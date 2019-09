Week Two early inactives

Every week we bring you all the inactives from the early games in one post, constantly updated with the latest information. Check back to see the full list as it becomes available 90 minutes ahead of the 1 p.m. ET kickoffs.

Jaguars at Texans

Jaguars: DE Yannick Ngakoue, T Cedric Ogbuehi, TE Josh Oliver, CB A.J. Bouye, WR Marqise Lee, T Cam Robinson, RB Devine Ozigbo

Texans: QB Alex McGough, RB Taiwan Jones, G Senio Kelemete, G Greg Mancz, TE Logan Paulsen, TE Jerrell Adams, DE Carlos Watkins

Patriots at Dolphins

Patriots: CB Joejuan Williams, DL Deatrich Wise, RB Brandon Bolden, RB Damien Harris, WR Jakobi Meyers, T Marcus Cannon, OL Jermaine Eluemunor

Dolphins: S Reshad Jones, WR Albert Wilson, RB Myles Gaskin, LB Trent Harris, OL Isaiah Prince, OL Chris Reed, OL Bryan Witzmann

Cardinals at Ravens

Cardinals: G Lamont Gaillard, WR Andy Isabella, OL Josh Miles, OL Jeremy Vujnovich, OL Brett Toth, DL Jonathan Bullard, DL Michael Dogbe

Ravens: CB Jimmy Smith, QB Trace McSorley, LB Jaylon Ferguson, G Ben Powers, WR Jaleel Scott, LB Otaro Alaka, DT Daylon Mack

49ers at Bengals

49ers: RB Tevin Coleman, WR Jalen Hurd, WR Trent Taylor, QB C.J. Beathard, DB Jimmie Ward, OL Daniel Brunskill, DB Jason Verrett

Bengals: WR A.J. Green, T Cordy Glenn, QB Jake Dolegala, WR Pharoh Cooper, RB Trayveon Williams, DE Andrew Brown, DT Renell Wren

Chargers at Lions

Chargers: TE Hunter Henry, QB Easton Stick, K Michael Badgley, CB Roderic Teamer, CB Michael Davis, LB Jatavis Brown DL Cortez Broughton

Lions: T Taylor Decker, LB Jarrad Davis, DL Da’Shawn Hand, G Beau Benzschawel, CB Amani Oruwariye, WR Travis Fulgham, QB David Blough

Vikings at Packers

Vikings: CB Mackensie Alexander, G Pat Elflein, CB Mike Hughes, LB Ben Gedeon, OL Odi Udoh, DL Armon Watts, DL Jalyn Holmes

Packers: LB Oren Burks, WR Darrius Shepherd, RB Dexter Williams, CB Ka’dar Hollman, G Cole Madison, G Lucas Patrick, DL Kingsley Keke

Bills at Giants

Bills: CB Taron Johnson, WR Andre Roberts, OL Ryan Bates, OL Conor McDermott, OL Ike Boettger, TE Tyler Kroft, S Jaquan Johnson

Giants: WR Sterling Shepard, TE Garrett Dickerson, WR Darius Slayton, QB Alex Tanney, T Eric Smith, OL Chad Slade, RB Paul Perkins

Seahawks at Steelers

Seahawks: C Joey Hunt, WR David Moore, DE Ziggy Ansah, WR Gary Jennings, CB Neiko Thorpe, S Tedric Thompson, DT Poona Ford

Steelers: RB Roosevelt Nix, CB Justin Layne, LB Jayrone Elliott, OL Fred Johnson, OL Chukwuma Okorafor, TE Zach Gentry, DE Isaiah Buggs

Colts at Titans

Colts: DE Jabaal Sheard, RB Jonathan Williams, T Le’Raven Clark, TE Hale Hentges, S Rolan Milligan, CB Marvell Tell III, DE Kemoko Turay

Titans: LB Reggie Gilbert, OL Kevin Pamphile, CB Tye Smith, RB David Fluellen, OL Hroniss Grasu, OL Nate Davis, DL Brent Urban

Cowboys at Washington

Cowboys: WR Tavon Austin, LB Luke Gifford, S Donovan Wilson, C Adam Redmond, G Brandon McKnight, DT Trysten Hill, DE Taco Charlton

Washington: DE Jonathan Allen, TE Jordan Reed, QB Colt McCoy, CB Quinton Dunbar, CB Fabian Moreau, OL Ross Pierschbacher, OL Wes Martin