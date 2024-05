Prep roundup: TC West goes 0-2 at home invite; St. Francis soccer eyes LMC title; TC Central softball improves to 15-1

May 4—TRAVERSE CITY — Traverse City West saw where it wants to be by season's end.

The Titans (6-4-4) fell to Division 1 No. 6-ranked Troy Athens 2-0 Saturday in a close contest at the Traverse City Invitational hosted by West.

"In the long run, it'll make us better," freshman Evelyn Duberg said after the game. "Playing the harder teams makes us better in the end. It'll change our intensity. We want to play like that. One day, we'll get them."

Athens (9-2-2) won 5-0 last year against West in the same tournament. The Red Hawks led 1-0 at the half and added a second goal off a corner kick with 15:30 remaining after West generated several scoring opportunities.

The Titans lost 3-0 to seventh-ranked Rochester (9-4-2) earlier in the day. Rochester and Athens both won 4-0 against Traverse City Central in scrimmages Saturday.

"We definitely learned some things we can work on," West head coach Ed Fantozzi said.

The Titans have a busy week ahead, hosting Gaylord (6-3-2) in Big North Conference action Tuesday, playing Alpena (6-6-1) at home Thursday and hosting Oxford (6-6-1) Saturday.

SOCCER

TC St. Francis 3

Holland 1

Traverse City St. Francis: Sidney Peters goal; Liliana David goal; Riley Collins goals; Pasleigh Upshaw 20 saves.

UP NEXT: The Gladiators (9-0-1, 7-0 Lake Michigan) host Charlevoix on Tuesday with a chance to clinch at least a share of the program's first Lake Michigan Conference girls soccer championship.

BOYS LACROSSE

Pontiac ND 13

TC United 6

TC United: Caleb Lewandowski goal, 2 assists; Ryan Grubbs goal; Cam Mienk goal; Spencer Gerber 2 goals, assist; Jackson Dobreff goal; Anderson Farmer 11 saves; Drew Zrimec, Kaelan Burkholder led defense.

UP NEXT: United (5-5) travels Wednesday to Haslett.

GOLF

Mawson leads TCC to BNC win at Treetops

Team scores (Treetops, Tradition, par 70): 1. TC Central 285; 2. TC West 290; 3. TC Central JV 314; 4. TC West JV 326; 5. Gaylord 334; 6. Cadillac 342; 7. Alpena 354; 8. Petoskey 368; 9. Cadillac JV 378; 10. Ogemaw Heights 389; 11. Gaylord JV 400; 12. Petoskey JV 402; 13. Alpena JV 406; 14. Cheboygan 414.

Individual top 15: 1. Griffin Mawson (TCC) 68; 2. Duncan Robinson (TCW) 69; 3. Winslow Robinson (TCW) 71; T-4. EJ Maitland (TCC) 72; T-4. Devin Garner (TCC) 72; T-6. Henry Stachnik (TCW) 73; T-6. Cameron Mansfield (TCC) 73; 8. Sean Haggerty (TCW; JV medalist) 74; 9. Ben Lee (TCC) 76; T-10. Spencer Stegenga (TCC) 77; T-10. Jason Parrish (TCW) 77; 12. Drew Davison (TCC) 78; T-13. Gage Caverson (GHS) 79; T-13. Laiken Batcha (TCC) 79; 15. Keegan McRoberts (Cad) 80.

St. Francis wins Katke Invite by 18 shots

Team scores: 1. Traverse City St. Francis 314; 2. Kalamazoo Hackett 332; T-3. Charlevoix 336; T-3. Whitehall 336; 5. New Boston Huron 341; 6. Ludington 349; 7. Big Rapids 367; 8. Cedar Springs 386; 9. Lakeview 424.

Top area finishers: 1. Josh Slocum (SF) 76; 2. Casey Jackson (SF) 77; T-3. William Gibbons (SF) 80; T-5. David Ansley (SF) 81; T-5. Joe Gaffney (Chx) 81; T-13. Landen Whisler (Chx) 83; T-13. Bryce Boss (Chx) 83; T-29. Owen Jackson (SF) 87; T-34. Ben Wolff (SF) 89; T-34. Max Drenth (Chx) 89; 38. Aidan Elmasri (Grand Traverse Academy) 91.

TRACK & FIELD

McBain girls win Pine River Invite, boys 2nd

Girls team scores: 1. McBain 208; 2. Lakeview 122; 3. Pine River 105; 4. Montabella 52; 5. Coleman 17; 5. Big Rapids Crossroads 17.

McBain event winners: Mikayla Blood (100; 200, high jump); Allison Gladu (shot put, 36'1.5"); Isabel Rozevold (discus, PR 111.9.5").

Boys team scores: 1. Lakeview 179; 2. McBain 148.5; 3. Pine River 123.5; 4. Montabella 49; 5. Coleman 17.

McBain event winners: Caleb Miller (100, 200); Ben Rodenbaugh (400, high jump); 400 relay (Bryce Akom, Eli Wilt, Landon Kirt, Miller); Kameron Nethaway (discus, PR 139'1").

SOFTBALL

Trojans go 3-0 at Swan Valley Invite

Results: Traverse City Central 12, Bay City Western 1; TCC 4, USA Patriots 0; TCC 3, Swan Valley 1.

TCC (15-1) game 1: Audrey Williams (W) 5 IP, 3 HA, ER, 7 K; Camryn Craig 2 H, 2B, R, 4 RBI; Grace Cary 2 R; Hannah Fellows H, 2 R; Williams H, RBI; Ava King H, R, RBI; Anika Peterson 2 H, 2B, R, RBI; Evelyn Nowicki 2B, 2 R, RBI; Hayden Boonstra 2 H, R.

TCC game 2: Camryn Craig (W) 6 IP, 3 HA, 14 K; Craig H; Cary RBI; Fellows H; Williams H; Boonstra R; Daisie Brewer H, R; Taryn Beamish R; Anna Tbazka R.

TCC game 3: Williams 3 IP, 3 HA, ER, 4 K; Craig (W) 4 IP, 1 HA, 11K; Craig 2B, R, 2 RBI; Cary H, RBI; Peterson 2 H; Nowicki R; Brewer 2 H, R.

Elk Rapids goes 2-1 at Mt. Pleasant Invite

Results:Elk Rapids 16, Hastings 0; Elk Rapids 7, Mount Pleasant 5; Frankenmuth 8, Elk Rapids 0

Game 1: Rhielynn Skrocki (W) 5 K; Jillian Moazeni 2B, 3B, HR, 8 RBI; Haleigh Yocom 2 H, 2B, RBI; Brooke Fluty 3 H.

Game 2: Moazeni (W) 4 K; Ashley McCann 2B, RBI; Evelyn Bruso H, RBI; Haleigh Yocom 3B; Emma Eckerdt H, 2 RBI.

Game 3: Skrocki H; Fluty H.

Kris Popp Memorial Invitational

Results: Lake Leelanau St. Mary 13, Glen Lake 1; Portland St. Patrick 7, Glen Lake 0.

Glen Lake: 6 IP, 2 K, 3 ER; Paige Flores loss, 2 IP, 3 K; Ella Flores 2 H; Tila Shimek H; Jessie Pugh 2B, R; Laila Shimek 2 H.

BASEBALL

B'ham Seaholm 8 8

TC Central 0 0

Traverse City Central: G. Sivier 3.1 IP, 8 HA, 6 RA, ER, 3 BB, 3 K; Isaac Turnwald 3.2 IP, 1 HA, 2 ER, 3 BB, K; Nick Van Nes 5 IP, 5 HA, 3 ER, BB, 7 K; Brady Slocum 2 IP, 4 HA, 5 RA, 4 ER, BB, 2 K; Slocum H; Z Lorincz H; C Rokos H.

Kris Popp Memorial Invitational

Results: Lake Leelanau St. Mary 16, Mesick 1; Portland St. Patrick 3, Glen Lake 0; Glen Lake 14, Mesick 0; Portland St. Patrick 11; Lake Leelanau St. Mary 0.

Glen Lake (15-2-2): Cooper Bufalini 5 IP, 3 RA, 0 ER, 3 HA, 5 K, 2 BB; Benji Allen (W) 0 R, 1 HA, 12 K, 1 BB; Allen 2 H, 2B; Bufalini 3 H; Peter Gelsinger H; Isaac Hlavka 3 H, 3B.

Charlevoix goes 1-1 Saturday

Results: Spring Lake 3, Charlevoix 0; Charlevoix 4, Greenville 0.

Charlevoix: Owen Waha (W) 3 IP, 1 HA, 5 K; Waha 2 2B; Bryce Johnson 2H, 2B; Ryan Pearl H; Vincent Lemerand H.

