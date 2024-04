Wolfpack thinclads swept CMR Friday

Apr. 6—Ethan Anderson swept the hurdles, Aiden Krause and Kai Johnson won two throws each and Glacier decisively swept its track and field dual with visiting Great Falls CMR Friday.

Krause won the discus and shot put — the latter with a heave of 54 feet, 7 inches — and Anderson ran impressive times in both his wins as the Glacier boys outscored the Rustlers 109.5-35.5.

Anderson clocked 14.88 seconds in the 110-meter hurdles and 39.19 in the 300s.

The Wolfpack won every field event and six of 10 timed events, including both relays. Kash Goicoechea won the 100; he hit a personal record of 22.95 in the 200, but CmR's Jackson Tarver ran a very quick 22.24 to win.

Johnson marked 39-0 to win the shot put and also took the discus as Glacier's girls prevailed 101-44.

Freshman Lauren Bisson clocked 11:36.65 to win the 3,200 by more than 2 minutes, and the Pack's Madison Terry piled up points by winning the 1,600, placing second in the 400 and taking third in both the javelin and the shot put.

BOYS

Glacier 109.5, Great Falls CMR 35.5

100 — Kash Goicoechea, Gla, 11.06; 2, Shae Warner, Gla, 11.35; 3 (tie), River Wasson, CMR, and Caleb Brannan, Gla, 11.51.

200 — 1, Jackson Tarver, CMR, 22.24; 2, Kash Goicoechea, Gla, 22.95; 3, Ulrich Warner, Gla, 23.56.

400 — 1, Jackson Tarver, CMR, 50.84; 2, Shae Warner, Gla, 52.69; 3, Cohen Kastelitz, Gla, 54.65.

800 — 1, Owen Thiel, Gla, 2:02.07; 2, Garret Bodily, CMR, 2:04.32; 3, Jonas Kreiter, Gla, 2:04.68.

1,600 — 1, Emerson Hamma, CMR, 4:37.2; 2, Brayden Sundquist, CMr, 4:55.5; 3, Gabe Ackerly, Gla, 4:56.7.

3,200 — 1, Emerson Hamma, CMR, 10:01.65; 2, Brayden Sundquist, CMr, 10:52.66; 3, Andrew Probert, Gla, 11:39.27.

110 hurdles — 1, Ethan Anderson, Gla, 14.88; 2, Alex Hausmann, Gla, 15.62; 3, Mark Ahner, Gla, 16.65.

300 hurdles — 1, Ethan Anderson, Gla, 39.19; 2, Alex Hausmann, Gla, 43.24; 3, Dylan Banzet, Gla, 51.35.

400 relay — 1, Glacier 44.34; 2, CMR 46.15.

1,600 relay — 1, Glacier 3:44.13; 2, CMR 3:46.36.

Discus — 1, Aiden Krause, Gla, 141-8; 2, Henry Sellards, Gla, 138-9; 3, Dylan Smith, Gla, 125-9.

Javelin — 1, Carter Lapke, Gla, 143-2; 2, Vaughn Ronakov, Gla, 137-8; 3, Hayden Body, Gla, 132-4.

Shot put — 1, Aiden Krause, Gla, 54-7; 2, Henry Sellards, Gla, 49-5.5; 3, Isaac Keim, Gla, 43-4.

High jump — 1, Mark Ahner, Gla, 6-0; 2 (tie), Brantly Salmonsen, Gla, and Ethan Young, CMr, 5-4.

Long jump — 1, Caleb Brannan, Gla, 20-4; 2, Tallin McCartney, Cmr, 19-5; 3, Spencer Hodge, Gla, 19-2.

Triple jump — 1, Easton Kauffman, Gla, 39-5; 2, Liam Ells, Gla, 39-3; 3, Jack Robinson, Gla, 38-5.5.

Pole vault — 1, Cole Opre, Gla, 12-0; 2, Creed Wiley,Gla, 11-6; 3, Aidan Thornton, CMR, 10-0.

GIRLS

Glacier 101, CMR 44

100 — 1, Brie Tweedy, Gla, 13.37; 2, Zeila Wagner, Gla, 13.66; 2, Isabella Maestas, Gla, 13.71.

200 — 1, Isabella Maestas, Gla, 29.10; 2, Dacia Benkelman, Gla, 29.52; 3, Zeila Wagner, Gla, 30.02.

400 — 1, Dacia Benkelman, Gla, 62.46; 2, Madison Terry, Gla, 69.33; 3, Gabrielle Crozier, Gla, 72.88.

800 — 1, Alyssa Vollertsen, Gla, 2:31.04; 2, Anna Tretter, Gla, 2:35.65; 3, Taylor Gable, Gla, 2:36.16.

1,600 — 1, Madison Terry, Gla, 6:17.42; 2, Olivia Kreitner, Gla, 6:17.47; 3, Alayna Shedd, CMR, 6:17.49.

3,200 — 1, Lauren Bissen, Gla, 11:36.65; 2, Jordynn Crandall, CMR, 13:56.99; 3, Maddox Cisneros, CMR, 14:14.58.

100 hurdles — 1, Dylan Simonson, CMR, 18.22; 2, Sophie Amdsen, CMr, 18.57; 3, Nika Wangerin, Gla, 18.73.

300 hurdles — 1, Carmen Eddy, Gla, 50.74; 2, Dylan Simonson, CMR, 51.49; 3, Rachel Brannan, Gla, 52.43.

400 relay — 1, Glacier 53.21.

1,600 re3lay — Glacier 4:20.27.

Discus — 1, Kai Johnson, Gla, 103-7; 2, Allie Krueger, Gla, 96-0; 3, Hailey Herda, CMr, 93-9.5.

Javelin — 1, Charlotte Osler, Gla,115-1; 2, Hailey Herda, CMR, 107-2; 3, Madison Terry, Gla, 106-3.

Shot put — 1, Kai Johnson, Gla, 39-0; 2, Sydnie Ryan, Gla, 33-0; 3, Madison Terry, Gla, 32-11.

High jump — 1, Ava McCarthy, CMr, 5-2; 2, Tayah Osier, CMR, 5-p; 3, Jaidyn Pevey,

Gla, 4-10.

Long jump — 1, Tayah Osier, CMR, 16-2; 2, Jaidyn Pevey, Gla,1 5-1; 2, Dacia Benkelman, Gla, 14-10.5.

Triple jump — 1, Parker Carlson, CMR, 31-9.5; 2, Sophie Madsen, CMr, 31-3; 3, Brie Tweedy, Gla, 31-2.5.

Pole vault — 1, Breanna Barnes, Gla, 9-6; 2, Addison Smith, CMr, 9-0; 3, Rhiannon Dalton, Gla, 9-0.