Tribune Notebook: LQPV leads the way for All-Academic team

May 31—The Camden Conference has released its spring All-Academic team and Lac qui Parle Valley leads the way with 21 student-athletes.

The All-Academic team is made up for juniors and seniors with grade-point averages of 3.75 or better. Here's a list of area teams by school:

* Baseball — Matthew Arndt (Jr.), Baxter Kalthoff (Jr.), Landon Weber (Jr.), Bradyn Danziesen (Sr.), TJ Mitchell (Sr.), Kaden Mortenson (Sr.).

* Softball — Claire Borstad (Sr.), Kayla Jahn (Jr.), Jalyn Lee (Jr.), Brandi Meyer (Jr.), Gertie Sieg (Jr.).

* Track — Andi Dockter (Sr.), Eli Hegland (Sr.), Mckeyan Elias (Jr.), Sadie Hacker (Jr.), Morgan Hanson (Jr.), Hanna Oie (Jr.).

* Golf — Grace Vacek (Sr.), Carly Kranz (Sr.), Matthew Arndt (Jr.), Carson Besonen (Jr.).

* Track — C.C. Roiseland (Sr.), Hannah Graves (Sr.), Morgan Groen (Jr.).

* Baseball — Riley Broberg (Jr.).

* Golf — Lexi Macik (Jr.), Micah Nelson (Jr.), Erik Olsen (Jr.), Piet Pfeffer (Jr.), Jack Velyan (Jr.).

* Track — Ethan Livingood (Jr.).

* Track — Joseph Felton (Sr.), James Weber (Sr.), Brayson Boike (Jr.), Kade Solem (Jr.), Aiiana Harstad (Sr.), Addison Tufto (Jr.).

* Softball — Allison Estling (Sr.), Natyah Ritter (Jr.), Elsie Wiebe (Jr.).

* Golf — Lindsey Lund (Jr.).

* Baseball — Jared Cortez (Sr.), Logan Duke (Sr.), Luke Jeseritz (Sr.), Avery Davis (Jr.), Aidan Klaphake (Sr.), Jett Olson (Jr.), Emily Zurn (Jr.).

* Softball — Karlee Danielson (Sr.), Olivia Noble (Sr.), Kya Oakes (Sr.).

* Baseball — Garrett Struxness (Sr.), Tobyn Dalle (Jr.), Xavier Noble (Jr.), Wyatt Swenson (Jr.).

* Softball — Greta Meyer (Sr.).

* Golf — Kori Bristle (Sr.), Callie Macht (Sr.).

* Track — Brady Heilling (Sr.), Kori Bristle (Sr.), Ella Kienitz (Sr.), Ella Hultgrren (Sr.), Callie Jaenisch (Jr.).

* Baseball — Jack Wertish (Sr.), Braylon Hinderks (Jr.).

* Golf — Ryan Schrupp (Jr.).

* Track — Rachel Jakel (Sr.).

* Softball — Laila Ridler (Sr.), Hannah Savig (Sr.), Breana Winzenburg (Sr.), Lindsey Lopez (Jr.)

* Baseball — Drew Almich (Sr.), Connor Fagen (Sr.), Andrew Flaten (Sr.), Jacob Peterson (Jr.), Braden Nelson (Jr.).

* Track — Moses Hildado (Sr.), Nicole Rillo (Sr.), Klaira Shackleford (Jr.).

* Softball — Isabell Cisneros (Jr.), Riley Harr (Jr.).

Madi Norsten closed out her Willmar softball season with a bang, earning Central Lakes Conference Performer of the Week honors.

Norsten, a junior went 4-for-5 last week a double, who home runs and seven RBIs.

Former Willmar WarHawks forward Gus Cantwell has commited to New England College to continue his hockey career. New England College is an NCAA Division III institution located in Henniker, New Hampshire. The team went 4-20-1 last season.

* Three members of the Southwest Minnesota State women's golf team who have area connections have been named to the Northern Sun Intercollegiate Athletic Conference All-Academic team. They are Jacqueline Gossen, Ashley Trongard and Berkley Steffen.

Gossen is a senior from Brooten who played for Belgrade-Brooten-Elrosa. She's an accounting and finance major who is a three-time Academic All-American Scholar.

Trongard is a senior ag business major from Oliva who played for BOLD.

Steffen is a sophomore from Glenwood who played for Minnewaska. She also was an Academic All-American Scholar las year.