Updated 2024 NFL mock draft ahead of training camp

Now that all 32 teams are either at training camp or getting ready to start camp, we decided to update our 2024 NFL mock draft. You might find a surprise or two inside.

1 Arizona Cardinals - WR Marvin Harrison Jr., Ohio State

2 Arizona Cardinals - EDGE Jared Verse, Florida State

3 Indianapolis Colts - OT Joe Alt, Notre Dame

4 Tennessee Titans - EDGE Dallas Turner, Alabama

5 Chicago Bears - WR Emeka Egbuka, Ohio State

6 Atlanta Falcons - CB Kool-Aid McKinstry, Alabama

7 Tampa Bay Buccaneers - QB Caleb Williams, USC

8 Washington Commanders - QB Drake Maybe, North Carolina

9 New England Patriots - OT Olumuyiwa Fashanu, Penn State

10 Los Angeles Rams - EDGE J.T. Tuimoloau, Ohio State

11 Green Bay Packers - QB Quinn Ewers, Texas

12 Chicago Bears - LB Barrett Carter, Clemson

13 Pittsburgh Steelers - CB Kalen King, Penn State

14 Minnesota Vikings - WR Rome Odunze, Washington

14 Las Vegas Raiders - OT JC Latham, Alabama

16 Houston Texans - TE Brock Bowers, Georgia

17 Denver Broncos - DT Michael Hall Jr., Ohio State

18 Los Angeles Chargers - CB Cooper DeJean, Iowa

19 Seattle Seahawks - S Andrew Mukuba, Clemson

20 New York Giants - RB TreVeyon Henderson, Ohio State

21 - New Orleans Saints - EDGE Bralen Trice, Washington

22 Miami Dolphins - DT Maason Smith, LSU

23 Jacksonville Jaguars - WR Xavier Worthy, Texas

24 Baltimore Ravens - CB Denzel Burke, Ohio State

25 Detroit Lions - QB Bo Nix, Oregon

26 New York Jets - OT Kingsley Suamataia, BYU

27 Dallas Cowboys - WR Malik Nabers, LSU

28 Buffalo Bills - OG Donovan Jackson, Ohio State

29 Cincinnati Bengals - OC Cooper Beebe, Kansas State

30 Philadelphia Eagles - CB Jason Marshall, Florida

31 San Francisco 49ers - S Kamren Kinchens, Miami

32 Kansas City Chiefs - DT Jer'Zhan Newton, Illinois

