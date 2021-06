Webb City High School announces spring honor rolls

Jun. 12—WEBB CITY, Mo. — Administrators at Webb City High School have released the names of students earning a place on the school's honor rolls for the second semester of the 2020-21 school year.

The following students were placed on the distinguished honor roll as a result of achieving a GPA of 3.66 or higher:

SENIORS: Samantha Adams, Nevaeh Andrade, Henry Anger III, Aliya Atkinson, Rylee Ball, Kylee Bard, Turner Bastings, Reagan Broaddus, Nathan Burwick, Dylan Byrd, Jager Carter, Ella Cates, Gary Clinton, Charlie Collins, Caleb Cook, Sage Crane, Abigail Daino, Teagan Davis, Joseph Dawson, Caden Duke, Julia Flack, Mariah Francisco, Emma Garrison, Shae Gilstrap, Trenton Hayes, Anna Hettinger, Rylie Huff, Chloe Jones, Sierra Kimbrough, Jordan Kraus, Hannah Lee, Raegen Liberatore, Sydney Lopez, Rafe Mackey, Michael Martin, Pryce Mason, Rees Massoth, Aili McFall, Elease McFall, Chloe McGuirk, Zetthew Meister, Jonathan Melton, Gabriellah Metcalf, Mileah Metcalf, Noah Mitchell, Caitlin O'Dell, Sarah Oathout, Zoe Ortiz, Logan Osterman, Velissia Perez, Cayden Phillips, Gavin Phillips, Morgan Rickey, Sophie Roy, Kelsey Ryberg, Samantha Schenck, Jaystin Smith, Nicholas Smith, Chloe Spiva, Haven Stanley, Cale Stephens, Naomi Stephens-Lewis, Cara Stevens, Abigail Stork, Samantha Tankersley, Quinton Tyler, Tyler Wade, Owen Weller, Caleb Witte, Matthew Woodmansee and Taylor Yockey.

JUNIORS: Christian Alberts, Shelbee Aleshire, Ashlynn Atkins, Emily Baer, Courtney Balcom, Tristan Barroeta, Judah Beard, Caitrin Beissel, Israel Bemo, Morgan Brannon, Dustin Brockmiller, Aubree Brouwer, Charity Brower, Alanna Bundy, Gavin Burdette, Emily Burke, Elliett Capron, Brantley Carter, Gracie Cole, Lannie Cole, Houston Collard, Sophia Coulson, Kamryn Cox, Jacob Crandall, Kyndie Crockett, Rachel Davison, Mia DeLaRosa, Baylor Dickinson, Sierra Drapeau, Delaney Duke, Kyahn Ely, Shelby Ensminger, Silas Frank, Sydney French, Ella Gardner, Peyton Hawkins, Riley Hawkins, Kayla Helms, Lauren Hicks, Walker Hoffman, Joshua Howard, Ellie Howerton, Chloe Ingle, Atticus Johnson, Nevina Lamont, Jeremiah Leaming, Lyssa Martin, Lynnzie Maynard, Bailey Moore, Haylee Murray, Connor Peterson, Bryce Ralston, Jamie Ritter, Carter Rives, Morgan Robinson, Elena Ross, Faithllyn Shank, Ethan Shipley, Josie Spikereit, Zane Still, Zoe Still, Makenzie Storm, Kaeden Tebbets, Taylor Ward, Max Watson, Allysen Weisler, Aidan Wiggins, Paige Williams and Casey Williamson.

SOPHOMORES: Ethan Baird, Allyson Belcher, Matthew Blystone, Mason Brown, Kathryn Brownfield, Katelynn Burgess, Eve Cartwright, Piper Chapman, Lily Clark, Benjamin Contreras-Cruz, Chloe Crandall, Jacie Crouch, Addison Cupp, Kaylor Darnell, Sherry-Ann Duley, Gabriel Elder, Hunter England, Evan Garrison, Sarah Gilbert, Abigail Glaubitz, Madison Graves, Nikki Hensley, Cody Herndon, Brynlee Hollingsworth, Landon Johnson, McKenzie Jones, MacKenna Kelly, Jonathan Kenlee, Savannah Lauderdale, Brenda Lawrence, Maggie Lee, Isabelle Lopez, Erika Lown, Brecklyn Matthews, Lily McCaw, Katherine Moore, Thomas Mouser, Sierra Newkirk, Madysen Nieburg, Truman Oaks, Felipe Perez, Hally Philpot, Ashlyn Porter, Skylar Powell, Lexa Quesenberry, Logan Ragsdale, Margaret Renburg, Hannah Ross, Jordan Russell, Kyah Sanborn, Lillian Shea, Chase Shirk, Christian Shofler, Kaylyn Shuster, Abigail Street, Bret Swearengen, Liam Taylor, Jordan Thornburg, Dalton Thurlo, Cree Vaden, Makenzie White, Sophia Whitesell and Kamryn Worden.

FRESHMEN: Elizabeth Allen, Ally Ansley, Kara Bollin, Jadon Brisco, Christian Brock, Brayden Brockmiller, Bethany Brumit, Raelin Calderon, Ella Clark, Katie Cook, Emily Countryman, Kaden Cox, Sophia Crane, Jaden Dailey, Bryce Dickinson, Jordan Dickinson, Isabella Dodd, Elizabeth Dodson, Logan Edwards, Allie Eggleston, Cooper Forth, Luis Gallardo, Jordis Hartman, Mason Hedger, Cooper Heilbrun, Ella Hensley, Ricardo Hernandez, Addison Hicks, Avry Hodson, Kaitlyn Holly, Isabella Hubler, Mckinzie Johnson, Libby Karnes, Steve Kenlee, Haylee Koile, Novely Lamont, Levi Lassiter, Antonio Lizcano, Declan Long, Atticus Luzadder, Anaiz Martinez Vega, Makayla Mayes, Braden McKee, Aubrey McKnight, Austin Miles, Nathaniel Miller, Avery Mitchell, Luke Mitchell, Andrew Neighbor, Eden Pagan, Karlie Patrick, Aiden Patterson, Trevor Peterson, Addison Phillips, Jensyn Pickett, Allison Price, Adeline Ragsdale, Khloe Rhuems, Casey Russell, Jacob Russell, Sophia Sanchez, Jenna Shipley, Hunter Shull, Taylor Smith, Malorie Stanley, Emilea Stettes, Evan Stevens, Sydney Strickland, Zachary Stump, Kathleen Takvam-Prior, Averey Terry, Liya Therrien, Anna Trueblood, Jayxon Tyndall, Grayce Vinicky, Connor Wald, Christopher Weeks, Samuel Weller, Dakota Williams, Rylan Winters and Anne Wright.

The following students were placed on the regular honor roll as a result of earning a GPA of 3.0 to 3.65:

SENIORS: David Aguilar-Flores, Abigail Baker, Emma Balcom, Brianna Batson, Madison Bay, Thomas Beard, Haidyn Berry, John Black, Thomas Jr. Boyd, Luke Brumit, Dylan Burlingame, Chelsea Canepa, Hunter Chapman, Madisyn Crandall, Sage Cranford, Kamdyn Culver, Gavin Daggett, Suzanne Danner, Brendan Dean, Kailey Dick, Jackson Dill, Rachael Drum, Jaydee Duda, Carson Frazier, Cody Frazier, Cole Gayman, Lauren Gilpin, Allison Goddard, Amiah Hampton, Jordan Harbeson, Aubrey Hardy, Danecca Heffren, Brayden Hollingsworth, Jessica Huerta Garcia, Deborah Ivy, Gabriel Jacob, Alyssa Jennings, Keaton Johnson, Abigail Johnston, Ethan Keatts, Spencer Lortz, Mason McClintock, Mathew McDaniel, Gabriel McDonald, Allison Medlin, Diana Mejia-Juarez, Drake Miller, Michaela Miller, Kimberly Moreland, Lauren Moss, Kennedy Musselman, Thomas Oates, Jacob Ott, Treghan Parker, Robert Pearish, Madison Peeples, Christopher Ramm, Milca Rebolledo, Paiton Rossetti, Bailey Russell, Gustavo Sabbag, Shelby Sarrgent, Trinton Shoemaker, Nicholas Sledge, Jaelyn Swaffar, Reece Taylor, Donivin Teeter, Cail Tingle, Mason Wade, Devrin Weathers, Austin Williams and Samuel Winesburg.

JUNIORS: Emmanuel Abshier, Tyler Atkin, Andrew Beard, Buddy Belcher, Cameron Bloomberg, Roman Borboa, Corbin Boyd, Aidan Brock, Colton Brown, Tyeshia Carmichael, Carsen Cartright, Hailey Casada, Isabella Castillo, Addelyn Clements, Addison Coble, Anna Cook, Madalyn Cox, Maggie Crossley, Joshua Danner, Lillian Deadmond, Christopher Denman, Skyler Denton, Jordyn Dickey, Emily Eldred, Kane Ely, Angel Gallegos, Alivia Gatlin, Brody German, Kaylyn Gilbert, Lacy Haddock, Jayden Haggard, Madison Hewitt, Trista Hiatt, Corbon Hoffstatter, Adysen Howerton, Braeden Jackson, William Jackson, Jenna Jensen, Chelsie Juarez Gonzalez, Christian Kinney, Bryce Kreighbaum, Riley Kreighbaum, Eva Krtek, Lauren Kuechler, Emalee Lamar, Natalie Lewis, Adriana Lopez, Laya McAllister, Austin McGuirk, Austyn Mickey, Myah Njoroge, Alexys O'Neill, Mica Oates, Blake Ogle, Sarena Osburn, Luke Parsons, Nathan Peterson, Colton Pickard, Jenna Putman, Mackenzie Robbins, Daniel Roy, Tereza Ryznarova, Silas Sanita, Ripley Shanks, Robert Shea, Elijah Smith, Kaylee Smith, Joyce Stapleton, Lauren Stump, Braxton Surber, Chloe Terry, Solara Thompson, Kaden Turner, Blake Vaughan, Emma Welch, Hannah Wells, Cade Wilson, Korbyn Winningham, Jessica Withenshaw, Jordan Withenshaw and Zion Wood.

SOPHOMORES: Joseph Adams, Aidan Alberty, Ethen Aldridge, Jonathan Aldridge, Katlynn Allee, Jeremy Alvarado-Orozco, Tyler Baker, Addison Bash, Anthony Bidlack, Dominic Boles, Bria Brattin, Gracie Braunschweig, Falon Brill, Braxten Cahoon, Abigail Campbell, David Cantrell, Braedan Christian, Jackson Clark, Devean Cook, Cy Darnell, Chloe Demery, Asher Dennis, Taylor Divine, Silas Drake, Kylynn Eggerman, Devin Fillpot, Allison Gallemore, Heavenly Gordon, Lyza Gutierrez, Destiny Hampton, Ella Hansen, Kaw-liga Harless, Aydan Hartman, William Hayes, Maslyn Headrick, Alexandrea Henson, Ayleen Hernandez-Ramos, Farryn Holcomb, Olivia Honey, Kenley Hood, Jose Huerta-Garcia, Tryton Inskeep, Caily Jennings, Kylie Jennings, Gabrielle Johnston, Kayleigh Joines, Madison Kowal, Paige Langford, Cheyenne Lawson, Christopher Lemmon, Lucas Lowery, Brigett Mackey, Skylar Martin, Trenton Massoth, Hannah McDonald, Bella Meier, Riley Melton, Ava Mense, Elijah Miller, Jace Miller, Haley Mounce, Jenna Noel, Garrett Pierce, Madison Powell, Caden Ray, Emily Reeder, Judah Ritchie, Essence Robinson, Killian Rodriguez, Treyton Roets, Aidan Rose, Alexia Roybal, Rose Rundle, Tieranie Schell, Shaylee Skaggs, Faith Smith, Kinzlea Smith, Allie Stapleton, Jack Stapleton, Maxwell Stovern, Kollin Tallent, Logan Thibault, Nathan Thomas, Destiny Thurlo, Charles Tyler, Maria Upton, Emiliano Vasquez, Landon Wald, Laramy Wald, Madison Webb, Abby West, Addyson Wheeler, Ryan Wickenkamp, Nathan Woolverton and Noah Yeakey.

FRESHMEN: Hailey Balcom, Aaron Ball, Mark Beard, Brett Beecham, Aaron Bell, Kabian Branch, Micah Brouwer, Maci Brown, Cali Butcher, Gibson Cameron, Jadyn Catterson, Cole Cavitt, Bronson Collard, Levi Collins, Emily Crane, Grant Daggett, Dawsyn Decker, Clayton Dennis, Dylan DePriest, Anderson Diaz, Paili Dobbins, Elizabeth Doman, Barron Duda, Wyatt Flack, Sophia Frank-Hague, Addison Frazier, Andrew Gamblin, Mirriam Garcia, Luke Gayman, Zakkery Gilbert, Rilley Hanes, Roman Hart, William Headrick, Talia Hopkins, Shaun Hunt, Halle Hurd, Tucker Hutson, Nathan Jacks, Sabrina Jolly, Carson Judd, Sierra Keatts, Peyton Lance, Aubree Lassiter, Tucker Liberatore, Isaac Lopez, Jakob Lynch, Tristan Lynch, Louie Azumi Leiz Marcelo, Bianca Martinez, Hayden McBroom, Kaydence Musgrove, Noah Purcell, Claire Rives, Cassady Ryberg, Jordyn Scott, Jayleen Seger, Hadlee Shafer, Lacie Smith, Hope Spiva, Kloe Stout, Logan Stout, Colton Taylor, Kelli Tollefson, Madison Tucker, Drew Vonder Haar, Martha Watson, Rowdy Webb, Joseph Wermuth, Kayla Weston, Gracie White, Joshua White, Garrison Whitehead, Zachary Whitehead, Jack Wilcox, Demi Wilson, Paige Wood, Jackson Wright and Sophia Yow.