Team News - Week 18

Saturday Early Kickoff

Everton v Arsenal

Scroll to continue with content Ad

Everton XI: Pickford; Digne, Mina, Holgate, SidIbe; Delph, Davies; Richarlison, Sigurdsson, Iwobi; Calvert-Lewin

Substitutes: Baines, Kean, Keane, Tosun, Coleman, Bernard, Stekelenburg

Changes: Delph, Sigurdsson and SidIbe in for Coleman, Bernard and Keane

Arsenal XI: Leno; Saka, David Luiz, Chambers, Maitland-Niles; Xhaka, Torreira; Martinelli, Smith-Rowe, Nelson; Aubameyang

Substitutes: Mustafi, Guendouzi, Mavropanos, Willock, Lacazette, Martínez, Pépé

Changes: David Luiz, Saka, Xhaka, Nelson and Smith Rowe in for Sokratis, Kolasinac, Guendouzi, Pepe and Ozil

Saturday Midday Kickoffs

Aston Villa v Southampton

Aston Villa XI: Heaton; Targett, Engels, Hause, Guilbert; McGinn, Douglas Luiz, Hourihane; Grealish, Wesley, El Ghazi

Substitutes: Konsa, Nyland, Lansbury, Kodjia, El Mohamady, Nakamba, Hassan

Changes: Douglas Luiz and Hourihane in for Nakamba and Lansbury

Southampton XI: McCarthy; Bertrand, Bednarek, Stephens, Cedric; Redmond, Hojbjerg, Ward-Prowse, Armstrong; Long, Ings

Substitutes: Yoshida, Romeu, Vestergaard, Obafemi, Adams, Boufal, Gunn

Changes: Armstrong in for Djenepo

AFC Bournemouth v Burnley

Bournemouth XI: Ramsdale; Rico, Mepham, Francis, Stacey; Fraser, Billing, Lerma, Gosling, L. Cook; King

Substitutes: Surman, Boruc, Simpson, Stanislas, Kilkenny, Wilson, Solanke

Changes: None

Burnley XI: Pope, Bardsley, Tarkowski, Mee(c), Taylor, Hendrick, Westwood, Cork, McNeil, Barnes, Wood

Substitutes: Brady, Lennon, Hart, Rodriguez, Pieters, Long, Drinkwater

Changes: Taylor in for Pieters

Brighton and Hove Albion v Sheffield United

Story continues

Brighton XI: Ryan; Burn, Webster, Dunk, Montoya; D Stephens, Pröpper, Mooy; Trossard, Maupay, Groß

Substitutes: Connolly, Murray, Alzate, Button, Bernardo, Duffy, Bissouma

Changes: Stephens in for Bissouma

Sheffield United XI: Henderson, Basham, Egan, O'Connell, Baldock, Lundstram, Norwood(c), Freeman, Stevens, McBurnie, McGoldrick

Substitutes: Jagielka, Sharp, Robinson, Verrips, Mousset, Osborn, Besic

Changes: Freeman and McBurnie in for Fleck and Mousset

Newcastle United v Crystal Palace

Newcastle XI: Dubravka, Manquillo, Schär, Fernández, Lejeune, Dummett, Almirón, Hayden, Shelvey(c), Joelinton, Carroll

Substitutes: Longstaff, Krafth, Yedlin, Gayle, Darlow, Longstaff, Atsu

Changes: Lejeune, Shelvey and Almiron in for Willems, Longstaff and Atsu

Crystal Palace XI: Guaita, Kelly, Tomkins, Milivojevic(c), van Aanholt, Kouyaté, McCarthy, McArthur, Ayew, Benteke, Zaha

Substitutes: Wickham, Riedewald, Daly, Pierrick, Hennessey, Meyer, Woods

Changes: van Aanholt and McCarthy in for Riedewald and Dann

Norwich City v Wolverhampton Wanderers

Norwich XI: Krul; Byram, Zimmermann, Hanley, Aarons; Tettey, Trybull; Cantwell, McLean, Buendía; Pukki

Substitutes: Stiepermann, Amadou, Fährmann, Hernández, Lewis, Srbeny, Vrancic

Changes: Hanley in for Godfrey

Wolves XI: Patrício, Dendoncker, Coady(c), Saïss, Doherty, Neves, Moutinho, Jonny, Traoré, Jiménez, Jota

Substitutes: Kilman, Lomba Neto, Ruddy, Vinagre, Cutrone, Vallejo, Bennett

Changes: None

Saturday Late Kickoff

Leicester City v Manchester City

Leicester XI: Schmeichel(c), Pereira, Evans, Söyüncü, Chilwell, Ndidi, Ayoze Pérez, Tielemans, Maddison, Barnes, Vardy

Substitutes: Ward, Justin, Morgan, Gray, Albrighton, Iheanacho, Praet

Changes: Perez and Barned in for Praet and Iheanacho

Manchester City XI: Ederson; Mendy, Otamendi, Fernandinho, Walker; de Bruyne, Gündogan, B Silva; Sterling, Jesus, Mahrez

Substitutes: Zinchenko, Agüero, Rodrigo, Foden, García, Bravo, Cancelo

Changes: B Silva and Mahrez in for Fodenand Rodrigo