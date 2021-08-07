West Nile virus detected in two mosquitoes in Lackawanna County
Aug. 7—Two mosquitoes collected in Lackawanna County have tested positive for the West Nile virus, the first of the 2021 season.
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— DAVID SINGLETON