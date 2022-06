Where have the top draft prospects worked out?

With the NBA Draft fast approaching, we’re starting to get somewhat of an idea of where the 2022 cycle’s top players will land.

One major clue is to take a look at what teams the most coveted players have worked out for.

Below, based on our Live Aggregate Mock Draft, we take a look at what squads (that we know of) the top prospects of the 2022 draft have worked out for.

Note: In parenthesis after every team, we have placed a number representing the team’s highest pick in the upcoming draft.

Jabari Smith

Syndication The Indianapolis Star

Orlando Magic (1) and Oklahoma City Thunder (2)

Chet Holmgren

Kelley L Cox-USA TODAY Sports

Orlando Magic (1)

Paolo Banchero

Bob Donnan-USA TODAY Sports

Houston Rockets (3)

Jaden Ivey

Mitchell Leff-USA TODAY Sports

Orlando Magic (1) and Detroit Pistons (5)

Keegan Murray

Orlando Magic (1), Oklahoma City Thunder (2), Detroit Pistons (5) and Indiana Pacers (6)

Shaedon Sharpe

Syndication Detroit Free Press

Orlando Magic (1), Oklahoma City Thunder (2), Detroit Pistons (5), Indiana Pacers (6), Portland Trail Blazers (7), New Orleans Pelicans (8), San Antonio Spurs (9) and Charlotte Hornets (13)

Dyson Daniels

Ken Blaze-USA TODAY Sports

Sacramento Kings (4), Detroit Pistons (5), Indiana Pacers (6), Portland Trail Blazers (7), New Orleans Pelicans (8), San Antonio Spurs (9), Washington Wizards (10) and New York Knicks (11)

Bennedict Mathurin

Daniel Dunn-USA TODAY Sports

Detroit Pistons (5), Indiana Pacers (6) and Portland Trail Blazers (7)

AJ Griffin

Stephen Lew-USA TODAY Sports

Indiana Pacers (6), Portland Trail Blazers (7), New Orleans Pelicans (8), San Antonio Spurs (9) and New York Knicks (11)

Jalen Duren

Portland Trail Blazers (7)

Johnny Davis

Benny Sieu-USA TODAY Sports

Oklahoma City Thunder (2), Detroit Pistons (5), Indiana Pacers (6), San Antonio Spurs (9) and Washington Wizards (10)

Jeremy Sochan

Kevin Jairaj-USA TODAY Sports

Oklahoma City Thunder (2), Sacramento Kings (4), Portland Trail Blazers (7), New Orleans Pelicans (8), Washington Wizards (10) and Cleveland Cavaliers (14)

Malaki Branham

Charles LeClaire-USA TODAY Sports

Houston Rockets (3), Portland Trail Blazers (7), Washington Wizards (10), New York Knicks (11), Charlotte Hornets (13), Cleveland Cavaliers (14) and Atlanta Hawks (16)

Mark Williams

Robert Deutsch-USA TODAY Sports

San Antonio Spurs (9), Washington Wizards (10), New York Knicks (11), Charlotte Hornets (13) and Chicago Bulls (18)

Ochai Agbaji

Bob Donnan-USA TODAY Sports

Oklahoma City Thunder (2), New Orleans Pelicans (8), Washington Wizards (10), New York Knicks (11), Charlotte Hornets (13), Cleveland Cavaliers (14), Atlanta Hawks (16) and Chicago Bulls (18)

Tari Eason

Benny Sieu-USA TODAY Sports

Oklahoma City Thunder (2), Houston Rockets (3), Portland Trail Blazers (7), San Antonio Spurs (9), Washington Wizards (10), New York Knicks (11), Charlotte Hornets (13), Cleveland Cavaliers (14), Atlanta Hawks (16), Chicago Bulls (18), Minnesota Timberwolves (19) and Memphis Grizzlies (22)

Jalen Williams

Kyle Terada-USA TODAY Sports

Oklahoma City Thunder (2), Cleveland Cavaliers (14), Atlanta Hawks (16), Minnesota Timberwolves (19), Denver Nuggets (21), Milwaukee Bucks (24) and LA Clippers (43)

TyTy Washington

Robert Goddin-USA TODAY Sports

Oklahoma City Thunder (2), New Orleans Pelicans (8), San Antonio Spurs (9), Washington Wizards (10), New York Knicks (11), Cleveland Cavaliers (14) and Atlanta Hawks (16)

Blake Wesley

Kirby Lee-USA TODAY Sports

Detroit Pistons (5), San Antonio Spurs (9), Washington Wizards (10), New York Knicks (11), Charlotte Hornets (13), Cleveland Cavaliers (14), Atlanta Hawks (16), Chicago Bulls (18), Denver Nuggets (21), Memphis Grizzlies (22), Milwaukee Bucks (24) and Miami Heat (27)

Nikola Jovic

fiba.basketball

Houston Rockets (3), Minnesota Timberwolves (19) and Denver Nuggets (21)

EJ Liddell

Cleveland Cavaliers (14), Atlanta Hawks (16), Chicago Bulls (18), Minnesota Timberwolves (19), Denver Nuggets (21) and Golden State Warriors (28)

Jaden Hardy

Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports

Oklahoma City Thunder (2), New Orleans Pelicans (8), Washington Wizards (10), Charlotte Hornets (13), Cleveland Cavaliers (14), Atlanta Hawks (16), Chicago Bulls (18), Minnesota Timberwolves (19), Philadelphia 76ers (23), Milwaukee Bucks (24), Golden State Warriors (28) and Dallas Mavericks (no pick)

Dalen Terry

Daniel Dunn-USA TODAY Sports

Indiana Pacers (6) and Portland Trail Blazers (7)

MarJon Beauchamp

Ken Blaze-USA TODAY Sports

Houston Rockets (3), New Orleans Pelicans (8), San Antonio Spurs (9), Washington Wizards (10), New York Knicks (11), Charlotte Hornets (13), Cleveland Cavaliers (14), Atlanta Hawks (16), Chicago Bulls (18), Minnesota Timberwolves (19), Denver Nuggets (21) and Memphis Grizzlies (22)

Kennedy Chandler

Kns Ncaa Vols Michigan Bp

Houston Rockets (3), Charlotte Hornets (13), Cleveland Cavaliers (14) and Atlanta Hawks (16)

Jake LaRavia

Brad Penner-USA TODAY Sports

Indiana Pacers (6), San Antonio Spurs (9), Minnesota Timberwolves (19) and Denver Nuggets (21)

Patrick Baldwin

Charlotte Hornets (13)

Caleb Houstan

Scott Wachter-USA TODAY Sports

Denver Nuggets (21), Memphis Grizzlies (22), Milwaukee Bucks (24) and Toronto Raptors (33)

Bryce McGowens

Matthew OHaren-USA TODAY Sports

Charlotte Hornets (13), Atlanta Hawks (16) and Minnesota Timberwolves (19)

Wendell Moore

Robert Deutsch-USA TODAY Sports

Charlotte Hornets (13), Atlanta Hawks (16) and Denver Nuggets (21)

