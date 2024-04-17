Tuesday's high school baseball and softball scores
Baseball
Alemany 3, Chaminade 2
Aquinas 12, Woodcrest Christian 6
Arlington 8, Patriot 2
Arroyo Valley 5, Eisenhower 3
Artesia 4, Glenn 0
Banning 6, Cathedral City 5
Beckman 6, Woodbridge 1
Bishop Amat 6, La Salle 2
Bolsa Grande 6, Los Amigos 5
Buckley 20, Santa Monica Pacifica Christian 6
Calabasas 6, Oaks Christian 1
California Lutheran 11, Sherman Indian 1
Calvary Baptist 17, Grove School 0
Capistrano Valley 6, Trabuco Hills 5
Cate 12, Villanova Prep 2
Cerritos 7, Oxford Academy 2
Chaparral 9, Murrieta Valley 6
Colton 4, Carter 3
Corona del Mar 3, Laguna Beach 1
Costa Mesa 9, Orange 0
Crescenta Valley 7, Burbank 0
Crespi 6, St. Francis 1
Dana Hills 3, Capistrano Valley Christian 1
Desert Hot Springs 9, Yucca Valley 6
Diamond Bar 8, Hacienda Heights Wilson 2
Don Lugo 6, Chaffey 5
Dos Pueblos 2, Ventura 0
Fairmont Prep 8, Avalon 5
Fontana 5, Rim of the World 2
Gahr 13, Norwalk 1
Garden Grove 10, Godinez 3
Gardena Serra 10, Bishop Montgomery 4
Grand Terrace 12, San Gorgonio 2
Harvard-Westlake 7, Loyola 2
Hawthorne 13, Inglewood 1
Indian Springs 3, Rubidoux 2
Jurupa Valley 16, Pacific 1
Kaiser 4, Jurupa Hills 0
King/Drew 16, Dorsey 6
La Quinta 3, Rancho Alamitos 2
Leuzinger 9, Beverly Hills 4
Liberty 1, Citrus Hill 0
Loara 9, Garden Grove Santiago 2
Los Osos 16, Etiwanda 1
Mary Star of the Sea 4, Bosco Tech 1
Miller 6, San Bernardino 1
Montclair 8, Baldwin Park 3
Morningside 8, Compton Centennial 7
Muir 3, Glendale 1
Newport Harbor 6, Marina 4
Oakwood 11, Milken 1
Orange Lutheran 7, Mater Dei 2
Oxnard Pacifica 3, Santa Barbara 2
Pasadena 2, Hoover 0
Pasadena Poly 4, Flintridge Prep 3
Pioneer 18, Whitney 2
Ramona 14, Norte Vista 0
Rio Hondo Prep 5, Providence 2
Rolling Hills Prep 4, Vistamar 2
San Jacinto 4, Perris 1
San Marcos 6, Buena 3
Santa Clarita Christian 12, St. Monica Academy 1
Santa Margarita 5, Servite 2
Sherman Oaks Notre Dame 2, Sierra Canyon 0
South Hills 3, Walnut 2
St. Anthony 11, Verbum Dei 0
St. John Bosco 3, JSerra 2
St. Margaret’s 4, Santa Ana Calvary Chapel 1
St. Paul 3, Salesian 2
Summit 4, Bloomington 3
Tahquitz 11 West Valley 4
Temecula Prep 9, Nuview Bridge 3
Valley Christian 21, Coastal Christian 3
Village Christian 10, de Toledo 6
Vista Murrieta 9, Murrieta Mesa 8
Warren 5, Downey 3
West 6, California 0
Westlake 5, Newbury Park 2
WISH Academy 13, Animo Venice 12
Softball
Alhambra 11, Montebello 6
Aliso Niguel 10, Irvine 2
Anaheim Canyon 7, Villa Park 2
Aquinas 12, Woodcrest Christian 1
Arlington 8, Jurupa Valley 2
Artesia 18, Oxford Academy 4
Banning 7, Cathedral City 6
Big Bear 14, Entrepreneur 9
Bishop Amat 10, St. Anthony 6
Bloomington 6, San Gorgonio 4
Brea Olinda 3, Yorba Linda 2
California 15, Whittier 0
California Lutheran 15, Sherman Indian 11
CALS Early College 16, LA Leadership 11
Canyon Country Canyon 3, Golden Valley 0
Capistrano Valley 6, San Clemente 1
Carter 14, Arroyo Valley 1
Cerritos 8, Whitney 1
Colton 6, Rialto 3
Cypress 20, Tustin 1
Don Lugo 9, Chaffey 2
Eastside 10, Knight 4
Edison 16, Corona del Mar 0
Eisenhower 14, Rim of the World 4
Esperanza 7, El Modena 4
Etiwanda 13, Rancho Cucamonga 2
Garden Grove Pacifica 2, Placentia Valencia 0
Hawthorne 10, Beverly Hills 1
Indio 15, Twentynine Palms 4
JSerra 9, Mater Dei 6
Jurupa Hills 7, Grand Terrace 6
Jurupa Valley 14, Pacific 0
JW North 11, Lakeside 0
Kaiser 9, Summit 4
La Canada 5, Monrovia 1
Lakewood St. Joseph 11, Bishop Montgomery 5
La Mirada 8, Warren 2
Lancaster 5, Highland 2
La Palma Kennedy 18, Crean Lutheran 1
La Quinta 13, Estancia 4
Loma Linda Academy 18, Mesa Grande Academy 11
Los Alamitos 8, Fountain Valley 2
Los Altos 4, Rowland 0
Marina 12, Newport Harbor 1
Mission Viejo 10, San Juan Hills 0
Montclair 9, Baldwin Park 0
Moorpark 2, Simi Valley 1
Newbury Park 7, Oaks Christian 2
Orange Lutheran 9, Santa Margarita 3
Oxnard Pacifica 17, Santa Barbara 1
Pasadena Poly 8, Westridge 0
Pioneer 8, Glenn 3
Port of LA 18, Santee 1
Providence 12, Flintridge Prep 0
Quartz Hill 16, Antelope Valley 0
Ramona Convent 14, La Salle 1
Rio Mesa 2, Oxnard 1
Sacred Hart of Jesus 19, St. Pius X-St. Matthias 1
San Jacinto 16, Citrus Hill 0
San Luis Obispo 19, Santa Ynez 0
Santa Ana Foothill 12, El Dorado 11
Santa Ana Valley 7, Century 0
Santa Fe 4, La Serna 0
Saugus 8, Hart 4
Schurr 12, Bell Gardens 2
Sherman Oaks Notre Dame 2, Chaminade 1
Sierra Canyon 8, Alemany 0
Silverado 12, Barstow 11
St. Genevieve 26, St. Bernard 1
St. Monica 9, Cantrell Sacred Heart 3
Tahquitz 7, Liberty 1
Temecula Prep 17, Nuview Bridge 0
Temple City 15, San Marino 4
Valencia 11, West Ranch 0
Village Christian 8, Maranatha 1
Western 17, Magnolia 7
Whittier Christian 17, Heritage Christian 0
Yucca Valley 16, Desert Hot Springs 4
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This story originally appeared in Los Angeles Times.