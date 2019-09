Week Three early inactives

Every week we bring you all the inactives from the early games in one post, constantly updated with the latest information. Check back to see the full list as it becomes available 90 minutes ahead of the 1 p.m. ET kickoffs.

Lions at Eagles

Lions: DL Da’Shawn Hand, CB Amani Oruwariye, QB Jeff Driskel, WR Travis Fulgham, G Ben Benzschawel, G Oday Aboushi, RB Paul Perkins

Eagles: WR DeSean Jackson, RB Corey Clement, DT Timmy Jernigan, WR Alshon Jeffery, DL Shareef Miller, LB Kamu Grugier-Hill, G Nate Herbig

Jets at Patriots

Jets: QB Sam Darnold, LB Jordan Jenkins, WR Demaryius Thomas, LB C.J. Mosley, DL Quinnen Williams, LB Jordan Willis, DL John Franklin-Myers

Patriots: FB James Develin, RB James White, S Nate Ebner, LB Shilque Calhoun, TE Matt LaCosse, OL Caleb Benenoch, OL Korey Cunningham

Bengals at Bills

Bengals: WR A.J. Green, T Cordy Glenn, DT Ryan Glasgow, DE Kerry Wynn, CB B.W. Webb, OL Michael Jordan, QB Jake Dolegala

Bills: RB Devin Singletary, TE Tyler Kroft, CB Taron Johnson, S Jaquan Johnson, G Ike Boettger, T Conor McDermott, OL Ryan Bates

Dolphins at Cowboys

Dolphins: S Reshad Jones, WR Albert Wilson, S Doug Middleton, RB Myles Gaskin, OL Chris Reed, OL Isaiah Prince, DL Tank Carradine

Cowboys: S Xavier Woods, WR Tavon Austin, WR Michael Gallup, DL Tyrone Crawford, LB Luke Gifford, DT Antwaun Woods, OL Brandon Knight

Broncos at Packers

Broncos: T Ja'Wuan James, RB Andy Janovich, LB Joseph Jones, CB Bryce Callahan, WR River Cracraft, LB Alexander Johnson, DL Mike Purcell

Packers: LB Oren Burks, WR Jake Kumerow, RB Dexter Williams, CB Ka’dar Hollman, G Cole Madison, G/T Adam Pankey, DL Montravius Adams

Falcons at Colts

Falcons: P Matt Bosher, T Matt Gono, RB Brian Hill, RB Qadree Ollison, CB Jordan Miller, DL Deadrin Senat, WR Olamide Zaccheus

Colts: LB Darius Leonard, DE Jabaal Sheard, OL Le’Raven Clark, TE Hale Hentges, CB Marvell Tell III, DT Jihad Ward, RB Jonathan Williams

Ravens at Chiefs

Ravens: CB Jimmy Smith, S Brynden Trawick, QB Trace McSorley, WR Jaleel Scott, LB Otaro Alaka, OL Ben Powers, DL Daylon Mack

Chiefs: RB Damien Williams, WR Tyreek Hill, T Eric Fisher, OL Greg Senat, OL Nick Allegretti, OL Martinas Rankin, DL Khalen Saunders

Raiders at Vikings

Raiders: WR Dwayne Harris, G Gabe Jackson, WR Trevor Davis, WR Ryan Grant, QB DeShone Kizer, DT Corey Liuget, T David Sharpe

Vikings: CB Mackensie Alexander, LB Anthony Barr, T Oli Udoh, C Brett Jones, DT Jalyn Holmes, G Dru Samia, DT Armon Watts