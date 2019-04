Tour of Flanders 2019 provisional startlist – full details of teams and riders

Former winner Philippe Gilbert prepares to sign on at last year's edition of the Tour of Flanders - © Digitalclickx.com

As with all WorldTour races, each of the 18 teams that make up the top-flight of professional cycling receive an invite and in the case of the Tour of Flanders all teams are contracted to race.

Scroll to continue with content Ad

In addition to the WorldTour teams, race organisers Flanders Classics handed wildcard spots to seven Pro-Continental teams – Cofidis Solutions Crédits, Corendon-Circus, Direct Énergie, Roompot-Charles, Sport Vlaanderen-Baloise, Vital Concept-B&B Hotels and Wanty-Groupe Gobert.

You can find below the provisional seven-man teams that will contest the second monument of the season. ​Telegraph Sport will update details in the build-up to Sunday's race.

UCI WorldTour teams

Ag2r-La Mondiale: Gediminas Bagdonas (Lit), Nico Denz (Ger), Silvan Dillier (Swi), Julien Duval (Fra), Dorian Godon (Fra), Oliver Naesen (Bel).

Astana: Davide Ballerini (Ita), Hernando Bohórquez (Col), Magnus Cort (Den), Laurens De Vreese (Bel), Yevgeniy Gidich (Kaz), Dmitriy Gruzdev (Kaz), Hugo Houle (Can).

Bahrain-Merida: Iván García (Spa), Heinrich Haussler (Aus), Kristijan Koren (Slo), Matej Mohoric (Slo), Luka Pibernik (Slo), Marcel Sieberg (Ger), Jan Tratnik (Slo).

Bora-Hansgrohe: Maciej Bodnar (Pol), Marcus Burghardt (Ger), Jempy Drucker (Lux), Daniel Oss (Ita), Lukas Pöstlberger (Aut), Peter Sagan (Svk).

CCC Team: Michael Schär (Swi), Greg Van Avermaet (Bel), Gijs Van Hoecke (Bel), Nathan Van Hooydonck (Bel), Guillaume Van Keirsbulck (Bel), Francisco Ventoso (Spa), Lukasz Wisniowski (Pol).

Story continues

Deceuninck-Quick Step: Tim Declercq (Bel), Philippe Gilbert (Bel), Bob Jungels (Lux), Iljo Keisse (Bel), Yves Lampaert (Bel), Florian Sénéchal (Fra), Zdenek Stybar (Cze).

Dimension Data: Lars Bak (Den), Edvald Boasson Hagen (Nor), Bernhard Eisel (Aut), Reinardt Janse van Rensburg (SA), Jay Thomson (SA), Michael Valgren (Den), Julien Vermote (Bel).

EF Education First–Drapac: Alberto Bettiol (Ita), Mitchell Docker (Aus), Sebastian Langeveld (Hol), Sacha Modolo (Ita), Taylor Phinney (US), Tom Scully (NZ), Sep Vanmarcke (Bel).

Groupama-FDJ: Arnaud Démare (Fra), Antione Duchesne (Can), Jacopo Guarnieri (Ita), Ignatas Konovalovas (Ltu), Stefan Küng (Swi), Olivier Le Gac (Fra), Ramon Sinkeldam (Hol).

Jumbo-Visma: Pascal Eenkhoorn (Hol), Amund Grondahl Jansen (Nor), Mike Teunissen (Hol), Wout Van Aert (Bel), Taco van der Hoorn (Hol), Danny van Poppel (Hol), Maarten Wynants (Bel).

Katusha-Alpecin: Jenthe Biermans (Bel), Jens Debusschere (Bel), Marco Haller (Aut), Reto Hollenstein (Swi), Vyacheslav Kuznetsov (Rus), Nils Politt (Ger), Mads Wurtz Schmidt (Den).

Lotto-Soudal: Tiesj Benoot (Bel), Frederik Frison (Bel), Jens Keukeleire (Bel), Nikolas Maes (Bel), Lawrence Naesen (Bel), Brian van Goethem (Hol), Tim Wellens (Bel).

Mitchelton-Scott: Jack Bauer (NZ), Michael Hepburn (Aus), Christopher Juul-Jensen (Den), Luka Mezgec (Slo), Matteo Trentin (Ita).

Movistar: Daniele Bennati (Ita), Imanol Erviti (Spa), Lluís Mas (Spa), Nelson Oliveira (Por), Jürgen Roelandts (Bel), Jasha Sütterlin (Ger), Alejandro Valverde (Spa).

Team Sky: Leonardo Basso (Ita), Owain Doull (GB), Christian Knees (Ger), Gianni Moscon (Ita), Luke Rowe (GB), Ian Stannard (GB), Dylan van Baarle (Hol).

Sunweb: Soren Kragh Andersen (Den), Asbjorn Kragh Andersen (Den), Nikias Arndt (Ger), Cees Bol (Hol), Roy Curvers (Hol), Michael Matthews (Aus), Casper Pedersen (Den).

Trek-Segafredo: Koen de Kort (Hol), John Degenkolb (Ger), Alex Kirsch (Lux), Ryan Mullen (Irl), Mads Pedersen (Den), Jasper Stuyven (Bel), Edward Theuns (Bel).

UAE Team Emirates: Sven Erik Bystrom (Nor), Fernando Gaviria (Col), Alexander Kristoff (Nor), Vegard Stake Laengen (Nor), Marco Marcato (Ita), Jasper Philipsen (Bel), Oliviero Troia (Ita).

Wildcard entries: ProContinental teams

Cofidis, Solutions Crédits: Dimitri Claeys (Bel), Christophe Laporte (Fra), Cyril Lemoine (Fra), Geoffrey Soupe (Fra), Bert Van Lerberghe (Bel), Kenneth Vanbilsen (Bel), Zico Waeytens (Bel).

Corendon-Circus: Dries De Bondt (Bel), Stijn Devolder (Bel), Lasse Norman Hansen (Den), Roy Jans (Bel), Jonas Rickaert (Bel), Mathieu van der Poel (Hol), Otto Vergaerde (Bel).

Direct Énergie: Lilian Calmejane (Fra), Romain Cardis (Fra), Damien Gaudin (Fra), Yohann Gène (Fra), Pim Ligthart (Hol), Adrien Petit (Fra), Alexandre Pichot (Fra), Niki Terpstra (Hol).

Roompot-Charles: Lars Boom (Hol), Sean De Bie (Bel), Stijn Steels (Bel), Sjoerd van Ginneken (Hol), Boy van Poppel (Hol), Jan-Willem van Schip (Hol), Pieter Weening (Hol).

Sport Vlaanderen-Baloise: Piet Allegaert (Bel), Amaury Capiot (Bel), Benjamin Declercq (Bel), Milan Menten (Bel), Edward Planckaert (Bel), Preben Van Hecke (Bel), Jordi Warlop (Bel).

Vital Concept-B&B Hotels: Kris Boeckmans (Bel), Bert De Backer (Bel), Adrien Garel (Fra), Jérémy Lecroq (Fra), Julien Morice (Fra), Jimmy Turgis (Fra), Jonas Van Genechten (Bel).

Wanty-Groupe Gobert: Bart De Clercq (Bel), Aimé De Gendt (Bel), Tom Devriendt (Bel), Timothy Dupont (Bel), Xandro Meurisse (Bel), Pieter Vanspeybrouck (Bel), Loïc Vliegen (Bel).