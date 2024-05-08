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U.S. Women's Open 2024 qualifying results: Who will be at Lancaster Country Club

Golf Channel
·4 min read
U.S. Women's Open 2024 qualifying results: Who will be at Lancaster Country Club

U.S. Women's Open qualifying runs through May 20, offering players a chance to compete at Lancaster Country Club beginning later this month.

Unlike on the men's side, there is no local qualifying, just an overall, 36-hole qualifying for the women. There are 23 U.S. sites with one each in Canada, Japan and Germany. A player must have a 2.4 Handicap Index in order to compete.

The U.S. Women's Open will be contested May 30 - June 2 in Lancaster, Pennsylvania. Here's a look at the qualifying results with upcoming venues and those awaiting results at the bottom of the article (A=alternate; (a)=amateur).

05/06/2024
Dunwoody, Georgia - Dunwoody Country Club

Arpichaya Yubol - Thailand

138

Kristen Gillman - Austin, Texas

143

A - Mary Miller(a) - Savannah, Georgia

144

A - Thanana Kotchasanmanee(a) - Thailand

145

05/06/2024
Fresno, California - San Joaquin Country Club

Gabriela Ruffels - Australia

136

Asterisk Talley(a) - Chowchilla, California

137

A - Harriet Lynch - England

139

A - Malia Nam - Kailua, Hawaii

140

05/06/2024
New Smyrna Beach, Florida - Sugar Mill Country Club

Steph Kyriacou - Australia

136

Elizabeth Szokol - Winnetka, Illinois

137

A - Sarah Kemp - Australia

139

A - Paula Reto - South Africa

141

05/06/2024
Wayzata, Minnesota - Woodhill Country Club

Kaitlyn Papp Budde - Austin, Texas

142

A - Joy Chou - Chinese Taipei

142

A - Emily Lauterbach - Hartland, Wisconsin

145

05/02/2024
Columbus, Ohio - *Ohio State University Golf Club

Weiling Hsu - Chinese Taipei

141

Isabella Fierro - Mexico

142

Wichanee Meechai - Thailand

142

A - Agathe Laisne - France

144

A - Lindy Duncan - Plantation, Florida

144

05/01/2024
Winchester, Massachusetts - Winchester Country Club

Lucy Li - Redwood Shores, California

137

Katie Li(a) - Basking Ridge, New Jersey

137

Sofia Garcia - Paraguay

139

A - Amelia Lewis - Jacksonville, Florida

139

A - Peiyun Chien - Chinese Taipei

140

04/30/2024
Westminster, Colorado - Walnut Creek Golf Preserve

Isi Gabsa - Germany

140

Moriya Jutanugarn - Thailand

142

Celine Borge - Norway

144

A - Reagan Zibilski(a) - Springfield, Missouri

144

A - Polly Mack - Germany

144

04/30/2024
Greensboro, North Carolina - Starmount Forest Country Club

Pauline Roussinbouchard - France

135

Lauren Stephenson - Lexington, South Carolina

135

A - Brooke Rivers(a) - Canada

137

A - Gina Kim - Durham, North Carolina

137

04/30/2024
Seattle, Washington - Rainier Golf & Country Club

Jiwon Jeon - Republic of Korea

137

Caroline Inglis - Eugene, Oregon

141

Emily Kristine Pedersen - Denmark

141

A - Ssu Chia Cheng - Chinese Taipei

141

A - Yealimi Noh - Concord, California

142

04/29/2024
Ojai, California - Soule Park Golf Club

Yuri Yoshida - Japan

130

Catherine Park(a) - Irvine, California

134

Soo Bin Joo - Republic of Korea

134

A - Jasmine Koo(a) - Cerritos, California

136

A - Jennifer Song - Ann Arbor, Michigan

136

04/29/2024
Rockwall, Texas - Rockwall Golf & Athletic Club

Aine Donegan(a) - Republic of Ireland

135

Huai-Chien Hsu(a) - Chinese Taipei

136

A - Savannah Barber(a) - Fort Worth, Texas

137

A - Bentley Cotton(a) - Austin, Texas

138

04/25/2024
Alexandria, Virginia - Belle Haven Country Club

Ruixin Liu - Peoples Republic of China

139

Jean Reynolds - Newnan, Georgia

139

A - Avery McCrery(a) - Wilmington, Delaware

140

A - Josee Doyon - Canada

143

04/23/2024
San Jacinto, California - Soboba Springs Golf Course

Hsin Yu Lu - Chinese Taipei

140

Mariel Galdiano - Pearl City, Hawaii

142

A - Emily Song(a) - Irvine, California

142

A - Samantha Wagner - Windermere, Florida

145

04/22/2024
Chiba Pref., - Boso Country Club

Amiyu Ozeki - Japan

132

Yui Kawamoto - Japan

135

Saiki Fujita - Japan

136

Peiying Tsai - Chinese Taipei

137

Ayako Kimura - Japan

138

A - Hibiki Iriya(a) - Japan

138

A - Haruka Kawasaki - Japan

139

04/16/2024
Waikoloa Village, Hawaii - The Village Course at Waikoloa

Yuka Nii - Japan

132

A - Anne Van Dam - Netherlands

132

A - Risa Murata - Japan

138

04/15/2024
El Macero, California - El Macero Country Club

Megha Ganne(a) - Holmdel, New Jersey

138

Sabrina Iqbal(a) - San Jose, California

139

Alexa Melton - Covina, California

140

A - Julia Misemer(a) - Overland Park, Kansas

143

A - Gigi Stoll - Beaverton, Oregon

143

04/15/2024
Coquitlam, British Columbia - The Vancouver Golf Club

Amelia Garvey - New Zealand

140

Madison Young - Canton, Georgia

144

A - Ana Belac - Slovenia

144

A - Vanessa Zhang(a) - Canada

144

Future sites and those awaiting updates:

May 6

  • Pinnacle Peak C.C., Scottsdale, Ariz.

May 7

  • Shannopin C.C., Pittsburgh, Pa.

May 8

  • Sunset C.C., St. Louis, Mo.

May 10

  • The Club at Admirals Cove (North/West Courses), Jupiter, Fla.

May 13

  • Bradenton (Fla.) C.C.

  • Briarwood C.C., Deerfield, Ill.

  • Haworth (N.J.) C.C.

  • Golfcrest C.C., Pearland, Texas

May 20

  • G. & C.C. Seddiner See, Michendorf, Germany