-10; 8. Lilly Young, Mitchell, 113-06

Javelin: 1. Brynn Nelson, RC Stevens, 137-04R; 2. Isabel Carda, SF Washington, 135-05; 3. Hayden Kok, SF Lincoln, 122-07; 4. Logan Smidt, Brookings, 118-10; 5. Brienna Brewer, RC Stevens, 118-08; 6. Claire Woods, SF Washington, 117-04; 7. Mia Durdall, Spearfish, 115-07; 8. Finley Langenfeld, SF Lincoln, 112-04

Pole vault: 1. Reese Nida, Spearfish, 11-07.00; 2. Gretchen Adamski, Spearfish, 11-07.00; 3. Paige Clausen, O'Gorman, 11-01.00; T4. Rose Dvoracek, O'Gorman, 10-07.00; T4. Jordyn Padgett, Watertown, 10-07.00; 6. Morgan Becker, Brandon Valley, 10-07.00; 7. Leona Prairie, O'Gorman, 10-01.00; 8. Jaidyn Forsyth, Aberdeen Central, 10-01.00

Team scores (top-20): 1. SF Christian 68; 2. Custer 66; 3. West Central 52; 4. Hot Springs 44; 5. Milbank 41; 6. Ethan/Parkston 36; 7. Hill City 35; 8. Hamlin 31; 9. Dell Rapids 30; T10. Belle Fourche 23; T10. Beresford 23; T12. RC Christian 22; T12. Madison 22; T14 Hanson 21; T14. Tri-State 21; T16. Platte-Geddes 18; T16. Sioux Valley 18; 18. Winner 17; 19. Webster Area 16; T20. Bennett County 15; T20. Tea Area 15

100: 1. Braden Peterson, Hot Springs, 10.94; 2. Zac VanMeeteren, Hamlin, 11.17; 3. James Burke, Lead-Deadwood, 11.27; 4. Donovan Rose, Sioux Valley, 11.31; 5. Tyler Rhead, Tea Area, 11.35; 6. Weston Kayser, Hanson, 11.37; 7. Keegen Tracy, Groton Area, 11.58; 8. Layton Johnson, West Central, 12.94

200: 1. Braden Peterson, Hot Springs, 22.59; 2. Zac VanMeeteren, Hamlin, 22.96; 3. Jude Jarding, West Central, 23.38; 4. Gavin Witt, Webster Area, 23.43; 5. Payton Anderson, Baltic, 23.44; 6. Carter Sorenson, Tri-Valley, 23.55; 7. Carson Vanden Berge, Platte-Geddes, 24.18; 8. Donovan Rose, Sioux Valley, 24.40

400: 1. Jude Jarding, West Central, 48.32^; 2. Braden Peterson, Hot Springs, 48.59; 3. Kaleb Foltz, Tri-State, 49.21; 4, Zac VanMeeteren, Hamlin, 49.85; 5. Bennett Wassenaar, SF Christian, 49.88; 6. Kolter Kramer, Ethan/Parkston, 50.21; 7. Payton Anderson, Baltic, 50.23; 8. Brenton Westberry, Flandreau, 50.93

800: 1. Kaleb Foltz, Tri-State, 1:56.13; 2. Andrew Atwood, Beresford, 1:57.35; 3. Bennett Wassenaar, SF Christian, 2:00.61; 4. Lane Krautschun, Belle Fourche, 2:00.99; 5. Payton Brown, Milbank, 2:01.16; 6. Brandon Escalante, Hill City, 2:01.45; 7. Matt Close, Hot Springs, 2:02.05; 8. Bryan Meyer, Milbank, 2:02.38

1,600: 1. Andrew Atwood, Beresford, 4:19.74; 2. Lane Krautschun, Belle Fourche, 4:21.22; 3. Payton Brown, Milbank, 4:21.47; 4. Luke Rupert, Hill City, 4:22.42; 5. Alex Schumacher, Miller, 4:22.82; 6. Kaleb Foltz, Tri-State, 4:24.37; 7. Jack Brown, Dakota Valley, 4:24.71; 8. Leighton Aves, Hill City, 4:25.42

3,200: 1. Lane Krautschun, Belle Fourche, 9:28.18; 2. Luke Rupert, Hill City, 9:29.21; 3. Joe Cross, Dakota Valley, 9:31.93; 4. Jack Brown, Dakota Valley, 9:37.76; 5. Leighton Aves, Hill City, 9:38.63; 6. Sean Shipp, Custer, 9:41.66; 7. Tate Grabow, Hill City, 9:42.10; 8. Joe Perkins, Aberdeen Roncalli, 9:57.80

110 hurdles: 1. Liam Schmeichel, West Central, 14.68; 2. Shane Veenhof, Madison, 14.73; 3. Rush O'Neill, Bennett County, 15.21; 4. Parker Grieben, Aberdeen Roncalli, 15.34; 5. Donovan Rose, Sioux Valley, 15.35; 6. Matthew Rogers, Tea Area, 15.61; 7. Chapin Cooper, Bon Homme, 16.12; 8. Emmett Hanson, Milbank, 16.61

300 hurdles: 1. Jhett Breen, Wagner, 39.83; 2. Ezra Wildeman, RC Christian, 40.01; 3. Shane Veenhof, Madison, 40.68; 4. Emmett Hanson, Milbank, 40.83; 5. Liam Schmeichel, West Central, 41.31; 6. Mical Grace, Custer, 41.43; 7. Brensen Veneklasen, Hill City, 42.24; 8. Aiden Buys, SF Christian, 42.33

4x100: 1. Dell Rapids, 42.85 (Mason Stubbe, Cole Ruesink, Nick Snyder, Jack Henry); 2. West Central, 43.50; 3. Ethan/Parkston, 43.55; 4. Platte-Geddes, 43.80; 5, Tea Area, 44.21; 6. Lennox, 44.33; 7. SF Christian, 44.45; Vermillion, DQ

4x200: 1. Dell Rapids, 1:29.55 (Grady Lamer, Cole Ruesink, Jack Henry, Mason Stubbe); 2. West Central, 1:30.44; 3. Ethan/Parkston, 1:30.78; 4. Platte-Geddes, 1:31.452; 5. SF Christian, 1:31.458; 6. Tea Area, 1:32.24; 7. Lennox, 1:32.54; 8. Hanson, 1:42.42

4x400: 1. SF Christian, 3:26.08 (Kian Clapp, Alex Oberloh, Brant Wassenaar, Bennett Wassenaar); 2. Ethan/Parkston, 3:26.46; 3. Custer, 3:29.06; 4. Dell Rapids, 3:29.44; 5. Hot Springs, 3:31.09; 6. Sioux Valley, 3:32.16; 7. Lennox, 3:34.15; 8. West Central, 3:46.98

4x800: 1. Hill City, 8:01.91^, (Luke Rupert, Leighton Aves, Tate Grabow, Brandon Escalante); 2. SF Christian, 8:08.57; 3. Milbank, 8:17.87; 4. Sioux Valley, 8:21.31; 5. Lennox, 8:24.39; 6. Winner, 8:25.66; 7. Vermillion, 8:26.64; 8. Tea Area, 8:26.97

Medley: 1. Hot Springs, 3:35.57 (Hunter Kunz, Luke Haertel, Braden Peterson, Matt Close); 2. Milbank, 3:38.14; 3. Custer, 3:38.97; 4. Beresford, 3:39.55; 5. SF Christian, 3:40.90; 6. West Central, 3:41.34; 7. Tri-State, 3:42.13; 8. Flandreau, 3:42.88

High jump: 1. Jeffery Boschee, Sanborn Central/Woonsocket, 6-6; 2. Carter Tennyson, Custer, 6-5; 3. Lucas Johnson, Great Plains Lutheran, 6-3; 4. Rush O'Neill, Bennett County, 6-3; 5. Adam Stimes, RC Christian, 6-1; 6. Layton Smith, Lennox, 6-1; 7. Turner Thompson, St. Thomas More, 6-1; 8. Gilbert White, Lakota Tech, 6-1

Long jump: 1. James Deckert, Ethan/Parkston, 21-09.25; 2. Kincade Lehman, Custer, 21-08.00; 3. Keaton Weber, Hanson, 21-03.00; 4. Mason Stubbe, Dell Rapids, 21-02.50; 5. Rush O'Neill, Bennett County, 20-07.50; 6. Paul Kaffar, McCook Central/Montrose, 20-03.50; 7. Paxton Deal, Stanley County, 20-03.50; 8. Elijah Lara, Vermillion, 20-02.75

Triple jump: 1. Kincade Lehman, Custer, 44-10.75; 2. Paul Kaffar, McCook Central/Montrose, 44-00.25; 3. Drew Lehman, Custer, 43-10.75; 4. Carter Kreger, Canton, 43-04.75; 5. Cody Slykhuis, Sanborn Central/Woonsocket, 41-09.00; 6. Gilbert White, Lakota Tech, 41-08.75; 7. Samuel Rick, Milbank, 41-06.00; 8. Keaton Weber, Hanson, 41-02.25

Shot put: 1. Paul Hoekman, SF Christian, 60-08.75; 2. Matthew Mount, Webster Area, 54-01.75; 3. Robert Begalka, Deuel, 51-03.75; 4. Jack Ringling, Platte-Geddes, 49-07.00; 5. Brock Tuttle, Hanson, 48-10.75; 6. Will Jodozi, Ethan/Parkston, 46-10.25; 7. Carter Hinsz, Mobridge-Pollock, 46-08.00; 8. Crew Heier, West Central, 46-08.00

Discus: 1. Shawn Hammerbeck, Winner, 163-03; 2. Paul Hoekman, SF Christian, 157-01; 3. Brock Tuttle, Hanson, 147-05; 4. Elijah Mulder, SF Christian, 147-01; 5. Robert Begalka, Deuel, 145-02; 6. Matthew Mount, Webster Area, 143-10; 7. Nick Popkes, SF Christian, 142-07; 8. Canyon Burkard, Chamberlain, 140-03.

Javelin: 1. Cristhian Rodriguez, Hamlin, 170-06R; 2. Roland Sedlacek, Custer, 157-05; 3. Colby Dunker, Groton Area, 155-00; 4. Barret Schweitzer, Stanley County, 154-06; 5. Shawn Hammerbeck, Winner, 153-11; 6. Amani Adams, SF Christian, 150-07; 7. Cruz Soulek, Chamberlain, 149-08; 8. Paul Hoekman, SF Christian, 143-00

Pole vault: 1. Chase Maher, RC Christian, 14-09.00; 2. Robbie Emery, Custer, 14-03.00; 3. Jayden Johnson, Milbank, 14-03.00; 4. Aaron Hawkes, Madison, 13-09.00; 5. Cruz Mollman, Lead-Deadwood, 13-09.00; 6. Nathan Hasleton, Madison, 12-09.00; 7. Samuel Rick, Milbank, 12-09.00; 8. Parker Bailey, Platte-Geddes, 11-09.00

Team scores (top-20): 1. SF Christian 130.5; 2. Lennox 55.5; 3. Custer 54; 4. Bennett County 53.5; 5. Mt. Vernon/Plankinton 52.5; 6. Dakota Valley 29.5; 7. Canton 29; 7. Flandreau 29; 9. Elk Point-Jefferson 27; 10. Tea Area 23; T11. Chamberlain 21; T11. Hill City 21; T11. Sioux Valley 21; T14. RC Christian 16; T14. Vermillion 16; 16. West Central 15; T17. Belle Fourche 14; T17. Madison 14; 19. Winner 12; 20. Sanborn Central/Woonsocket 11.5

100: 1. Reagan O'Neill, Bennett County, 11.96^; 2. Jordyn Larsen, Custer, 12.33; 3. Bergan Musser, Lennox, 12.38; 4. Berkeley Engelland, Mt. Vernon/Plankinton, 12.44; 5. Lauren Ziebart, Ethan/Parkston, 12.58; 6. Braelyn Berens, Parker, 12.69; 7. Brooke Montgomery, RC Christian, 12.84; 8. Jaymes Drake, Vermillion, 12.85

200: 1. Reagan O'Neill, Bennett County, 25.25; 2. Berkeley Engelland, Mt. Vernon/Plankinton, 25.79; 3. Bergan Musser, Lennox, 26.16; 4. Jordyn Larsen, Custer, 26.74; 5. Sydney Stahlecker, Tea Area, 26.92; 6. Keelie Kuil, Winner, 27.10; 7. Sadie Berg, West Central, 27.18; 8. Braelyn Berens, Parker, 27.37

400: 1. Berkeley Engelland, Mt. Vernon/Plankinton, 56.10^; 2. Anna Vyn, SF Christian, 57.12; 3. Morgan Sheppard, Flandreau, 59.37; 4. Leah Klock, Ethan/Parkston, 1:00.11;5. Sydney Stahlecker, Tea Area, 1:00.23; 6. Sadie Berg, West Central, 1:00.62; 7. Ryli Thompson, Mobridge-Pollock, 1:00.85; 8. Halle Bauer, Great Plains Lutheran, 1:01.02

800: 1. Berkeley Engelland, Mt. Vernon/Plankinton, 2:14.84; 2. Corinne Braun, SF Christian, 2:16.18; 3. Anna Vyn, SF Christian, 2:18.29; 4. Ellie Maddox, SF Christian, 2:19.18; 5. Alex McCullough, Dakota Valley, 2:21.71; 6. Rorie Thoreson, Dell Rapids, 2:23.78; 7. Brit Wheeler, Custer, 2:24.25; 8. Karlie Bosma, Lennox, 2:24.47

1,600: 1. Isabelle Bloker, Sioux Valley, 4:57.63R; 2. Corinne Braun, SF Christian, 5:01.98; 3. Faith Wiese, Flandreau, 5:02.59; 4. Ellie Maddox, SF Christian, 5:07.50; 5. Kamryn Nesheim, Clark/Willow Lake, 5:09.12; 6. Kinsey Evans, Chamberlain, 5:09.58; 7. Alex McCullough, Dakota Valley, 5:12.30; 8. Sadie Pettengill, SF Christian, 5:12.32

3,200: 1. Isabelle Bloker, Sioux Valley, 10:37.28R^; 2. Corinne Braun, SF Christian, 10:53.53; 3. Faith Wiese, Flandreau, 11:05.17; 4. Autumn Baker, Kimball/White Lake, 11:10.63; 5. Kinsey Evans, Chamberlain, 11:10.70; 6. Sadie Pettengill, SF Christian, 11:19.67; 7. Sophia Redler, Dakota Valley, 11:21.10; 8. Kamryn Nesheim, Clark/Willow Lake, 11:22.85

100 hurdles: 1. Lauren McDermott, Elk Point-Jefferson, 15.31; 2. Jayrn Warejcka, Canton, 15.35, 3. Peyson O'Neill, Bennett County, 15.38, 4. Reagan Rus, Mt. Vernon/Plankinton, 15.49, 5. Emry Jones, Tri-Valley, 15.71, 6. Jayda Bennett, Custer, 15.81, 7. Riley Wiese, Hill City, 16.05, 8. Halle Braun, SF Christian, 16.73

300 hurdles: 1. Halle Braun, SF Christian, 44.73^; 2. Peyson O'Neill, Bennett County, 45.35; 3. Ashlan Carlow, Mahpiya Luta, 46.02; 4. Carlie DeBoer, Hot Springs, 46.10; 5. Tori Gerdes, Lennox, 46.38; 6. Reagan Rus, Mt. Vernon/Plankinton, 46.66; 7. Lauren McDermott, Elk Point-Jefferson, 46.95; 8. Jayda Bennett, Custer, 47.91

4x100: 1. SF Christian, 49.09 (Halle Braun, Katie VanderLeest, Ashlee VanDriesen, Mya VanDonge); 2. Bennett County, 49.33; 3. Belle Fourche, 50.77; 4. Custer, 50.80; 5. Vermillion, 51.07; 6. Winner, 51.16; 7. Parker, 51.33; 8. West Central, 51.76

4x200: 1. SF Christian, 1:44.03 (Halle Braun, Mya VanDonge, Katie VanderLeest, Ashlee VanDriesen); 2. Lennox, 1:46.32; 3. West Central, 1:47.15; 4. Mobridge-Pollock, 1:47.97; 5. Elk Point-Jefferson, 1:48.12; 6. Hill City, 1:48.56; 7. Winner, 1:48.86; 8. Parker, 1:50.23

4x400: 1. SF Christian, 3:57.22R (Savaeh Sichmeller, Katie VanderLeest, Corinne Braun, Anna Vyn); 2. Tea Area, 4:02.41; 3. Lennox, 4:03.29; 4. Flandreau, 4:05.76; 5. Vermillion, 4:07.15; 6. Custer, 4:08.41; 7. Ethan/Parkston, 4:10.15; 8. Winner, 4:15.51

4x800: 1. SF Christian, 9:34.00 (Natalie Smith, Jerica Glasser, Sadie Pettengill, Ellie Maddox); 2. Lennox, 9:44.15; 3. Vermillion, 9:48.71; 4. Tea Area, 9:55.10; 5. Chamberlain, 9:57.91; 6. Dakota Valley, 9:58.61; 7. Custer, 10:00.91; 8. Groton Area, 10:01.34

Medley: 1. SF Christian, 4:16.05 (Ashlee VanDriesen, Mya VanDonge, Savaeh Sichmeller, Anna Vyn); 2. Dell Rapids, 4:18.32; 3. Flandreau, 4:19.42; 4. Hill City, 4:19.68; 5. Custer, 4:20.02; 6. Clark/Willow Lake, 4:24.14; 7. Tea Area, 4:24.49; 8. Mobridge-Pollock, 4:24.49

High jump: 1. Ashlyn Koupal, Wagner, 5-4; 2. Audrey Nelson, Madison, 5-2; 3. Carlie DeBoer, Hot Springs, 5-2; T4. Claire Munch, Dakota Valley, 5-2; T4. Holly Gillick, Lennox, 5-2; T6. Makenzie Hetland, Mount Vernon/Plankinton, 5-0; T6. Peyson O'Neill, Bennett County, 5-0;T6. Jade Rhody, Beresford, 5-0; T6. Elizabeth Boschee, Sanborn Central/Woonsocket, 5-0

Long jump: 1. Reagan O'Neill, Bennett County, 18-04.75; 2. Ashlee VanDriesen, SF Christian, 17-01.75; 3. Bergan Musser, Lennox, 17-01.00; 4. Alaina Dean, Hill City, 16-08.25; 5. Claire Munch, Dakota Valley, 16-05.50; 6. Abbi Thornton, West Central, 16-05.50; 7. Sadie Johnson, Estelline/Hendricks, 16-03.50; 8. Dakota Allmer, Hill City, 16-01.50.

Triple jump: 1. Claire Munch, Dakota Valley, 37-09.00; 2. Mandi Schock, McCook Central/Montrose, 35-01.25; 3. Daynica Witzel, Baltic, 34-10.75; 4. Alaina Dean, Hill City, 34-10.00; 5. Lindsey Geier, North Central, 34-09.25; 6. Mataya Ward, Belle Fourche, 34-06.75; 7. Cera Schmitz, Elk Point-Jefferson, 34-04.75; 8. Adison Renkly, Sioux Valley, 34-04.00

Shot put: 1. Tobi Peterson, Chamberlain, 39-08.75; 2. Kayla Dilka, RC Christian, 39-05.00; 3. Clara Fink, Mt. Vernon/Plankinton, 38-07.75; 4. Chloe Langager, Sisseton, 38-02.00; 5. Danica Rozeboom, Canton, 35-06.75; 6. Jenaya Schrader, Winner, 35-06.00; 7. Maiya Fredrickson, Baltic, 35-02.50; 8. Grace Peed, Elk Point-Jefferson, 34-07.75

Discus: 1. Jenna Vande Weerd, Canton, 122-09; 2. Karyn Ellerton, Custer, 122-05; 3. Kayla Dilka, RC Christian, 118-03; 4. Kori Wallner, Canton, 117-08; 5. Clara Fink, Mount Vernon/Plankinton, 117-06; 6. Olivia Kayser, Hanson, 117-04; 7. Torri Virtue, Custer, 115-10; 8. Emily Borkowski, Custer, 115-09

Javelin: 1. Elizabeth Boschee, Sanborn Central/Woonsocket, 126-02R; 2. Bentlee Kollbaum, Elk Point-Jefferson, 121-00; 3. Dani Highum, Lennox, 117-11; 4. Sloan Young, Belle Fourche, 115-07; 5. Lauren Grinde, Tri-Valley, 115-00; 6. Josie Andersen, Deuel, 108-07; 7. Jenna Vande Weerd, Canton, 107-09; 8. Chandler Cleveland, Vermillion, 101-04

Pole vault: 1. Ciana Stiefel, Custer, 12-07.00; 2. Rylee Punt, SF Christian, 11-10.00; 3. Ella Peterreins, Madison, 11-04.00; 4. Sadie Johnson, Estelline/Hendricks, 10-07.00; 5. Jacy Dexter, Milbank, 10-07.00; 6. Makia Moe, Deuel, 10-07.00; 7. Tori Gassen, SF Christian, 10-01.00; T7. Maggie Kruger, Milbank, 10-01.00

Team scores (top-20): 1. Gregory 57; 2. Freeman Academy/Marion 55; 3. Deubrook Area 51.5; 4. Ipswich 49; 5. Philip 39.5; 6. DR St. Mary 36.5; 7. Viborg-Hurley 36; 8. Colman-Egan 33; 9. Chester 29; 10. Northwestern 27; 11. De Smet 26.5; 12. Menno 26; 13. Wall 23; 14. Potter County 22; T15. Freeman 21; T15. Mitchell Christian 21; T15. Burke 21; 18. Kadoka Area 18; 19. White River 16; 20. Timber Lake 14

100: 1. Lucas Flemmer, DR St. Mary, 10.85; 2. Keaton Preheim, Freeman Academy/Marion, 11.02; 3. Christopher Lee, Colman-Egan, 11.12; 4. Trevor Heinz, Ipswich, 11.31; 5. Ganon Henrich, De Smet, 11.32; 6. Camron Eng, Castlewood, 11.33; 7. J.P. Rogness, Deubrook Area, 11.51; 8. Calvary Bickett, Bridgewater-Emery, 59.57

200: 1. Lucas Flemmer, DR St. Mary, 22.81; 2. Jovi Wolf, Chester, 23.04; 3. Keaton Preheim, Freeman Academy/Marion, 23.22; 4. Ganon Henrich, De Smet, 23.71; 5. Maxwell Kulesa, Ipswich, 23.71; 6. Camron Eng, Castlewood, 23.86; 7. Carter Luikens, Potter County, 23.87; 8. Jack Mousel, Colman-Egan, 23.90

400: 1. Lucas Flemmer, DR St. Mary, 50.10; 2. Gavin Landmark, Deubrook Area, 50.74; 3. Carter Luikens, Potter County, 51.29; 4. Bryce Sattler, Menno, 51.54; 5. Dax Frandsen, James Valley Christian, 51.64; 6. Jaxon Quail, Deubrook Area, 51.92; 7. Gavin Barber, Sully Buttes, 52.06

800: 1. Lincoln Woodring, Northwestern, 2:02.75; 2. Adrik Schoon, Jones County, 2:04.74; 3. Gavin Landmark, Deubrook Area, 2:04.76; 4. Brodi Sundall, Wall, 2:05.09; 5. Kalen Godel, Langford Area, 2:05.88; 6. Bryce Sattler, Menno, 2:06.12; 7. Tukker Boe, Philip, 2:07.24; 8. Karter Mebius, Wessington Springs, 2:07.62

1,600: 1. Silas Holdeman, Mitchell Christian, 4:29.36; 2. Wakely Burns, Philip, 4:32.95; 3. Finley McConniel, Freeman Academy/Marion, 4:32.97; 4. Lincoln Woodring, Northwestern, 4:34.76; 5. Kalen Godel, Langford Area, 4:36.21; 6. Tavin Schroeder, Freeman Academy/Marion, 4:36.59; 7. Joseph Laprath, Colome, 4:38.28; 8. Daniel Person, Britton-Hecla, 4:39.05

3,200: 1. Silas Holdeman, Mitchell Christian, 9:55.62; 2. Tavin Schroeder, Freeman Academy/Marion, 9:57.72; 3. Finley McConniel, Freeman Academy/Marion, 9:59.21; 4. Wakely Burns, Philip, 10:02.65; 5. Nicholas Schlachter, Potter County, 10:11.01; 6. Luke Barreto, Gregory, 10:11.44; 7. Baylor Burns, Philip, 10:15.94; 8. Joseph Laprath, Colome, 10:21.50

110 hurdles: 1. Luke Campbell, Viborg-Hurley, 15.10; 2. Zachery Moyer, Chester, 15.43; 3. Rory McManus, Lyman, 15.44; 4. Jarett Schuchard, Harding County, 15.66; 5. Hunter Cramer, Warner, 15.76; 6. Jacob Graves, Viborg-Hurley, 15.89; 7. Spencer Melius, Faulkton Area, 16.11; 8. Brody Bass, Castlewood, 16.37

300 hurdles: 1. Luke Campbell, Viborg-Hurley, 39.80; 2. Jarett Schuchard, Harding County, 39.86; 3. Gracen Hansen, Timber Lake, 40.53; 4. Spencer Melius, Faulkton Area, 41.36; 5. Jacob Graves, Viborg-Hurley, 42.21; 6. Mateo Kleinhans, Alcester-Hudson, 42.42; 7. Levi Sharp, Wall, 43.52; 8. Reed Benter, Burke, 43.93

4x100: 1. Ipswich, 44.07 (Kyle Hettich, Maxwell Kulesa, Casey Geditz, Trevor Heinz); 2. Freeman, 44.84; 3. Colman-Egan, 44.97; 4. DR St. Mary, 45.05; 5. De Smet, 45.39; 6. Canistota, 45.43; 7. Potter County, 45.52; 8. Corsica-Stickney, 45.71

4x200: 1. Ipswich, 1:31.49 (Casey Geditz, Maxwell Kulesa, Kyle Hettich, Trevor Heinz); 2. Colman-Egan, 1:32.24; 3. Deubrook Area, 1:32.94; 4. Viborg-Hurley, 1:34.32; 5. Freeman Academy/Marion, 1:34.44; 6. Corsica-Stickney, 1:35.00; 7. Freeman, 1:35.88; 8. Castlewood, 1:36.72

4x400: 1. Deubrook Area, 3:25.73R (Jaxon Quail, Landen Johnson, Jake Jorenby, Gavin Landmark); 2. Gregory, 3:28.12; 3. Timber Lake, 3:28.25; 4. Wall, 3:28.52; 5. Jones County, 3:30.45; 6. Freeman, 3:31.87; 7. Frederick Area, 3:33.60; 8. Viborg-Hurley, 3:35.79

4x800: 1. Deubrook Area, 8:17.67, (Charlie Olsen, Landen Johnson, Jaxon Quail, Gavin Landmark); 2. Philip, 8:23.39; 3. Wall, 8:30.73; 4. Freeman Academy/Marion, 8:37.30; 5. Wessington Springs, 8:37.81; 6. Frederick Area, 8:38.68; 7. Menno, 8:40.17; 8. Mitchell Christian, 8:44.15.

Medley: 1. Gregory, 3:44.73 (Luke Stukel, Paul Sinclair, Pierce Stukel, Finn Adams); 2. Freeman Academy/Marion, 3:45.10; 3. Northwestern, 3:45.75; 4. Wall, 3:46.27; 5. Menno, 3:47.44; 6. James Valley Christian, 3:48.04; 7. Timber Lake, 3:48.29; 8. Wilmot, 3:49.57

High jump: 1. Iker Diaz Montilla, Burke, 6-5; 2. Daniel Mitchell, Gregory, 6-4; 3. Jack Mousel, Colman-Egan, 6-2; 4. Colt Keiser, Gregory, 6-0; T5. Layton Terkildsen, Philip, 6-0; T5. George Jensen, De Smet, 6-0; T7. Jake Jorenby, Deubrook Area, 5-10; T7. Jaxon Baumberger, DR St. Mary, 5-10

Long jump: 1, Trevor Heinz, Ipswich, 22-06.75; 2. Landon Larson, Potter County, 21-05.25; 3. Gavin Waldner, James Valley Christian, 21-01.50; 4. Jovi Wolf, Chester, 20-09.50; 5. Aziah Meyer, Avon, 20-08.75; 6. Jase Mousel, Colman-Egan, 20-08.25; 7. Lane Tvedt, Castlewood, 20-01.25; 8. Hiroshi Picklesimer, Lemmon, 20-00.00

Triple jump: 1. Iker Diaz Montilla, Burke, 43-11.75; 2. Jovi Wolf, Chester, 42-09.25; 3. Ty Boekelheide, Northwestern, 42-04.50; 4. George Jensen, De Smet, 42-00.25; 5. Jake Jorenby, Deubrook Area, 41-08.75; 6. Jase Mousel, Colman-Egan, 41-07.75; 7. Dylan Hofer, Aberdeen Christian, 41-06.25; 8. Karter Weber, Freeman Academy/Marion, 41-02.25

Shot put: 1. Ethan Watson, White River, 58-03.00; 2. Lincoln Koehn, Kadoka Area, 52-00.00; 3. Hunter Yosten, Menno, 48-03.25; 4. Grant Wilkinson, De Smet, 47-09.75; 5. Dustin Wurtz, Leola, 47-05.25; 6. Evan Kroetch, Philip, 45-10.00; 7. Rane Kenzy, Gregory, 45-00.25; 8. Rafe Goettertz, Viborg-Hurley, 44-02.00

Discus: 1. Lincoln Koehn, Kadoka Area, 173-05^; 2. Evan Kroetch, Philip, 160-09; 3. Ethan Watson, White River, 152-07; 4. Al Gunter, Avon, 146-03; 5. Dustin Wurtz, Leola, 144-02; 6. Blair Ham, Lemmon, 143-05; 7. Rafe Goettertz, Viborg-Hurley, 140-09; 8. Jaden Kleinsasser, Canistota, 140-08

Javelin: 1. Rylan Peck, Gregory, 159-07R; 2. Rane Kenzy, Gregory, 158-01; 3. Miles Eide, Centerville, 150-06; 4. Spencer Melius, Faulkton Area, 149-08; 5. Hunter Cramer, Warner, 147-01; 6. Trey Murray, Gregory, 146-07; 7. Grant Timm, Wolsey-Wessington, 142-01; 8. Jace Vomacka, Deubrook Area, 140-06

Pole vault: 1. Rasmus Loken, Ipswich, 12-09.00; 2. Rocky Ammann, Freeman, 12-09.00; 3. Isaac Fergen, Menno, 12-00.00; 4. Jake Burns, Arlington, 11-03.00; 5. Aksel Ehlers, Lyman, 11-03.00; T6. Carson Walters, Wolsey-Wessington, 11-03.00; T6. Chays Mansfield, Warner, 11-03.00; 8. Covin Wattier, Centerville, 10-9.00

Team scores (top-20): 1. Burke 58; 2. Arlington 51; 3. Chester 49; 4. Centerville 43; 5. Colman-Egan 40; 6. Menno 35; 7. Ipswich 31; T8. Deubrook Area 30; T8. Iroquois/Lake Preston 30; T10. Freeman 27; T10. James Valley Christian 27; 12. Potter County 26; 13. Scotland 20.5; 14. Northwestern 20; T15. Avon 16; T15. Wall 16; T15. Gregory 16; T15. Aberdeen Christian 16; T19. Herreid/Selby Area 15; T19. Warner 15.

100: 1. Chloe Raw, Arlington, 12.05; 2. Adison Moore, Iroquois/Lake Preston, 12.44; 3. Daniela Lee, Colman-Egan, 12.45; 4. Melanie Calmus, Howard, 12.53; 5. Shawnteah La Croix, Aberdeen Christian, 12.63; 6. Breanna Jochim, Herreid/Selby Area, 12.70; 7. Nora Dinger, Wall, 13.18; 8. Rachel Erk. Newell. 13.20

200: 1. Chloe Raw, Arlington, 25.24; 2. Melanie Calmus, Howard, 26.32; 3. Adison Moore, Iroquois/Lake Preston, 26.43; 4. Shawnteah La Croix, Aberdeen Christian, 26.53; 5. Daniela Lee, Colman-Egan, 26.72; 6. Madala Hanson, DR St. Mary, 27.46; 7. BreAna Aske, Jones County, 27.75; 8. Olivia Olson, Sully Buttes, 27.96

400: 1. Emma Marshall, Centerville, 59.07; 2. Braylee Bordewyk, Corsica-Stickney, 59.89; 3. Paige Kjerstad, Wall, 1:00.19; 4. BreAna Aske, Jones County, 1:00.78; 5. Adison Moore, Iroquois/Lake Preston, 1:00.86; 6. Allison Leber, Canistota, 1:01.21; 7. Asia VanDerWerff, Gregory, 1:01.23; 8. Melanie Calmus, Howard, 1:03.82

800: 1. Ella Boekelheide, Northwestern, 2:16.08; 2. Emery Larson, Chester, 2:19.42; 3. Nora Olsen, Deubrook Area, 2:21.93; 4. Emmerson Eppard, Chester, 2:24.75; 5. Daril Frandsen, James Valley Christian, 2:25.07; 6. Morgan Sumption, Frederick Area, 2:25.14; 7. Asia VanDerWerff, Gregory, 2:25.39; 8. Emma Schlachter, Potter County, 2:25.52

1,600: 1. Ella Boekelheide, Northwestern, 5:00.55R; 2. Emery Larson, Chester, 5:01.62; 3. Nora Olsen, Deubrook Area, 5:19.12; 4. Madisyn Gellhaus, Ipswich, 5:19.58; 5. Kaelyn Ulschmid, Arlington, 5:23.78; 6. Emmerson Eppard, Chester, 5:23.84; 7. Ellyana Ulmer, Menno, 5:23.92; 8. Jolie Westrum, Gayville-Volin, 5:26.42

3,200: 1. Emery Larson, Chester, 10:53.66R; 2. Madisyn Gellhaus, Ipswich, 11:43.32; 3. Kenna Wolberg, Warner, 12:02.88; 4. Kaelyn Ulschmid, Arlington, 12:06.18; 5. Jolie Westrum, Gayville-Volin, 12:12.62; 6. Karly Riley, Lemmon, 12:17.79; 7. Hadasah Olson, James Valley Christian, 12:19.28; 8. Autumn Fallis, Highmore-Harrold, 12:21.95

100 hurdles: 1. Ashton Massey, Menno, 15.10; 2. Piper Hanson, Burke, 15.31; 3. Rylee Peters, Freeman, 15.52; 4. Emery Shubeck, Centerville, 15.70; 5. Jacy Wolf, Chester, 16.38; 6. Andee Frandsen, James Valley Christian, 16.61; 7. Elaina Rhode, Colman-Egan, 16.65; 8. Carley Cotton, Faulkton Area, 16.82

300 hurdles: 1. Ashton Massey, Menno, 44.92; 2. Piper Hanson, Burke, 46.44; 3. Rylee Peters, Freeman, 46.56; 4. Olivia Olson, Sully Buttes, 47.13; 5. Dannika Kaup, Potter County, 47.24; 6. Andee Frandsen, James Valley Christian, 47.42; 7. Emery Shubeck, Centerville, 47.77; 8. Jacy Wolf, Chester, 49.21

4x100: 1. Colman-Egan, 50.88 (Lanie Mousel, Elaina Rhode, Crystal Silva-Dominguez, Daniela Lee); 2. Herreid/Selby Area, 51.08; 3. Freeman, 51.24; 4. Arlington, 51.27; 5. Burke, 52.29; 6. Centerville, 52.64; 7. Wall, 56.19; Aberdeen Christian, DQ

4x200: 1. Burke, 1:46.52 (Braelyn Duerfeldt, Addi Hood, Breckynn Pistulka, Piper Hanson); 2. Colman-Egan, 1:46.70; 3. Wall, 1:49.07; 4. Centerville, 1:49.50; 5. Herreid/Selby Area, 1:49.69; 6. Freeman, 1:50.23; 7. DR St. Mary, 1:52.26; 8. Castlewood, 1:54.53

4x400: 1. Potter County, 4:08.25 (Dannika Kaup, Jadyn Ahlemeier, Finlee Heien, Emma Schlachter); 2. Sunshine Bible Academy, 4:08.63; 3. Colman-Egan, 4:08.65; 4. Centerville, 4:11.34; 5. James Valley Christian, 4:11.74; 6. Freeman, 4:11.80; 7. Burke, 4:17.47; 8. Gregory, 4:19.57

4x800: 1. Deubrook Area, 9:47.11 (Makenna Ekern, Kylee Johnson, Kadence Bowne, Nora Olsen); 2. James Valley Christian, 9:51.38; 3. Lemmon, 9:53.80; 4. Potter County, 10:05.34; 5. Frederick Area, 10:09.27; 6. Menno, 10:10.14; 7. Centerville, 10:17.51; 8. Colman-Egan, 10:22.89

Medley: 1. Chester, 4:18.24 (Jacy Wolf, Lizzie Peterson, Emerson Eppard, Emery Larson); 2. Deubrook Area, 4:22.98; 3. Burke, 4:23.94; 4. Potter County, 4:26.39; 5. Centerville, 4:29.90; 6. Colman-Egan, 4:31.07; 7. Frederick Area, 4:31.29; 8. Sunshine Bible Academy, 4:31.98

High jump: 1. Emily Diekmann, Burke, 5-2; 2. Maleena Brave, White River, 5-1; 3. Tatum Luce, Wolsey-Wessington, 5-01.00; 4. Hazel Luethmers, De Smet, 5-1; T5. Drew Terkildsen, Philip, 4-11; T5. Lexy Rolph, Harding County, 4-11; T5. Kamaria Krogman, White River, 4-11; T8. Julia Trygstad, Oldham-Ramona-Rutland, 4-11; T8. Natalee Hofer, Canistota, 4-11

Long jump: 1. Courtney Sees, Avon, 17-03.75; 2. Chloe Raw, Arlington, 16-10.25; 3. Regan Graesser, Gregory, 16-09.75; 4. Shawnteah La Croix, Aberdeen Christian, 16-08.25; 5. Emma Schneider, Hitchcock-Tulare, 16-06.00; 6. Harley Johnson, Arlington, 16-02.25; 7. Rylie Tieman, Centerville, 16-02.25; 8. Allison Leber, Canistota, 16-00.50

Triple jump: 1. Ashton Massey, Menno, 35-09.75; 2. Jolie Westrum, Gayville-Volin, 34-08.75; 3. Abigail Lee, Britton-Hecla, 34-04.50; 4. Amya Camp, Philip, 34-00.25; 5. Emma Schneider, Hitchcock-Tulare, 33-05.75; 6. Cadence Hofer, Freeman, 33-05.00; 7. Maggie Fites, Aberdeen Christian, 33-04.00; 8. Kayden Cronin, Potter County, 33-02.75

Shot put: 1. Trinity Bietz, Scotland, 40-06.25; 2. Avery Orth, Wessington Springs, 38-10.25; 3. Hadlee Holt, Iroquois/Lake Preston, 37-05.75; 4. Jasmine Nash, Timber Lake, 37-04.50; 5. Daryan DeVries, Corsica-Stickney, 36-01.25; 6. Maggie Decker, James Valley Christian, 35-01.25; 7. Lila Vanderlei, Avon, 34-11.25; 8. Alivia Bickett, Oldham-Ramona-Rutland, 34-11.25

Discus: 1. Paige Bull, Burke, 145-02; 2. Landyn Koehn, Kadoka Area, 139-04; 3. Hadlee Holt, Iroquois/Lake Preston, 130-05; 4. Kiylee Westra, Centerville, 127-00; 5. Lila Vanderlei, Avon, 126-00; 6. Ivey Schoenfelder, De Smet, 122-09; 7. Trinity Bietz, Scotland, 121-07; 8. Jaycee Tebay, DR St. Mary, 120-08

Javelin: 1. TyAnn Mortenson, Faith, 117-02R (won via second throw tiebreaker); 2. Maddyn LeBrun, DR St. Mary, 117-02; 3. Harley Johnson, Arlington, 114-04; 4. Dani VanDerWerff, Gregory, 114-00; 5. Olivia Binde, Scotland, 109-07; 6. Kamry Padden, Harding County, 106-10; 7. Madilyn Janis, Andes Central/Dakota Christian, 103-08; 8. Kelli Stoecker, Faulkton Area, 103-01

Pole vault: 1. Jalyssa Hutson, Ipswich, 10-08.00; 2. Marley Guthmiller, Ipswich, 10-08.00; 3. Jordyn Jensen, Warner, 9-05.00; T4. Olivia Binde, Scotland, 8-11.00; T4. Payton Olson, Lemmon, 8-11.00; 6. Courtney Leidholt, Warner, 8-05.00; 7. Kambelle Schauer, Faith, 8-05.00; 8. Bayleann Moen, Langford Area, 8-05.00