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Tuesday's high school baseball and softball scores

Steve Galluzzo
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Seattle Mariners baseball equipment in the dugout before the start of a spring training baseball game against the Milwaukee Brewers Monday, March 8, 2010, in Phoenix. The Brewers defeated the Mariners 6-2. (AP Photo/Ross D. Franklin)
(Associated Press)

Baseball

Alemany 3, Chaminade 2

Aquinas 12, Woodcrest Christian 6

Arlington 8, Patriot 2

Arroyo Valley 5, Eisenhower 3

Artesia 4, Glenn 0

Banning 6, Cathedral City 5

Beckman 6, Woodbridge 1

Bishop Amat 6, La Salle 2

Bolsa Grande 6, Los Amigos 5

Buckley 20, Santa Monica Pacifica Christian 6

Calabasas 6, Oaks Christian 1

California Lutheran 11, Sherman Indian 1

Calvary Baptist 17, Grove School 0

Capistrano Valley 6, Trabuco Hills 5

Cate 12, Villanova Prep 2

Cerritos 7, Oxford Academy 2

Chaparral 9, Murrieta Valley 6

Colton 4, Carter 3

Corona del Mar 3, Laguna Beach 1

Costa Mesa 9, Orange 0

Crescenta Valley 7, Burbank 0

Crespi 6, St. Francis 1

Dana Hills 3, Capistrano Valley Christian 1

Desert Hot Springs 9, Yucca Valley 6

Diamond Bar 8, Hacienda Heights Wilson 2

Don Lugo 6, Chaffey 5

Dos Pueblos 2, Ventura 0

Fairmont Prep 8, Avalon 5

Fontana 5, Rim of the World 2

Gahr 13, Norwalk 1

Garden Grove 10, Godinez 3

Gardena Serra 10, Bishop Montgomery 4

Grand Terrace 12, San Gorgonio 2

Harvard-Westlake 7, Loyola 2

Hawthorne 13, Inglewood 1

Indian Springs 3, Rubidoux 2

Jurupa Valley 16, Pacific 1

Kaiser 4, Jurupa Hills 0

King/Drew 16, Dorsey 6

La Quinta 3, Rancho Alamitos 2

Leuzinger 9, Beverly Hills 4

Liberty 1, Citrus Hill 0

Loara 9, Garden Grove Santiago 2

Los Osos 16, Etiwanda 1

Mary Star of the Sea 4, Bosco Tech 1

Miller 6, San Bernardino 1

Montclair 8, Baldwin Park 3

Morningside 8, Compton Centennial 7

Muir 3, Glendale 1

Newport Harbor 6, Marina 4

Oakwood 11, Milken 1

Orange Lutheran 7, Mater Dei 2

Oxnard Pacifica 3, Santa Barbara 2

Pasadena 2, Hoover 0

Pasadena Poly 4, Flintridge Prep 3

Pioneer 18, Whitney 2

Ramona 14, Norte Vista 0

Rio Hondo Prep 5, Providence 2

Rolling Hills Prep 4, Vistamar 2

San Jacinto 4, Perris 1

San Marcos 6, Buena 3

Santa Clarita Christian 12, St. Monica Academy 1

Santa Margarita 5, Servite 2

Sherman Oaks Notre Dame 2, Sierra Canyon 0

South Hills 3, Walnut 2

St. Anthony 11, Verbum Dei 0

St. John Bosco 3, JSerra 2

St. Margaret’s 4, Santa Ana Calvary Chapel 1

St. Paul 3, Salesian 2

Summit 4, Bloomington 3

Tahquitz 11 West Valley 4

Temecula Prep 9, Nuview Bridge 3

Valley Christian 21, Coastal Christian 3

Village Christian 10, de Toledo 6

Vista Murrieta 9, Murrieta Mesa 8

Warren 5, Downey 3

West 6, California 0

Westlake 5, Newbury Park 2

WISH Academy 13, Animo Venice 12

Softball

Alhambra 11, Montebello 6

Aliso Niguel 10, Irvine 2

Anaheim Canyon 7, Villa Park 2

Aquinas 12, Woodcrest Christian 1

Arlington 8, Jurupa Valley 2

Artesia 18, Oxford Academy 4

Banning 7, Cathedral City 6

Big Bear 14, Entrepreneur 9

Bishop Amat 10, St. Anthony 6

Bloomington 6, San Gorgonio 4

Brea Olinda 3, Yorba Linda 2

California 15, Whittier 0

California Lutheran 15, Sherman Indian 11

CALS Early College 16, LA Leadership 11

Canyon Country Canyon 3, Golden Valley 0

Capistrano Valley 6, San Clemente 1

Carter 14, Arroyo Valley 1

Cerritos 8, Whitney 1

Colton 6, Rialto 3

Cypress 20, Tustin 1

Don Lugo 9, Chaffey 2

Eastside 10, Knight 4

Edison 16, Corona del Mar 0

Eisenhower 14, Rim of the World 4

Esperanza 7, El Modena 4

Etiwanda 13, Rancho Cucamonga 2

Garden Grove Pacifica 2, Placentia Valencia 0

Hawthorne 10, Beverly Hills 1

Indio 15, Twentynine Palms 4

JSerra 9, Mater Dei 6

Jurupa Hills 7, Grand Terrace 6

Jurupa Valley 14, Pacific 0

JW North 11, Lakeside 0

Kaiser 9, Summit 4

La Canada 5, Monrovia 1

Lakewood St. Joseph 11, Bishop Montgomery 5

La Mirada 8, Warren 2

Lancaster 5, Highland 2

La Palma Kennedy 18, Crean Lutheran 1

La Quinta 13, Estancia 4

Loma Linda Academy 18, Mesa Grande Academy 11

Los Alamitos 8, Fountain Valley 2

Los Altos 4, Rowland 0

Marina 12, Newport Harbor 1

Mission Viejo 10, San Juan Hills 0

Montclair 9, Baldwin Park 0

Moorpark 2, Simi Valley 1

Newbury Park 7, Oaks Christian 2

Orange Lutheran 9, Santa Margarita 3

Oxnard Pacifica 17, Santa Barbara 1

Pasadena Poly 8, Westridge 0

Pioneer 8, Glenn 3

Port of LA 18, Santee 1

Providence 12, Flintridge Prep 0

Quartz Hill 16, Antelope Valley 0

Ramona Convent 14, La Salle 1

Rio Mesa 2, Oxnard 1

Sacred Hart of Jesus 19, St. Pius X-St. Matthias 1

San Jacinto 16, Citrus Hill 0

San Luis Obispo 19, Santa Ynez 0

Santa Ana Foothill 12, El Dorado 11

Santa Ana Valley 7, Century 0

Santa Fe 4, La Serna 0

Saugus 8, Hart 4

Schurr 12, Bell Gardens 2

Sherman Oaks Notre Dame 2, Chaminade 1

Sierra Canyon 8, Alemany 0

Silverado 12, Barstow 11

St. Genevieve 26, St. Bernard 1

St. Monica 9, Cantrell Sacred Heart 3

Tahquitz 7, Liberty 1

Temecula Prep 17, Nuview Bridge 0

Temple City 15, San Marino 4

Valencia 11, West Ranch 0

Village Christian 8, Maranatha 1

Western 17, Magnolia 7

Whittier Christian 17, Heritage Christian 0

Yucca Valley 16, Desert Hot Springs 4

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This story originally appeared in Los Angeles Times.