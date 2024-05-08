U.S. Women's Open 2024 qualifying results: Who will be at Lancaster Country Club
U.S. Women's Open qualifying runs through May 20, offering players a chance to compete at Lancaster Country Club beginning later this month.
Unlike on the men's side, there is no local qualifying, just an overall, 36-hole qualifying for the women. There are 23 U.S. sites with one each in Canada, Japan and Germany. A player must have a 2.4 Handicap Index in order to compete.
The U.S. Women's Open will be contested May 30 - June 2 in Lancaster, Pennsylvania. Here's a look at the qualifying results with upcoming venues and those awaiting results at the bottom of the article (A=alternate; (a)=amateur).
05/06/2024
Dunwoody, Georgia - Dunwoody Country Club
Arpichaya Yubol - Thailand
138
Kristen Gillman - Austin, Texas
143
A - Mary Miller(a) - Savannah, Georgia
144
A - Thanana Kotchasanmanee(a) - Thailand
145
05/06/2024
Fresno, California - San Joaquin Country Club
Gabriela Ruffels - Australia
136
Asterisk Talley(a) - Chowchilla, California
137
A - Harriet Lynch - England
139
A - Malia Nam - Kailua, Hawaii
140
05/06/2024
New Smyrna Beach, Florida - Sugar Mill Country Club
Steph Kyriacou - Australia
136
Elizabeth Szokol - Winnetka, Illinois
137
A - Sarah Kemp - Australia
139
A - Paula Reto - South Africa
141
05/06/2024
Wayzata, Minnesota - Woodhill Country Club
Kaitlyn Papp Budde - Austin, Texas
142
A - Joy Chou - Chinese Taipei
142
A - Emily Lauterbach - Hartland, Wisconsin
145
05/02/2024
Columbus, Ohio - *Ohio State University Golf Club
Weiling Hsu - Chinese Taipei
141
Isabella Fierro - Mexico
142
Wichanee Meechai - Thailand
142
A - Agathe Laisne - France
144
A - Lindy Duncan - Plantation, Florida
144
05/01/2024
Winchester, Massachusetts - Winchester Country Club
Lucy Li - Redwood Shores, California
137
Katie Li(a) - Basking Ridge, New Jersey
137
Sofia Garcia - Paraguay
139
A - Amelia Lewis - Jacksonville, Florida
139
A - Peiyun Chien - Chinese Taipei
140
04/30/2024
Westminster, Colorado - Walnut Creek Golf Preserve
Isi Gabsa - Germany
140
Moriya Jutanugarn - Thailand
142
Celine Borge - Norway
144
A - Reagan Zibilski(a) - Springfield, Missouri
144
A - Polly Mack - Germany
144
04/30/2024
Greensboro, North Carolina - Starmount Forest Country Club
Pauline Roussinbouchard - France
135
Lauren Stephenson - Lexington, South Carolina
135
A - Brooke Rivers(a) - Canada
137
A - Gina Kim - Durham, North Carolina
137
04/30/2024
Seattle, Washington - Rainier Golf & Country Club
Jiwon Jeon - Republic of Korea
137
Caroline Inglis - Eugene, Oregon
141
Emily Kristine Pedersen - Denmark
141
A - Ssu Chia Cheng - Chinese Taipei
141
A - Yealimi Noh - Concord, California
142
04/29/2024
Ojai, California - Soule Park Golf Club
Yuri Yoshida - Japan
130
Catherine Park(a) - Irvine, California
134
Soo Bin Joo - Republic of Korea
134
A - Jasmine Koo(a) - Cerritos, California
136
A - Jennifer Song - Ann Arbor, Michigan
136
04/29/2024
Rockwall, Texas - Rockwall Golf & Athletic Club
Aine Donegan(a) - Republic of Ireland
135
Huai-Chien Hsu(a) - Chinese Taipei
136
A - Savannah Barber(a) - Fort Worth, Texas
137
A - Bentley Cotton(a) - Austin, Texas
138
04/25/2024
Alexandria, Virginia - Belle Haven Country Club
Ruixin Liu - Peoples Republic of China
139
Jean Reynolds - Newnan, Georgia
139
A - Avery McCrery(a) - Wilmington, Delaware
140
A - Josee Doyon - Canada
143
04/23/2024
San Jacinto, California - Soboba Springs Golf Course
Hsin Yu Lu - Chinese Taipei
140
Mariel Galdiano - Pearl City, Hawaii
142
A - Emily Song(a) - Irvine, California
142
A - Samantha Wagner - Windermere, Florida
145
04/22/2024
Chiba Pref., - Boso Country Club
Amiyu Ozeki - Japan
132
Yui Kawamoto - Japan
135
Saiki Fujita - Japan
136
Peiying Tsai - Chinese Taipei
137
Ayako Kimura - Japan
138
A - Hibiki Iriya(a) - Japan
138
A - Haruka Kawasaki - Japan
139
04/16/2024
Waikoloa Village, Hawaii - The Village Course at Waikoloa
Yuka Nii - Japan
132
A - Anne Van Dam - Netherlands
132
A - Risa Murata - Japan
138
04/15/2024
El Macero, California - El Macero Country Club
Megha Ganne(a) - Holmdel, New Jersey
138
Sabrina Iqbal(a) - San Jose, California
139
Alexa Melton - Covina, California
140
A - Julia Misemer(a) - Overland Park, Kansas
143
A - Gigi Stoll - Beaverton, Oregon
143
04/15/2024
Coquitlam, British Columbia - The Vancouver Golf Club
Amelia Garvey - New Zealand
140
Madison Young - Canton, Georgia
144
A - Ana Belac - Slovenia
144
A - Vanessa Zhang(a) - Canada
144
Future sites and those awaiting updates:
May 6
Pinnacle Peak C.C., Scottsdale, Ariz.
May 7
Shannopin C.C., Pittsburgh, Pa.
May 8
Sunset C.C., St. Louis, Mo.
May 10
The Club at Admirals Cove (North/West Courses), Jupiter, Fla.
May 13
Bradenton (Fla.) C.C.
Briarwood C.C., Deerfield, Ill.
Haworth (N.J.) C.C.
Golfcrest C.C., Pearland, Texas
May 20
G. & C.C. Seddiner See, Michendorf, Germany