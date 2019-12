Week 15 early inactives

Every week we bring you all the inactives from the 1 p.m. ET games in one post, constantly updated with the latest information. Check back to see the full list as it becomes available 90 minutes ahead of kickoff.

Seahawks at Panthers

Seahawks: DE Jadeveon Clowney, LB Mychal Kendricks, TE Luke Willson, G Phil Haynes, G Jordan Roos, CB Shaquill Griffin, DE Ziggy Ansah

Panthers: TE Greg Olsen, DE Christian Miller, DE Marquis Haynes, T Garrett McGhin, LB Ramik Wilson, DT Woodrow Hamilton, CB Corn Elder

Patriots at Bengals

Patriots: QB Cody Kessler, RB Damien Harris, TE Ryan Izzo, OL Jermaine Eluemunor, OL Korey Cunningham, CB Jason McCourty, DL Byron Cowart

Bengals: WR A.J. Green, G John Jerry, T Isaiah Prince, WR Damion Willis, QB Jake Dolegala, CB Torry McTyer, DE Anthony Zettel

Buccaneers at Lions

Buccaneers: WR Mike Evans, DT Beau Allen, LB Anthony Nelson, DB M.J. Stewart, LB Kahzin Daniels, T Donovan Smith, TE Jordan Leggett

Lions: QB Matthew Stafford, T Rick Wagner, DT A'Shawn Robinson, RB Bo Scarbrough, LB Christian Jones, G Beau Benzschawel, CB Michael Jackson

Bears at Packers

Bears: T Bobby Massie, LB Danny Trevathan, WR Taylor Gabriel, DL Abdullah Anderson, OL Corey Levin, TE Eric Saubert, DL Roy Robertson-Harris

Packers: WR Ryan Grant, T Jared Veldheer, T Yosh Nijman, RB Dexter Williams, CB Tony Brown, CB Ka’dar Hollman, LB B.J. Goodson

Broncos at Chiefs

Broncos: DE Adam Gotsis, T Ja'Wuan James, G Ronald Leary, DE DeMarcus Walker, T Calvin Anderson, DL Dre’Mont Jones, CB Shakial Taylor

Chiefs: CB Morris Claiborne, CB Rashad Fenton, RB Damien Williams, QB Chad Henne, OL Jackson Barton, OL Nick Allegretti, TE Deon Yelder

Dolphins at Giants

Dolphins: CB Tae Hayes, S Walt Aikens, FB Chandler Cox, OL Keaton Sutherland, OL Evan Boehm, T Adam Pankey, DE Charles Harris

Giants: QB Daniel Jones, TE Evan Engram, G Kevin Zeitler, TE Rhett Ellison, OL Chad Slade, RB Wayne Gallman

Texans at Titans

Texans: WR Steven Mitchell, WR Keke Coutee, S Mike Adams, CB Cornell Armstrong, RB Taiwan Jones, DL Joel Heath, DL Eddie Vanderdoes

Titans: WR Adam Humphries, LB Daren Bates, CB Adoree' Jackson, OL Kevin Pamphile, DL Matt Dickerson, LB Sharif Finch, DL Isaiah Mack

Eagles at Washington

Eagles: RB Jordan Howard, T Lane Johnson, WR Nelson Agholor, DE Derek Barnett, QB Nate Sudfeld, DE Shareef Miller, G Sua Opeta

Washington: G Brandon Scherff, QB Colt McCoy, WR Trey Quinn, OL Ross Pierschbacher, TE Caleb Wilson, LB Josh Harvey-Clemons, CB Quinton Dunbar