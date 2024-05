Elkhart's Webb medalist at match

Junior Steven Webb shot a 35 on Wednesday to lead the Elkhart golf team to victories over Bethany Christian and Jimtown at Bent Oak Golf Course.

The Lions finished with a 163, while Bethany had 195 and Jimtown 219.

Will Cochrane and Ben Miller each shot a 42 for Elkhart.

In softball, Elkhart's Lili Escobedo had three hits, scored three and stole two bases, as the Lions beat Marian, 11-1.

Anna Knight tossed a three-hitter and struck out six to pick up the win in the circle.

Ana Beachy had three hits, including a homer, and drove in three runs, as NorthWood topped Concord, 14-6 in Northern Lakes Conference action.

Cassie Reames had two hits and drove in two for the Minutemen.

Jenna Roll homered to lead Goshen to a 6-4 victory over Northridge in NLC play.

Mia Branam had two hits and scored twice for Northridge.

In baseball action, junior Kam Radeker homered, drove in two runs and picked up the save, as Northridge topped Goshen, 5-3, in NLC action.

JT Tabor had three hits and drove in two for the Raiders.

Joe Trenerry struck out 11 in five innings of work to lead Penn to a 5-0 win over Bremen.

RJ Cromartie had three hits and drove in two to pace the Penn offense.

Despite doubles from Quinn Rost and Max Shreiner, Elkhart lost to Marian, 4-2.

Behind singles wins from Saige Wheatley, Jaycie Cress and Sage Granberg, Northridge's girls tennis team beat Wawasee, 5-0, in a Northern Lakes Conference match.

Also in the NLC, Landry Schrock, Pippin Stutsman and Anna-Cate Stahly were singles winners in Goshen's 5-0 triumph over Mishawaka.

In boys track, Simeon Lake was a triple winner for Concord in a Northern Lakes Conference meet against NorthWood and Goshen.

Those winning evens for the Lake were the 200, 400 relay and 1,600 relay.

------------

BASEBALL

MARIAN 4, ELKHART 2

Elkhart;000;001;1;—;2;5;2

Marian;002;002;x;—;4;6;1

Brennon Whickcar (L), AJ Scott (6); Paddy Keefer (W, 4-0), Bryce Lasane (7, S).

Elkhart: Hits: Scott 2. 2B: Quinn Rost, Max Shreiner.

Marian: Hits — JJ Oliver 2, Chase Bays 2. 2B — Evan Schmidtendorff. RBI — Schmidtendorff 2.

Records: Elkhart 10-7 (3-4 NIC), Marian 11-6 (5-2).

NEW PRAIRIE 8, JIMTOWN 0

Jimtown;000;000;0—;0;3;1

New Prairie;431;000;x—;8;9;1

Tyson Greenwood (W, 11 K's).

New Prairie: Hits — Reed Robinson 2, Greenwood 2. HR — Dylan Bishop. RBI— Greenwood 3.

Records: Jimtown 14-5 (5-3 NIC), New Prairie 15-4 (4-3).

PENN 5, BREMEN 0

Bremen;000;000;0—;0;2;2

Penn;101;200;x—;5;8;0

Zack Buszkiewicz (L), Aden Hunziker (4); Joe Trenerry (W, 11 K's), Chris Pelletier (6).

Bremen: 2B — Zack Rouch, Silas Laidig.

Penn: Hits — RJ Cromartie 3, Casey Finn 2, Hunter Morrett 2. 3B — Finn. 2B — Finn, Morrett, Cromartie. RBI — Cromartie 2. Runs — Morrett 2, Brayden Plummer 2. SB — Finn 2.

Records: Bremen 7-7 (2-4 NIC), Penn 10-7 (3-1).

NORTHRIDGE 5, GOSHEN 3

Northridge;000;230;0—;5;9;3

Goshen;011;001;x—;3;4;3

Braxton Nagy (W), Kam Radeker (7); Jace Hershberger (L, 7 K's), Quinn Shreiner Landes (5).

Northridge: Hits — JT Tabor 3, Brecken Gawthrop 2, Kam Radeker 2. HR — Radeker. 2B — Luke Mann, Tabor. RBI — Tabor 2, Radeker 2.

Goshen: 2B — Kyan Miller.

Records: Northridge 8-8 (5-3 NLC), Goshen 7-9 (3-5).

SOFTBALL

ELKHART 11, MARIAN 1

Marian;000;100—;1;3;5

Elkhart;032;006—;11;8;0

Anna Knight (W, 6 K's), Laci Stimac (6).

Elkhart: Hits —Lili Escobedo 3. 2B — Ava Walker. RBI — Walker 3. Runs — Escobedo 3, Knight 2, Bailey Harris Rogers 2, Gabby Wagner 2. SB — Escobedo 2, Fionna Topolski 2.

Records: Marian 3-7 (0-7 NIC), Elkhart 7-6-1 (4-3-1).

PENN 10, BREMEN 5

Penn;400;050;1—;10;12;3

Bremen;010;301;0—;5;5;2

Olivia Signorino, Margaret Bell (W); Chrissy Grabowski (L), Peyton Mason (5).

Penn: Hits — Logan Rumble 3, Ava Zachary 2, Abigail Widmar 2, Shannon Rudge 2. HR — Rudge. 2B — Rumble 2, Teagan Milewski, Ava Zachary. RBI — Ava Zachary 3, Rudge 3. Runs — Rumble 3, Camille Bevier 2, Ava Zachary 2.

Bremen: HR — Yajaira Jimenez, Mikayla Shively. RBI — Shively 3.

Records: Penn 16-5 (7-0 NIC), Bremen 9-6 (3-5).

NORTHWOOD 14, CONCORD 6

Concord;303;000;0—;6;3;2

NorthWood;003;461;x—;14;10;5

Serina Masuth (L), Trista Cave (5), Allison Ralston (5); Chloe Davis (W).

NorthWood: Hits — Payton Sears 2, Natalia Vega 2, Davis 2, Beachy 2. HR — Ana Beachy. 2B — Beachy. RBI — Beachy 3, Davis 2, Natalia Vega 2. Runs — Megan Yoder 3, Victoria Vega 3, Leah Rowe 3, Natalia Vega 2. SB — Natalia Vega 2, Victoria Vega 2.

Concord: Hits — Cassie Reames 2. 3B — Reames. 2B — Janessa Bennett. RBI — Reames 2, Bennett 2. Runs — Shelby Emerick 2, Alexis Hadner 2, Reames 2. SB — Cheyenne Colline.

Records: Concord 4-11 (2-6 NLC), NorthWood 8-7 (5-3).

NEW PRAIRIE 11, JIMTOWN 0

New Prairie;510;50—;11;12;0

Jimtown;000;00—0;1;1

Records: Jimtown 9-6 (5-3 NIC), New Prairie 12-2 (7-1 NIC).

GOSHEN 6, NORTHRIDGE 4

Goshen;203;000;1—;6;5;2

Northridge;111;100;0—;4;11;4

Emily Diaz (W); Rachel Humbarger (L), Addi Knisely (4).

Goshen: Hits — Ryen Yoder 2. HR — Jenna Roll. 3B — Ryen Yoder. 2B — Julie Branam, Abi Blankenship. RBI — Kaelyn Marcum 2. Runs — Roll 2, Evyn Weldy 2.

Northridge: Hits — Mia Branam 2, Angelina Barbaro 2, Kyla Kauffman 2, Felice Blasko 2. Runs — Branam 2.

Records: Goshen 3-12 (1-7 NLC), Northridge 9-8 (5-3).

GIRLS TENNIS

NORTHRIDGE 5, WAWASEE 0

SINGLES: Saige Wheatley def. MacKenzie Hackelman 6-1, 6-1. Jaycie Cress def. Molly Bear 6-0, 6-0. Sage Granberg def. Josie Sabon 6-0, 6-0.

DOUBLES: Alyssen Weesner/Elaina Duthie def. Allison Clark/Kenley Stewart 6-2, 7-5. Ava Schrock/Catherine Miller def. Zaylee Guy/Corissa Knepper 6-0, 6-0.

GOSHEN 5, MISHAWAKA 0

Singles: Landry Schrock def. Kylie Creech, 6-1, 6-0. Pippin Stutsman def. Addison Gardner 6-0, 6-0. Anna-Cate Stahly def. Brooke Boehman 6-1, 6-0.

Doubles: Ellie Lanfermann/Deborah Kratzer def. Grace Selesky/Cassie Creech 6-2, 6-3. Rachel Schrock/Sammi Centeno def. Amiya Stamper/Kimberly Serrano 6-2, 6-1.

Records: Goshen 8-7 (3-3 NLC).

JV: Goshen 12, Mishawaka 0.

WARSAW 5, CONCORD 0

Singles: Addie Lind def. Ari Mosquera 6-0, 6-0. Abby Nicholas def. Esther Williams 7-6 (7-5), 6-3. Emma VanPuffelen def. Libby Carnall 6-3, 6-3.

Doubles: Claire Reichenbach/Clara Porter def. Dani Aplin/Addi May 6-0, 7-5. Lucy Ray/Whitney Dawson def. Mia McEachern/Anna Stone 6-4, 6-2.

Records: Warsaw 6-2 (5-1 NLC).

JV: Warsaw 4, Concord 1.

BOYS TRACK

NORTHWOOD 83, GOSHEN 49; CONCORD 87, NORTHWOOD 45; CONCORD 109, GOSHEN 23

100: Jaron Thomas (C) 11.07, Joseph Moon (C) 11.16, Wyatt Mast (N) 11.16.

200: Simeon Lake (C) 23.24, Jaron Thomas (C) 23.35, Gavin Rulli (N) 23.43.

400: Joseph Moon (C) 51.92, Dalex Moreira (C) 52.79, Bo Brunner (C) 54.83.

800: Jackson Yoder (C) 2:01.02, Dorian Diaz (G) 2:01.45, Bereket Bennett (N) 2:06.

1600: Dorian Diaz (G) 4:32, Owen Allen (N) 4:34, Jaxson Meyer (C) 4:38.

3200: Owen Allen (N) 10:18, Reid Sollars (C) 10:27, Jaxson Meyer (C) 10:33.

110 hurdles: Hayden Lechlitner (N) 15.86, Ernest Jennings (C) 15.97, Jacob Waltonclark (G) 17.04.

300 hurdles: Joe Mitschelen (N) 44.21, Josh Sullivan (C) 44.54, Jake DeShone (C) 44.77.

400 relay: Concord (Char'rese Breveard, Joseph Moon, Simeon Lake, Jaron Thomas) 43.78; NorthWood 44.00.

1600 relay: Concord (Jake DeShone, Bo Brunner, Dalex Moreira, Simeon Lake) 3:38; Goshen 3:44.

3200 relay: NorthWood (Owen Allen, Quinn Coffin, Lucas Ramer, Bereket Bennett) 8:37; Concord 9:07.

High jump: Noah Culp (C) 6-0, Dalex Moreira (C) 5-10, Lincoln Fisher (G) 5-10.

Pole vault: Joe Mitschelen (N) 11-6, Lucas Green (C) 11-0, Hudson Glantz (C) 10-6.

Long jump: Daniel Kinsey (G) 20-11, Char'rese Breveard (C) 20-6, Isaiah Weishaupt (G) 19-8.

Shot put: Tyler Bowman (N) 53-.25, Christopher Adams (C) 52-7.25, Max Parciak (N) 44-8.

Discus: Donovan Arnold (C) 151-8, Christopher Adams (C) 144-11, Max Parciak (N) 134-10.

BOYS GOLF

ELKHART 163, BETHANY CHRISTIAN 195, JIMTOWN 219

At Bent Oak

Elkhart: Steven Webb 35 (medalist), Will Cochrane 42, Ben Miller 42, Nate Windy 44, Gabe Kazmierczak 47.

Bethany: Keagan Meyer 43, Emerson Landis 48, Noah Schrock 49, Gideon Miller 55, Luke Yordy 55.

Jimtown: Nick Huffman 48, Tatsu Gravender 49, Rory Rantz 55, Leighton Gingerich 59, Nate Crosbie 60.

Records: Elkhart 4-5 (2-3 NIC).