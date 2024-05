U.S. Women's Open 2024 qualifying results: Who will be at Lancaster Country Club

U.S. Women's Open qualifying runs through May 20, offering players a chance to compete at Lancaster Country Club beginning later this month.

Unlike on the men's side, there is no local qualifying, just an overall, 36-hole qualifying for the women. There are 23 U.S. sites with one each in Canada, Japan and Germany. A player must have a 2.4 Handicap Index in order to compete.

The U.S. Women's Open will be contested May 30 - June 2 in Lancaster, Pennsylvania. Here's a look at the qualifying results with upcoming venues and those awaiting results at the bottom of the article (A=alternate; (a)=amateur).

05/06/2024

Dunwoody, Georgia - Dunwoody Country Club



Arpichaya Yubol - Thailand 138

Kristen Gillman - Austin, Texas 143

A - Mary Miller(a) - Savannah, Georgia 144

A - Thanana Kotchasanmanee(a) - Thailand 145



05/06/2024

Fresno, California - San Joaquin Country Club



Gabriela Ruffels - Australia 136

Asterisk Talley(a) - Chowchilla, California 137

A - Harriet Lynch - England 139

A - Malia Nam - Kailua, Hawaii 140



05/06/2024

New Smyrna Beach, Florida - Sugar Mill Country Club



Steph Kyriacou - Australia 136

Elizabeth Szokol - Winnetka, Illinois 137

A - Sarah Kemp - Australia 139

A - Paula Reto - South Africa 141



05/06/2024

Wayzata, Minnesota - Woodhill Country Club



Kaitlyn Papp Budde - Austin, Texas 142

A - Joy Chou - Chinese Taipei 142

A - Emily Lauterbach - Hartland, Wisconsin 145



05/02/2024

Columbus, Ohio - *Ohio State University Golf Club



Weiling Hsu - Chinese Taipei 141

Isabella Fierro - Mexico 142

Wichanee Meechai - Thailand 142

A - Agathe Laisne - France 144

A - Lindy Duncan - Plantation, Florida 144



05/01/2024

Winchester, Massachusetts - Winchester Country Club



Lucy Li - Redwood Shores, California 137

Katie Li(a) - Basking Ridge, New Jersey 137

Sofia Garcia - Paraguay 139

A - Amelia Lewis - Jacksonville, Florida 139

A - Peiyun Chien - Chinese Taipei 140



04/30/2024

Westminster, Colorado - Walnut Creek Golf Preserve



Isi Gabsa - Germany 140

Moriya Jutanugarn - Thailand 142

Celine Borge - Norway 144

A - Reagan Zibilski(a) - Springfield, Missouri 144

A - Polly Mack - Germany 144



04/30/2024

Greensboro, North Carolina - Starmount Forest Country Club



Pauline Roussinbouchard - France 135

Lauren Stephenson - Lexington, South Carolina 135

A - Brooke Rivers(a) - Canada 137

A - Gina Kim - Durham, North Carolina 137



04/30/2024

Seattle, Washington - Rainier Golf & Country Club



Jiwon Jeon - Republic of Korea 137

Caroline Inglis - Eugene, Oregon 141

Emily Kristine Pedersen - Denmark 141

A - Ssu Chia Cheng - Chinese Taipei 141

A - Yealimi Noh - Concord, California 142



04/29/2024

Ojai, California - Soule Park Golf Club



Yuri Yoshida - Japan 130

Catherine Park(a) - Irvine, California 134

Soo Bin Joo - Republic of Korea 134

A - Jasmine Koo(a) - Cerritos, California 136

A - Jennifer Song - Ann Arbor, Michigan 136



04/29/2024

Rockwall, Texas - Rockwall Golf & Athletic Club



Aine Donegan(a) - Republic of Ireland 135

Huai-Chien Hsu(a) - Chinese Taipei 136

A - Savannah Barber(a) - Fort Worth, Texas 137

A - Bentley Cotton(a) - Austin, Texas 138



04/25/2024

Alexandria, Virginia - Belle Haven Country Club



Ruixin Liu - Peoples Republic of China 139

Jean Reynolds - Newnan, Georgia 139

A - Avery McCrery(a) - Wilmington, Delaware 140

A - Josee Doyon - Canada 143



04/23/2024

San Jacinto, California - Soboba Springs Golf Course



Hsin Yu Lu - Chinese Taipei 140

Mariel Galdiano - Pearl City, Hawaii 142

A - Emily Song(a) - Irvine, California 142

A - Samantha Wagner - Windermere, Florida 145



04/22/2024

Chiba Pref., - Boso Country Club



Amiyu Ozeki - Japan 132

Yui Kawamoto - Japan 135

Saiki Fujita - Japan 136

Peiying Tsai - Chinese Taipei 137

Ayako Kimura - Japan 138

A - Hibiki Iriya(a) - Japan 138

A - Haruka Kawasaki - Japan 139



04/16/2024

Waikoloa Village, Hawaii - The Village Course at Waikoloa



Yuka Nii - Japan 132

A - Anne Van Dam - Netherlands 132

A - Risa Murata - Japan 138



04/15/2024

El Macero, California - El Macero Country Club



Megha Ganne(a) - Holmdel, New Jersey 138

Sabrina Iqbal(a) - San Jose, California 139

Alexa Melton - Covina, California 140

A - Julia Misemer(a) - Overland Park, Kansas 143

A - Gigi Stoll - Beaverton, Oregon 143



04/15/2024

Coquitlam, British Columbia - The Vancouver Golf Club



Amelia Garvey - New Zealand 140

Madison Young - Canton, Georgia 144

A - Ana Belac - Slovenia 144

A - Vanessa Zhang(a) - Canada 144



Future sites and those awaiting updates:

May 6



Pinnacle Peak C.C., Scottsdale, Ariz.

May 7



Shannopin C.C., Pittsburgh, Pa.

May 8



Sunset C.C., St. Louis, Mo.

May 10



The Club at Admirals Cove (North/West Courses), Jupiter, Fla.

May 13



Bradenton (Fla.) C.C.

Briarwood C.C., Deerfield, Ill.

Haworth (N.J.) C.C.

Golfcrest C.C., Pearland, Texas

May 20