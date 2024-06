Here are the Team USA athletes who have qualified for the 2024 Paris Olympics

The 2024 Paris Olympics are swiftly approaching.

With about a month to go until the Summer Games, American athletes have been qualifying for the Games across the past few months.

Here are the athletes who have qualified for the 2024 Summer Olympics in Paris so far, including the athletes that will represent Illinois:

Qualified USA teams for the 2024 Summer Games

Artistic Swimming

Men’s Basketball

Women’s Basketball

Men’s 3x3 Basketball

Women’s 3x3 Basketball

Women's Field Hockey

Men's Gymnastics

Women's Gymnastics

Men’s Water Polo

Women’s Water Polo

Men’s Rugby

Women’s Rugby

Men’s Soccer

Women’s Soccer

Men's Indoor Volleyball

Women's Indoor Volleyball

Qualified athletes from Illinois

Filip Dolegiewicz: Park Ridge, Ill. - Fencing, Men's Saber

Maggie Shea: Wilmette, Ill. - Sailing

Peter Chatain: Winnetka, Ill. - Rowing

Grace Joyce: Northfield, Ill. - Rowing

Lauren Carlini: Aurora, Ill. - Volleyball

Kelsey Robinson Cook: Bartlett, Ill. - Volleyball

Dana Rettke: Riverside, Ill. - Volleyball

Ali Frantti: Spring Grove, Ill - Volleyball

Jeff Jendryk: Wheaton, Ill - Volleyball

Thomas Jaeschke: Wheaton, Ill. - Volleyball

Kennedy Blades: Chicago, Ill. - Wrestling

Josef Rau: Chicago, Ill. - Wrestling

Shooting

Katelyn Abeln

Lexi Lagan

Sagen Maddalena

Ivan Roe

Mary Tucker

Keith Sanderson

Vincent Hancock

Conner Prince

Dania Vizzi

Austen Smith

Derrick Mein Scott

Rachel Tozier

Ryann Phillips

Henry Leverett

Ada Korkhin

Sports Climbing

Colin Duffy (combined)

Natalia Grossman (combined)

Emma Hunt (speed)

Piper Kelly (speed)

Samuel Watson (speed)

Jesse Grupper (combined)

The Olympic rings display outside Paris city hall in Paris, France, on Thursday, Sept. 7, 2023. Photographer: Andrea Mantovani/Bloomberg via Getty Images

Surfing

Griffin Colapinto

John John Florence

Caroline Marks

Carissa Moore

Caity Simmers

Swimming

Katie Grimes

Mariah Denigan

Ivan Puskovitch

Taekwondo

CJ Nickolas

Faith Dillon

Jonathan Healy

Kristina Teachout

Table Tennis

Lily Zhang

Amy Wang

Rachel Sung

Kanak Jha

Track and Field

Conner Mantz

Clayton Young

Fiona O'Keeffe

Emily Sisson

Dakotah Lindwurm

Leonard Korir

Triathlon

Morgan Pearson

Taylor Knibb

Seth Rider

Taylor Spivey

Kirsten Kasper

Volleyball

Matt Anderson

Taylor Averill

Micah Chistenson

T.J. DeFalco

Max Holt

Thomas Jaeschke

Jeff Jendryk

Micah Ma'a

Garrett Muagututia

Aaron Russell

Erik Shoji

David Smith

Lauren Carlini

Annie Drews

Jordan Larson

Chiaka Ogbogu

Kathryn Plummer

Jordyn Poulter

Dana Rettke

Kelsey Robinson Cook

Avery Skinner

Jordan Thompson

Haleigh Washington

Justine Wong-Orantes

TOKYO, JAPAN - JULY 23: Flag bearers Sue Bird and Eddy Alvarez of Team United States lead their team out during the Opening Ceremony of the Tokyo 2020 Olympic Games at Olympic Stadium on July 23, 2021 in Tokyo, Japan. (Photo by Jamie Squire/Getty Images)

Water Polo

Ashleigh Johnson

Maddie Musselman

Tara Prentice

Rachel Fattal

Jenna Flynn

Maggie Steffens

Jordan Raney

Ryann Neushul

Jewel Roemer

Kaleigh Gilchrist

Emily Ausmus

Jovana Sekulic

Amanda Longan

Weightlifting

Hampton Morris

Wes Kitts

Jourdan Delacruz

Olivia Reeves

Mary Theisen-Lappen

Wrestling

Sarah Hildebrandt

Dominique Parrish

Helen Maroulis

Kayla Miracle

Amit Elor

Kennedy Blades

Kyle Dake

Aaron Brooks

Kyle Snyder

Mason Parris

Zain Retherford

Spencer Lee

Payton Jacobson

Joe Rau

Adam Coon

Breaking

Sunny Choi

Victor Montalvo

Canoe & Kayak

Nevin Harrison

Evy Leibfarth

Casey Eichfeld

Jonas Ecker

Aaron Small

Cycling

Brandon McNulty

Chloe Dygert

Taylor Knibb

Daleny Vaughn

Alise Willoughby

Christopher Blevins

Riley Amos

Haley Batten

Savilia Blunk

Equestrian

Will Coleman

Boyd Martin

Caroline Pamukcu

Fencing

Nick Itkin

Alexander Massiaslas

Gerek Meinhardt

Eli Dershwitz

Colin Heathcock

Mitchell Saron

Anne Cebula

Margherita Guzzi Vincenti

Hadley Husisian

Jackie Dubrovich

Lee Kiefer

Lauren Scruggs

Tatiana Nazlymov

Magdo Skarbonkiewicz

Elizabeth Tartakovsky

Filip Dolegiewicz (Replacement)

Field Hockey

Kelsey Bing

Leah Crouse

Brooke DeBerdine

Emma DeBerdine

Phia Gladieux

Amanda Golini

Ally Hammel

Ashley Hoffman

Karlie Kisha

Kelee Lepage

Ashley Sessa

Meredith Sholder

Abbby Tamer

Megan Valzonis

Beth Yeager

Maddie Zimmer

Gymnastics

Evita Griskenas (rhythmic)

Modern Pentathlon

Jess Davis

Sailing

Ian Barrows (iQFOiL)

Lara Dallman-Weiss (mixed 470)

Hans Henken (49er)

Stuart McNay (mixed 470)

Daniela Moroz (formula kite)

Erika Reineke (ILCA6)

Dominique Stater (49er)

Maggie Shea

Stephanie Roble

Noah Lyons

Markus Edegran

David Liebenberg

Sarah Newberry Moore

Rowing

Liam Corrigan

Michael Grady

Nick Mead

Justin Best

Sophia Vitas

Kristi Wagner

Michelle Sechser

Molly Reckford

Charlotte Buck

Molly Bruggeman

Nina Castagna

Olivia Coffey

Claire Collins

Margaret Hedeman

Emily Kallfelz

Katilin Knifton

Mary Mozzio-Manson

Meghan Musnicki

Kelsey Reelick

Regina Salmons

Madeleine Wanamaker

Kara Kohler

Oliver Bub

Billy Bender

Jessica Thoennes

Azja Czajkowski

Jacob Plihal

Ben Davison

Sorin Koszyk

Chris Carlson

Peter Chatain

Clark Dean

Henry Hollingsworth

Rielly Milne

Evan Olson

Pieter Quinton

Nick Rusher

Christian Tabash

Teal Cohen

Emily Delleman

Grace Joyce

Lauren O'Connor

BASKETBALL (5X5)

Bam Adebayo

Devin Booker

Steph Curry

Anthony Davis

Kevin Durant

Anthony Edwards

Joel Embiid

Tyrese Haliburton

Jrue Holiday

LeBron James

Kawhi Leonard

Jayson Tatum

Napheesa Collier

Kahleah Copper

Chelsea Gray

Brittney Griner

Sabrina Ionescu

Jewell Loyd

Kelsey Plum

Breanna Stewart

Diana Taurasi

Alyssa Thomas

A'ja Wilson

Jackie Young

BASKETBALL (3X3)

Jimmer Fredette

Kareem Maddox

Dylan Travis

Canyon Berry

Hailey Van Lith

Cameron Brink

Cierra Burdick

Rhyne Howard

BEACH VOLLEYBALL