West Nile virus detected in two mosquitoes in Lackawanna County

Reuters

South Korea will extend its social distancing curbs by two weeks as the government contends with outbreaks nationwide and more people fall severely ill, Prime Minister Kim Boo-kyum said on Friday. Seoul and surrounding regions have banned private gatherings of more than two people after 6 p.m. and any gatherings of more than four people are prohibited in the rest of the country. Kim said the restrictions were crucial to stamping out cases and ensuring a safe reopening of schools in two weeks.