Twitter reacts to Jose Aldo’s tactical win over Pedro Munhoz at UFC 265

Jose Aldo earned consecutive victories for the first time since dropping to bantamweight when he beat Pedro Munhoz in the UFC 265 co-main event.

Aldo (30-7 MMA, 12-6 UFC), a former UFC featherweight champion, showed he’s still a contender in his new division when he beat Munhoz (19-6 MMA, 9-6 UFC) by METHOD in the co-headliner at the Toyota Center in Houston.

Check below for the top Twitter reactions to Aldo’s victory over Munhoz at UFC 265.

MMA Junkie

https://twitter.com/MMAjunkie/status/1424213081761239043

Nick Kalikas

https://twitter.com/FightOdds/status/1424216639365533702

UFC

https://twitter.com/ufc/status/1424215663753801734

UFC

https://twitter.com/ufc/status/1424215834076061699

Cody Garbrandt

https://twitter.com/Cody_Nolove/status/1424216407768670214

Aljamain Sterling

https://twitter.com/funkmasterMMA/status/1424216747746467840

Bruno Massami

https://twitter.com/BrMassami/status/1424217137418104834

Anton Tabuena

https://twitter.com/antontabuena/status/1424217120867426306

Mike Jackson

https://twitter.com/TheTruthJackson/status/1424217608509865984

Luke Thomas

https://twitter.com/lthomasnews/status/1424217826798211075

Jimi Manuwa

https://twitter.com/POSTERBOYJM/status/1424218069325344780

Kevin Iole

https://twitter.com/KevinI/status/1424218156088762368

UFC

https://twitter.com/ufc/status/1424218303501901826

Mookie Alexander

https://twitter.com/mookiealexander/status/1424218406966886404

BJ Penn

https://twitter.com/bjpenndotcom/status/1424218467599802371

Cris Cyborg

https://twitter.com/criscyborg/status/1424218539657814016

Teddy Atlas

https://twitter.com/TeddyAtlasReal/status/1424218732411318272

Luke Thomas

https://twitter.com/lthomasnews/status/1424219157906739201

Dillon Danis

https://twitter.com/dillondanis/status/1424219697910779904

Jimi Manuwa

https://twitter.com/POSTERBOYJM/status/1424219871923957772

Belal Muhammad

https://twitter.com/bullyb170/status/1424220100543094784

Kenny Florian

https://twitter.com/kennyflorian/status/1424220184051654656

Danny Segura

https://twitter.com/dannyseguratv/status/1424220185972682755

Story continues

Teddy Atlas

https://twitter.com/TeddyAtlasReal/status/1424220578978799622

Caposa

https://twitter.com/Grabaka_Hitman/status/1424220757098438661

Mike Perry

https://twitter.com/PlatinumPerry/status/1424220971775545344

Belal Muhammad

https://twitter.com/bullyb170/status/1424221102277021697

Shaheen Al-Shatti

https://twitter.com/shaunalshatti/status/1424221397249785859

Benito Lopez

https://twitter.com/Savage_530/status/1424221470280982536

Ben Fowlkes

https://twitter.com/benfowlkesMMA/status/1424221498672246791

Alexander Volkanovski

https://twitter.com/alexvolkanovski/status/1424221536592924672

MMA Junkie

https://twitter.com/MMAjunkie/status/1424221573523857410

Derek Brunson

https://twitter.com/DerekBrunson/status/1424221718420365319

Cody Garbrandt

https://twitter.com/Cody_Nolove/status/1424221775794085889

John.Makdessi

https://twitter.com/JohnMakdessi/status/1424221805045329922

Tanner Boser

https://twitter.com/BulldozerBoser/status/1424221958401560577

UFC

https://twitter.com/ufc/status/1424222174827712516

Stephen A. Smith

https://twitter.com/stephenasmith/status/1424222741163433987

1

1