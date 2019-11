Week 12 early inactives

Every week we bring you all the inactives from the 1 p.m. ET games in one post, constantly updated with the latest information. Check back to see the full list as it becomes available 90 minutes ahead of kickoff.

Buccaneers at Falcons

Buccaneers: LB Anthony Nelson, CB M.J. Stewart, CB Mazzi Wilkins, LB Kahzin Daniels, G Aaron Stinnie, T Jerald Hawkins, TE Jordan Leggett

Scroll to continue with content Ad

Falcons: RB Devonta Freeman, TE Austin Hooper, S Kemal Ishmael, DE John Cominsky, T Matt Gono, WR Brandon Powell, DT Deadrin Senat

Broncos at Bills

Broncos: LB Justin Hollins, T Ju’Wuan James, WR Juwann Winfree, CB Cyrus Jones, DE DeMarcus Walker, T Calvin Anderson, DL Jonathan Harris

Bills: DB Siran Neal, T Ty Nsekhe, RB T.J. Yeldon, WR Duke Williams, TE Tommy Sweeney, OL Ike Boettger, DT Vincent Taylor,

Giants at Bears

Giants: TE Evan Engram, TE Rhett Ellison, QB Alex Tanney, OT Eric Smith, OL Chad Slade, WR Bennie Fowler, LB Chris Peace

Bears: LB Danny Trevathan, TE Adam Shaheen, CB Duke Shelley, OL Alex Bars, DL Abdullah Anderson, TE Bradley Sowell, WR Riley Ridley

Steelers at Bengals

Steelers: WR JuJu Smith-Schuster, RB James Conner, QB Paxton Lynch, CB Artie Burns, LB Tuzar Skipper, T Chuks Okorafor, TE Zach Gentry

Bengals: WR A.J. Green, TE Drew Sample, T Andre Smith, OL Fred Johnson, QB Jake Dolegala, CB Torry McTyer, DE Anthony Zettel

Dolphins at Browns

Dolphins: CB Xavier Crawford, CB Ken Webster, OL Chris Reed, T Isaiah Prince, OL Keaton Sutherland, TE Clive Walford, LB Trent Harris

Browns: S Eric Murray, DE Olivier Vernon, WR Taywan Taylor, CB Robert Jackson, T Kendall Lamm, OL Drew Forbes, TE Pharaoh Brown

Panthers at Saints

Panthers: CB Ross Cockrell, DE Wes Horton, RB Mike Davis, DE Marquis Haynes, LB Jordan Kunaszyk, WR Brandon Zylstra, CB Corn Elder

Story continues

Saints: G Andrus Peat, CB Marshon Lattimore, WR Deonte Harris, RB Zach Line, OL Ethan Greenidge, TE Dan Arnold, DE Carl Granderson

Raiders at Jets

Raiders: T David Sharpe, QB DeShone Kizer, LB Preston Brown, OL Erik Magnuson, WR Keelan Doss, DL Terrell McCain, S Lamarcus Joyner

Jets: LB C.J. Mosley, CB Darryl Roberts, S Matthias Farley, LB Paul Worrilow, CB Nate Hairston, DE Jordan Willis and C Leo Koloamatangi

Seahawks at Eagles

Seahawks: DE Jadeveon Clowney, WR Jaron Brown, RB C.J. Prosise, TE Luke Willson, OL Phil Haynes, CB Neiko Thorpe, WR John Ursua

Eagles: T Lane Johnson, WR Alshon Jeffery, RB Jordan Howard, WR Nelson Agholor, G Nate Herbig, DE Shareef Miller, QB Nate Sudfeld

Lions at Washington

Lions: QB Matthew Stafford, DE Trey Flowers, CB Rashaan Melvin, C Frank Ragnow, DL Da’Shawn Hand, S Tracy Walker, CB Jamal Agnew

Washington: QB Colt McCoy, RB Chris Thompson, WR Cam Sims, OL Ross Pierschbacher, DL Daron Payne, CB Aaron Colvin, S Jeremy Reaves