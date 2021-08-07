West Nile virus detected in two mosquitoes in Lackawanna County

David Singleton, The Times-Tribune, Scranton, Pa.
·1 min read

Aug. 7—Two mosquitoes collected in Lackawanna County have tested positive for the West Nile virus, the first of the 2021 season.

kAm%96 >@DBF:E@6D H6C6 7@F?5 :? E96 2C62 @7 |2C:@? $EC66E 2?5 !@H6== pG6?F6 :? r=2C>:E 2?5 ?62C !2=> $EC66E 2?5 rC@H? pG6?F6 :? $4C2?E@?[ E96 4@F?EJ D2:5 uC:52J]k^Am

kAm}@ 9F>2? 42D6D 92G6 366? C6A@CE65]k^Am

kAm~77:4:2=D 7C@> E96 4@F?EJ 2?5 E96 DE2E6 s6A2CE>6?E @7 t?G:C@?>6?E2= !C@E64E:@? 2C6 C6DA@?5:?8 E@ A@D:E:G6 56E64E:@?D[ E96 4@F?EJ D2:5] xE 25G:D65 C6D:56?ED :? E9@D6 2C62D E@ E26D H96? >@DBF:E@6D 2C6 24E:G6]k^Am

kAm}@ A@D:E:G6 (6DE }:=6 D2>A=6D H6C6 4@==64E65 :? E96 4@F?EJ :? a_a_[ 244@C5:?8 E@ E96 DE2E6VD (6DE }:=6 ':CFD r@?EC@= !C@8C2> H63D:E6] %96 4@F?EJVD =2DE C6A@CE65 9F>2? 42D6 @7 E96 G:CFD 92AA6?65 :? a_'f]k^Am

— DAVID SINGLETON

Recommended Stories