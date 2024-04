Kansas high school girls swimming preview: Ranking top 10 swimmers in the Wichita area

With the 2024 Kansas high school girls swimming season underway, The Eagle has compiled a list to highlight the top swimmers and divers in the Wichita area.

Based on coaches’ feedback, times and past postseason success, The Eagle has selected the 10 best swimmers in the Wichita area, as well as 40 more of the top swimmers and divers to keep an eye on this season.

Below the rankings are team previews for each team in the area.

Top 10 girls swimming in Wichita area

Note: List is sorted in alphabetical order.

Danica Brunk, McPherson senior

Kiersten Elliott, Andover junior

Mari Griffin, Andover junior

Aleca Howard, Trinity Academy junior

Abby Jones, Wichita East senior

Camille Keeler, Maize South junior

Kate Kochenderfer, Kapaun Mt. Carmel sophomore

Sophia Mandanis, Andover junior

Lauryn Vogt, Hillsboro sophomore

Genevieve Wilhite, Bishop Carroll

List of 50 more top swimmers and divers in Wichita area

Note: List is sorted in alphabetical order.

Sydney Albers, Wichita Heights junior

Bryanna Bailey, Bishop Carroll senior

Maggie Bailey, Bishop Carroll sophomore

Michaela Blankenship, Derby sophomore

McKenna Blessant, Wichita East junior

Faith Butler, Andover Central junior

Cora Daggett, Wichita North junior

Brynn Eilert, Andover freshman

Angela Ewert, Hesston sophomore

Rachel Fischer, McPherson freshman

Carson Griffin, Derby junior

Kimberlyn Grim, Norwich sophomore

Jordan Hughes, Winfield junior

Sienna Hurst, Andover Central sophomore

Reese Isom, Winfield senior

Carlyle Johnson, Collegiate sophomore

Julia Judkins, Kapaun Mt. Carmel freshman

Jordan Kleeman, Wichita East sophomore

Ella Kohpay, Winfield senior

Briley Larcom, El Dorado junior

Kiera Lindseth, Campus senior

Marie Loest, Wichita North senior

Kenidi Lowmaster, Derby senior

Kaitlyn Ly, Wichita East freshman

Anaya Madden, Andover junior

Madelyn McCluskey, Maize South freshman

Kayla Milligan, Valley Center senior

Emma Moore, Winfield senior

Lydia Nelson, Winfield junior

Vanessa Orozco, Derby senior

Ridlee Parkhurst, Derby freshman

Bree Pickerell, McPherson junior

Jocelyn Quah, Wichita East senior

Corinne Rauch, Wichita Classical junior

Sydney Schumaker, Maize South sophomore

June Schmidt, Wichita East sophomore

Ana Self, Derby senior

Kylie Thorn, Maize freshman

Sydney Turner, Kapaun Mt. Carmel senior

Isabel Wentzel, Kapaun Mt. Carmel junior

Kansas high school girls swimming team previews

City League teams

Bishop Carroll: Teagen Patterson, sr.; Genevieve Wilhite, so.; Bryanna Bailey, sr.; Maggie Bailey, so.; Jada Kearn, fr.; Bernadette Stout, fr.; Elli Hay, so.; Adienne Gregoire, so.

East: Abby Jones, sr.; Jocelyn Quah, sr.; Brittney Nguyen, sr.; Jordan Kleeman, so.; June Schmidt, so.; McKenna Blessant, jr.; Kaitlyn Ly, fr.;

Heights: Sydney Albers, jr.; Willow Hornbaker, sr.; Campbell Schmitz, fr.; Sloan Conrady, fr.; Mia Naldoza, sr.; Salene Tran, jr.; Olivia Malicoat, sr.; Annabelle Breault, sr.; Gwen Paitz, jr.

Kapaun Mt. Carmel: Sydney Turner, sr.; Kate Kochenderfer, jr.; Isabel Wentzel, jr.; Alexandra Grimm, jr.; Gabby Kinman, so.; Julia Judkins, fr.; Olivia Ayala, so.; Sydney Vermeeren, sr.; Millie Stewart, so.; Finley Burrus, jr.; Makayla Austin, sr.; Savannah Austin, sr.; Elli Cartwright, fr.; Surrey Maloney, fr.

North: Marie Loest, sr.; Maddie Loest, fr.; Cora Daggett, jr.; Raimi Huggins, jr.

Northwest: Olivia Leatherman, sr.; Gentry Schuman, jr.; Izzy Scheufler, jr.; McKaylee Nave, sr.; Ally Johnson, jr.; Brynlee Westoff, fr.

South: Rhiannon Behrns, sr.; Ella Neighbor, so.; Gabby Flores-Mardis, sr.; Emily Roush, fr.; Sarah Roush, sr.

Southeast: Alivia Crow; Alyssa Nuessen; Avalyn Ngo; Rico Sugita; Brenna Bleier.

Other Wichita-area teams

Andover: Mari Griffin, jr.; Kiersten Elliott, jr.; Sophia Mandanis, jr.; Savannah Mann, jr.; Hailey Ericksen, sr.; Kallisti Mandanis, sr.; Brynn Eilert, fr.; Trinity Scolari, so.; Anaya Madden, jr.

Andover Central: Sarah McClellan, jr.; Sienna Hurst, so.; Faith Butler, jr.; Ava von Merveldt, so.; Addison Bacon, so.; Cora Finney, so.; Alexi Thorstenberg; Kinsey Tuttle, so.; Allie Fisher.

Buhler: Shaylin Petz, so.; Aivlynn Ehmke, jr.; Addyson Tech, so.; Madalyn Bohringer, jr.; Madison Staib, sr.; Grace Schmidt, fr.; Reyne Kaufman, so.; Avery Schrader, so.

Campus: Kimberlyn Grim, so.; Kiera Lindseth, sr.; Tyler Naquin, sr.; Zoey Skiles, jr.; Alexis Kassman, sr.

Classical: Corinne Rauch, jr.; Kayley Shanfelt, sr.; Emma Rousseau, jr.; Keirra Johnson, sr.

Collegiate: Carlyle Johnson, so.; Julia Herman, jr.; Lana Sandid, jr.; Clara Monahan, fr.; Avery Elofsson, sr.; Shelbie Emerson, so.; Sara Mines, so.

Derby: Carson Griffin, jr.; Ana Self, sr.; Vanessa Orozco, sr.; Kenidi Lowmaster, sr.; Leah Rogers, jr.; Izzy McCabe, sr.; Ridlee Parkhurst, fr.; Michaela Blankenship, so.; Ayla Chroeung, fr.; Evie Stanfield, fr.; Addison Thornburg, so.; Madison White, fr.; Claire Kilgore, jr.; Alix Henard, so.

El Dorado: Briley Larcom, jr.; Carly Carter, so.; Chyanne Motter, sr.; Mackenzie Reiswig, fr.; Kenzie Marshall, jr.

Hutchinson: Makenzie Suppes, sr.; Sydney Jarrett, sr.; Julianna Stivers, fr.; Morgan Most, fr.; Rylee Miller, jr.; Emma Buller, so.; Karley Keast, sr.

Maize: Kylie Thorn, fr.; Jane Carroll, jr.; Alexah Blanpied, so.; Lucie Wunsch, jr.; Taylor McMillen, jr.

Maize South: Camille Keeler, jr.; Yasmine Marcos, sr.; Madelyn McCluskey, fr.; Sydney Schumaker, so.; Erin Wilson, jr.; Eliana Nickel, jr.

Marion: Lauryn Vogt, so.; Talia Jost, so.; Leah Brunner, sr.; Alexis Hostetler, jr.; Tandice Tajchman, fr.; Caitlin Thornhill, sr.; Chloe Callahan, so.; Violet Klein, sr.; Trudy Hein, sr.

McPherson: Danica Brunk, sr.; Clarea Williams, jr.; Bree Pickerell, jr.; Adyson Wiens, jr.; Claire Schmidt, jr.; Rachel Fischer, fr.; Gracy Hubbard, jr.; Ella Schrag, so.; Liberty Hampton, so.; Hazel Wuertz, so.

Newton: Angela Ewert, so.; Lauren Crawford, sr.; Carlie Franz, jr.; Bethany Ledford, fr.; Isabella Vogt, jr.; Josie Haag, sr.; Brielle Copeland, jr.; Addison Ediger, fr.

Rose Hill: Lauren Burk; Madison Waldmeier; Katelyn Vanmeerbeck; Whitney Roach; Arabella Waldmeier; Josie Belden.

Trinity Academy: Aleca Howard, jr.; Evan Hahn, jr.; Lily Ryan, fr.; Bea Boyle, jr.;

Winfield: Emma Moore, sr.; Lydia Nelson, jr.; Reese Isom, sr.; Jordan Hughes, jr.; Ella Kohpay, sr.; Hannah Nelson, so.; Allie Pippitt, sr.; Mikayley Clock, sr.; Alara Wilson, fr.

Valley Center: Kayla Milligan, sr.; Abby Anderson, sr.; Katie Anderson, jr.; Marie Cain, jr.; Anah Milligan, fr.; Kayla Fulton, so.