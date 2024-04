2024 National Recruiting Rankings: Updated top 25 football teams

Here are the complete updated top 25 teams as of the end of April 2024, according to the 247Sports composite rankings.

The teams hold firm as the the recruiting cycle moves toward the summer, with only minor flips among the programs.

1. Georgia: 317.05 points

(USA TODAY Network)

2. Alabama: 310.75 points

(Kelly Lambert-USA TODAY Sports)

3. Oregon: 293.22 points

247Sports

4. Miami (Fla.): 291.54 points

(Jasen Vinlove-USA TODAY Sports)

5. Ohio State: 289.13 points

Andrew Ivins, 247Sports

6. Texas: 286.92 points

Kirby Lee-USA TODAY Sports

7. LSU: 278.75 points

LSU Sports

8. Oklahoma: 275.64 points

Taylor Tatum

9. Notre Dame: 275.57 points

[Bob Self/Florida Times-Union]

10. Auburn: 275.39 points

Jason Caldwell, 247Sports

11. Clemson: 272.19 points

(Photo by Eric Espada/Getty Images)

12. Florida State: 271.76 points

(USAT)

13. Florida: 268.25 points

Greg Biggins, 247Sports

14. Tennessee: 267.26 points

(Denny Medley-USA TODAY Sports)

15. Penn State: 265.61 points

(Photo: Matthew O’Haren/USA TODAY Sports)

16. Michigan: 261.94 points

247Sports

17. USC: 253.78 points

(Photo by Ron Jenkins/Getty Images)

18. Nebraska: 247.50 points

Steven Branscombe-USA TODAY Sports

19. Texas A&M: 245.18 points

Jerome Miron-USA TODAY Sports

20. Missouri: 241.93 points

(Nelson Chenault-USA TODAY Sports)

21. Ole Miss: 240.20 points

Gary Urrutia, 247Sports

22. South Carolina: 239.75 points

247Sports

23. Wisconsin: 239.10 points

(USA TODAY Network)

24. Kentucky: 236.86 points

(Jordan Prather-USA TODAY Sports)

25. Texas Tech: 236.09 points

(USA TODAY)

Story originally appeared on High School Sports