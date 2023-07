Wimbledon order of play and Monday’s schedule

Novak Djokovic will open play on Centre Court as the defending men’s champion begins his hunt for an eighth title at the All England Club and a share of Roger Federer’s men’s record.

The 36-year-old faces Pedro Cachin in the opening match as he looks to continue his winning run at the Championships: Djokovic has 28 consecutive wins at Wimbledon, and hasn’t lost on Centre Court since 2013.

The sensational first-round match between star wildcards Venus Williams and Elina Svitolina will be next on Centre Court, while world No 1 Iga Swiatek opens play on Court No 1 against Lin Zhu.

Scroll to continue with content Ad ADVERTISEMENT

Nick Kyrgios is also slated to play on Court No 1 as last year’s finalist returns to action against Belgium’s David Goffin. Here’s is Monday’s intended order of play at Wimbledon.

CENTRE COURT - 13:30 START

Pedro Cachin (ARG) vs Novak Djokovic (SRB)

Venus Williams (USA) vs Elina Svitolina (UKR)

Jannik Sinner (ITA) vs Juan Manuel Cerundolo (ARG)

No.1 COURT - 13:00 START

Iga Swiatek (POL) vs Lin Zhu (CHN)

David Goffin (BEL) vs Nick Kyrgios (AUS)

Sofia Kenin (USA) vs Coco Gauff (USA)

No.2 COURT - 11:00 START

Jessica Pegula (USA) [4] 33 vs Lauren Davis (USA)

Laurent Lokoli (FRA) vs Casper Ruud (NOR)

Katie Swan (GBR) vs Belinda Bencic (SUI)

Advertisement

Quentin Halys (FRA) vs Daniel Evans (GBR)

No.3 COURT - 11:00 START

Andrey Rublev vs Max Purcell (AUS)

Katie Volynets (USA) vs Caroline Garcia (FRA)

Jodie Burrage (GBR) vs Caty McNally (USA)

Yannick Hanfmann (GER) vs Taylor Fritz (USA)

COURT 12 - 11:00 START

Diane Parry (FRA) 5 vs Harriet Dart (GBR)

Filip Krajinovic (SRB) vs Felix Auger-Aliassime (CAN)

Denis Shapovalov (CAN) vs Radu Albot (MDA)

Shuai Zhang (CHN) vs Donna Vekic (CRO)

COURT 18 - 11:00 START

Veronika Kudermetova vs Kaia Kanepi (EST)

Albert Ramos-Vinolas (ESP) vs Hubert Hurkacz (POL)

Daria Kasatkina vs Caroline Dolehide

Not before 16:30

Emil Ruusuvuori (FIN) vs Stan Wawrinka (SUI)

Advertisement

COURT 4 - 11:00 START

Nadia Podoroska (ARG) vs Tereza Martincova (CZE)

Corentin Moutet (FRA) vs Richard Gasquet (FRA)

Rebeka Masarova (ESP) vs Mayar Sherif (EGY)

Lloyd Harris (RSA) vs Gregoire Barrere (FRA)

More follows