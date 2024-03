Where are the region's former high school headliners playing in college?

The college season is in full swing and there are so many familiar names on rosters across the country. For those keeping score at home, we asked the coaches for help identifying recent graduates who are playing at the next level. Keep in mind, while the Lower Hudson Valley is a hotbed, less than 13% of high school players make the jump to college, according to NCAA data, and only a fraction of them receive any kind of scholarship.

John Jay's Luke Mercer (19) drives to the goal in front of Rye's Brendan Lavelle (32) during boys lacrosse action at John Jay High School in Cross River March 29, 2019. John Jay won the game 8-6.

Blind Brook

Ethan Taerstein (Colby).

Brewster

Malcolm Nordquist (Post University); Jason Borsari (Haverford); Aidan Sheil (College of Wooster); Mike Triolo (Delhi); Joe Anfuso (Delhi); Joshua Walsh (Western Connecticut).

Briarcliff

Aiden Murnane (Colgate); Matthew Waterhouse (Villanova); Jack Ricciardi (Richmond); Brandon Rispioli (Monmouth); Kyle Proctor (Ithaca); Luca Meola (Providence); Lucas Proctor (Ithaca); Jameson Wong (Ithaca); Lachlan Cooleen (Scranton).

Bronxville

Nate Davis (Dartmouth); Logan Glick (McGill); Timmy Murray (Hamilton); Henry Sheehan (Holy Cross); Preston Maze (Bronxville); Tommy Garofalo (Boston University); Chris Patterson (Hobart); Sean McGrath (Colby); Wilder Burgin (Princeton).

Byram Hills

Hayden Fruhling (Vermont); Sean Siegel (Richmond); Gavin Javorsky (Colgate); Anthony Cozza (Marymount); Colin McManus (Endicott).

Carmel

Aidan Babnik (Post); Colby Opromolla (Wilkes).

Clarkstown North

James Flannagn (New Paltz); Matt Mulrooney (Delhi).

Clarkstown South

A.J. Ardizone (DeSales); Steven Leuthner (Farleigh Dickinson); James Distefano (Mercy); Andrew Sullivan (Delhi); James Farrley (Plattsburgh); Griffin Brennan (Montevallo); Jason Carey (Susquehanna).

Eastchester

Joe Michalski (Lynn University); Owen Blume (LIU); Anthony Sarro (Emmanuel College).

Fox Lane

Jack Cicchelli (Franklin & Marshall); Jake Fields (Oberlin); Mike Hopkins (Manhattanville).

Hackley

Jake Abraham (Haverford); David Koffler (Skidmore).

Haldane

Sam Giachinta (St. Rose); Mame Diba (Sage); Darrin Santos (Mercyhurst); Soleil Gaines (Purchase); Will Sniffen (Siena); Jesse Hagen (Elms College); Nick Allen (Delhi); Jagger Beachak (Delhi); Thomas Tucker (Marywood).

Hen Hud

Joey Connolly (Arcadia); Ryan Clark (Arcadia); Thomas Popolizio (Scranton); Dean Hiltsley (Scranton); Rowan Caffrey (Salve Regina); Chris Connolly (Union).

Horace Greeley

Vincent Santelia (Wagner); Boden Bounds (Denison); Matt Hutchings (UMass-Boston).

John Jay-Cross River

Byrce Ford (Fairfield); Dean Ford (Fairfield); Luke Mercer (Penn State); Andrew Minard (Ithaca); Finn O'Callaghan (Trinity); Aidan Koff (Delaware); Shahe Katchadurian (Rollins); Nick Savastano (Springfield); Ben Konak (Oneonta).

From left, Stepinac's Brady Sharkey (11) tries to get around Iona's Blaise New (11) during lacrosse action at Stepinac High School in White Plains May 5, 2022. Iona won the game 9-8.

Iona Prep

John Mitchell (Holy Cross); Stephen Krug (Muhlenberg); Kevin O’Connor (Franklin & Marshall); Zach Perlett (Cortland); Jaziel Rivera (Manhattan); Scot Mackie (Villanova); Ben Falch (Muhlenberg); Justin Yuan (Skidmore); Ryan Trapasso (Colorado State); Gaven Blenk (Siena); Craig Daria (Sacred Heart); K.J. Delane (Merrimack); Jack Dougherty (Stony Brook); C.J. Krug (Clarkson); Blaise New (UMass); Brandon Blenk (Siena).

Kennedy Catholic

Connor Baia (Catholic University).

Lakeland/Panas

Conor Hufnagel (Siena); Mark Cummins (Siena); Chris Macaluso (Cortland); Nick Connetta (St. Leo); Nick Graap (Endicott); Mason Nocito (Springfield); Tyler Nocito (Hartwick); Connor Gallagher (Clarkson); Vinny Scialdone (Springfield); Michael Castelli (St. Rose); Joe Jimenez (St. Rose); Patrick Hickey (St. Rose); Mikey Walsh (Plattsburgh); Reed Thompson (Muhlenberg); Dom Janavey (Manhattanville); Justin Stabile (Western New England).

Mahopac

Tommy Elliot (Fairfield); Zach Puckhaber (Syracuse); Michael Harney (Army); Sean Masset (Monmouth); Michael Rettberg (NJIT); Nick Padovani (Manhattanville); John Dundon (St. Lawrence); Aidan Martin (Ithaca); John Nolan (Pace); Jake Degnan (Springfield); Gavin Viglucci (Springfield).

Mamaroneck

Rhett Chambers (Providence); Andrew Glinski (Harvard); Tim Sommer (Rutgers); Michael Bennett (Hobart); Grant Malas (Bucknell); Alex Martin (Penn); J.B. Conner (Penn); Tom Conley (Middlebury); Henry Bennett (Gettysburg); Jack Fried (Hamilton); Max Nodiff (Hamilton); David Belisle (Oberlin).

Nanuet

James Moran (Sacred Heart); Chris Falborn (Plattsburgh); Jeremy Schucker (St. Thomas Aquinas); Terence O’Loughlin (Dominican).

New Rochelle

Michael Swift (Manhattanville).

North Rockland

Joe Gianella (Kings College); Kevin Devine (Providence); Jayden Rios (Felician); Kevin Morina (Western New England).

North Salem

Conrad Good (Roanoke).

Nyack

Carlos Aguilar (St. Thomas Aquinas); Harrison Jordan (Georgian Court); Gavin Trahan (Union).

Ossining

Caden Hallinan (Pace); Vinny Bernardo (Utica); Nick Gallery (Post); Bobby Terelli (Post).

Pearl River

Jonathan Farley (St. Thomas Aquinas); Nick Paletta (Stevenson); Jack Dwyer (Catholic University); Kevin Gorham (Marymount University); Tommy Cortelli (Hartwick); Brendan Donohue (Scranton).

Pelham

Jeremiah Reen (Johns Hopkins); Will White (Ohio Wesleyan); Henry Moderelli (Kenyon).

John Jay's Bryce Ford (9) fires a shot that is stooped by Rye goalie Emmet Carroll (35) during boys lacrosse action at John Jay High School in Cross River March 29, 2019. John Jay won the game 8-6.

Pleasantville

Jake Coleman (Fairfield); Ray Raefski (Oneonta); Sean Mueller (Oneonta); Brennan McDermott (Bellarmine); Matt May (Wesleyan); Joe Keating (Mount St. Mary); Nick Valdivieso (Manhattanville); Ryan Challice (Trinity).

Rye

Brendan Lavelle (Penn); Emmet Carroll (Penn); Kian McCarthy (Virginia); Caden Whaling (North Carolina); Owen Kovacs (Bucknell); Johnny Hartzell (Colgate); Finn Ahrens (Wesleyan); Carter Barford (Trinity); Aidan Cunningham (Bates); Will Bainbridge (Colby); Andrew Keller (Washington & Lee); Colin Kovacs (Dickinson); Tyler Freilich (Berry).

Rye Neck

Luke West (Muhlenberg); Ronan West (Haverford).

Scarsdale

Colby Baldwin (Penn State); Noah Chappell (Amherst); Graydon Diamond (Connecticut College); Ben Miller (Bates); Jason Koch (Union); Paul Lamonaca (Syracuse); Jack Brosgol (Swarthmore).

Sleepy Hollow

Tyler Mahood (Maritime); Dylan Nelson (MIT).

Somers

Nick Rossi (Lafayette); Hunter Sullivan (RPI); T.J. Olifers (Muhlenberg); Nate Traver (Susquehanna); Mike Keane (Post).

Stepinac

Matthew Newman (Manhattanville); Colin Sharkey (Maryland); Joey Carino (Albany); Jayden Morrobel (Purchase); Stephen Stackhouse (Curry); Luke Phillips (Washington College); C.J. Sanchez (MIT); Liam McAlary (Oswego); Nolan Sharkey (Binghamton); Brady Sharkey (Binghamton); Andrew Girolamo (Binghamton); L.J. Iacuone (Monmouth); Matt Stewart (Towson).

Suffern

Brian Bonnist (Colorado College); Ben Burns (Wesleyan); Joe Casarella (St. Thomas Aquinas); Jake Knaggs (Kean).

Tappan Zee

Sean Berrigan (Bucknell); Stephen Barikyan (Oneonta); Sean Sullivan (Domincan); Mike Mooney (Manhattanville); Justin Sanchez (Delhi); Joey Parisi (Pace); Thomas Kennedy (Maritime).

Westlake

Dylan Donnery (Quinnipiac); Ryan Donnery (Quinnipiac); Jack Simon (High Point); Matthew Sardo (LIU); Nicholas Gorman (Springfield); Andrew Llamas (Pace); Anthony DelDuca (Wilkes); Christopher Drossos (Seton Hill); Nicholas Carravone (St. Thomas Aquinas); Justin Avella (St. Thomas Aquinas).

White Plains

Dom Gould (Roger Williams); Sean Larking (Manhattanville); Nick Spista (Maritime); Jack Herman (Lynn); Jack Strobel (Manhattanville); Miles Tillman (RIT); Rudy DeFillipis (Ohio Northern); Alex Farben-Griggs (Potsdam); Trey Fee (Oneonta).

Yorktown

Keith Boyer (Duke); Will Embury (Marist); Eddie Capone (Marist); Jason Fastiggi (Connecticut College); Dylan Smith (Fairfield); Vito DeBellis (Siena); Adam Norris (VMI); Brendan Regan (Nazareth); Alex DeBenedictis (Monmouth); Liam Marr (Salve Regina); Tim O’Callaghan (Holy Cross); Dino Bowen (Cortland); Johnny Bowen (Cortland); Anthony Guglielmo (Florida Southern); James Solazzo (Wingate); Matt Regan (Muhlenberg); Vin Cappelli (Springfield); Justin Meyreles (Weslyan); Jack Duncan (Union).

