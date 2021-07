What time is Andy Murray playing at Wimbledon today?

Andy Murray celebrates after beating Oscar Otte (PA Wire)

Andy Murray is back in action on Wimbledon’s Centre Court today.

Murray, who defeated Oscar Otte in a titanic five-set victory on Wednesday, now faces a far tougher test in No 10 seed Denis Shapovalov. The Canadian was also taken to five sets in his opening match but benefitted from a walkover in the second round and the rising star, who reached the quarter-finals of the US Open last year, will surely be the fresher of the two. “Watching the last couple of sets yesterday, it looked like the old Andy out there,” said Shapovalov. “It brought a lot of memories back to me, [from] when he was dominant and playing so well. Even the commentators were saying ‘That’s the old Andy right there.’

FOLLOW LIVE: WIMBLEDON - DAY FIVE

Fellow Brit Dan Evans is attempting to reach the fourth round at Wimbledon for the first time in his career and faces American Sebastian Korda. A member of a prestigious sporting family, Korda’s sister, Nelly, just won the PGA Championship while his other sister, Jessica, is also an established LPGA Tour player.

Elsewhere, Novak Djokovic continues the defence of his singles title against Denis Kudla, while notable contenders in the women’s draw, Iga Swiatek, Sloane Stephens, Karolina Pliskova and Aryna Sabalenka are all in action.

Here is everything you need to know:

When is it?

Wimbledon gets underway on Monday 28 June and will conclude with the men’s final on Sunday 11 July.

What time is Murray playing?

Murray is scheduled to take on 10th seed Denis Shapovalov third on Centre Court following matches involving Garbine Muguruza and Dan Evans.

Any exact time will depend on how long those matches go, but you can expect Murray on court around 5.30pm.

How can I watch it online and on TV?

The Championships will be broadcast live on BBC One and BBC Two with access to all 18 courts available via the red button. Online viewers can watch the action on the BBC iPlayer.

BBC Two will also broadcast Today at Wimbledon at 8pm every evening to recap the day’s play.

Story continues

Order of play for day five

Centre Court

13:30: (21) Ons Jabeur (Tun) v (11) Garbine Muguruza (Spa), (22) Daniel Evans (Gbr) v Sebastian Korda (USA), (10) Denis Shapovalov (Can) v Andy Murray (Gbr)

Court 1

13:00: Ludmilla Samsonova (Rus) v Sloane Stephens (USA), (1) Novak Djokovic (Ser) v Denis Kudla (USA), (13) Elise Mertens (Bel) v (23) Madison Keys (USA)

Court 2

11:00: (8) Karolina Pliskova (Cze) v Tereza Martincova (Cze), Maria Camila Osorio Serrano (Col) v (2) Aryna Sabalenka (Blr), Dominik Koepfer (Ger) v (8) Roberto Bautista Agut (Spa)

Court 3

11:00: (26) Fabio Fognini (Ita) v (5) Andrey Rublev (Rus), (9) Diego Sebastian Schwartzman (Arg) v Marton Fucsovics (Hun)

Court 4

11:00: (1) Barbora Krejcikova (Cze) & Katerina Siniakova (Cze) v TBA & TBA, Alexander Bublik (Kaz) & Aleksandr Nedovyesov (Kaz) v Rafael Matos (Bra) & Thiago Moura Monteiro (Bra), Sarah Grey (Gbr) & Emily Webley-Smith (Gbr) v Tereza Martincova (Cze) & Marketa Vondrousova (Cze), Divij Sharan (Ind) & Samantha Murray (Gbr) v Ariel Behar (Uru) & Renata Voracova (Cze), Roman Jebavy (Cze) & Marketa Vondrousova (Cze) v Andre Begemann (Ger) & Vivian Heisen (Ger)

Court 5

11:00: Facundo Bagnis (Arg) & Albert Ramos-Vinolas (Spa) v (2) Pierre-Hugues Herbert (Fra) & Nicolas Mahut (Fra), Samantha Stosur (Aus) & Coco Vandeweghe (USA) v Anna Kalinskaya (Rus) & Yulia Putintseva (Kaz), Sander Arends (Ned) & Matwe Middelkoop (Ned) v (8) Lukasz Kubot (Pol) & Marcelo Melo (Bra), Jonathan Erlich (Isr) & Lucie Hradecka (Cze) v Gonzalo Escobar (Ecu) & Vera Zvonareva (Rus), Matwe Middelkoop (Ned) & Kiki Bertens (Ned) v Matthew Ebden (Aus) & Samantha Stosur (Aus)

Court 6

11:00: Lyudmyla Kichenok (Ukr) & Makoto Ninomiya (Jpn) v Magda Linette (Pol) & Alicja Rosolska (Pol), Laslo Djere (Ser) & Gianluca Mager (Ita) v (6) Rajeev Ram (USA) & Joe Salisbury (Gbr), Caroline Dolehide (USA) & Storm Sanders (Aus) v Kaja Juvan (Slo) & Ann Li (USA), Oliver Marach (Aut) & Lyudmyla Kichenok (Ukr) v Santiago Gonzalez (Mex) & Giuliana Olmos (Mex), Nicholas Monroe (USA) & Renata Voracova (Cze) v Jonny O’Mara (Gbr) & Sarah Grey (Gbr)

Court 7

11:00: (4) Nicole Melichar (USA) & Demi Schuurs (Ned) v Andreea Mitu (Rom) & Monica Niculescu (Rom), Cornelia Lister (Swe) & Patricia Maria Tig (Rom) v (7) Hao-Ching Chan (Tpe) & Latisha Chan (Tpe), Lloyd Glasspool (Gbr) & Jodie Anna Burrage (Gbr) v Luke Bambridge (Gbr) & Asia Muhammad (USA), Marcelo Demoliner (Bra) & Luisa Stefani (Bra) v David Pel (Ned) & Rosalie Van Der Hoek (Ned)

Court 8

11:00: Lloyd George Harris (Rsa) & Alexei Popyrin (Aus) v Austin Krajicek (USA) & Tennys Sandgren (USA), Rohan Bopanna (Ind) & Sania Mirza (Ind) v Ramkumar Ramanathan (Ind) & Ankita Raina (Ind), Mona Barthel (Ger) & Julia Wachaczyk (Ger) v Aliaksandra Sasnovich (Blr) & Clara Tauson (Den)

Court 9

11:00: Jeremy Chardy (Fra) & Fabrice Martin (Fra) v Federico Delbonis (Arg) & Artem Sitak (Nzl), Roman Jebavy (Cze) & Jiri Vesely (Cze) v Alastiar Gray (Gbr) & Aidan McHugh (Gbr), Christina McHale (USA) & Ajla Tomljanovic (Aus) v Kaitlyn Christian (USA) & Nao Hibino (Jpn), Ryan Peniston (Gbr) & Eden Silva (Gbr) v Jeremy Chardy (Fra) & Naomi Broady (Gbr)

Court 10

11:00: (16) Marie Bouzkova (Cze) & Lucie Hradecka (Cze) v Miyu Kato (Jpn) & Renata Voracova (Cze), John Peers (Aus) & Jordan Thompson (Aus) v (16) Max Purcell (Aus) & Luke Saville (Aus), Marta Kostyuk (Ukr) & Jelena Ostapenko (Lat) v Belinda Bencic (Swi) & Sofia Kenin (USA)

Court 12

11:00: (7) Iga Swiatek (Pol) v Irina-Camelia Begu (Rom), (17) Christian Garin (Chi) v Pedro Martinez Portero (Spa), Viktorija Golubic (Swi) v Madison Brengle (USA), (5) Ivan Dodig (Cro) & Filip Polasek (Svk) v Norbert Gombos (Svk) & Pedro Martinez Portero (Spa)

Court 14

11:00: (7) Jamie Murray (Gbr) & Bruno Soares (Bra) v Nicholas Monroe (USA) & Vasek Pospisil (Can), Varvara Gracheva (Rus) & Oksana Kalashnikova (Geo) v Zarina Diyas (Kaz) & Anastasia Rodionova (Aus), Kenneth Skupski (Gbr) & Neal Skupski (Gbr) v (4) Marcel Granollers (Spa) & Horacio Zeballos (Arg), John-Patrick Smith (Aus) & Catherine McNally (USA) v Andrei Vasilevski (Blr) & Arina Rodionova (Aus), Marc Lopez (Spa) & Marie Bouzkova (Cze) v Max Purcell (Aus) & Marta Kostyuk (Ukr)

Court 15

11:00: (3) Juan Sebastian Cabal (Col) & Robert Farah (Col) v Yen-Hsun Lu (Tpe) & David Pel (Ned), Sabrina Santamaria (USA) & Tamara Zidansek (Slo) v (13) Nadiia Kichenok (Ukr) & Raluca Olaru (Rom), Greet Minnen (Bel) & Alison Van Uytvanck (Bel) v (15) Viktoria Kuzmova (Svk) & Arantxa Rus (Ned), Andre Goransson (Swe) & Casper Ruud (Nor) v (9) Kevin Krawietz (Ger) & Horia Tecau (Rom)

Court 17

11:00: Paula Badosa Gibert (Spa) & Sara Sorribes Tormo (Spa) v Bernarda Pera (USA) & Rosalie Van Der Hoek (Ned), (12) Cori Gauff (USA) & Catherine McNally (USA) v Daria Kasatkina (Rus) & Ellen Perez (Aus), Tomislav Brkic (Bih) & Nikola Cacic (Ser) v Egor Gerasimov (Blr) & Yoshihito Nishioka (Jpn)

Court 18

11:00: Frances Tiafoe (USA) v (25) Karen Khachanov (Rus), Shelby Rogers (USA) v (18) Elena Rybakina (Kaz), Petros Tsitsipas (Gre) & Stefanos Tsitsipas (Gre) v Jaume Munar (Spa) & Cameron Norrie (Gbr), Veronika Kudermetova (Rus) & Elena Vesnina (Rus) v Anastasia Pavlyuchenkova (Rus) & Elena Rybakina (Kaz)

Read More

Wimbledon 2021: Roger Federer shakes off rust in classy victory against Richard Gasquet

Emma Raducanu: A new star of British tennis is born with victory over Marketa Vondrousova

Coco Gauff embraces Centre Court spotlight to reach Wimbledon third round