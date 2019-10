Week Five early inactives

Every week we bring you all the inactives from the early games in one post, constantly updated with the latest information. Check back to see the full list as it becomes available 90 minutes ahead of the 1 p.m. ET kickoffs.

Jaguars at Panthers

Jaguars: CB Jalen Ramsey, TE Josh Oliver, WR C.J. Board, RB Tyler Ervin, LB Lerentee McCray, OL Brandon Thomas, DT Dontavius Russell

Panthers: QB Cam Newton, G Trai Turner, CB Donte Jackson, T Greg Little, TE Chris Manhertz, T Caleb Benenoch, DE Bryan Cox, Jr.

Jets at Eagles

Jets: QB Sam Darnold, LB Jordan Jenkins, LB C.J. Mosley, G Kelechi Osemele, OL Brandon Shell, DL Folorunso Fatukasi, OL Conor McDermott

Eagles: WR DeSean Jackson, CB Ronald Darby, DT Timmy Jernigan, CB Avonte Maddox, QB Nate Sudfeld, DE Shareef Miller, G Nate Herbig

Vikings at Giants

Vikings: CB Mackensie Alexander, LB Kentrell Brothers, WR Davion Davis,DT Hercules Mata'afa, C Brett Jones, T Oli Udoh, DT Armon Watts

Giants: RB Saquon Barkley, LB Alec Ogletree, LB Tae Davis, LB Lorenzo Carter, QB Alex Tanney, T Chad Slade, T Eric Smith

Patriots at Washington

Patriots: RB Rex Burkhead, S Nate Ebner, S Patrick Chung, RB Damien Harris, OT Korey Cunningham, QB Cody Kessler, DT Byron Cowart

Washington: TE Jordan Reed, G Brandon Scherff, TE Vernon Davis, LB Josh Harvey-Clemons, QB Case Keenum, C Ross Pierschbacher, CB Aaron Colvin

Cardinals at Bengals

Cardinals: DE Zach Allen, LB Dennis Gardeck, WR Christian Kirk, S Charles Washington, WR Damiere Byrd, LB Ezekiel Turner OL Brett Toth

Bengals: WR A.J. Green, T Cordy Glenn, DE Kerry Wynn, DT Renell Wren, CB Greg Mabin, RB Trayveon Williams, QB Jake Dolegala

Falcons at Texans

Falcons: CB Blidi Wreh-Wilson, RB Kenjon Barner, G Jamon Brown, RB Qadree Ollison, DL Deadrin Senat, WR Olamide Zaccheaus

Texans: WR Kenny Stills, OL Greg Mancz, DE Carlos Watkins, TE Logan Paulsen, LB Tyrell Adams, CB Xavier Crawford, QB Alex McGough

Buccaneers at Saints

Buccaneers: WR Breshad Perriman, LB Jack Cichy, CB Jamel Dean, G Zack Bailey, T Jerald Hawkins, DL Patrick O’Connor, TE Tanner Hudson

Saints: QB Drew Brees, DE Trey Hendrickson, CB Ken Crawley, S Saquan Hampton, C Nick Easton, OL Ethan Greenidge, WR Lil'Jordan Humphrey

Bears at Raiders (in London)

Bears: QB Mitchell Trubisky, DE Bilal Nichols, G Ted Larsen, WR Taylor Gabriel, CB Duke Shelley, LB Joel Iyiegbuniwe, WR Riley Ridley

Raiders: G Gabe Jackson, DE Clelin Ferrell, WR Dwayne Harris, QB DeShone Kizer, WR J.J. Nelson, T Brandon Parker, WR Tyrell Williams

Ravens at Steelers

Ravens: CB Jimmy Smith, QB Trace McSorley, WR Jaleel Scott, OL Ben Powers, DT Daylon Mack, LB Kenny Young, CB Anthony Averett

Steelers: FB Roosevelt Nix, LB Anthony Chickillo, WR Donte Moncrief, T Chukwuma Okorafor, DE Isaiah Buggs, TE Zach Gentry, G Fred Johnson

Bills at Titans

Bills: LB Corey Thompson, TE Tyler Kroft, WR Robert Foster, CB Taron Johnson, RB Devin Singletary, G Ike Boettger, T Ty Nsekhe

Titans: OL Kevin Pamphile, LB Cameron Wake, OL Hroniss Grasu, OL Aaron Stinnie, CB Tye Smith, OL David Quessenberry, DL Brent Urban