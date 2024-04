TRACK: EC sweeps titles in own invitational

Apr. 30—ST. LEON — Host East Central won the team title for the boys and for the girls at the annual 8-team East Central Invitational.

For the boys, EC tallied 148 points. Cincinnati Elder was second with 101.5. Greensburg took third with 94 followed by Lawrenceburg 87, Batesville 85.5, Franklin County 54.5, Columbus East 30.5 and Oldenburg Academy 22.

For the girls, the Lady Trojans took first with 134 points. Batesville was runner-up with 120.5. Seton Catholic took third with 97 followed by Franklin County 90, Lawrenceburg 54.5, Greensburg 52, Columbus East 50 and Oldenburg Academy 25.

Top 8 local results by event

Boys

100: 8. Carson Kilgore (Greensburg) 11.92

200: 7. Carson Kilgore (Greensburg) 24.11; 8. Christian Stenger (Batesville) 24.44

400: 3. Blake Hornberger (Batesville) 52.97; 4. Deev Ranka (Batesville) 53.38; 5. Owen Meadows (Greensburg) 54.07

800: 1. Cannon Clark (Batesville) 2:05.16; 3. Cameron Schwartz (Greensburg) 2:07.36; 5. Ethan Lacey (Batesville) 2:12.36

1600: 1. Jake Hawkins (Greensburg) 4:44.99; 3. Adam Dennis (Oldenburg) 4:47.13; 5. Isaac Trossman (Batesville) 4:52.44 4; 6. Griffin Koester (Batesville) 4:53.64

3200: 1. Joe Hawkins (Greensburg) 10:09.84 10; 2. TJ Gorman (Greensburg) 10:11.00; 5. Adam Dennis (Oldenburg)10:48.50

110 hurdles: 5. Gage Pohlman (Batesville) 16.80; 8. Santiago Schutte (Oldenburg) 18.92

300 hurdles: 5. Gage Pohlman (Batesville) 44.20; 7. Santiago Schutte (Oldenburg) 44.94; 8. Wyatt Clifford (Greensburg) 45.48

4x100 relay: 6. Batesville 45.67; 7. Oldenburg 48.44; 8. Greensburg 48.81

4x400 relay: 2. Batesville 3:32.99; 6. Greensburg 3:48.03; 7. Oldenburg3:55.32

4x800 relay: 1. Greensburg 8:28.96; 2. Batesville 8:29.04; 8. Oldenburg 9:37.59

High jump: 1. Ayden Eckstein (Batesville) 6-8; 8. Hudson Kohlman (Batesville) 5-10

Pole vault: 4. Hudson Kohlman (Batesville) 11-6; 7. Landin Shepherd (Greensburg) 10-6; 8. Holden Shera (Greensburg) 9-6

Long jump: 1. Ayden Eckstein (Batesville) 20-9.75; 2. Blake Collins (Greensburg) 20-0.5; 5. Quinton Walker (Greensburg) 19-4.25; 6. Carson Kilgore (Greensburg) 19-4

Shot put: 1. Elliott Weber (Greensburg) 50-5.75; 3. Reed Hungerford (Greensburg) 48-2.5; 7. Calvin Grote (Oldenburg) 45-1.5

Discus: 5. Elliott Weber (Greensburg) 129-4; 7. Calvin Grote (Oldenburg) 125-4

Girls

100: 4. Katherine Lipps (Batesville) 13.30;

200: 5. Katherine Lipps (Batesville) 27.36; 7. Addison Luers (Batesville) 28.38

400: 1. Addison Luers (Batesville) 1:01.05; 7. Bayleigh Demaree (Batesville) 1:05.07

800: 2. Kaylie Raver (Batesville) 2:26.73; 3. Megan Allgeier (Batesville) 2:26.99; 4. Bridgette Ehrhard (Oldenburg) 2:28.19

1600: 4. Kaylynn Bedel (Batesville) 5:20.46; 6. Lexiyne Harris (Batesville) 5:43.78; 8. Carmin Ripperger (Greensburg) 6:10.06

3200: 1. Kaylynn Bedel (Batesville) 12:25.56; 3. Lexiyne Harris (Batesville) 12:47.59; 6. Carmin Ripperger (Greensburg) 13:32.55

100 hurdles: 5. Ella Moster (Batesville) 17.27; 7. Belle Young (Oldenburg) 18.18; 8. Jade Martin (Batesville) 18:47

300 hurdles: 3. Felicity Brelage (Oldenburg) 50.70; 4. Ella Moster (Batesville) 51.66; 7. Belle Young (Batesville) 52.76; 8. Jade Martin (Batesville) 52.88

4x100 relay: 5. Batesville 54.30; 6. Greensburg 56.20; 7. Oldenburg 1:01.63

4x400 relay: 2. Batesville 4:14.68; 7. Oldenburg 4:43.42; 8. Greensburg 4:45.55

4x800 relay: 1. Batesville 9:54.50; 7. Greensburg 11:30.30; 8. Oldenburg 12:27.35

High jump: 2. Paige Allgeier (Batesville) 4-10; 8. Samantha Adams (Batesville) 4-6

Pole vault: 4. Ava Wilmer (Greensburg) 8-0; 6. Jasmin Bailey (Greensburg) 7-6; 7. Isabel Raab (Batesville) 7-6

Long jump: 6. Nora Wiedeman (Batesville) 15-1.75

Shot put: 1. Emarie Jackson (Greensburg) 47-8, stadium and invitational record; 2. Ella King (Batesville) 37-10; 3. Olivia Grimes (Greensburg) 35-9; 8. Rachel Suttmann (Oldenburg) 32-11

Discus: 5. Emarie Jackson (Greensburg) 154-2, stadium and invitational record; 2. Olivia Grimes (Greensburg) 125-5; 4. Ella King (Batesville) 107-8; 5. Rachel Suttmann (Oldenburg) 107-5

Full results can be found at stuartroadracing.com.

Contact Aaron Kirchoff at aaron.kirchoff@greensburgdailynews.com