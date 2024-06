Worthington Speedway results: Seven feature races ran on June 8, 2024

Jun. 10—WORTHINGTON — Seven feature races were ran at the Worthington Speedway on Saturday in the second week of auto racing at the speedway.

There were nine entries in Bombers, eight in the IMCA Modifieds, nine in IMCA Sportmod, 15 in the Sport Compacts, 12 in the IMCA Stock Cars, 15 in the Hobby Stocks and 27 in Outlaw Mini Mod.

A feature winners were Walter Kiggins, Joshua Rogotzke, Brayden Ahlers, Levi Volkert, Jeffrey Larson, Jaeden Strandberg and Matthew Grobe.

A Feature 1 (12 Laps): 1. 2X-Walter Kiggins[1]; 2. 91-DJ Jones[5]; 3. 3-Brian Campbell[3]; 4. 2K-Mike Kiggins[2]; 5. 16-Scott Jones[4]; 6. 12D-Brice Berglund[8]; 7. (DNF) 21X-Austin Hietbrink[6]; 8. (DNF) 22X-Devon Steele[9]; 9. (DNF) 165-Robert Thompson[7]

Heat 1 (6 Laps): 1. 2X-Walter Kiggins[1]; 2. 91-DJ Jones[9]; 3. 2K-Mike Kiggins[2]; 4. 3-Brian Campbell[6]; 5. 16-Scott Jones[8]; 6. 21X-Austin Hietbrink[4]; 7. 165-Robert Thompson[7]; 8. 22X-Devon Steele[3]; 9. 12D-Brice Berglund[5]

A Feature 1 (20 Laps): 1. X-Joshua Rogotzke[5]; 2. 88-Sean Barragan[1]; 3. XX-Jordan Rogotzke[2]; 4. 02-Jacob Dahle[4]; 5. 15JR-Cole Bents[3]; 6. 25-Ricky Stephan[7]; 7. R1-TJ Brown[6]; 8. 56C-DJ Clinton[8]

Heat 1 (8 Laps): 1. 88-Sean Barragan[1]; 2. 15JR-Cole Bents[4]; 3. 02-Jacob Dahle[5]; 4. XX-Jordan Rogotzke[3]; 5. X-Joshua Rogotzke[6]; 6. 56C-DJ Clinton[8]; 7. R1-TJ Brown[2]; 8. (DNF) 25-Ricky Stephan[7]

A Feature 1 (15 Laps): 1. 20-Brayden Ahlers[3]; 2. 3B-Blake Andrews[1]; 3. 21-Connor Vande Weerd[5]; 4. 1S-Shelby Alves[4]; 5. 88N-Nate Albrant[7]; 6. 48-Tommy Tanner[6]; 7. 79W-Bill Wegner[2]; 8. 37-Levi Verdoorn[8]; 9. (DNF) F117-Leo Schmidt[9]

Heat 1 (8 Laps): 1. 3B-Blake Andrews[1]; 2. 21-Connor Vande Weerd[7]; 3. 79W-Bill Wegner[3]; 4. 20-Brayden Ahlers[5]; 5. 1S-Shelby Alves[6]; 6. 48-Tommy Tanner[2]; 7. 88N-Nate Albrant[8]; 8. 37-Levi Verdoorn[4]; 9. (DNF) F117-Leo Schmidt[9]

A Feature 1 (12 Laps): 1. 712-Levi Volkert[5]; 2. 24R-Nathan Recker[7]; 3. 15-Tyler Thompson[2]; 4. 8K-Kaytee DeVries[3]; 5. 101K-Kevin Bolte[6]; 6. 29X-Jason Bolte[9]; 7. 11A-Darwin Brown[1]; 8. 04Z-Zach Vande Kieft[12]; 9. 74-Brenden Mofle[8]; 10. 2X-Austin Kiggins[13]; 11. (DNF) 07-Brooke Osler[4]; 12. (DNF) 11-Justice Limoges[11]; 13. (DNF) 98-Skyler Savage[10]; 14. (DNF) 28C-Christopher Vande Kieft[14]; 15. (DNF) 14W-Jordan Wittlerock[15]

Heat 1 (6 Laps): 1. 712-Levi Volkert[4]; 2. 29X-Jason Bolte[6]; 3. 11A-Darwin Brown[1]; 4. 15-Tyler Thompson[8]; 5. 24R-Nathan Recker[5]; 6. 11-Justice Limoges[7]; 7. 2X-Austin Kiggins[3]; 8. 28C-Christopher Vande Kieft[2]

Heat 2 (6 Laps): 1. 07-Brooke Osler[1]; 2. 8K-Kaytee DeVries[6]; 3. 74-Brenden Mofle[4]; 4. 101K-Kevin Bolte[3]; 5. 98-Skyler Savage[5]; 6. 04Z-Zach Vande Kieft[2]; 7. (DNS) 14W-Jordan Wittlerock

A Feature 1 (18 Laps): 1. 7L-Jeffrey Larson[6]; 2. 22N-Gage Noyes[1]; 3. 69M-Gary Mattison[3]; 4. 14-Jason Fisher[5]; 5. F1-Levi Feltman[2]; 6. 82-Dylan Fitzpatrick[4]; 7. 00-Colby Fett[7]; 8. 33M-Mathias Lux[10]; 9. 17-Trevor Holm[9]; 10. 67II-Chris Toot[8]; 11. 8X-Mike Hansen[11]; 12. (DNF) 18X-Trent DeGroot[12]

Heat 1 (8 Laps): 1. 17-Trevor Holm[6]; 2. 14-Jason Fisher[4]; 3. 00-Colby Fett[5]; 4. 69M-Gary Mattison[3]; 5. 22N-Gage Noyes[2]; 6. (DNF) 8X-Mike Hansen[1]

Heat 2 (8 Laps): 1. F1-Levi Feltman[2]; 2. 7L-Jeffrey Larson[4]; 3. 82-Dylan Fitzpatrick[3]; 4. 67II-Chris Toot[5]; 5. 33M-Mathias Lux[6]; 6. 18X-Trent DeGroot[1]

A Feature 1 (15 Laps): 1. J3K-Jaeden Strandberg[3]; 2. 16X-Blake Luinenburg[6]; 3. 16B-Zachary Bierman[7]; 4. 48J-Bryant Johnson[1]; 5. 56C-David Clinton[8]; 6. 14-Ernie Dailey[4]; 7. 95-Reid Randall[9]; 8. 18-ZACH FRYE[5]; 9. 59H-Chris Hoogland[11]; 10. 5-Jeremy Johnson[2]; 11. 15B-Isaac Bullerman[10]; 12. 9-Trevor Iverson[12]; 13. 16-RJ Esqueda[14]; 14. 56O-Nate Oulman[13]

Heat 1 (6 Laps): 1. 48J-Bryant Johnson[1]; 2. J3K-Jaeden Strandberg[3]; 3. 95-Reid Randall[7]; 4. 16B-Zachary Bierman[6]; 5. 18-ZACH FRYE[5]; 6. 59H-Chris Hoogland[4]; 7. 56O-Nate Oulman[2]; 8. 16-RJ Esqueda[8]

Heat 2 (6 Laps): 1. 16X-Blake Luinenburg[4]; 2. 5-Jeremy Johnson[1]; 3. 14-Ernie Dailey[3]; 4. 56C-David Clinton[5]; 5. 15B-Isaac Bullerman[6]; 6. 9-Trevor Iverson[2]

A Feature 1 (15 Laps): 1. 111-Matthew Grobe[2]; 2. 9-Ben Kraus[11]; 3. 17-Dalton Faber[5]; 4. 15X-Tyler Jonson[7]; 5. 15-Nathan Kilwine[8]; 6. 4-Ben Mattick[9]; 7. 11-Karter Heiskell[6]; 8. 62-Wyatt Medlin[10]; 9. 62H-Bobby Ruehlow[15]; 10. 17J-Justin Winkler[14]; 11. 10-Lincoln Klosterbuer[3]; 12. 13X-Glenn Orr[12]; 13. 98-Mason Burkman[17]; 14. 121-Jordan Williamson[19]; 15. 5A-Alexis Boler[22]; 16. (DNF) 777-Cody Koster[16]; 17. (DNF) 007-Brett Orr[18]; 18. (DNF) 29-Brandon VanKlompenburg[13]; 19. (DNF) 22-Nick Hauge[20]; 20. (DNF) 3JR-Joey Robel[21]; 21. (DNF) 69K-Kaden Rice[4]; 22. (DNF) 97-Cameron Burkman[24]; 23. (DNF) 14-Florence Drost[23]; 24. (DQ) 28-Cole Sheely[1]

B Feature 1 (8 Laps): 1. 29-Brandon VanKlompenburg[3]; 2. 62H-Bobby Ruehlow[1]; 3. 98-Mason Burkman[2]; 4. 121-Jordan Williamson[5]; 5. 3JR-Joey Robel[4]; 6. 14-Florence Drost[6]; 7. 95-Aric Pate[8]; 8. 29M-Mitchell Wallin[7]

B Feature 2 (8 Laps): 1. 17J-Justin Winkler[2]; 2. 777-Cody Koster[1]; 3. 007-Brett Orr[4]; 4. 22-Nick Hauge[6]; 5. 5A-Alexis Boler[7]; 6. (DNF) 97-Cameron Burkman[3]; 7. (DNF) 28X-Cael Klosterbuer[5]

Heat 1 (6 Laps): 1. 111-Matthew Grobe[3]; 2. 28-Cole Sheely[2]; 3. 17-Dalton Faber[4]; 4. 62H-Bobby Ruehlow[5]; 5. 29-Brandon VanKlompenburg[6]; 6. 121-Jordan Williamson[7]; 7. 29M-Mitchell Wallin[1]

Heat 2 (6 Laps): 1. 4-Ben Mattick[5]; 2. 9-Ben Kraus[6]; 3. 11-Karter Heiskell[4]; 4. 777-Cody Koster[2]; 5. (DNF) 97-Cameron Burkman[3]; 6. (DNF) 28X-Cael Klosterbuer[1]; 7. (DNF) 5A-Alexis Boler[7]

Heat 3 (6 Laps): 1. 15X-Tyler Jonson[4]; 2. 10-Lincoln Klosterbuer[3]; 3. 13X-Glenn Orr[6]; 4. 98-Mason Burkman[2]; 5. (DNF) 3JR-Joey Robel[5]; 6. (DNF) 14-Florence Drost[7]; 7. (DNF) 95-Aric Pate[1]

Heat 4 (6 Laps): 1. 69K-Kaden Rice[3]; 2. 62-Wyatt Medlin[5]; 3. 15-Nathan Kilwine[4]; 4. 17J-Justin Winkler[2]; 5. 007-Brett Orr[6]; 6. (DNF) 22-Nick Hauge[1]