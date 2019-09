(STATS) - How teams in the STATS FCS Top 25 fared in Week 4 games Saturday:

1. North Dakota State (4-0): 27-16 win over No. 4 UC Davis (2-2)

2. James Madison (3-1): 37-14 win over Chattanooga (1-3)

Scroll to continue with content Ad

3. South Dakota State (3-1): 43-7 win over Southern Utah (1-3)

4. UC Davis (2-2): 27-16 loss to No. 1 North Dakota State (4-0)

5. Towson (3-1, 1-1 CAA): 52-45 OT loss to No. 18 Villanova (4-0, 1-0)

6. Weber State (1-2): Bye

7. Kennesaw State (3-1): 35-24 win over Missouri State (0-3)

8. Montana State (3-1): 56-21 win over Norfolk State (1-3)

9. Northern Iowa (2-1): 13-6 over Idaho State (1-2)

10. Jacksonville State (3-1): 30-12 win over North Alabama (1-3)

11. Eastern Washington (1-3): 35-27 loss to Idaho (2-2)

12. Maine (2-2): 35-21 win over Colgate (0-4)

13. Nicholls (2-1, 1-0 Southland): 48-30 win over Stephen F. Austin (0-4, 0-1)

14. Central Arkansas (3-0): at Hawaii (2-1), midnight ET

15. Illinois State (3-1): 40-27 win over Northern Arizona (2-2)

16. North Carolina A&T (2-1): Bye

17. Furman (2-2, 1-0 Southern): 45-10 win over Mercer (2-2, 1-1)

18. Villanova (4-0, 1-0 CAA): 52-45 OT win over No. 5 Towson (3-1, 1-1)

19. Montana (3-1): 47-27 win over Monmouth (2-2)

20. Delaware (3-1): 28-27 win over Penn (0-1)

21. Southeastern Louisiana (2-1, 1-0 Southland): 45-34 win over Lamar (2-2, 0-1)

22. Elon (2-2): 49-7 loss to Wake Forest (4-0)

23. Southeast Missouri (2-2): 56-10 win over West Virginia State (2-1)

24. Youngstown State (3-0): Bye

25. The Citadel (2-2): 22-13 win over Charleston Southern (0-4)