New 3-round mock draft: QBs, corners dominate top 10

Things have changed a lot since our last three-round mock draft exercise. The first waves of free agency have come and gone and teams have a solid idea of what their starting lineups will look like come September. Now, the fun starts. Teams are watching Pro Days and bringing in players for local days as well as the 30-visit schedule.

Teams that have strong rosters are going to have flexibility come the end of April, but some are going to be pigeon-holed into taking glaring needs in order to have competitive efforts on Sundays.

Here’s a look at the latest draft projections. After the first-round picks are highlighted, check out each team’s summary from all three rounds.

1. Carolina Panthers: QB CJ Stroud, Ohio State

2. Houston Texans: QB Bryce Young, Alabama

3. TRADE Atlana Falcons: QB Anthony Richardson, Florida

Trade Details

Atlanta trades 1.8, 3.75, 2024 1st, 2025 3rd to Arizona for 1.3

4. Indianapolis Colts: QB Will Levis, Kentucky

Jordan Prather-USA TODAY Sports

5. Seattle Seahawks: Edge Will Anderson, Jr., Alabama

Butch Dill-USA TODAY Sports

6. Detroit Lions: CB Christian Gonzalez, Oregon

Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports

7. Las Vegas Raiders: CB Devon Witherspoon, Illinois

Matt Krohn-USA TODAY Sports

8. Arizona Cardinals: CB Joey Porter, Jr., Penn State (TRADE w/ Atlanta)

Rich Barnes-USA TODAY Sports

9. Chicago Bears: OT Paris Johnson, Jr., Ohio State

10. Philadelphia Eagles: OL Peter Skoronski, Northwestern

Brad Mills-USA TODAY Sports

11. Tennessee Titans: WR Jaxon Smith-Njigba, Ohio State

Adam Cairns-USA TODAY Sports

12. Houston Texans: DT Jalen Carter, Georgia

Jordan Prather-USA TODAY Sports

13. TRADE Green Bay Packers: Safety Brian Branch, Alabama

Trade Details

Green Bay trades 1.15, QB Aaron Rodgers to New York Jets for 1.13, 2.42, 2.43

Vincent Carchietta-USA TODAY Sports

Brett Davis-USA TODAY Sports

14. New England Patriots: Edge Tyree Wilson, Texas Tech

Michael C. Johnson-USA TODAY Sports

15. New York Jets: OT Broderick Jones, Georgia (Trade w/ Green Bay)

Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports

16. Washington Commanders: CB Deonte Banks, Maryland

Marc Lebryk-USA TODAY Sports

17. Pittsburgh Steelers: OT Anton Harrison, Oklahoma

18. Detroit Lions: WR Jordan Addison, USC

Jaime Valdez-USA TODAY Sports

19. Tampa Bay Buccaneers: DT Bryan Bresee, Clemson

20. Seattle Seahawks: DT Calijah Kancey, Pittsburgh

21. Los Angeles Chargers: Edge Lukas Van Ness, Iowa

Jeffrey Becker-USA TODAY Sports

22. Baltimore Ravens: WR Zay Flowers, Boston College

Winslow Townson-USA TODAY Sports

23. Minnesota Vikings: WR Quentin Johnston, TCU

Ron Chenoy-USA TODAY Sports

24. Jacksonville Jaguars: Edge Nolan Smith, Georgia

25. New York Giants: WR Josh Downs, North Carolina

Bob Donnan-USA TODAY Sports

26. Dallas Cowboys: RB Bijan Robinson, Texas

Scott Wachter-USA TODAY Sports

27. Buffalo Bills: OG Steve Avila, TCU

Robert Hanashiro-USA TODAY Sports

28. Cincinnati Bengals: TE Dalton Kincaid, Utah

29. New Orleans Saints: Edge Will McDonald IV, Iowa State

Jasen Vinlove-USA TODAY Sports

30. Philadelphia Eagles: Edge Myles Murphy, Clemson

Winslow Townson-USA TODAY Sports

31. Kansas City Chiefs: WR Nathaniel "Tank" Dell, Houston

Maria Lysaker-USA TODAY Sports

Carolina Panthers

1.1 – QB CJ Stroud, Ohio State

2.39 – Edge Felix Anudike-Uzomah

3.93 – WR Cedric Tillman, Tennessee

Houston Texans

1.2 – QB Bryce Young, Alabama

1.12 – DT Jalen Carter, Georgia

2.33 – TE Michael Mayer, Notre Dame

3.65 – Edge Nick Herbig, Wisconsin

3.73 – WR Michael Wilson, Stanford

Arizona Cardinals

1.8 – CB Joey Porter, Jr., Penn State

2.34 – Guard O’Cyrus Torrence, Florida

3.66 – Edge Tuli Tuipulotu, USC

3.75 – WR Parker Washington, Penn State

3.96 – RB Kendre Miller, TCU

2024 1st rounder (Atlanta)

2025 3rd (Atlanta)

Indianapolis Colts

1.4 – QB Will Levis, Kentucky

2.34 – CB Cam Smith, South Carolina

3.79 – WR Tyler Scott, Cincinnati

Seattle Seahawks

1.5 – Edge Will Anderson, Jr., Alabama

1.20 – DT Calijah Kancey, Pittsburgh

2.37 – Center Luke Wypler, Ohio State

2.52 – CB Emmanuel Forbes, Mississippi State

3.83 – LB Dorian Williams, Tulane

Detroit Lions

1.6 – CB Christian Gonzalez, Oregon

1.18 – WR Jordan Addison, USC

2.48 – TE Darnell Washington, Georgia

2.55 – LB Drew Sanders, Arkansas

3.81 – Safety Jordan Battle, Alabama

Las Vegas Raiders

1.7 – CB Devon Witherspoon, Illinois

2.38 – TE Luke Musgrave, Oregon State

3.70 – Edge B.J. Ojulari, LSU

3.100 – DT Jaquelin Roy, LSU

Atlanta Falcons

1.3 – QB Anthony Richardson, Florida

2.44 – WR Rashee Rice, SMU

Gave up 2024 1st, 2025 3rd

Chicago Bears

1.9 – OT Paris Johnson, Jr., Ohio State

2.53 – Center John Michael Schmitz, Minnesota

2.61 – DT Keeanu Benton, Wisconsin

3.64 – Edge Isaiah Foskey, Notre Dame

Philadelphia Eagles

1.10 – OL Peter Skoronski, Northwestern

1.30 – Edge Myles Murphy, Clemson

2.62 – Safety Sydney Brown, Illinois

3.94 – RB Tank Bigsby, Auburn

Tennessee Titans

1.11 – WR Jaxon Smith-Njigba, Ohio State

2.41 – LB Daiyan Henley, Washington State

3.72 – OT Cody Mauch, North Dakota State

Green Bay Packers

1.13 – Safety Brian Branch, Alabama

2.42 – WR Jalin Hyatt, Tennessee

2.43 – TE Sam LaPorta, Iowa

2.45 – Edge Adetomiwa Adebawore, Northwestern

3.78 – DT Moro Ojomo, Texas

Traded away QB Aaron Rodgers

New England Patriots

1.14 – Edge Tyree Wilson, Texas Tech

2.46 – WR A.T. Perry, Wake Forest

New York Jets

1.15 – OT Broderick Jones, Georgia

QB Aaron Rodgers via trade

Washington Commanders

1.16 – CB Deonte Banks, Maryland

2.47 – OT Dawand Jones, Ohio State

3.97 – Edge K.J. Henry, Clemson

Pittsburgh Steelers

1.17 – OT Anton Harrison, Oklahoma

2.32 – DT Mazi Smith, Michigan

2.49 – Safety Antonio Johnson, Texas A&M

3.80 – LB Trenton Simpson, Clemson

Tampa Bay Buccaneers

1.19 – DT Bryan Bresee, Clemson

2.50 – TE Tucker Kraft, South Dakota State

3.82 – NT Siaki Ika, Baylor

Los Angeles Chargers

1.21 – Edge Lukas Van Ness, Iowa

2.54 – CB Garrett Williams, Syracuse

3.85 – RB Devon Achane, Texas A&M

Baltimore Ravens

1.22 – WR Zay Flowers, Boston College

3.86 – Edge Derick Hall, Auburn

Minnesota Vikings

1.23 – WR Quentin Johnston, TCU

3.87 – CB Clark Phillips III, Utah

Jacksonville Jaguars

1.24 – Edge Nolan Smith, Georgia

2.56 – OT Darnell Wright, Tennessee

3.88 – Safety Jammie Robinson, Florida

New York Giants

1.25 – WR Josh Downs, North Carolina

2.57 – CB Kelee Ringo, Georgia

3.89 – RB Tyjae Spears, Tulane

DALLAS COWBOYS

1.26 – RB Bijan Robinson, Texas

2.58 – IOL Joe Tippmann, Wisconsin

3.90 – WR Marvin Mims, Oklahoma

3.102 – CB Darius Rush, South Carolina (via trade)

Traded away CB Jourdan Lewis (to SF)

Buffalo Bills

1.27 – OG Steve Avila, TCU

2.59 – OT Matthew Bergeron, Syracuse

3.91 – RB DeWayne McBride, UAB

Cincinnati Bengals

1.28 – TE Dalton Kincaid, Utah

2.60 – CB Eli Ricks, Alabama

3.92 – RB Deuce Vaughn, Kansas State

New Orleans Saints

1.29 – Edge Will McDonald IV, Iowa State

2.40 – RB Jahmyr Gibbs, Alabama

3.71 – DT Kobie Turner, Wake Forest

Kansas City Chiefs

1.31 – WR Nathaniel “Tank” Dell, Houston

2.63 – Edge Andre Carter II, Army

3.95 – LB DeMarvion Overshown, Texas

Los Angeles Rams

2.36 – Hendon Hooker, Tennessee

3.69 – OT Jaelyn Duncan, Maryland

3.77 – CB Julius Brens, Kansas State

Miami Dolphins

2.51 – LB Jack Campbell, Iowa

3.84 – RB Zach Chabonnet, UCLA

Denver Broncos

3.67 – CB Tre’Vius Hodges-Tomlinson, TCU

3.68 – CB Tyrique Stevenson, Miami

Cleveland Browns

3.98 – WR Kayshon Boutte, LSU

San Francisco 49ers

3.99 – WR Jayden Reed, Michigan State

3.101 – OT Blake Freeland, BYU

CB Jourdan Lewis (via trade w/ DAL)

