Wimbledon 2019 order of play day seven: match timetable, weather forecast and TV schedule for 'Manic Monday'

Sunday is rest day at Wimbledon following a late and dramatic end to Saturday evening when Briton Dan Evans fell to Joao Sousa in five sets.

On Monday, every match of the fourth round draw in both the men's and women's singles will be played with the day traditionally known as 'Manic Monday'.

Sousa will be first up on Centre Court against Rafael Nadal before a potential blockbuster between Britain's No 1 Johanna Konta and two-times Wimbledon champion Petra Kvitova.

Serena Williams opes up Court One against 30th seed Carla Suarez Navarro before 2018 French Open champion Simona Halep takes on 15-year-old, Cori Gauff who is enjoying a fairy tale debut grand slam.

The weather on Monday will be sunny with intermittent clouds with a high of 22°C. TV coverage begins on BBC Two at 11am, and on BBC One from 12.20pm. Today at Wimbledon is on BBC Two as usual at 8.30pm.

Here is Monday's full schedule:

(All times BST, seeds in brackets)

Centre Court

13:00: Joao Sousa (Por) v (3) Rafael Nadal (Spa), (19) Johanna Konta (Gbr) v (6) Petra Kvitova (Cze), (17) Matteo Berrettini (Ita) v (2) Roger Federer (Swi)

Court 1

13:00: (11) Serena Williams (USA) v (30) Carla Suarez Navarro (Spa), (7) Simona Halep (Rom) v Cori Gauff (USA), (1) Novak Djokovic (Ser) v Ugo Humbert (Fra)

Court 2

11:00: (1) Ashleigh Barty (Aus) v Alison Riske (USA), Karolina Muchova (Cze) v (3) Karolina Pliskova (Cze), (8) Kei Nishikori (Jpn) v Mikhail Kukushkin (Kaz)

Court 3

11:00: (8) Elina Svitolina (Ukr) v (24) Petra Martic (Cro), (21) David Goffin (Bel) v Fernando Verdasco (Spa), (26) Guido Pella (Arg) v (15) Milos Raonic (Can)

Court 12

11:00: Barbora Zahlavova Strycova (Cze) v (21) Elise Mertens (Bel), Sam Querrey (USA) v Tennys Sandgren (USA), (8) Henri Kontinen (Fin) & John Peers (Aus) v (12) Rajeev Ram (USA) & Joe Salisbury (Gbr), Jamie Murray (Gbr) & Bethanie Mattek-Sands (USA) v (3) Ante Pavic (Cro) & Gabriela Dabrowski (Can)

Court 18

11:00: Shuai Zhang (Chn) v Dayana Yastremska (Ukr), (23) Roberto Bautista Agut (Spa) v (28) Benoit Paire (Fra), (11) Nicolas Mahut (Fra) & Edouard Roger-Vasselin (Fra) v (7) Bob Bryan (USA) & Mike Bryan (USA), (12) Franko Skugor (Cro) & Raluca Olaru (Rom) v Frances Tiafoe (USA) & Venus Williams (USA)