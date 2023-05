Women’s college golf spring-only Golfweek/Sagarin rankings for 2023

College golf is a split-season, fall-and-spring sport.

Teams can look drastically different when the calendar turns in the middle of the season – and that’s in a normal year.

Using the Golfweek/Sagarin Rankings for women’s college golf, this chart shows each team’s performance only in the spring 2023 season. The far right column rates strength of schedule.

The women’s NCAA regionals are set to begin Monday, May 8 and end Wednesday, May 10. From there, top teams will advance to the NCAA Championships, to be held at Grayhawk Golf Club in Scottsdale, Arizona, for the last time.

In the season-long rankings, Wake Forest is No. 1 as well but Stanford checks in at No. 2. The Cardinal are fifth here:

Rank Team Rating 1 Wake Forest 69.74 2 LSU 69.87 3 Auburn 70.28 4 Northwestern 70.37 5 Stanford 70.57 6 Mississippi State 70.73 7 South Carolina 70.82 8 Baylor 70.84 9 Arizona State 70.87 10 USC 70.92 11 Texas A&M 70.98 12 Oregon 71.00 13 Florida State 71.14 14 Iowa State 71.15 15 Vanderbilt 71.27 16 Florida 71.33 17 Clemson 71.40 18 UCF 71.41 19 Pepperdine 71.42 20 SMU 71.46 21 Ohio State 71.49 22 Georgia 71.50 23 Oklahoma State 71.61 24 Texas 71.62 25 San Jose State 71.74 26 North Texas 71.76 27 Mississippi 71.80 28 UCLA 71.82 29 Kentucky 71.90 30 Maryland 71.93 31 Texas Tech 72.03 32 Duke 72.07 33 Arizona 72.10 34 Virginia 72.21 35 Michigan State 72.21 36 California 72.37 37 New Mexico 72.43 38 Tennessee 72.47 39 Tulsa 72.60 40 Illinois 72.62 41 Augusta 72.68 42 Denver 72.69 43 Purdue 72.69 44 Kansas 72.72 45 Oregon State 72.83 46 Houston 72.83 47 Michigan 72.83 48 Alabama 72.87 49 South Florida 72.90 50 Washington 72.92 51 UNLV 72.93 52 Arkansas 73.00 53 North Carolina 73.05 54 Kent State 73.06 55 North Carolina State 73.08 56 Minnesota 73.10 57 Sam Houston State 73.10 58 College Of Charleston 73.21 59 BYU 73.22 60 Nebraska 73.26 61 Louisville 73.27 62 TCU 73.33 63 Penn State 73.38 64 Sacramento State 73.39 65 Incarnate Word 73.40 66 Tulane 73.48 67 Texas State 73.50 68 Virginia Tech 73.53 69 Long Beach State 73.53 70 Colorado State 73.56 71 Xavier 73.56 72 ULM 73.60 73 Western Kentucky 73.70 74 Campbell 73.72 75 Furman 73.77 76 James Madison 73.85 77 Princeton 73.95 78 UNCW 74.00 79 New Mexico State 74.07 80 Washington State 74.15 81 Notre Dame 74.16 82 Cal Poly 74.18 83 Harvard 74.19 84 Grand Canyon 74.21 85 Colorado 74.22 86 San Francisco 74.23 87 Nevada 74.24 88 Missouri 74.26 89 FIU 74.26 90 Oklahoma 74.32 91 Kansas State 74.33 92 Wisconsin 74.41 93 Georgia Southern 74.49 94 Pennsylvania 74.51 95 Kennesaw State 74.51 96 Houston Christian 74.53 97 Mercer 74.58 98 Charlotte 74.62 99 Lipscomb 74.64 100 Delaware 74.64 101 Iowa 74.67 102 San Diego State 74.70 103 Santa Clara 74.70 104 Rutgers 74.78 105 High Point 74.84 106 Fresno State 74.84 107 Old Dominion 74.85 108 Boston College 74.90 109 North Florida 74.92 110 UTSA 74.92 111 Yale 74.95 112 Florida Gulf Coast 74.96 113 UC Davis 74.97 114 Gonzaga 75.02 115 Arkansas State 75.06 116 UC Riverside 75.07 117 Cal State Fullerton 75.12 118 Georgetown 75.13 119 Western Carolina 75.20 120 Dartmouth 75.25 121 Northern Illinois 75.35 122 UTEP 75.38 123 Indiana 75.41 124 East Tennessee State 75.41 125 East Carolina 75.43 126 California Baptist 75.48 127 Cincinnati 75.53 128 Northern Arizona 75.53 129 Florida Atlantic 75.55 130 UNC Asheville 75.58 131 Seattle 75.59 132 Southern Mississippi 75.61 133 South Alabama 75.63 134 Troy 75.65 135 Elon 75.65 136 Georgia State 75.68 137 UC Irvine 75.69 138 Hawaii 75.70 139 Oral Roberts 75.72 140 Charleston Southern 75.80 141 Sacred Heart 75.84 142 Memphis 75.85 143 Middle Tennessee State 75.87 144 Boise State 75.87 145 Central Arkansas 75.89 146 North Alabama 75.94 147 Austin Peay 76.00 148 Miami 76.13 149 South Carolina Upstate 76.13 150 Quinnipiac 76.17 151 North Carolina-Greensboro 76.21 152 Jacksonville 76.23 153 Jacksonville State 76.32 154 Wofford 76.33 155 North Dakota State 76.39 156 Columbia 76.40 157 Seton Hall 76.41 158 Morehead State 76.43 159 Creighton 76.46 160 TX A&M-Corpus Christi 76.51 161 Little Rock 76.52 162 Richmond 76.52 163 Chattanooga 76.55 164 Wyoming 76.57 165 Stetson 76.58 166 Missouri State 76.58 167 Idaho 76.64 168 Illinois State 76.70 169 Murray State 76.70 170 Toledo 76.74 171 Howard 76.77 172 Weber State 76.79 173 Lamar 76.86 174 Texas-Rio Grande Valley 76.88 175 Navy 76.94 176 Longwood 76.94 177 Boston 76.97 178 Eastern Kentucky 76.99 179 South Dakota State 77.07 180 Montana State 77.08 181 Gardner-Webb 77.12 182 Northern Colorado 77.16 183 CSU Bakersfield 77.18 184 South Dakota 77.18 185 Utah Tech 77.22 186 Presbyterian College 77.24 187 Samford 77.24 188 Delaware State 77.27 189 Utah Valley 77.29 190 Central Michigan 77.29 191 Coastal Carolina 77.30 192 Texas A&M-Commerce 77.38 193 Bradley 77.40 194 St. John’s 77.41 195 Fairleigh Dickinson 77.48 196 Wichita State 77.52 197 Tarleton State 77.58 198 Radford 77.64 199 Belmont 77.65 200 William & Mary 77.68 201 Evansville 77.88 202 Green Bay 77.88 203 Marshall 77.93 204 Dayton 78.01 205 Cal State Northridge 78.06 206 Loyola-Chicago 78.18 207 Western Michigan 78.21 208 Akron 78.22 209 Drake 78.28 210 Bowling Green 78.40 211 Illinois-Chicago 78.52 212 St. Thomas 78.56 213 Lehigh 78.57 214 Southern Utah 78.61 215 Butler 78.62 216 Oakland 78.66 217 Eastern Washington 78.70 218 Towson 78.74 219 Eastern Michigan 78.77 220 Ball State 78.77 221 Albany 78.80 222 Appalachian State 78.80 223 Portland State 78.83 224 Texas-Arlington 78.89 225 Mount St. Mary’s 79.13 226 Merrimack 79.21 227 IUPUI 79.22 228 Montana 79.23 229 Youngstown State 79.23 230 UAB 79.25 231 Western Illinois 79.28 232 Bellarmine 79.29 233 Omaha 79.40 234 Southern Illinois 79.44 235 Tennessee Tech 79.57 236 Indiana State 79.60 237 Texas Southern 79.66 238 Fairfield 79.67 239 Ohio 79.83 240 North Dakota 79.88 241 Stephen F. Austin 79.90 242 Hofstra 79.90 243 Cleveland State 80.04 244 Northern Iowa 80.13 245 Monmouth 80.26 246 Queens Of Charlotte 80.29 247 Long Island 80.52 248 Bucknell 80.55 249 Fort Wayne 80.61 250 Winthrop 81.00 251 North Carolina A&T 81.02 252 Idaho State 81.19 253 Bryant 81.21 254 Lindenwood 81.42 255 Hartford 81.50 256 Northern Kentucky 81.58 257 Detroit 82.25 258 Prairie View A&M 82.69 259 NC Central 82.74 260 Siena 82.88 261 Valparaiso 83.12 262 Wagner 83.28 263 Southern Indiana 83.54 264 Holy Cross 83.55 265 La Salle 84.28 266 St. Francis 84.57 267 Chicago State 84.98 268 Eastern Illinois 85.29 269 Niagara 85.38 270 Citadel 85.39 271 Tennessee State 85.98 272 Bethune-Cookman 86.29 273 Stonehill College 89.17 274 Maryland-Eastern Shore 92.75 275 Alabama State 94.47

